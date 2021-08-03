Российский борец Евлоев завоевал золото на ОИ Российские спортсмены рассказали о травмах на Олимпиаде в Токио 3 августа 2021, 15:15 Текст: Наталья Ануфриева

Российский гимнаст Никита Нагорный и легкоатлетка Дарья Клишина рассказали о травмах, полученных на Олимпийских играх в Токио. Нагорный сообщил, что у него «были проблемы со здоровьем после многоборья», по его предположению, «вышел камень из почек», также «температура скакала туда-сюда», передает РИА «Новости». Клишина рассказала, что у нее «оторвана связка под ягодицей, которая крепится к седалищной кости, там их четыре мышцы, одна из них оторвана полностью и ушла вниз на семь сантиметров». Это стало следствием травмы, полученной на ОИ. «Сначала российском штабе мне сделали ультразвук, конечно, это была неполноценная картина, но все же. И доктор сказал, что минимум две недели должен быть отдых. Когда я перестану чувствовать боль в ходьбе, когда я вернусь к нормальной ходьбе без прихрамывания, тогда я уже могу начинать делать какую-то физиотерапию, какую-то электростимуляцию, чтобы укрепить заднюю поверхность бедра», – добавила она. Клишина в воскресенье из-за травмы не смогла завершить свое выступление в прыжках в длину, со стадиона ее увезли на коляске. Между тем пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко рассказала, что победитель и неоднократный призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков получил травму ахилла еще в Москве. «Когда Сергей заехал в Новогорск на карантин, мы все сделали, чтобы он эту травму вылечил. ФМБА и ВФЛА сделали все возможное, чтобы восстановить его. Последние тренировки перед вылетом на Олимпиаду были обнадеживающими, но это спорт, случилось то, что случилось», – добавила она. Из-за временного отстранения ВФЛА по решению совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) российская команда могла выставить на Олимпиаде в легкой атлетике только десять человек. Состав был объявлен специально созданной рабочей группой в конце июня. «По решению совета World Athletics мы не могли делать замену после объявления состава десяти участников Олимпиады. Так что ничье место Сергей не занял. Если бы он не поехал, никого заявить мы не могли, и к тому же это произошло перед самим началом Олимпиады. ВФЛА, как я уже сказала, знала о ситуации с травмой и сделала все, что могла, чтобы Сергей восстановился к Играм», – подчеркнула Глущенко. Напомним, во вторник Шубенков не вышел на старт квалификационных соревнований в беге на 110 метров с барьерами. Сообщалось, что спортсмен испытал резкую боль в районе ахилла на левой ноге во время разминки.

Шпажисты сборной США на Олимпиаде устроили акцию против партнера по команде 1 августа 2021, 02:44

Фото: DIEGO AZUBEL/EPA/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Фехтовальщики сборной США на командном турнире Олимпиады устроили акцию протеста против присутствия в команде Алена Хаджича, который обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщают СМИ. В пятницу Джейк Хойл, Кертис Макдоулд и Яйссер Рамирес вышли на матч 1/8 финала в розовых масках. Запасной Хаджич, который был не в курсе их замысла, был в черной маске. В 1/8 финала американцы проиграли будущим чемпионам из команды Японии, и Хаджич так и не выступил на ОИ, пишет «Чемпионат». Хаджич обвиняется в сексуальных домогательствах к трем женщинам в 2013–2015 годах. Значимых доказательств его вины предоставлено не было, поэтому спортсмену разрешили поехать на ОИ, на которые он отобрался еще до обвинений. Однако до тех пор, пока расследование продолжается, на Хаджича наложены ограничения. При этом была нарушена его анонимность. Хаджич прибыл в Токио отдельно от остальной команды. Он поселился в отеле, а не в олимпийской деревне с остальной сборной. Напомним, на Западе волна разоблачений, связанных с сексуальными домогательствами, началась с обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а после затронула представителей самых разных сфер деятельности, включая политиков. Актриса Алисса Милано призвала всех сталкивавшихся с сексуальными домогательствами ответить на ее пост словами Me too. Эти слова стали названием движения против сексуальных домогательств #MeToo. На ваш взгляд Вы хотели бы, чтобы ваш ребенок стал профессиональным спортсменом? Да

Нет

Зависит от вида спорта

Спортсменка из США пожаловалась на «испорченный» Россией олимпийский опыт 2 августа 2021, 00:59

Фото: Joel Marklund/Bildbyran/

Keystone Press Agencyn/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Участие в Олимпиаде «страны, которую должны были снять с соревнований», испортило олимпийский опыт американца Райана Мерфи, заявила двукратная олимпийская чемпионка Лилли Кинг (США). По ее мнению, на ОИ «выступило много людей, которых здесь, пожалуй, не должно было быть». Оценивая, «испортило ли это» ее собственный «олимпийский опыт», Кинг отметила, что не соревновалась «с кем-то из страны, которую должны были снимать с соревнований». «А вместо этого дали шлепок по запястью и сделали ребрендинг национального флага», – посетовала Кинг, добавив, что лично на нее «это не так сильно повлияло». Однако ситуация, по словам американки, «отразилась» на Райане Мерфи – «это испортило его олимпийский опыт», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Yahoo Sports. Напомним, Мерфи проиграл россиянину Евгению Рылову на дистанции 200 м на спине. Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Мерфи предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания. Рылов, комментируя слова Мерфи, заявил, что никогда не смог бы себе простить употребление допинга. Роднина высказалась о скандале с Тимановской 2 августа 2021, 13:31

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Этот скандал не красит ни Олимпийские игры, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку, поскольку идет вразрез с основными положениями олимпийского движения», – сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка Ирина Роднина, комментируя инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину. «То, что Тимановскую заявили на другую дистанцию, к которой она не готовилась – это внутреннее дело команды. Такие случаи бывали и раньше. При этом никто достоверно не знает, насколько тактичным или нетактичным был разговор со спортсменкой, когда ей поменяли дистанцию», – сказала чемпионка мира и Олимпийских игр по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина. «Поэтому сделать какой-то вывод из этой ситуации сложно», – отметила собеседница, добавив, что ей известны лишь заявления Тимановской и решение НОК Белоруссии. «Мы не знаем позицию команды и Федерации легкой атлетики. Неизвестно, с каким заданием и позицией спортсменка ехала на Олимпиаду. В любом случае переговоры между спортсменами и руководством в подобных ситуациях всегда очень нервные и напряженные для всех сторон», – уточнила Роднина. При этом она указала на политизацию инцидента. «Мы всегда говорим о том, что спорт находится вне политики, но, увы, политика всегда была частью спорта независимо от желания спортсменов», – констатировала Роднина. Какое решение в данном случае примет МОК – предположить сложно, признает спортсменка. «В последнее время МОК нередко принимает спорные решения. Но этот инцидент не красит ни Олимпийские игры в Токио, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку. Все это идет вразрез с основными положениями олимпийского движения», – полагает Роднина. «Особенно, когда к стандартному олимпийскому лозунгу «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе». Все борются за чистоту олимпийского движения, но, к сожалению, это не всегда получается», – заключила она. Ранее глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Международный олимпийский комитет может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Позже появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Затем МИД Франции заявил, что ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской. Сообщалось, что белорусские дипломаты присутствовали в аэропорту Токио 1 августа для оказания легкоатлетке Кристине Тимановской возможной консульско-правовой помощи, но не смогли получить у японской стороны подробности, в связи с чем посольство обратилось с официальной просьбой о предоставлении информации. Тем временем телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. Канделаки отреагировала на претензии французской саблистки к россиянкам 1 августа 2021, 12:53

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на заявления французской фехтовальщицы Сесилии Берде, которая после проигрыша в финале турнира на Олимпиаде назвала российских соперниц обманщицами. «На этой Олимпиаде соперники, уступившие нам в честной борьбе, взяли за моду искать причины неудач в чем угодно, только не в себе. Американскому и британскому пловцам, которым не хватило мужества сразу признать свое поражение, составила компанию французская саблистка Сесилия Бердер», – написала Канделаки в Telegram. «Казалось бы, вот сабля, вот фонарь, вот судьи – руби, коли, выигрывай золото и имей мужество признать, что проиграл. Но нет, оказывается, это не ты была медленнее, а твои соперницы хитрее. Ах, если бы слезы превращали серебро в золото...», – добавила она. В субботу женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Позже французская фехтовальщица Сесилия Берде, комментируя финальный поединок командного турнира на Олимпиаде, назвала российских соперниц обманщицами. Грузинских спортсменов лишили аккредитации на Олимпиаде 1 августа 2021, 07:43

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Оргкомитет Олимпийских игр лишил аккредитации грузинских спортсменов, которые самовольно покинули олимпийскую деревню во время Игр, сообщил исполнительный директор комитета Тосиро Муто. Всего за время ОИ отозвали восемь аккредитаций. Один случай «связан с грузинскими спортсменами», которые «вышли за пределы деревни, чтобы посмотреть достопримечательности». Муто подчеркнул, что поступок грузинских спортсменов – «это серьезное нарушение правил плейбука», посольство Грузии «уже опубликовало извинения». В другом случае, по словам Муто, «это был один сотрудник, который был арестован за хранение наркотиков». У оргкомитета пока нет «достаточной информации», но организаторы «слышали, что полиция все-таки приезжала». Сотрудник арестован, передает РИА «Новости». «Остальные случаи – не такие серьезные нарушения, люди раскаиваются. Мы бы не хотели предавать эти случаи огласке», – сказал исполнительный директор комитета. Напомним, оргкомитет Олимпиады оценил ситуацию с коронавирусом на ОИ. Японская столица несколько дней подряд обновляла суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Нет

Будет зависеть от их выступлений

CAS отклонил запрос легкоатлетки Тимановской на допуск к Олимпиаде 2 августа 2021, 17:53

Фото: Vegard Wivestad/Zuma/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии о ее отстранении от участия в Олимпийских играх. Об отказе сообщили в пресс-службе выездной панели CAS в Токио. Тимановская должна была выступать в беге на 100 м и 200 м, передает ТАСС. На ваш взгляд Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской? С одобрением

С осуждением

Затрудняюсь ответить

Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища. Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Бунт Тимановской превратили в анекдот 2 августа 2021, 09:18

Фото: REUTERS/Issei Kato

Текст: Дмитрий Зубарев

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства, стала героиней анекдота. Специальный корреспондент ВГТРК Валентин Богданов рассказал о новом анекдоте, связанном с последними событиями с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. «Какое кратчайшее расстояние между Минском и Токио? Одна стометровка», – передает «Царьград» сообщение Богданова в соцсетях. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится »в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Французская фехтовальщица назвала россиянок обманщицами 1 августа 2021, 01:59

Фото: Zhang Hongxiang/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Французская фехтовальщица Сесилия Берде, комментируя финальный поединок командного турнира на Олимпиаде, назвала российских соперниц обманщицами. На вопрос о том, в чем россиянки были сильнее, Берде ответила: «В тактических перерывах». По ее словам, как только французская сторона «начинала восстанавливать контроль», российская «вносила изменения, и все начиналось заново». Берде считает, что россиянки – «обманщицы». «Нам нужно добиться прогресса в этом: как только ты делаешь два-три укола, сразу говоришь: «Извините, что-то попало мне в глаз». И вот у тебя есть две минуты», – приводит ее слова Sports.ru со ссылкой на Lequipe. Ее спросили, по этой ли причине «Никитина дважды меняла саблю». Берде заявила: «Я знала, что она так сделает! Такая культура. Как только они делают два укола, говорят: «Простите, у меня оружие сломано». Она уверяет, что «не расстроилась». Берде признала, что «Никитина была очень сильна», это позволило российской команде «выиграть золото». Однако, по словам Берде, она «чувствовала», что россиянка «паникует, у нее были такие черные глаза, это нечто». На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Нет

Будет зависеть от их выступлений

Напомним, женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Белорусская спортсменка пристыдила Тимановскую 2 августа 2021, 01:58

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Текст: Антон Антонов

Белорусская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Анастасия Мирончик-Иванова раскритиковала свою соотечественницу Кристину Тимановскую, вокруг которой разгорелся скандал на Олимпиаде. Мирончик-Иванова заявила, что «очень стыдно для спортсменки такого уровня», которая «защищает честь страны», попасть «в такую ситуацию». «К сожалению, у нас все очень расстроены», – приводит ее слова Sport24 со ссылкой на канал «Беларусь 1». Мирончик-Иванова сказала, что не раз «наблюдала» за Тимановской и «прочувствовала» в свой адрес «негатив». «И такое было, спортсмены это подтвердят», – сказала она, добавив, что наблюдалось «какое-то ее беспокойство, какое-то хаотическое движение» Тимановской. Однако «в тот момент она вела себя тихо, спокойно, не выносила, что называется, сор из избы», но «потом последовали такие действия, которые очень разочаровали» и спортсменов, и болельщиков, сказала Мирончик-Иванова. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря 2 августа 2021, 11:21

Фото: SERGEY DOLZHENKO/

EPA/ТАСС

Текст: Анастасия Куликова

«Маленькая оплошность чиновников и их желание снять с себя ответственность вылились в грандиозный международный скандал», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Ярослав Романчук, комментируя инцидент с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину. В то же время политолог Петр Петровский указал на заинтересованность Запада в этом скандале. «История с Тимановской – это следствие политизации белорусского спорта. Во-первых, потому что главой олимпийского комитета является сын Александра Лукашенко. А во-вторых, недавно сам президент в жесткой форме высказался о спортсменах, которые не завоевывают медали. Для Лукашенко это обычное дело: колхозники не так собирают урожай, рабочие не так точат детали, спортсмены выступают не так, как надо», – отметил белорусский политолог Ярослав Романчук. По его словам, инцидент с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. «Первые уверены в том, что государство дало спортсменке прекрасный шанс проявить себя, но она не справилась. Вторые же винят во всем бюрократов, которые что-то напутали с допинг-тестами и должны понести за это наказание. И то, что Тимановская записала видео с критикой в адрес чиновников – не повод спускать на нее всех собак», – пояснил Романчук. Таким образом, «маленькая оплошность чиновников и их желание снять с себя ответственность вылились в грандиозный международный скандал». «Я полагаю, спортсменка и ее семья в скором времени окажутся в одной из стран Европейского союза. А что касается санкций, то каких еще рестрикций в отношении Белоруссии не было? – задается вопросом Романчук. – Политики и чиновники ведут себя неадекватно и непредсказуемо, а честный спорт и личная ответственность за ошибки – это не про нашу республику». В свою очередь политолог Петр Петровский считает, что «подобные разборки в спортивной среде не особо волнуют белорусское общество». «Я не заметил серьезной реакции общественности на эту историю. Я думаю, большинству белорусов это не интересно. Тем более сейчас сезон отпусков, люди максимально отвлечены от всех общественных дел в стране», – отметил Петровский. По его словам, разговоры о введении новых санкций в отношении Минска из-за выяснения отношений между спортсменами и функционерами демонстрируют истинное отношение Запада к Белоруссии. «Если вдруг на территорию ЕС придет грозовой фронт из Белоруссии и побьет помидоры и огурцы, то, исходя из их логики, Запад также задумается о рестрикциях против республики. На мой взгляд, это демонстрация того, что им нужен любой повод, а повод всегда найдется. Даже такой спортивно-бытовой повод для них подойдет, если его политизировать», – считает собеседник. Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Позже появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Затем МИД Франции заявил, что ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской. Российские синхронистки сменили купальники с медведями на ОИ на костюмы с балалайками 2 августа 2021, 16:14

Фото: Джорджио Пероттино/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко сменили на Олимпиаде купальники с медведями, которых запретили в ВАДА, на купальники с балалайками, сообщили спортсменки. Синхронистки под программу подготовили купальники с изображением медведей, но из-за санкций ВАДА их пришлось изменить, так как медведь символизирует связь с Россией, упоминание которой на Играх запрещено, передает ТАСС. «У нас теперь не медведи, а балалайка. Медведей запретили, зато балалайку оставили», – сказала Ромашина. После выступления в произвольной программе предварительного раунда пара российских спортсменок заняла первое место. Техническая программа предварительного раунда у дуэтов пройдет 3 августа. Ромашина – пятикратная олимпийская чемпионка, в случае победы на Олимпиаде в Токио она установит рекорд по числу золотых медалей на Играх в дисциплине. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявлял, что причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской 2 августа 2021, 07:27

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Международный олимпийский комитет может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс. «Всего 12 часов прошло, они нам напишут, и мы решим. Как вы знаете, в последние годы мы вводили санкции в их сторону, и довольно жесткие. Будем смотреть, что они нам ответят», – передает РИА «Новости» ответ Адамса на пресс-конференции на вопрос о возможных санкциях в отношении белорусского НОК. По его словам, Тимановская провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда. «Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищенной обстановке», – передает ТАСС слова Адамса. Он также подчеркнул, что представители оргкомитета прошлой ночью смогли лично пообщаться с Тимановской, пообещав, что контакты со спортсменкой, направленные на выработку дальнейших действий, продолжатся. «Прозвучало много обвинений, и они продолжают звучать, поэтому нам сначала надо понять, что происходит, нам нужно получить полную картину происходящего. Похищение? Она общалась с полицией в аэропорту. Если в этом деле есть криминальный оттенок, то это дело полиции», – сказал Адамс. Тем временем в МИД Японии сообщили, что оргкомитет Олимпиады в Токио и МОК изучают намерения Тимановской. «Нам известно, что организационный комитет Игр, МОК и другие ответственные организации в настоящее время принимают ряд мер, включая подтверждение личных намерений этого человека. Мы знаем, что Тимановская находится в безопасности. Она сотрудничает с ответственными органами и ведет с ними обсуждение. Правительство Японии также со своей стороны сотрудничает с этими заинтересованными организациями и продолжит принимать надлежащие меры в будущем», – отметили в ведомстве. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Тренер рассказал о подозрительном поведении Тимановской в Токио 2 августа 2021, 12:20

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская во время Олимпийских игр в Токио выделялась своим поведением среди других спортсменов: она уединялась и не хотела общаться, сообщил главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич. «Было видно, что что-то с ней происходит. И мы руководителю делегации нашей докладывали, что обстановка непростая здесь, пандемия, мы каждый день сдаем анализы, у нас, в общем, все непросто. Но все равно тот факт, что она выделялась своим поведением... То она уединялась, то она не хотела общаться. И вы знаете, молодой коллектив – его не обманешь. Нам уже поступали сигналы: что-то с девочкой творится, и потом что-то там произошло, связанное с заявкой на вид», – передает РИА «Новости» слова Моисевича в эфире телеканала ОНТ. По словам тренера, то, что кандидатуру Тимановской подали для участия в эстафете 4х400 метров, вызвало у нее «какую-то реакцию», при этом Моисевич отметил, что у белорусской сборной в этой эстафете сложилась «непростая ситуация». «И для того, чтобы дальше, наверное, не травмировать человека, сохранить его – мы видели, что все-таки завтра ей бежать 200 метров и она не готова бежать 200 метров... было принято решение отправить ее с частью делегации, которая... уезжала, домой, и там спокойно оценить, разобраться, что происходит», – пояснил главный тренер. «Вообще здесь странно. Мы даже не ожидали, но уже когда сопоставили все эти моменты, понимаем, что, наверное, что-то ею уже планировалось», – добавил Моисевич. Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. МОК начал изучать ситуацию с белорусской легкоатлеткой Тимановской 1 августа 2021, 17:00

Фото: REUTERS/Issei Kato

Текст: Елена Мирошниченко

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает ситуацию, связанную с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. «МОК ознакомился с сообщениями в СМИ, изучает ситуацию и обратился в НОК за объяснениями», – сообщили ТАСС в пресс-службе МОК. Ранее в Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец». В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка. Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?.. Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская. Позже это видео было удалено из ее аккаунта в Instagram. Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении к успехам сборной. Стало известно о намерении белорусской легкоатлетки просить об убежище 1 августа 2021, 19:24 Текст: Елена Мирошниченко

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады на родину, хочет подать прошение об убежище, сообщило спортивное издание «Споцу Хоти» со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации. Издание сообщает, что в настоящий момент Тимановскую перевозят в безопасное место, передает ТАСС. Также сообщается, что представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда. Предполагается, что там находится Тимановская. Адвокат заявила, что Тимановская с ней не связывалась, она не знает, находится ли спортсменка внутри участка. Адвокат добавила, что прибыла в аэропорт по собственной инициативе. Ранее СМИ сообщали, что Тимановская должна вылететь из Японии рейсом Токио – Стамбул. В представительстве компании Turkish Airlines, которая выполняла запланированный на этот день перелет по данному маршруту, сообщили, что пассажирка с таким именем на рейс не регистрировалась. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец». В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка. Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?.. Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская. Позже это видео было удалено из ее аккаунта в Instagram. Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении к успехам сборной.