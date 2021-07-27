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В Токио за сутки выявили рекордное число случаев инфицирования COVID
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Власти Токио, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за прошедшие сутки 2848 случаев заражения новым коронавирусом, что стало рекордом соответствующего показателя.
Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK, Предыдущий максимум был зафиксирован в столице Японии 7 января – 2520 случаев инфицирования.
Ранее во вторник на ОИ в Токио выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр достигло отметки 160.
Врач рассказал о последствиях длительной медикаментозной комы для певицы МакSим
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Медикаментозная кома в состоянии певицы Марины Абросимовой (МакSим) полезна, вне зависимости от того, как долго артистка в ней пребывает, сказал газете ВЗГЛЯД врач-анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев.
Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что исполнительница стала чувствовать себя лучше. Она пояснила, что врачи периодически выводят девушку из комы, а как только видят, что ее организму нужен отдых – погружают в медикаментозный сон.
«Медикаментозная кома ничем не вредит здоровью, она только полезна. Когда автогонщик Михаэль Шумахер разбился, он находился в коме с 2013 года. А недавно его вывели из комы, и он более-менее восстановился. Да, он не смог продолжать свою гоночную деятельность, но благодаря коме смог победить болезнь», – говорит Николаев.
Он также вспоминает, как в 2009 году на санно-бобслейной трассе в Кенигзее в боб, где сидела российская спортсменка Ирина Скворцова с напарницей, на большой скорости врезались другие участники. Девушка приняла на себя страшный удар. Врачи предупреждали, что с такими травмами выживает один человек из ста, однако после четырехмесячной медикаментозной комы Скворцова пошла на поправку, а со временем смогла встать на ноги.
«Медикаментозная кома – это практически наркоз. Она нужна для того, чтобы мозг мог немного отдохнуть, да и чтобы он в целом сохранился. У певицы ковид, ей нужно давать большие дозы кислорода. А для того, чтобы он хорошо усваивался, человек не должен никаким образом сопротивляться. А выводят ее периодически из комы для того, чтобы проверить общее состояние, способность организма функционировать, уровень вентиляции легких и так далее», – объясняет реаниматолог.
Врач поясняет, что от медикаментозной комы никогда никаких рисков нет, а вот основное заболевание человека, из-за которого его погрузили в данное состояние, может по-разному вести себя в тех или иных ситуациях. В случае с певицей МакSим угрозу ее здоровью представляет исключительно основная болезнь.
«Естественно, она вполне сможет восстановиться. Другое дело, что после ковида очень длительная реабилитация – необходимо восстановление легких. Но, по моему мнению, у нее очень много шансов: она молодая энергичная женщина, пройдет полную реабилитацию и все будет в порядке. Что касается времени, то здесь у всех по-разному: от полугода до нескольких лет длится восстановление», – заключил Николаев.
Напомним, в начале июня певица почувствовала себя плохо, после чего отправилась в больницу с диагнозом «пневмония с поражением 40% легких». Через некоторое время исполнительнице стало хуже, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Медработница в Томске месяц уничтожала вакцину от COVID
В одном из медучреждений Томска сотрудница на протяжении месяца вносила ложные сведения в реестр о привитых гражданах от коронавируса и уничтожала вакцину, сообщает областной главк МВД.
«По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», – говорится в сообщении на сайте МВД.
Сообщается, что причастной к растрате женщине 63 года, против нее возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Калужской области медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Она заявила, что «вакцины не было».
Стали известны подробности о состоянии певицы МакSим
Певица Марина Абросимова (МакSим) стала чувствовать себя лучше, заявила представитель артистки Маргарита Соколова.
«Стало лучше, стало быть, она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит. <...> Есть улучшения, значит, это уже не крайне», – пояснила Соколова РИА «Новости».
Представитель певицы уточнила, что артистку периодически выводят из комы. «Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Это процесс постоянно регулируется», – сказала она.
На прошлой неделе Соколова сообщала, что певице становится лучше, несмотря на сбои в организме из-за коронавируса.
5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергала перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.
Венгрия разрешила свободно приезжать вакцинированным россиянам
Российским туристам, которые вакцинировались от коронавируса, с 27 июля можно будет свободно приезжать в Венгрию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, венгры уже сейчас могут поехать в Россию как с деловой, так и туристической целью, для получения российской визы им необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, передает ТАСС.
«Мы, в свою очередь, решили разрешить вакцинированным российским гражданам приезжать в Венгрию с завтрашнего дня в туристических целях. Венгрия всегда была популярным направлением среди россиян, и тот факт, что привитые российские туристы смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору», – рассказал он.
Россия 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией, где более половины взрослого населения прошла вакцинацию от коронавируса.
Напомним, с 9 августа возобновляется авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.
Минздрав одобрил исследование комбинации «Спутника лайт» с AstraZeneca
Министерство здравоохранения разрешило клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca, следует из государственного реестра лекарственных средств.
В соответствии с информацией в реестре, целью клинического исследования является «изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 (вакцина компании AstraZeneca) и rAd26-S («Спутник лайт»), вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст» для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», передает ТАСС.
Отмечается, что первую и вторую фазы исследования предполагается проводить в пяти медицинских организациях, в том числе в Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева Минздрава России, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова и ГК «Медси».
В госреестре отмечено, что исследования будут проводиться до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов. Препарат будет вводится внутримышечно.
Напомним, в мае Минздрав России, НИИ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. В конце июня первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что антитела появляются через 21 день после вакцинации «Спутником Лайт».
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Спутником Лайт» смогут привиться граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией.
Напомним также, в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина компании AstraZeneca недостаточно эффективна. Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V».
В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили британско-шведской компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение РФПИ.
21 декабря 2021 года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.
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Боррель: Мир после пандемии станет более опасным
После пандемии коронавируса мир станет более опасным, заявил на пресс-конференции в испанском Сантандере верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он считает, что коронавирус «изменил все параметры на международной арене». По словам главы дипломатии ЕС, после пандемии мир станет «более неравным, более азиатским и более цифровым». Боррель отметил, что это также «будет более опасный мир» из-за «обострения напряженностей и конфликтов». Также, по его мнению, после пандемии в мире будет «преобладать соперничество между Китаем и США», передает ТАСС.
«У нас одна (пандемия), но могут быть еще», – сказал глава дипломатии Евросоюза. Он добавил, что уже ведутся обсуждения по вопросу наделения ЕС «большими полномочиями, чтобы противостоять пандемиям».
Ранее сообщалось, что полтора года пандемии коронавируса привели к снижению рейтингов политиков в большинстве стран мира. При этом значительный удар был нанесен по популярности как власти, так и оппозиции.
В Нью-Йорке обязали всех социальных работников привиться от коронавируса
Все социальные работники Нью-Йорка, включая учителей и полицейских, должны пройти вакцинацию от коронавируса или еженедельно сдавать ПЦР-тесты до 13 сентября, заявил мэр города Билл де Блазио.
О нововведении мэр заявил на фоне роста числа случаев коронавируса в городе до более чем 800 человек в день, что в три раза превышает среднесуточное значение в июне, сообщает The New York Times.
По данным издания, требование будет применяться к 340 тыс. социальных работников города, включая учителей и полицейских. На прошлой неделе в Нью-Йорке объявили об аналогичных мерах для медработников городских больниц и клиник.
Отмечается, что почти пять млн жителей Нью-Йорка получили по крайней мере одну дозу вакцины, а два млн взрослых жителей Нью-Йорка все еще не вакцинированы.
Ранее неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом для тех, кто вакцинировался от коронавируса.
Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться еще одна доза вакцины от коронавирусной инфекции.
В Минздраве оценили число сообщений о нежелательных реакциях на вакцины от COVID-19
Число сообщений о нежелательных реакциях на вакцины от коронавируса достаточно невелико, заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.
«Сегодня, несмотря на то, что мы выходим на очень широкую иммунизацию, количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины для профилактики COVID-19 достаточно невелико», – цитирует РИА «Новости» Глаголева.
Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в России начали прививать от COVID по новым правилам.
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ВОЗ назвала вероятные сроки новой вспышки коронавируса на Украине
Новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября, заявил руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт.
«Исходя из имеющихся данных, широкого распространения штамма «дельта», мер охраны общественного здоровья и социальных мероприятий, охвата вакцинацией и других параметров, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа – начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации», – сказал он в интервью УНИАН.
При этом Хабихт подчеркнул, что важно вакцинироваться сейчас, пока штамм «дельта» еще широко не распространился в стране.
Ранее исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В начале мая Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.
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Врач назвала в эфире общества «Знание» необходимый процент привитых для защиты от COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор, главный врач городской 52 клинической больницы Марьяна Лысенко рассказала российскому обществу «Знание» во время прямого эфира в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» о том, что для защиты от коронавируса необходимо привить 80% населения.
С начала распространения коронавирусной инфекции многопрофильная 52-я больница была перепрофилирована на работу с инфекционными больными, превратившись в сплошную красную зону, и продолжает работу в этом режиме, рассказала Лысенко, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По словам главврача, сотрудники медицинского учреждения активно участвовали в разработке протоколов лечения ковидных больных.
«Наша больница в медицинской среде имеет прозвище «орфанная больница», так как наш традиционный профиль – редкие и сложные заболевания. Поэтому мы стали своего рода «законодателем моды», авторами московских протоколов лечения, так как большая часть препаратов – это то, чем мы пользовались в повседневной работе для лечения тяжелых больных, это наши привычные препараты, которые оказались очень эффективны», – рассказал Лысенко.
По ее мнению, протоколы лечения первой-второй волны были очень эффективны, однако «потеряли вау-эффект» с появлением новых штаммов. Контагиозность вируса с появлением новых штаммов выросла в четыре раза, поэтому для защиты от вируса необходимо привить 80% населения, заявила спикер.
При этом время приоритетной вакцинации групп риска уже упущено, сейчас речь должна идти о вакцинации всех и каждого, отметила Лысенко.
«Мы общаемся с новым вирусом, у которого есть способность мутировать, привыкая к условиям. Не успев вакцинироваться, мы создали прослойку, где получаем мутации с другими клиническими характеристиками. Наши протоколы, работавшие против уханьского штамма, против индийского работают недостаточно хорошо, и нужно перестраивать клиническую тактику. Пока мы не получим большой процент вакцинированного населения, мы будем получать все новые и новые штаммы, и в конце можем получить такой вирус, против которого будет неэффективна вакцина», – считает врач.
Как отметила эксперт, к вакцинации почти нет абсолютных противопоказаний. Она рассказала, что в консультативно-диагностическом отделении 52-й больницы вакцинируют пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями: с почечной недостаточностью, гематологическими и тяжелыми аллергическими заболеваниями, пациентов после пересадки почек.
«Есть периоды жизни, когда вакцинация не рекомендована – например, во время курса химиотерапии, при беременности до 22 недель, при этом эти периоды конечны. В случае анафилактического шока на вакцины в анамнезе вакцинация должна проводиться под контролем аллерголога-иммунолога. Мы ищем не противопоказание, а способ реализовать вакцинацию - нужно найти для этого правильное окно», – заявила Лысенко.
Также она отметила, что время ковида было прорывным – российские врачи много нового предлагали, применяли, изучали и публиковали.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» российского общества «Знание» поблагодарил россиян за помощь в сборе информации по исследованию вакцин против коронавируса и призвал их беречь близких.
Минздрав разрешил провести исследование шестой российской вакцины от COVID
Минздрав России разрешил Biocad проводить клинические исследования своей вакцины от коронавируса следует из госреестра разрешений на проведение клинических исследований.
«Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S», – передает РИА «Новости».
Отмечается, что разрешение действует с 26 июля 2021 года по 31 декабря 2026 года, оно касается I и II фазы клинических исследований. Исследования будут осуществлены на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах, отмечается в реестре.
Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). В настоящее время в мире не зарегистрированы вакцины, созданные по подобной технологии. Вектор rAAV не обладает репликативной активностью – он не способен самостоятельно размножаться в клетках, не встраивается в геном человека и, как считается, не вызывает заболеваний.
Уточняется, что вакцина представляет собой модифицированные рекомбинантные векторы на основе аденоассоциированного вируса. Они несут нуклеотидную последовательность, кодирующую фрагмент «шипа» белка вируса SARS-CoV-2. В силу механизма вакцины реализация информации из ДНК, которую несет rAAV, ограничена во времени – это повышает степени безопасности препарата.
Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение Минздрава России приступить к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса.
Пандемия привела к падению рейтингов мировых политиков
Полтора года пандемии коронавируса привели к снижению рейтингов политиков в большинстве стран мира. При этом значительный удар был нанесен по популярности как власти, так и оппозиции, говорится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Пандемия и доверие – о мировой динамике политических рейтингов и волн COVID-19».
Как отмечается в документе, который имеется в распоряжении газеты ВЗГЛЯД, для первых месяцев 2020 года был характерен общественный запрос на жесткие меры, призванные предотвратить распространение COVID-19. Однако за полтора года жизни в условиях ограничений ситуация претерпела изменения. «Общественная мобилизация сменилась усталостью как от локдаунов, так и от того, что жесткость ограничительных мер слабо коррелирует с заболеваемостью, и их усиление не обязательно повлечет сокращение числа заболевших COVID-19», – отмечается в документе.
Еще одним фактором стала усталость от самой пандемии и потока однообразных «плохих новостей». «Рост заболеваемости провоцирует увеличение числа негативных сообщений в СМИ и поддерживает чувство тревоги среди граждан, а также становится источником протестных настроений и недовольства властями, которые, по мнению одних избирателей, демонстрируют свою неспособность справиться с проблемой, а по мнению других – «нагнетают», «манипулируют» и «преувеличивают опасность», – следует из доклада.
«В результате после почти полутора лет пандемии, власть оказывается под шквалом критики как со стороны ковид-скептиков, отрицающих саму необходимость ограничений, так и со стороны ковид-лоялистов, для которых любые ограничения оказываются недостаточными. Это приводит к повсеместному падению популярности политиков и общему снижению доверия к ним. Снижение доверия населения касается не только властей, но и оппозиции. Граждане понимают, что оппозиционные политические силы имеют еще меньше ресурсов для противостояния пандемии и ее последствиям, а смена власти в период кризиса может привести к усилению нестабильности в обществе», – отмечают эксперты.
При этом практика показывает, что социальный протест в большей степени связан с уровнем заболеваемости. Первые месяцы пандемии отличались общественной мобилизацией и сплочением вокруг действующих политических лидеров на фоне ожиданий массовой вакцинации и снижения заражения COVID-19. Однако вакцинация в странах Западной Европы и США не предотвратила распространение вируса, поставив под сомнение скорое окончание пандемии.
«Этот фактор, в сочетании с новой волной заболеваемости, приводит к разочарованию в действиях политиков и их способности предотвратить эпидемическую угрозу. При этом можно с уверенностью прогнозировать восстановление рейтингов при снижении количества заболевших и – соответственно – общественной тревожности, а также градуса ковид-истерии СМИ», – указывается докладе.
Так, заметные изменения произошли в Германии, где в апреле рейтинг правящего блока ХДС/ХСС упал до рекордных 23%1, что совпало с новой волной заболеваемости и введением дополнительных мер безопасности. Во Франции период повышенной заболеваемости в апреле, когда средний прирост превышал 30 тыс. человек, также привел к снижению популярности президента Эммануэля Макрона. Уровень одобрения его деятельности с 40% в январе снизился до 33%, а неодобрения – вырос с 58% до 63%.
В Греции наблюдается схожая картина. Правящая партия «Новая демократия» переживала взрыв популярности весной-летом 2020 года, когда ее рейтинг превышал 52% на фоне первых ограничительных мер и минимальной заболеваемости, которая, казалось, стала успехом властей. Но резкий рост числа заболевших в октябре снизил поддержку партии: к середине июля 2021 года ее популярность упала до 41,7%.
В Нидерландах рейтинг «Народной партии за свободу и демократию», набравшей на последних выборах большинство мест в парламенте, значительно снизился в апреле во время затяжной волны COVID-19, которая к тому времени длилась более полугода. В начале апреля рейтинг партии составлял 28% – это худший результат за весь предыдущий год, в течение которого он не опускался ниже 30%, а в июне 2020 года деятельность партии поддерживали 45% респондентов.
В Великобритании уровень одобрения деятельности премьера Бориса Джонсона в мае 2021 года составлял 48% – самый высокий результат с апреля-мая 2020 года. Однако в июне прирост случаев коронавируса резко увеличился, и одновременно с этим упала поддержка Джонсона среди избирателей, достигнув 34% к середине июля.
Примечательно, что снижение доверия населения касается не только властей, но и оппозиции. Население, уставшее от постоянного страха, приходит к пониманию, что ни одна из политических сил не имеет готового рецепта спасения от пандемии, а смена власти в период кризиса может привести к усилению нестабильности в обществе. Так, в Португалии, поддержка премьера за последние четыре месяца упала на 20%, при этом оппозиция за то же время растеряла 11% своего рейтинга. Также к весне 2021 года, менее чем за полгода, рейтинг правящей венгерской партии «Фидес» упал с 56% до 44%, но и популярность объединенной оппозиции страны снизилась на 12%.
«Поддержка президента Турции Эрдогана в мае 2021 года упала до 36,7%, хотя в январе составляла 48,2%. То же относится и к оппозиционным деятелям. Поддержка «Хорошей партии» снизилась с 13,7% до 8% за тот же период, а Кылычдароглу и Имамоглу, двух основных кандидатов Республиканской народной партии, – с 12,6% и 14,6% в январе до 6,5% и 7,7% в мае», – указывается в докладе.
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Президент Владимир Путин наградил ряд медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить почетной грамотой президента РФ», – цитирует распоряжение главы государства РИА «Новости».
Некоторым медикам объявлена благодарность президента страны. Путин также наградил ряд медработников почетной грамотой за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности.
На ОИ в Токио выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере семь человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».
Согласно опубликованным данным, двое из зараженных являются спортсменами, проживающими на территории Олимпийской деревни. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр достигло отметки 160. Как сообщает японское агентство Дзидзи, заразившимися атлетами стали двое теннисистов из сборной Нидерландов, передает ТАСС.
Накануне на Олимпиаде в Токио выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее МОК разрешил спортсменам снимать маски во время награждения на Олимпиаде.
В минувшую пятницу император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия прошла без зрителей. В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что все прибывшие на ОИ спортсмены сборной России здоровы.
Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио.
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За сутки в России выявили 23 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 032 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 032 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2623, Московской области – 1973, Санкт-Петербурге – 1923.
Всего в стране выявлено 6 172 812 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 526 950 человек, из них 20 116 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 779 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 155 380 человек.
Накануне, 26 июля, в России выявили 23 239 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 207.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.