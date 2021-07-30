Япония расширила область действия режима ЧС из-за коронавируса

Правительство Японии решило продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за коронавируса до 31 августа и расширить действие ограничений еще на несколько префектур, заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура на заседании экспертной комиссии.

«Мы пришли к выводу о необходимости продления режима ЧС в Токио и на Окинаве. Также мы решили добавить к списку префектур с режимом ЧС префектуры Сайтама, Канагава, Тиба и Осака», – приводит слова чиновника ТАСС.

Нисимура добавил, что власти также вводят усиленные меры против распространения инфекции в северной префектуре Хоккайдо, центральной Исикаве, западных Киото и Хего и юго-западной Фукуоке. До этого режим ЧС в Токио действовал до 12 августа.

Министр по восстановлению экономики Японии также призвал местных жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и содействовать борьбе с распространением инфекции. «Мы понимаем, что сейчас лето и впереди летние праздники, но хотели бы попросить народ по возможности воздержаться от поездок по стране», – отметил он. Нисимура также попросил местных жителей не собираться большими компаниями и по возможности проводить больше времени дома в кругу родных. «Поддерживайте наших спортсменов, просматривая соревнования Олимпиады дома по телевизору», – добавил он.

В четверг в Японии зафиксировали очередной максимум заражений – 10699 случаев, этот показатель впервые превысил отметку в 10 тыс. Антирекорд на протяжении трех дней обновляется и в Токио. Во вторник в столице Японии выявили рекордные 2848 случаев инфицирования, в среду – 3177, в четверг – 3865.

В прошлую пятницу император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия прошла без зрителей. Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио.

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