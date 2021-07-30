Япония расширила область действия режима ЧС из-за коронавируса

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30 июля, пятница | Последнее обновление — 03:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В НАСА оценили ущерб от инцидента с «Наукой» для МКС
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Когда прогрессивная интеллигенция начинает воспроизводить структуру власти, превращаясь в аппарат идеологического насилия, это ненормально. И это то, что мы видим сегодня в «свободном мире».
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Нормальный журналист не станет нарушать права и законные интересы, честь и достоинство избирателей, членов избирательных комиссий, общественный порядок и нормы поведения в помещениях избирательных комиссий.
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Киевские политики могут изобретать любые ритуалы, символы и политические конструкции, но русские и украинцы продолжают осознавать себя разделенным помимо своей воли в 1991 году единым народом. С единой верой, общей историей и единым языком.
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Япония расширила область действия режима ЧС из-за коронавируса
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Правительство Японии решило продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за коронавируса до 31 августа и расширить действие ограничений еще на несколько префектур, заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура на заседании экспертной комиссии.
«Мы пришли к выводу о необходимости продления режима ЧС в Токио и на Окинаве. Также мы решили добавить к списку префектур с режимом ЧС префектуры Сайтама, Канагава, Тиба и Осака», – приводит слова чиновника ТАСС.
Нисимура добавил, что власти также вводят усиленные меры против распространения инфекции в северной префектуре Хоккайдо, центральной Исикаве, западных Киото и Хего и юго-западной Фукуоке. До этого режим ЧС в Токио действовал до 12 августа.
Министр по восстановлению экономики Японии также призвал местных жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и содействовать борьбе с распространением инфекции. «Мы понимаем, что сейчас лето и впереди летние праздники, но хотели бы попросить народ по возможности воздержаться от поездок по стране», – отметил он. Нисимура также попросил местных жителей не собираться большими компаниями и по возможности проводить больше времени дома в кругу родных. «Поддерживайте наших спортсменов, просматривая соревнования Олимпиады дома по телевизору», – добавил он.
В четверг в Японии зафиксировали очередной максимум заражений – 10699 случаев, этот показатель впервые превысил отметку в 10 тыс. Антирекорд на протяжении трех дней обновляется и в Токио. Во вторник в столице Японии выявили рекордные 2848 случаев инфицирования, в среду – 3177, в четверг – 3865.
В прошлую пятницу император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия прошла без зрителей. Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио.
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Российские рапиристки после выхода в финал ОИ процитировали сборной США Омара Хайама
Российские рапиристки после победы в полуфинальном поединке против сборной США поприветствовали соперника цитатой из стихотворения Омара Хайяма.
В четверг Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в полуфинале победили американок со счетом 45:42. Большую часть боя российские рапиристки уступали в счете.
После боя на приветствии россиянки хором прокричали фразу из стихотворения Хайяма: «Кто понял жизнь, тот больше не спешит», передает РИА «Новости».
В финале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах россиянки встретятся с командой Франции, которая в полуфинальном поединке победила итальянок – 45:43.
Ранее саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Олимпиады Софью Великую.
Пловчиху Ефимову попытались спровоцировать на Олимпиаде по примеру Медведева
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Зарубежные журналисты попытались спровоцировать вопросами российскую пловчиху Юлию Ефимову на Олимпиаде, как ранее это было сделано с теннисистом Даниилом Медведевым, рассказала спортсменка.
Ефимова рассказала, что «была одна журналистка, которая пыталась сказать запретное для нас на этой Олимпиаде слово, но я не поддалась на провокацию», передает ТАСС.
Она отметила, что «Медведев правильно ответил журналисту».
В четверг российская делегация попросила оргкомитет Олимпийских игр в Токио расследовать инцидент с журналистами. Позднее стало известно, что оргкомитет ОИ начал расследование.
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Напомним, Медведев выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянца Фабио Фоньини. После игры в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к нему, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом.
Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования.
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова оценила реакцию Даниила Медведева.
Проценко в интервью «Знанию» назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии
Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко в эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ рассказал об отличиях третьей волны заболеваемости от ситуации начала эпидемии.
По словам Проценко, сейчас изменился портрет пациента, и это еще один аргумент в пользу вакцинирования молодых пациентов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм дельта. Его первая особенность – тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность – более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких. И еще одно отличие - появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов», – рассказал Проценко.
По его словам, необходимо соблюдать меры предосторожности до завершения полного цикла вакцинации – соблюдать социальную дистанцию, носить маски и не расслабляться.
«Вакцинация и создание иммунитета не равны защите от инфекции. Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация – это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации», – подчеркнул эксперт.
Проценко призвал всех проявить гражданскую ответственность и пройти вакцинацию, не дожидаясь новой волны инфекции – это поможет снизить ее интенсивность.
«Вакцинация – единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией. Сомнение в необходимости вакцинации представляет опасность не только для вас самих, но и для близких. В 2021 году ответственность перед социумом и беспокойство о близких – это самая большая свобода, которую мы должны ценить», – заключил спикер.
Проценко, напомним, входит в федеральную пятерку «ЕР» на выборах в Госдуму.
Просветительская инициатива «Разберемся в вакцинах вместе» направлена на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе.
В ООН назвали страну – потенциального «суперраспространителя» COVID-19
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Мьянма превращается в суперраспространителя коронавируса, заявил спецдокладчик ООН по ситуации в стране Том Эндрюс.
По его словам, речь идет о «всех этих очень опасных вариантах – «дельте» и других формах», которые чрезвычайно «опасны и смертоносны». При этом в соседних государствах живет примерно треть населения мира. Регион «подвержен еще большим страданиям от того, что Мьянма становится страной-суперраспространителем коронавируса», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Напомним, жертвами COVID-19 в Мьянме за два месяца, как сообщает местный минздрав, стали свыше 4 тыс. человек – это больше, чем за весь предыдущий период пандемии. Всего зафиксировано свыше 284 тыс. случаев коронавируса, умерли более 8 тыс. человек.
В начале февраля в Мьянме произошел военный переворот. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре парламентских выборах.
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Обнаружено необычное последствие коронавируса у пожилых
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Специалисты установили, что у переболевших COVID пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодежи, сообщили в лабораторной службе «Хеликс» по итогам исследования, проведенного совместно с экспертами Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
«Возраст – наиболее сильный фактор, влияющий на концентрацию антител IgG в крови после перенесенной коронавирусной инфекции. У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного COVID-19: в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания», – передает ТАСС сообщение службы.
При этом тяжесть заболевания также влияет на количество антител. «Особенно данная тенденция заметна в возрастной группе старше 50 лет: уровень антител в таких случаях, как правило, выше в два раза, чем при легком течении болезни», – отметили специалисты «Хеликса».
Эксперты выяснили, что у мужчин и женщин уровень антител в крови меняется по-разному: если у мужчин он достигает пика через 45 суток после заражения и начинает снижаться после 60 суток, то у женщин концентрация антител IgG постепенно нарастает до 60 суток, причем наблюдается и дальнейшее значительное увеличение их уровня вплоть до 180 суток.
Всего в исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 69 лет, перенесших коронавирусную инфекцию в бессимптомной, легкой или тяжелой форме. В рамках проекта за период наблюдения с августа 2020 по май 2021 года проводился анализ изменения уровня антител в течение 180 суток после перенесенной болезни.
В рамках проекта также исследовались спектр и частота встречаемости симптомов коронавирусной инфекции, рассказали в «Хеликсе». Выяснилось, что чаще всего заболевшие сталкивались с частичной или полной потерей обоняния (77%), повышением температуры (72%), головной болью (67%). Более чем в половине случаев наблюдались боль в мышцах, отсутствие или снижение вкуса, кашель и насморк. Менее чем в 50% случаев отмечались потливость, боль в горле, диарея, одышка, боль в животе, а также рвота.
При этом, как правило, раньше всего болезнь проявлялась повышением температуры, на вторые-третьи сутки появлялись боль в горле, мышцах, животе, головная боль, потливость, насморк, диарея, а на третьи-пятые – кашель, одышка, снижение или потеря вкуса и обоняния. Из данных исследования следует, что максимальное проявление симптомов фиксировалось на третьи сутки болезни, а начиная с шестых-восьмых при легкой и средней тяжести течения симптоматика снижается.
Лаборатории «Хеликс» в первой половине 2021 года выполнили по всей России более 1,4 млн тестов на антитела IgG к коронавирусу, из них 56% дали положительный результат. В Москве, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге показатель оказался немного выше – 59%, 58% и по 60% соответственно, в Санкт-Петербурге – немного ниже, 55%.
Доля положительных результатов в целом по компании за шесть месяцев 2021 года не претерпела существенных изменений, оставаясь на уровне около 55%.
Ранее врач рассказал о нарушении когнитивных функций после COVID.
Канделаки ответила на критику «Голоса Америки» из-за «наших» на Олимпиаде
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов ответили корреспонденту Русской службы «Голоса Америки*» (признано в России иноагентом) Рафаэля Саакова, которому не понравилось, что телеканал «Матч ТВ» называет российских спортсменом на Олимпиаде в Токио «нашими».
«Тут вашингтонский колхозник с «Голоса Америки*» вздумал указывать, как нам называть наших спортсменов. Как хотим, так и называем. Наши – прекрасная идея. На месте «Матч ТВ» и после Олимпиады так называл бы», – написал в Telegram Смирнов.
На этот комментарий отреагировала и Канделаки. «Забыли согласовать с мистером Сааковым. Видимо, родственник Саакашвили. Я этим недогрузинам активно не нравлюсь многие годы», – написала она в Telegram.
Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его уже поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев.
Российские рапиристки завоевали золотую медаль на ОИ
Российские рапиристки завоевали золото на Олимпийских играх в Токио в командном турнире, сообщают информационные агентства.
Спортсменки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили в командном турнире Олимпиады по фехтованию на рапирах, передает РИА «Новости».
Эта золотая медаль стала для сборной восьмой на Играх в Токио.
В финале Дериглазова, Коробейникова и Мартьянова победили команду Франции со счетом 45:34.
Ранее в четверг дзюдоист Нияз Ильясов победил представителя Грузии Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 100 кг.
Болгария заявила о 10 тыс. смертей из-за ошибок при вакцинации
Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки властей при организации вакцинации от коронавируса стоили стране 10 тыс. жизней.
Кацаров отметил, что в программе вакцинации не было предусмотрено приоритета для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, которые могут осложнить течение болезни. По его словам, во вторую волну коронавируса в стране около 80% умерших были пожилыми. «Эти жизни могли быть спасены», – передает РИА «Новости» слова министра.
Другими ошибками министр назвал плохую логистику и то, что во время переговоров о вакцинах Болгария отдала предпочтение препарату AstraZeneca, с поставками которого в стране позже возникли проблемы.
Напомним, болгарский минздрав сообщил, что прибывающие в Болгарию российские туристы с 8 июля будут должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда.
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Заключенные женской новосибирской колонии станцевали в поддержку российских олимпийцев
Осужденные в женской новосибирской колонии №9 станцевали в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, сообщают местные СМИ.
Женщины станцевали вместе на плацу под музыку и пожелали атлетам побед, передает «Тайга.инфо» со ссылкой на новосибирское УФСИН.
«Мы очень неравнодушны к Олимпийским играм, постоянно смотрим трансляции. Желаем вам побед, уверенности в себе. Вы у нас самые лучшие! И как можно больше золотых медалей», – сказала осужденная Руслана Мартынова.
В четверг российские рапиристки завоевали восьмое для сборной золото на Олимпийских играх в Токио.
Оргкомитет ОИ начал расследование инцидента с провокацией против Медведева
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Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование в отношении чилийского журналиста, провоцировавшего российского теннисиста Даниила Медведева, сообщили в службе информации Олимпийского комитета России (ОКР).
«Мы получили ответ от Оргкомитета на наш запрос относительно инцидента в микст-зоне после матча Медведева. Оргкомитет начал расследование», – передает РИА «Новости» заявление службы информации ОКР.
В среду Медведев выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянца Фабио Фоньини. После игры в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом.
Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования.
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
ОКР обратился
в МОК из-за оскорбившего Медведева провокатора.
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова оценила реакцию Даниила Медведева.
ОКР обратился в МОК из-за оскорбившего Медведева провокатора
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Олимпийский комитет России направил обращение в оргкомитет Олимпийских игр в Токио с копией письма в Международный олимпийский комитет по поводу провокационного вопроса, который чилийский журналист задал российскому теннисисту Даниилу Медведеву, сообщил пресс-атташе ОКР Константин Выборнов.
«Мы обратились в оргкомитет Олимпийских игр в Токио и направили копию письма в МОК», – передает РИА «Новости» слова Выборнова.
В среду Медведев выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянца Фабио Фоньини. После игры в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом.
Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования.
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова оценила реакцию Даниила Медведева.
Стали известны подробности госпитализации актера Стеклова
Художественный руководитель Московского cовременного художественного театра (МСХТ), народный артист России Владимир Стеклов и его родные, вероятнее всего, больны коронавирусом, медики прибыли домой к актеру, когда он упал в обморок, передают СМИ.
«73-летний Владимир Стеклов упал в обморок. Дома находилась жена, 40-летняя Ирина с трехлетней дочкой (у артиста это уже четвертый брак). Врачам актер пожаловался на кашель, одышку и температуру 39 градусов. ПЦР Владимир Александрович не делал. С подозрением на коронавирус пациента госпитализировали», – передает «Московский комсомолец».
Отмечается, что жена актера также чувствует себя плохо, у нее температура около 40 градусов, женщина вызвала врача из поликлиники.
Ранее стало известно, что художественный руководитель Московского cовременного художественного театра (МСХТ), народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом.
Вирусолог назвал страны, где будут «выковываться» новые штаммы COVID-19
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Мьянма - весьма бедная страна с очень слабой санитарией и высокой скученностью населения, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов. Так он прокомментировал заявление ООН о превращении Мьянмы в суперраспространителя COVID.
Спецдокладчик ООН по ситуации в Мьянме, находящийся в в Юго-Восточной Азии, Том Эндрюс предупредил, что страна превращается в суперраспространителя коронавирусной инфекции, поскольку в соседних государствах живет примерно треть населения мира.
«В этом случае все достаточно очевидно: страна действительно перенаселена, с очень слабой санитарией, высокой скученностью населения, высокими температурой и влажностью, что создает благоприятные условия для коронавируса. То есть здесь воздействуют физико-географические синусоиды, которые способствуют распространению вируса. Влияет и то, что это бедная страна, где из-за большой численности населения и слабой санитарной службы вирус хорошо распространяется», – говорит Чепурнов.
Он подчеркивает, что в государство успешно «стекаются» все штаммы вируса, в том числе из Индии, которая расположена неподалеку. Однако под угрозой находятся граничащие с Мьянме Китай и Бангладеш, куда заболевание может распространиться, что также достаточно опасно.
«Естественно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена этой ситуацией. Но я бы сказал, что это, скорее, чисто бюрократический подход. Сейчас каждая страна так или иначе борется сама за себя, тем более, что на первом этапе мы увидели нежелание очень многих стран как-то участвовать во всемирной борьбе с пандемией. Стоит вспомнить то, как в прошлом году некоторые страны ЕС не могли добиться помощи, а Россия тогда помогала Италии», – рассказывает собеседник.
Для ВОЗ важно, чтобы санитарная и иммунологическая защищенность более активно распространялась на другие страны, поэтому она регулярно возмущается тем, что более богатые государства не оказывают вакцинной помощи бедным, продолжает вирусолог.
«Но бедные страны этой помощи не получат до тех пор, пока богатые не провакцинируют свое население. Потому что любое государство должно в первую очередь позаботиться о себе. Поэтому ВОЗ положено говорить о том, что возникают все новые и новые опаснейшие очаги, о проблемах, которые это может создать вокруг, но пока все остальные просто ничего не могут с этим сделать», – считает Чепурнов.
Он убежден, что через какое-то время производство вакцин более-менее наладится и страны, имеющие их производство и провакцинировавшие большую часть своих граждан, смогут делиться данным препаратом более активно. Так, рано или поздно все придут к тому подходу, который был использован ВОЗ, США и Советским Союзом для того, чтобы покончить с оспой – для устранения болезни была проведена мировая кампания по вакцинации.
«А пока богатые страны не могут помочь остальным, в бедных мы продолжим наблюдать более высокий уровень подъема сезонных волн коронавируса, а также именно там и будут выковываться в значительной степени новые штаммы», – заключил специалист.
Ранее ВОЗ сообщила, прежде чем начинать ревакцинацию, богатые страны должны подумать о бедных, в которых еще не организована даже первичная прививочная кампания медработников, передает Reuters.
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Онищенко призвал молодежь сохранить умственные способности с помощью прививки
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Молодежи следует обратить внимание на исследования о снижении умственных способностей после заболевания COVID-19, и вакцинироваться, чтобы не допустить таких последствий, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«Мы имеем дело с тромбоцитами, с дрейфом крови в сторону сгущения, в сторону образования тромбов. И то, что это снижает умственные способности, не лишено смысла. Потому что если идет тромбоцитопения, то она, конечно, влияет на кору головного мозга, а, следовательно, на умственную деятельность, на память», – пояснил Онищенко в ходе онлайн-конференции, передает ТАСС.
«Начнете заговариваться, начнете забывать вещи, которые совсем недавно вы знали и так далее. Зачем же вам это терять? Поэтому давайте привьемся, уйдем от бравады, уйдем от беспочвенной демагогии насчет прав человека. Воспользуйтесь правом не заболеть и не потерять свой интеллектуальный потенциал, который является вашим капиталом. Это я, прежде всего, к молодежи [обращаюсь]», – добавил Онищенко.
По его словам, несмотря на то, что молодые люди чаще всего переносят заболевание легко, последствия все равно наносят ущерб организму. Поэтому, уверен Онищенко, такие исследования «должны насторожить» молодежь, так как они небеспочвенны.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что вакцинация помогает предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций.
Изменились правила въезда из-за границы для непривитых россиян
Не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не переболевшим COVID-19 россиянам, возвращающимся из-за рубежа, необходимо в течение четырех дней после прибытия в страну загрузить на портал «Госуслуги» результаты ПЦР-теста, следует из приказа главного государственного санитарного врача России.
Из опубликованного на официальном портале правовой информации документа следует, что с 30 июля прибывающие из других стран россияне должны разместить результаты ПЦР-тестов на портале «Госуслуги» в течение четырех календарных дней, а не трех, как ранее.
«...после слов «в обязательном порядке размещаются» дополнить словами «в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации», – говорится в тексте документа.
Ранее прибывающие из-за границы россияне должны были разместить результаты ПЦР-тестирования на едином портале государственных услуг в течение трех дней.
Напомним, в конце апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьера Татьяну Голикову, освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи ПЦР-теста, если они сделали прививку, а также отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцинацию не прошел.
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