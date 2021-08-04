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Российская каратистка сдала положительный тест на COVID на ОИ
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Российская каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста на коронавирус, сообщили в Федерации каратэ России.
На странице Федерации в Instagram сообщается, что Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде, так как «ее обязательный для всех участников Игр тест на СOVID-19 оказался положительным».
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«Таким же неутешительным оказался и контрольный тест. Анна, в любом случае спасибо тебе за олимпийскую лицензию для России. Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали все, что было в ваших силах. Мы понимаем, как тебе сейчас нелегко, и очень хотим поддержать, всей федерацией. Восстанавливался, возвращайся, ждем тебя на татами с яркими, как ты умеешь, поединками и новыми победами», – отмечается в сообщении.
Чернышева 5 августа должна была выступить в кумите в весовой категории до 55 кг.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что летевшие из Владивостока в Токио на ОИ члены сборных команд по вольной борьбе и художественной гимнастике не контактировали с каратисткой, их тесты на коронавирус при прилете дали отрицательный результат, передает РИА «Новости».
В связи с соблюдением социального дистанцирования посадка в самолет осуществлялась в разные временные слоты. Непосредственно в самолете спортсмены также не пересекались, так как из-за регистрации и соблюдения социальной дистанции летели в разных салонах.
Ранее на Олимпиаде в Токио выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом.
До этого российский легкоатлет Сергей Шубенков не вышел на старт квалификационных соревнований в беге на 110 метров с барьерами. Сообщалось, что спортсмен испытал резкую боль в районе ахилла на левой ноге во время разминки.
Затем Российский гимнаст Никита Нагорный и легкоатлетка Дарья Клишина рассказали о травмах, полученных на ОИ: Нагорный предположил, что у него вышел камень из почек, а Клишина рассказала, что у нее «оторвана связка под ягодицей, которая крепится к седалищной кости, там их четыре мышцы, одна из них оторвана полностью и ушла вниз на семь сантиметров».
NYT: Россия издевается над запретами Олимпиады
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Американская газета The New York Times посвятила статью российским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Токио без национального флага и гимна, и пришла к выводу, что россиян не волнует запрет на использование национальной символики, они гордятся своей сборной, несмотря ни на что.
«Россия издевается над запретами Олимпийских игр: «Пусть слушают классическую музыку», – так The New York Times озаглавило свою статью.
Корреспонденты издания пообщались с москвичами и убедились: болельщики с легкостью считывают бюрократическое название команды R.O.C. – и понимают, что речь идет о России. А то, что перед началом соревнований российских спортсменов тщательно проверили на допинг, это еще один повод для национальной гордости: русские олимпийцы доказали, что они чисты.
«Это ситуация никого не волнует. Когда россияне выигрывают золото, болельщики не могут сдержать эмоции. На Олимпиаде очень тщательно проверили наших ребят, наши спортсмены чистые», – рассказал бармен спорт-бара «Пробка» Дмитрий Козыка.
Врач скорой помощи Роман Притула отметил, что для него не имеет значение название российской команды. «Это не мешает нам гордиться. Неважно, что они выступают под олимпийским флагом, они все равно россияне. И когда наши спортсмены побеждают, это вызывает только положительные эмоции», – считает медик, пишет «Комсомольская правда».
В статье упоминается и движение #wewillROCyou, запущенное в поддержку олимпийцев в соцсетях генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки. В Instagram Канделаки написала, что никакие запреты не остановят российских спортсменов. «Олимпиада – это одна из тех ситуаций, когда хочется всем доказать и показать, что ты русский», – отметила она.
«Даже официальные лица, которые ранее жаловались на ограничения, связанные с допинговым скандалом, стали высмеивать сложившуюся ситуацию. В видео, опубликованном Министерством иностранных дел России, например, под песню группы Queen «We Will Rock You» на экране появились слова We Will R.O.C. You», – пишут американцы.
Издание также процитировало главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. По его мнению, победа над командой США в спортивной гимнастике вдохновит новое поколение молодых российских девушек выбрать именно этот вид спорта. «Меня переполняют эмоции. Прошло много времени с тех пор, как мы так побеждали в гимнастике. Это действительно важно для командных дисциплин, это вдохновляет и мотивирует молодежь», – заявил Поздняков.
Авторы материала подчеркивают, что российские болельщики гордятся и выступлением фехтовальщицы Марты Мартьяновой, которая отказалась уйти с арены, несмотря на полученную во время соревнований травму. Этот отказ стоил бы российской команде золотой медали, поэтому девушка мужественно сражалась, несмотря на боль. «Настоящая девушка-герой», – цитирует издание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
А обозреватель Telesport Алексей Дурнов считает, что российские болельщики давно перестали обращать внимание на допинговый скандал: «Они просто хотят смотреть спортивные состязания, а не думать о том, что происходит в медицинских лабораториях».
Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев.
Тимановская сделала заявление о разгоревшемся на ОИ скандале
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Белорусская бегунья Кристина Тимановская заявила, что никогда не вмешивалась в политику и не ожидала, что ситуация на Олимпийских играх в Токио может обернуться «политическим скандалом».
«На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике, я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами. Я не понимаю, как они могут делать заявку и ставить в эстафету других людей, которые абсолютно не имели никакого отношения к квалификации в эту эстафету. И я не представляла, что это дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом», – сказала Тимановская, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Тимановская также заявила, что вряд ли в перспективе сможет вернуться в Белоруссию. «Я просто боялась за свою жизнь, боялась оказаться в тюрьме. Я не думаю, что когда-нибудь смогу вернуться в Белоруссию», – заявила спортсменка в интервью газете Wall Street Journal.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса
Для избежания тромбозов пациентам с коронавирусом назначают антикоагулянтную терапию, тем, кто перенес заболевание, также необходимо сделать коагулограмму, рассказал главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.
В своем Telegram-канале он написал, что тромбозы – одно из самых серьезных осложнений после коронавируса, они встречаются в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, но прямую связь между двумя заболеваниями еще необходимо изучить.
«Чтобы его (тромбоза) избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию – препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность», – написал врач.
Вечорко уточнил, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, в том числе, если были предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы.
«Контролировать состояние здоровья необходимо и тем, кто перенес ковид в легкой форме, даже если пациент был здоров и не жаловался на самочувствие. Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать», – написал он.
Кроме того, Вечорко посоветовал пить много воды, чтобы предотвратить сгущение крови.
Ранее врачи сообщили, что перенесшим COVID-19 рекомендуется есть арбузы, так как ягода богата антиоксидантами, в частности, витамином C.
Российский легкоатлет Шубенков снялся с соревнований на ОИ
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Россиянин Сергей Шубенков не вышел на старт квалификационных соревнований в беге на 110 метров с барьерами на Олимпийских играх в Токио.
Личный тренер спортсмена Сергей Клевцов сообщил, что тот «получил травму на разминке», передает ТАСС.
«Конечно, мы очень разочарованы, но говорить, что ничего не предвещало травмы, тоже нельзя. Это травма хроническая. Просто он сейчас бежал через барьер, и все так резко произошло, пока неясно, что с ним, нужна диагностика. Больше комментировать пока нечего», – добавил он.
Сам спортсмен от комментариев отказался. «Он находится в таком состоянии, что не до разговоров», – отметил Клевцов.
Сообщается, что спортсмен испытал резкую боль в районе ахилла на левой ноге во время разминки, сейчас он в медчасти на стадионе, передает РИА «Новости».
Вместе с тем сообщается, что у него якобы подозревают разрыв мениска.
Шубенков – победитель и неоднократный призер чемпионатов мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами.
Напомним, в июне Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил.
Он получил письмо от AIU в январе. Тогда чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами назвал сообщения о нарушении им антидопинговых правил «наглой клеветой». 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины Шубенкова.
Российский борец Евлоев завоевал золото на ОИ
Борец греко-римского стиля Муса Евлоев стал чемпионом Олимпиады в весовой категории до 97 килограммов.
Он победил олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении со счетом 5-1, передает РИА «Новости».
Евлоев принес России 13-е золото на Олимпийский играх в Токио.
Накануне сообщалось, что российские спортсмены на Играх завоевали 50 медалей.
Еврокомиссия признала ковид-сертификаты Сан-Марино, где применяют «Спутник V»
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Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Еврокомиссар Дидье Рейндерс, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что рад видеть все больше стран, подключающихся к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Также, по его словам, Европейская комиссия принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими странами.
Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
Захарова назвала безумной реакцию западных СМИ на сборную России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумной реакцию зарубежных СМИ на выступление и успехи сборной России на Олимпийских играх в Токио.
«Мы все вместе читаем в западных СМИ вот эти безумные комментарии, статьи, материалы», – сказала она в ходе Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, апогеем является сомнение западных журналистов в допустимости использования символики России у их русских коллег. Представитель МИД считает, что все это вызвано двумя факторами: неуспешными выступлениями спортсменов из ряда стран на Олимпиаде и стремлением придать соревнованиям политическую направленность.
«Многие спортсмены из целого ряда государств не выдерживают, не могут свой, видимо, не очень удачный опыт выступлений принять, и опять же начинается политизация», – заявила Захарова, передает «Царьград».
Ранее Захарова предположила, что скоро западные СМИ начнут критиковать россиян на Играх в Токио за то, что у них есть олимпийские кольца на флаге и форме.
Байден заявил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США
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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах в следующие недели будет расти в связи с приближением с пандемии непривитых, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Эксперты говорят нам, что количество случаев заражения будет расти в следующие недели. Это в целом трагедия, которую можно было предотвратить, и ситуация ухудшится, прежде чем стать лучше», – приводит текст заявления Байдена ТАСС.
«Мы имеем дело с пандемией непривитых», – добавил Байден.
Накануне американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. В конце прошлой недели число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд.
Ранее президент США Джо Байден счел вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США допустила возможность принудительной вакцинации населения.
В прошлую среду Байден допустил введение обязательной вакцинации для федеральных госслужащих в США. В тот же день стало известно, что власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому сделавшему прививку от коронавируса. Учителей и полицейских Нью-Йорка обязали привиться от коронавируса, а привившимся стали раздавать марихуану.
В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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В Ростовской области ужесточили антикоронавирусные меры
Власти Ростовской области ограничили посещение МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров и отделений почты, сделав обязательным предъявление сертификата о вакцинации, документа о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
В пресс-службе рассказали, что «новый документ вводит с 4 августа обязательное условие для посещения гражданами ряда организаций и учреждений», передает ТАСС.
Теперь «для того, чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом, либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19».
Уточняется, что один из трех документов необходим при посещении МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов и т. д.
При отсутствии документа государственные и муниципальные услуги можно получить исключительно дистанционно.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил введение локдауна в отдельных муниципалитетах, где фиксируются низкие темпы вакцинации и есть напряженная обстановка с коронавирусом.
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В рестораны и спортзалы Нью-Йорка решили пускать только привитых от COVID
В Нью-Йорке рестораны и фитнес-залы будут закрыты для граждан, которые не прошли вакцинацию, сообщил мэр города Билл де Блазио.
Посетители и работники ресторанов и фитнес-залов Нью-Йорка должны будут предъявлять данные о прививке первым компонентом вакцины от COVID-19. Требовать подтверждение о вакцинации в ресторанах начнут в конце августа, переходный период продлится до середины сентября, сообщает AP News.
Мэр уточнил, что Нью-Йорк стал первым крупным городом в США, где ввели подобные требование.
«Впервые в нашей стране вводится соответствующее требование. Подобные меры дают нам возможность более эффективно бороться с вирусом», – рассказал он.
В конце июля суточное число новых госпитализаций из-за вызванных коронавирусом осложнений в Соединенных Штатах выросло до рекордных показателей с середины февраля.
Ранее власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса.
В США объявили о начале новой войны с коронавирусом
В США считают, что штамм коронавируса «дельта» – это, фактически, новый вирус, потому нельзя надеяться на вакцинацию и снимать маски, пишут американские СМИ.
Издание The Washington Post и портал Drugs.com пишут со ссылкой на документ, поступивший в местные центры медицинской профилактики и контроля (CDC), что штамм «дельта» распространяется очень легко, в этом смысле он подобен ветряной оспе. При этом вирусная нагрузка у привитых якобы может быть такой же, как и у людей, не поставивших вакцину, передает «Царьград».
«Можно сказать, что началась новая война», – делают вывод авторы портала Drugs.com.
Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
Приводятся слова руководителя медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско Роберта Вахтера о том, что он «закончил читать этот документ в гораздо большей тревоге, чем начал».
В связи с этим в США снова требуют носить маски абсолютно всех, включая и привитых, причем и на улицах, и в помещениях. Полностью данные, которыми располагает CDC, будут опубликованы в пятницу.
Ранее японские ученые выявили высокую патогенность штамма «дельта».
До этого заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что длительность заболевания COVID-19 при заражении «дельта»-штаммом коронавируса увеличилась, а инкубационный период – сократился.
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В ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран
Признание Евросоюзом равнозначности электронных COVID-сертификатов третьих стран не означает автоматического признания указанных в них вакцин, заявил представитель Еврокомиссии.
«Решение Еврокомиссии о признании эквивалентности COVID-сертификатов (с третьими странами) не означает признания каких-либо вакцин. Сертификат вакцинации Сан-Марино будет приниматься на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС для вакцины «Спутник V». То есть каждое государство в Евросоюзе самостоятельно принимает решение, снимать ли ограничения для лиц, которые имеют сертификаты вакцинации не получившими одобрения в Евросоюзе препаратами», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, «важно отметить, что наличие цифрового COVID-сертификата не является предварительным условием для въезда на территорию Евросоюза».
Представитель ЕК уточнил, что ЕК рекомендовала разрешать въезд тем, кто был привит одной из одобренных в ЕС вакцин или же препаратом из списка Всемирной организации здравоохранения, рекомендованных для экстренного применения.
«При этом статус вакцинации может быть подтвержден как европейским сертификатом, так и другим документом о вакцинации, решение по которому должны принимать непосредственно власти заинтересованной страны», – сообщил он.
Ранее стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V».
Чемпионку ОИ Бацарашкину встретили дома песней из сериала «Ведьмак»
Двукратная олимпийская чемпионка Токио Виталина Бацарашкина прилетела в Омск из Москвы: в аэропорту ее встретили родные, тренеры, болельщики, а Омский хор приветствовал спортсменку песней барда Лютика из сериала «Ведьмак».
В омском аэропорту имени Карбышева Виталину ждали к 12.30 по местному времени. На выходе из аэровокзала спортсменку встречали журналисты, родные и болельщики. Из вип-зала аэропорта она вышла около 13.00 по местному времени, после общения с губернатором и мэром, которые встречали ее у трапа самолета, передает РИА «Новости».
На шее у Бацарашкиной висели три медали и медальон с котом из игры «Ведьмак-3», который она считает своим талисманом.
«Спасибо всем, кто меня поддерживал на пути к этим медалям, всем огромное спасибо, что встречаете с такой теплотой – всех, кто меня знает, кого знаю я, и всех, кого я не знаю, но они знают меня. Всем огромное спасибо, я очень рада, что я вернулась домой», – сказала спортсменка.
Мэр Омска Оксана Фадина подарила чемпионке двухметрового белого плюшевого медведя. Губернатор Александр Бурков, вручив букет алых роз, заявил, что регион решил премировать спортсменку и ее тренера Наталью Кудрину на 11 млн рублей.
Также мэр предложила присвоить Бацарашкиной звание почетного гражданина Омска. Это предложение рассмотрят депутаты на горсовете.
После этого для спортсменки выступил оркестр Росгвардии, а затем Омский хор исполнил песню Лютика из сериала «Ведьмак», с которой ранее прославился на всю страну, попав на шоу «Вечерний Ургант».
Спортсменка сюрприз оценила, смеясь, подпевая хору. Также по просьбе журналистов она показала всем свой медальон.
На встрече было много детей, подростков, которые занимаются в стрелковой секции. Они дарили Бацарашкиной цветы, фотографировались и просили автографы. Даже после завершения торжественной части чемпионку еще долго не отпускали родственники, близкие и знакомые, которые хотели сделать с ней фото на память.
Виталина Бацарашкина на Играх-2020 стала двукратной олимпийской чемпионкой, завоевав золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и с 25 метров, причем первая из этих медалей стала дебютной на Олимпиаде и для всей сборной России. На ее счету и олимпийской серебро в командной стрельбе с 10 метров.
Она будет представлена к государственной награде, сообщал министр спорта России Олег Матыцин. Также директор Росгвардии Виктор Золотов присвоил прапорщику Бацарашкиной звание лейтенанта.
Премьер Польши заявил об ожидании прибытия Тимановской в Варшаву
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что провел разговор с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка отправится в Варшаву.
«Я поговорил со смелой Кристиной Тимановской. Я заверил ее, что она может рассчитывать на поддержку и солидарность со стороны Польши. В ближайшие дни она полетит в Варшаву, где сможет беспрепятственно развиваться и, если пожелает, получит дальнейшую помощь», – написал Моравецкий в Twitter.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по делу Тимановской
Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.
«Мы получили отчет от Национального олимпийского комитета Белоруссии по ситуации с Тимановской. МОК начинает работу дисциплинарной комиссии и хочет услышать мнение об этом в том числе и тренерского штаба команды, включая главного тренера Юрия Моисевича», – приводит слова Адамса ТАСС.
Ранее Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла в токийский аэропорт Нарита, откуда собиралась вылететь в Варшаву. Однако незадолго до посадки на рейс до Варшавы Тимановская в аэропорту Токио пересела на рейс до Вены.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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