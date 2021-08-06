Журналист Кузичев ответил на обвинения МОК в связи с пародией на трансгендера-штангистку Американские СМИ заявили об обнаружении опасного штамма COVID в Японии незадолго до ОИ 6 августа 2021, 15:41 Текст: Наталья Ануфриева

Американское издание Daily Beast утверждает, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) передал в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID информацию об обнаружении в стране опасного штамма коронавируса «лямбда», но широкой общественности сообщать о выявленной мутации до окончания ОИ власти страны не планировали. Издание утверждает, что ученый из Японского института инфекционных заболеваний рассказал, будто штамм был обнаружен при проверке в аэропорту. Когда именно нашли мутацию, источник не сообщает, однако известно, что данные о выявлении штамма «лямбда» были переданы в GISAID 20 июля, передает РИА «Новости». Формально об обнаружении мутации власти Японии не сообщили, отмечает издание. «В Минздраве пришли к единому мнению, что эту информацию лучше сообщить после окончания Олимпийских игр. Было ли это потому, что они считали, что было бы лучше повысить осведомленность общественности, когда замедлится цикл новостей, или потому, что это может быть косвенно связано с Олимпийскими играми, а это постыдно – я не знаю», – приводит издание слова неназванного сотрудника института. По данным GISAID, штамм «привез» в Японию путешествующий через США человек. Однако был ли это участник ОИ, не известно. Источники близкие к минздраву Японии рассказали, что заражение COVID-19 якобы было обнаружено у женщины, прибывшей из Перу в аэропорт Токио. После проведенного анализа выяснилось, что это был штамм «лямбда». В свою очередь представитель минздрава Японии заявил, что штамм «лямбда» не попал в страну, так как зараженного обнаружили и поместили в карантин в аэропорту примерно 20 июля. Как отметил сотрудник Японского национального института инфекционных заболеваний, раньше об обнаружении в стране штаммов коронавируса сообщалось в промежуток от трех до 11 дней. Ранее были названы особенности штамма коронавируса «лямбда». Напомним, российская каратистка Анна Чернышева не смогла выступить на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста на коронавирус.

Поставки «Спутника V» в Бразилию заморозили 6 августа 2021, 03:30

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии заморозили соглашение о приобретении российской вакцины «Спутник V» от коронавируса из-за ограничений со стороны Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), говорится в заявлении сообщества губернаторов, которые более полугода добивались импорта. Соответствующее решение было принято после встречи губернатора штата Пиауи Веллингтона Диаса, который занимает пост председателя регионального сообщества, с представителями Российского фонда прямых инвестиций, передает РИА «Новости». Пресс-служба губернатора заявила, что «выполнение соглашения, предусматривающего покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями» со стороны Anvisa, «отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации», а также «отсутствием разрешения на импорт», передает ТАСС. Указывается, что из-за помех со стороны регулятора «ни одна доза не поступила в Бразилию». Требования при испытаниях «Спутника V», как сообщает пресс-служба, отличаются от предъявляемых к другим иностранным препаратам, что «вызывает сожаление». При этом в Бразилии фиксируется «более 1 тыс. летальных исходов в день». Поставки «Спутника V» отложены до получения разрешения регулятора. Предназначавшиеся для страны партии вакцины будут отправлены в Аргентину, Боливию и Мексику. Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa заявило, что не устанавливало новых правил для ввоза в страну российской вакцины. Anvisa указывает, что импорт вакцины разрешен «в исключительных случаях», при этом «импортерам установили 22 условия, которые должны были заполнить существующие пробелы в информации об аспектах качества, безопасности и эффективности вакцины». Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. В начале июня Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V». Ученые обнаружили указывающий на риск развития смертельного осложнения COVID-19 маркер 5 августа 2021, 18:10

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Предсказать вероятность развития опасного осложнения COVID-19 – цитокинового шторма – можно по уровню в крови белка галектина-9, чем его больше, тем выше вероятность негативных последствий, к такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в журнале mBio. Ученые Университета Альберты в Канаде определили, что в плазме крови заболевших коронавирусом серьезно повышается уровень белка галектина-9 (Gal-9), который участвует в процессе высвобождения цитокинов и развитии главного смертельного осложнения инфекции – цитокинового шторма. Как выяснили авторы работы, чем его больше, тем выше вероятность развития опасной иммунной реакции. Исследователи считают, что по уровню галектина-9 можно с точностью 95% отличить инфицированного SARS-CoV-2 от здорового. «Наши результаты предполагают, что Gal-9 является важным фактором, способствующим синдрому высвобождения цитокинов. Следовательно, подваление активности Gal-9 может служить полезным терапевтическим подходом, подавляя гипериммунную активацию у пациентов с COVID-19», – говорится в работе, пишет Dоктор Питер. Исследователи измерили уровень белка галектина в плазме 120 зараженных коронавирусом пациентов и 59 здоровых. Выяснилось, что у инфицированных он значительно выше по сравнению с контрольной группой. Также они сравнили уровень этого белка у пациентов с разной степенью тяжести болезни: у тяжелых он был намного выше, чем у легких. Большой разницы между мужчинами и женщинами по концентрации белка ученые не обнаружили: ни в целом, ни при разделении по тяжести течения инфекции. Кроме того, выяснилось, что в разные периоды болезни уровень меняется – он постепенно снижается ближе к выздоровлению. В работе отмечается, что повышение уровня Gal-9 в плазме ранее уже было обнаружено у пациентов с другими вирусными инфекциями – превышение нормы бывает при ВИЧ, вирус-ассоциированной карциноме, гепатитах B и C, лихорадке денге. Однако у заболевших коронавирусом он повышался еще значительнее. Ранее международная группа ученых обнаружила брешь в геноме COVID-19, получив шанс на создание эффективного лекарства. Сборная России потеряла шансы на победу в медальном зачете Олимпиады 6 августа 2021, 12:52

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российские спортсмены лишились шансов занять первое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Российская команда в общем зачете занимает шестое место, завоевав 16 золотых медалей. Первыми идут китайцы, в активе которых 34 золотые награды. Россияне в оставшиеся дни Олимпиады могут рассчитывать только на 17 золотых наград, передает ТАСС. Ранее в пятницу велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская стали обладателями бронзовых наград в мэдисоне. Между тем сборная России на ОИ-2020 превзошла достижение Игр-2016. Глава ВОЗ заявил о вступлении человечества в «период реальной опасности» 5 августа 2021, 21:47

Фото: Matt Dunham/AP/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Человечество вступило в «период реальной опасности», и многие из его достижений в борьбе с коронавирусной инфекцией сейчас «подвергаются эрозии», заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. «Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», – отметил он в Женеве на брифинге для представителей стран – членов ВОЗ, передает ТАСС. Как подчеркнул Гебрейесус, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «неравноправной вакцинацией». Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса «ушло в страны с высокими и средними доходами». Гендиректор назвал неправильной нынешнюю ситуацию, при которой работники здравоохранения в государствах с низкими доходами «не получают вакцину», тогда как одновременно в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть. «С трудом обретенные достижения [в борьбе с пандемией] утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения», – констатировал Гебрейесус. По его словам, он призывает ввести мораторий на бустерную вакцинацию по меньшей мере до конца сентября. Это дало бы возможность направить высвободившиеся дозы вакцины на проведение прививок в странах с низкими доходами и достичь объявленной ранее ВОЗ цели – иммунизировать не менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября. Кроме того, гендиректор также отметил, что потребности в финансовых средствах для борьбы с коронавирусом превосходят имеющиеся ресурсы. Стратегический план реагирования на пандемию на 2021 год испытывает нехватку 900 млн долларов. «Это почти половина того, что нам нужно», – добавил глава ВОЗ. Он уточнил, что в этом году в дополнительном финансировании в размере 3,8 млрд долларов нуждается международный механизм доступа к вакцинам COVAX: эти фонды нужны для закупки вакцин на 2022 год. Ранее в ВОЗ сообщили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 200 млн, более 4,2 млн человек скончались. В Белом доме ответили на вопрос о допуске в США привитых российской вакциной 5 августа 2021, 22:03 Текст: Вера Басилая

Белый дом считает преждевременным говорить о том, будут ли принимать в США иностранцев, вакцинированных китайскими или российскими препаратами, если прививки станут обязательными для въезда в страну. На регулярном брифинге для журналистов у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, смогут ли иностранцы, привитые вакцинами из России и КНР, приезжать в США. «Это действительно хороший вопрос. Мы просто еще не достигли той стадии, когда процесс завершен. Когда он завершится, мы предоставим всем более подробную информацию о том, чего им следует ожидать, что от них потребуется, что им необходимо», – приводит ТАСС слова Псаки. Ранее в США не исключили ограничения на въезд невакцинированным иностранцам. США добыли данные о вирусах из лаборатории в Ухане 5 августа 2021, 23:57

Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Спецслужбы США получили данные о вирусах, которые изучались в лаборатории Уханьского института вирусологии, сообщают источники. CNN сообщает, что спецслужбы США изучают «гигантский каталог» информации, в котором есть и «генетические схемы, взятые из образцов» вирусов, изучавшихся в Ухане, где была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Канал не знает, когда и как США заполучили эти данные, но указывает, что устройства, участвующие в подобной лабораторной работе, «обычно подключены к внешним облачным серверам». Как заявляет CNN, они могли быть «взломаны», передает РИА «Новости». Для работы с полученными данными спецслужбам понадобились суперкомпьютеры национальных лабораторий американского министерства энергетики. Также у них возникла необходимость найти благонадежных специалистов, которые не только разбираются в данной научной области, но и знают китайский язык. На ваш взгляд Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса? Да

Нет

«Очевидно, что есть ученые, которые прошли проверку на предмет безопасности, – рассуждает телеканал. – Но говорящие на мандаринском, которые прошли проверку? Это очень ограниченный круг. И не просто ученые, а специализирующиеся на биологии? Так что можете представить, как быстро появляются трудности». Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. Белорусских тренеров лишили аккредитации на ОИ по «делу Тимановской» 6 августа 2021, 03:59

Фото: кадр канала ОНТ

Текст: Антон Антонов

В связи с «делом Тимановской» тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич лишены аккредитации, сообщил Международный олимпийский комитет. МОК заявил, что принял решение «в интересах благополучия белорусских спортсменов», остающихся в Японии, «и в качестве временной меры». Шимак и Моисевич «покинули Олимпийскую деревню», передает ТАСС. Напомним, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета начала работу по делу белорусской легкоатлетки. В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Журналист Кузичев ответил на обвинения МОК в связи с пародией на трансгендера-штангистку 6 августа 2021, 14:38

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Журналист и ведущий Анатолий Кузичев прокомментировал обвинения МОК в связи с пародией в эфире программы «Время покажет» на тяжелоатлетку-трансгендера Лорел Хаббард из Новой Зеландии. «Я лично от Международного олимпийского комитета ничего не получал, но, собственно, я с ними никаких договоров не подписывал, чтобы быть им чем-то обязанным. Присяг не принимал. И под хартиями тоже не подписывался. Тем не менее мне не очень понятна суть претензии. Там везде звучит (по крайней мере в публикациях) слово «оскорбление», чего не было. Была, конечно, насмешка, не будем лукавить. Был смех, конечно же», – уточнил Кузичев, передает RT. Ведущий добавил, что своей пародией он выразил не только свое отношение к происходящему, но и отношение соперниц новозеландской спортсменки. «Я еще и отражал мнение соперниц Лорел Хаббард – недавнего мужчины – по этому тяжелоатлетическому подиуму. Именно ее соперницы, профессиональные спортсменки, возмутились этой ситуацией. Она им тоже показалась нелепой и безумной. Соответственно, это безумие, эту несправедливость вопиющую я и отразил в этом демарше. Мне кажется, кто-то должен был это сказать, кто-то должен был это сделать. Потому что король на самом деле голый, и я оказался тем самым мальчиком, который на это обратил внимание прогрессивной общественности», – заключил Кузичев. Ранее Международный олимпийский комитет подверг критике сюжеты российских телеканалов о новозеландской тяжелоатлетке-трансгендере Лорел Хаббард, которая выступила на Олимпиаде в Токио. Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг. На Олимпиаде выступающая в категории свыше 87 кг спортсменка не сумела выполнить ни одной успешной попытки в рывке, даже взять стартовый вес. Попова заявила о росте заболеваемости COVID в 35 регионах России 5 августа 2021, 21:30 Текст: Елена Мирошниченко

Заболеваемость коронавирусом растет в 35 регионах России, причем в 15 из них она выше среднероссийских показателей. При этом в 22 регионах заболеваемость снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «В <...> 35 субъектах РФ на сегодня все еще мы наблюдаем рост заболеваемости, ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей. Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона, и это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано», – сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС. Также она рассказала, что устойчивое снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечается в 22 регионах России, еще в 28 наблюдается стабилизация ситуации. «Ситуация остается напряженной, но, безусловно, ситуация меняется. Сегодня в 22 регионах страны мы наблюдаем устойчивость снижения ежедневных суточных уровней заболеваемости и регистрации таких случаев. И в 28 регионах мы наблюдаем стабилизацию там, где нет роста, но пока нет снижения», – добавила она. ПО словам Поповой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России пока недостаточен, чтобы прекратить циркуляцию вируса. «На сегодняшний день начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в РФ. Конечно же, количество привитых растет, и количество переболевших растет. Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать. И конечно, очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября», – заключила глава Роспотребнадзора. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что от коронавирусной инфекции в России привиты 38,9 млн человек. Выручка производителя вакцины от COVID Moderna выросла в 65 раз 5 августа 2021, 19:38 Текст: Дарья Григоренко

Американская фармацевтическая компания Moderna, которая выпускает вакцину от COVID-19, отчиталась о росте выручки в 65 раз за второй квартал 2021 года. Она составила 4,4 млрд долларов, при чистой прибыли почти в 3 млрд долларов. Выручка компании за три месяца, завершившиеся 30 июня, составила 4,4 млрд долларов по сравнению с 67 млн долларов за аналогичный период 2020-го. За первое полугодие показатель вырос до 6,3 млрд долларов с 75 млн, передает РИА «Новости». Moderna также отчиталась о чистой прибыли за квартал в 2,8 млрд долларов против убытка в 117 млн за тот же прошлогодний период. По итогам полугодия компания показала чистую прибыль в 4 млрд по сравнению с убытком в 241 млн за первую половину 2020-го. В компании уточнили, что портфель заказов на вакцины от COVID-19 составляет на 2021 финансовый год порядка 20 млрд долларов и столько же на 2022, включая опционы на восемь млрд. 1 августа производители препаратов от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цены за одну дозу для Евросоюза. Российский борец Сидаков завоевал золото на ОИ 6 августа 2021, 14:10

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Борец вольного стиля российской сборной Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весе до 74 кг на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке Сидаков победил белорусского спортсмена Магомедхабиба Гаджимагомедова, передает РИА «Новости». Ранее российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 91 кг. Премьер Сент-Винсента и Гренадин ранен в толпе протестующих 6 августа 2021, 04:25

Фото: Luiz Rampelotto/

EuropaNewswire/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В ходе протестов в Кингстауне ранение получил глава правительства карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвеш, сообщают СМИ. Он был ранен, когда пытался пройти через толпу протестующих против поправок в законодательство о здравоохранении, предполагающих обязательную вакцинацию ряда категорий госслужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на News784. Гонсалвеш находится в одной из больниц. По предварительной информации, один из протестующих бросил в него твердый предмет, что и стало причиной травмы, передает ТАСС со ссылкой на Loop News. Демонстранты зажгли костры рядом с городской тюрьмой, после того как узнали, что кортеж премьера выбрал этот маршрут для возвращения в парламент. Помимо Гонсалвеша, ранение получил один из митингующих. На улицах Кингстауна появился полицейский спецназ. Офис Гонсалвеша заявил, что брошенный демонстрантом «предмет попал ему в голову на несколько сантиметров выше виска», после чего «истекающий кровью премьер-министр был доставлен в больницу». Глава правительства проведет ночь в больнице под наблюдением врачей. Министр финансов Камило Гонсалвеш сообщил в парламенте, что по совету врачей глава правительства вылетит на Барбадос, где пройдет томографическое обследование. Он заявил, что «это не простая царапина, это покушение на жизнь премьера». Глава минздрава Сан-Марино счел политическим фактором неодобрение «Спутника V» в ЕС 5 августа 2021, 20:35 Текст: Вера Басилая

В вопросе того, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) все еще не одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» есть некие политические факторы, считает глава минздрава Сан-Марино Роберто Чаватта. «Я думаю, здесь присутствуют какие-то политические факторы. Сейчас мы ждем одобрения [«Спутника V»] ЕМА. Думаю, возникли какие-то трудности с данными, с исследованием этой вакцины, но, повторюсь, по-моему, она обладает самой высокой эффективностью среди всех имеющихся в мире вакцин», – цитирует RT Чаватту. По словам главы Минздрава, у привившихся российской вакциной граждан Сан-Марино возникли некоторые проблемы с передвижением по Италии. «Наш зеленый пропуск [сертификат о вакцинации] признается в ЕС, но только для граждан Сан-Марино, которые вакцинировались Pfizer. Поэтому те, кто привился «Спутником V», – а это около 94% нашего населения испытывают сложности с въездом в Италию и пользованием услугами на ее территории, скажем, посещением баров или ресторанов. Сейчас мы работаем с итальянским правительством над поиском решения этой проблемы». Согласно данным ВОЗ, по состоянию на четвертое августа в Сан-Марино с третьего января 2020 года было зафиксировано 5 178 случаев заражения, 90 человек умерли. Ранее РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия видит необоснованные нападки стран Запада на российские вакцины, при этом у представителей ЕМА нет замечаний к вакцине «Спутник V» и ее эффективности. Стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V». Позже в ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран. Италия решила ввести ковид-пропуска для пассажиров поездов и самолетов 5 августа 2021, 22:07 Текст: Антон Антонов

В Италии вводятся ковид-пропуска с QR-кодом для поездок на транспорте дальнего следования, сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца. Пропуска вводятся для пассажиров поездов, судов, самолетов, передает РИА «Новости». Министр инфраструктуры и транспорта Энрико Джованнини уточнил, что пассажиры будут обязаны предъявить пропуск с 1 сентября. Для поездок в пределах одного региона пропуск не потребуется, передает ТАСС. Repubblica пишет, что власти Италии также обяжут сотрудников школ и университетов получать «грин пасс» (ковид-сертификат). Сертификаты будут также обязательны для студентов университетов. Сперанца заявил, что «правительство решило как можно больше инвестировать в грин-пасс в качестве инструмента для того, чтобы избежать новых ограничений». Также Сперанца пояснил, что Италия до 15 октября отменит требование ковид-пропуска с QR-кодом для жителей Сан-Марино, которые в ходе вакцинационной кампании использовали российскую вакцину «Спутник V», но «это не означает признания вакцины». В июне в Италии начали отстранять от работы медиков, которые не сделали прививку от COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Канделаки попросила МОК помочь устроить интервью с трансгендером-штангисткой 6 августа 2021, 07:51

Фото: Joel Marklund/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что ее канал «с удовольствием готов взять интервью» у тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Канделаки заверила в Telegram, что на «Матч ТВ» ко всем спортсменам относятся с уважением. Если Международный олимпийский комитет «посодействует в организации такого интервью», канал «будет только рад», заявила она. «Неординарные истории нам интересны всегда», – говорится в сообщении. Напомним, МОК заявил о том, что на российских государственных телеканалах стало больше комментариев, направленных против ЛГБТ-спортсменов на Олимпиаде. В частности, речь шла о комментариях в популярных ток-шоу в адрес тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард.