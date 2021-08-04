Российская каратистка сдала положительный тест на COVID на ОИ

Российская каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста на коронавирус, сообщили в Федерации каратэ России.

На странице Федерации в Instagram сообщается, что Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде, так как «ее обязательный для всех участников Игр тест на СOVID-19 оказался положительным».

«Таким же неутешительным оказался и контрольный тест. Анна, в любом случае спасибо тебе за олимпийскую лицензию для России. Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали все, что было в ваших силах. Мы понимаем, как тебе сейчас нелегко, и очень хотим поддержать, всей федерацией. Восстанавливался, возвращайся, ждем тебя на татами с яркими, как ты умеешь, поединками и новыми победами», – отмечается в сообщении.

Чернышева 5 августа должна была выступить в кумите в весовой категории до 55 кг.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что летевшие из Владивостока в Токио на ОИ члены сборных команд по вольной борьбе и художественной гимнастике не контактировали с каратисткой, их тесты на коронавирус при прилете дали отрицательный результат, передает РИА «Новости».

В связи с соблюдением социального дистанцирования посадка в самолет осуществлялась в разные временные слоты. Непосредственно в самолете спортсмены также не пересекались, так как из-за регистрации и соблюдения социальной дистанции летели в разных салонах.

Ранее на Олимпиаде в Токио выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом.

До этого российский легкоатлет Сергей Шубенков не вышел на старт квалификационных соревнований в беге на 110 метров с барьерами. Сообщалось, что спортсмен испытал резкую боль в районе ахилла на левой ноге во время разминки.

Затем Российский гимнаст Никита Нагорный и легкоатлетка Дарья Клишина рассказали о травмах, полученных на ОИ: Нагорный предположил, что у него вышел камень из почек, а Клишина рассказала, что у нее «оторвана связка под ягодицей, которая крепится к седалищной кости, там их четыре мышцы, одна из них оторвана полностью и ушла вниз на семь сантиметров».