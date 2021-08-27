Буланова обошла Зюганова в рейтинге положительного отношения избирателей Жириновского зарегистрировали на онлайн-голосование после вмешательства Венедиктова 27 августа 2021, 17:26 Текст: Вера Басилая

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов обратился в рабочую группу по электронному голосованию с просьбой проверить причины отказа регистрации лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому принять участие в голосовании через интернет, после чего вопрос был решен. «Я обратился в рабочую группу по электронному голосованию с просьбой тщательно проверить, в чем причина нерегистрации Владимира Жириновского», – написал Венедиктов в своем Telegram-канале. Позже он сообщил, что вопрос с Жириновским решился. «С Жириновским разобрались, зарегистрировали его на электронное голосование», – уточнил Венедиктов. Ранее глава ЛДПР сообщил о том, что подал заявку на регистрацию для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Позже в аккаунте партии в соцсетях появилось сообщение о том, что система отказалась зарегистрировать лидера либерал-демократов и отправила его документы на дополнительную проверку. Позже сам глава ЛДПР подтвердил, что его успешно зарегистрировали. «Все проверки завершились успешно и были связаны с тем, чтобы удостовериться, что заявитель тот, за кого себя выдает. Электронное голосование – это будущее. Худшие фальсификации делает человек – «карусель», вбросы, подделку протоколов. При голосовании по интернету – это невозможно. В будущем мы вообще можем перейти к референдумному, цифровому типу демократии. По любому вопросу граждане смогут проголосовать, и решение будет приниматься с учетом их мнения. Что-то подобное уже существует в Швейцарии», – написал Жириновский в Telegram. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Регистрация на онлайн-голосование в Москве открылась 2 августа, принять в нем участие смогут зарегистрированные в Москве граждане России, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23.59 13 сентября.

Шойгу назвал беспрецедентным решение выделить на авиацию 340 млрд рублей 24 августа 2021, 21:42 Текст: Елизавета Булкина

В России еще никогда не выделялось на региональную или малую авиацию таких сумм как 340 млрд рублей, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Что такое 340 млрд для нашей авиации? В том числе или в первую очередь для региональной или малой авиации? Таких денег никогда на этот проект и на эту тему не выделялось», – передает его слова ТАСС. По словам министра, сейчас объемы производства гражданской авиатехники недостаточны. «А параллельно с этим те, кто живет не только в Сибири - на севере, на Урале, на Камчатке, они знают, что с каждым годом все меньше и меньше самолетов Ан-2. Вертолетов Ми-2 вообще практически нет. Вертолеты Ми-8, которые в советское время Казанский вертолетный завод производил одну штуку в сутки – 365 вертолетов каждый год, и это не считая боевой техники и каких-то других вещей. И сегодня выделяются такие деньги», – отметил Шойгу. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин назвал образ будущего России 24 августа 2021, 21:14

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Образ будущего России – это семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, заявил президент России Владимир Путин во вторник на втором этапе съезда партии «Единая Россия». «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего. <...> Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как много больше детей», – приводит его слова ТАСС. Также Путин рассказал, что выстроить целостную систему поддержки семей с детьми является сегодня одной из важнейших задач в России, в ближайшие годы следует расширить линейку соцвыплат, чтобы семьи получали поддержку от рождения ребенка до окончания им школы. «Для нас важно и дальше выстраивать именно целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы она работала в единой логике, была понятна для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены, что в сложной жизненной ситуации они могли рассчитывать на помощь государства. Мы уже расширили программу материнского капитала, увеличили его размер, предусмотрели пособия для беременных женщин, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до семи лет, а для детей, растущих в неполных семьях, до 16 лет включительно. Задача следующих лет – расширить эту линейку, чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку все время: от рождения ребенка и до окончания им школы», – сказал глава государства. Он также обратился к представителям «Единой России» и фракциям будущего парламента поддержать такие решения. Ранее Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. Выборы-2021: «Единая Россия» призвала избавить учителей от проверок, Явлинский принял неразумное решение 26 августа 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

«Единая Россия» предложила уменьшить число проверок учителей. В КПРФ заявили о неготовности России к отмене смертной казни, а среди доверенных лиц «Яблока» оказался основатель партии Григорий Явлинский, ранее отказавшийся баллотироваться в Госдуму. Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, которая входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму, на заседании президиума Госсовета по вопросам образования обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой дать поручение Рособрнадзору многократно снизить количество избыточных проверок учителей. Это же касается всероссийских проверочных работ и других контрольных и мониторинговых мероприятий в школе. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия не созрела для отмены смертной казни. По его словам, мораторий на смертную казнь в стране был введен преждевременно, убийства женщин и детей должны наказываться «жестко и решительно», в том числе и смертной казнью. При этом необходимо скрупулезно рассматривать каждый случай и не спешить с исполнением приговора, считает Зюганов. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первую десятку доверенных лиц партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Среди них, в частности, оказался Григорий Явлинский – основатель партии, ранее отказавшийся баллотироваться в Госдуму. Также доверенным лицом партии стал академик Алексей Арбатов – один из ведущих специалистов в стране по вопросам ракетно-ядерного оружия. Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев положительно оценил обращение Елены Шмелевой к президенту с просьбой снизить количество проверок учителей. «Никогда педагогический состав не занимался методической работой в том объеме, как сейчас, когда учебный процесс отходит на второй план. Поэтому, на мой взгляд, предложение Шмелевой абсолютно правильное, а главное – вся учительская и преподавательская общественность поддержат ее инициативу», – отметил политолог. По словам эксперта, сейчас учителей загружают бюрократической работой, которая нужна лишь чиновникам из комитетов по образованию. При этом снижать количество проверочных работ не стоит, считает эксперт. «Думаю, некий контроль все же необходим. Ведь именно благодаря ему становится понятно, насколько эффективно проходит процесс обучения, и есть ли прогресс», – подчеркнул аналитик. На этом фоне выступление Зюганова по теме смертной казни выглядит «дешевым предвыборным трюком», считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Странно, когда заслуженный «думец» и разбирающийся в законах человек во время предвыборной кампании выступает с такими заявлениями. Такое ощущение, что господин Зюганов не знает историю вопроса или подзабыл, как возник мораторий на смертную казнь. Не думаю, что подобные заявления Зюганова пойдут на пользу партии перед выборами», – заметил аналитик. Что касается регистрации Григория Явлинского и Алексея Арбатова в качестве доверенных лиц «Яблока», то это решение неразумно, считают эксперты. «Думаю, они вполне могли бы возглавить список кандидатов от партии. Но, полагаю, Явлинский настолько устал, что не хочет серьезно заниматься выборами и участвовать в дебатах. Вероятно, он просто обессилен и выбрал для себя простую роль на этих выборах», – предположил Матвейчев. По мнению же Потуремского, все, что касается «Яблока», «находится за чертой разумного и рационального». «Самое печальное в этом – абсолютная безответственность перед своими избирателями, – заметил политолог. – Напрашивается вопрос: а намерена ли партия выполнять свою основную функцию – заниматься политикой?». Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Эксперт раскрыл схемы вербовки Западом активистов для дискредитации выборов в России 25 августа 2021, 18:23 Текст: Андрей Резчиков

Для делегитимации российских выборов используются активисты, которых вербуют на курсах по развитию личных качеств, заявил газете ВЗГЛЯД профессор МГУ Андрей Манойло. В среду он представил доклад о методах информационной войны против России в преддверии голосования на выборах в Госдуму 19 сентября. «Нам известны факты о вербовке активистов и добровольных помощников по созданию сетей с целью делегитимации российских выборов. В распоряжении правоохранительных органов есть данные по формам и методам создания сетей активистов», – сообщил президент Ассоциации специалистов по информационным операциям, профессор МГУ Андрей Манойло. По его словам, будущих активистов отбирают на специальных виртуальных курсах, набор на которые ведется на конкурсной основе. «На эти курсах прививают конкретные навыки и знания», – отметил эксперт, добавив, что специальные коучи устанавливают с будущими активистами личный контакт «с целью развития их личных качеств». Кроме того, с некоторыми перспективными курсантами устанавливаются личные контакты за пределами России, например в Грузии. Контактерами выступают люди, «которые имеют опыт участия или организации цветных революций на постсоветском пространстве». По его словам, среди курсантов много грузинских граждан. «Потом к некоторым из наиболее перспективных подводят вербовщика», – рассказал профессор МГУ. Подобная схема вербовки, уточнил эксперт, применяется британцами. Организаторы проводят отбор таким образом, чтобы в каждом регионе России у них было два-четыре активиста, благодаря чему формируется сеть по всей стране. «Подобного рода программы, сети и курсы вовлекают в свое поле зрения не только граждан Российской Федерации. Есть люди из стран бывшего СССР. Достаточно много курсантов из Пакистана, Индии, Южной и Юго-Восточной Азии и из стран Европы, причем не только Восточной. Есть курсанты с гражданством США, в основном с восточного побережья», – добавил Манойло. Напомним, в среду Манойло представил в пресс-центре ТАСС доклад «Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года» о главных направлениях информационной войны против России в преддверии голосования 19 сентября и технологиях информационно-психологического воздействия на избирателей. В обсуждении исследования участвовали замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, руководитель отдела журналистских расследований федерального антифейкового проекта «Вбросам нет!» Анатолий Петренко и политический обозреватель Александр Асафов. В докладе говорится, что массовая информационная кампания против России с ключевым тезисом о нелегитимности выборов в Госдуму продлится и после сентябрьского голосования. Организаторы этой кампании хотят «сформировать образ России как страны-изгоя, усилить давление на государство, заставить его принимать решения, выгодные Западу». Вместе с этим, отмечают эксперты, активизировались официальные лица и ведомства иностранных государств. Так, ранее ОБСЕ отказалась прислать своих наблюдателей на думские выборы из-за сокращения российской стороной количества заявленных наблюдателей с 500 до 60. «Поскольку этих наблюдателей не будет на выборах, то у этой международной организации появляется повод выборы не признавать. Причем вину за это они переложат на Москву под предлогом того, что якобы ОБСЕ не сможет подтвердить честность и прозрачность выборов. Следовательно, не будет оснований считать выборы в России легитимными», – говорится в докладе. Как отмечается в документе, сценарий непризнания результатов выборов использовался по всему миру, в частности в Венесуэле, Северной Македонии, Киргизии, Белоруссии. «Эти же технологии применяются против России, но усовершенствованные и приспособленные к нашим условиям», – указывается в докладе. Авторы обращают внимание, что сами шаблоны информационного воздействия практически неизменны – это навязывание собственной информационной повестки и интерпретация всего происходящего как элемента нарушения прав или системы фальсификации выборов. Эксперты подчеркивают, что темы информационных атак заранее подготовлены, среди них – нарушение избирательных прав граждан, административное давление, фальсификация выборов. Эксперт назвал главные итоги съезда «Единой России» 24 августа 2021, 21:59 Текст: Анна Куликова

«Единая Россия» подтверждает свою лидирующую роль и задает выборную повестку. ЕР точно не свалилась в прокрустово ложе популизма, поэтому все прозвучавшие на съезде заявления носят обоснованный характер, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела второй этап съезда, на котором выступил президент Владимир Путин. «Съезд «Единой России» стал кульминационной точкой для всей избирательной кампании, потому что ЕР и президент Владимир Путин задают основную повестку кампании в целом», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По словам эксперта, сейчас основные ожидания избирателей связаны с ответом на социально-экономические проблемы и с запросом на эффективную власть. «Социальная поддержка и заявление о том, что национальная идея – это крепкая и благополучная семья, – очень важный идеологический и ценностный сигнал для всей страны. Медицина, образование, помощь семье – это ключевая социальная тематика. Также уделено внимание проблематике, связанной с поддержкой старшего поколения и пенсионеров. Это же касается защиты сувернитета России и эффективности власти», – отметил социолог. «Прозвучавшие на съезде заявления не были банальными призывами к справедливости или безосновательными лозунгами. Обычно этим грешат лидеры некоторых партий, обещающие в случае прихода к власти все изменить к лучшему. Но они не отвечают на вопрос о том, как это сделать. В случае с ЕР ситуация совершенно иная, что отражено в народной программе партии», – заключил Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела завершающий этап своего предвыборного съезда. Главным событием мероприятия стало выступление президента России Владимира Путина. В своей речи глава государства назвал защиту суверенитета страны общим долгом. Также он предложил провести новую программу переселения из аварийного жилья и запретить списание соцвыплат по исполнительному производству. Кроме того, выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры, а пенсии проиндексируют выше инфляции. Президент четко сформулировал новую национальную идею. «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего... Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как можно больше детей», – сказал Путин. По итогам съезд утвердил программу, с которой ЕР пойдет на выборы. На первом этапе съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Путина в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Выборы-2021: ЕР приняла народную программу, а Титов предложил новую пенсионную реформу 25 августа 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

«Единая Россия» провела завершающий этап съезда и идет на выборы с народной программой. Партия пенсионеров решила создать Социальный кодекс России, а лидер Партии роста Борис Титов предложил создать второй Пенсионный фонд. Инициативы, с которыми выступил президент России Владимир Путин на втором этапе предвыборного съезда «Единой России» во вторник, будут интегрированы в предвыборную программу партии. Об этом заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев по итогам съезда. «Мы долго и тщательно работали над программой, в основу было положено апрельское послание президента Федеральному собранию, только что глава государства выступил с пакетом новых и очень важных масштабных идей, – напомнил Медведев. – Вне всякого сомнения, эти идеи должны быть включены в программу». Во время своего выступления Путин заявил, что предвыборная программа ЕР составлялась при участии жителей всех регионов страны. Также президент выступил с рядом инициатив, в том числе в части пенсионного обеспечения, гарантии социальных выплат, развития авиастроения. Партия пенсионеров разработала проект Социального кодекса. В нем будут закреплены основы правового регулирования отношений по реализации социальных прав граждан. Как заявил глава Центрального совета партии Владимир Бураков, социальная поддержка – «важнейшая функция государства». В кодексе «будет четко прописано – кому, как, за что и почему должно государство». В свою очередь сторонник Партии пенсионеров Евгений Казаков отметил, что «несмотря на большое количество различных форм государственной поддержки, воспользоваться ими могут достаточно ограниченное количество людей». «С нашей точки зрения, не гражданин должен доказывать свое право на льготу, а государство должно уведомлять гражданина, что наступил момент, когда он может воспользоваться той или иной льготой», – указал Казаков, добавив, что в цифровом варианте Социальный кодекс будет представлять удобный навигатор: человек сможет получать ответы на вопросы от компьютерной программы. Бизнес-омбудсмен и председатель Партии роста Борис Титов предложил создать Фонд старших поколений (ФСП) для выплат пенсии тем, кто родился до 1967 года и не платил страховые взносы в полном объеме. Такая инициатива содержится в концепции «ре-реформирования» пенсионной системы Столыпинского клуба, одним из основателей которого является Титов. «Сегодня мы предлагаем уйти от принципа в пенсионной системе, когда один работающий платит пенсионные взносы, обеспечивая как минимум двух-трех человек, которые не успели накопить себе на пенсию... Мы предлагаем для тех, кто не успел накопить, создать специальный Фонд старших поколений или выделить его учет в рамках действующего Пенсионного фонда. Так государство сможет взять таких граждан на свое обеспечение», – рассказал Титов. Наполнять ФСП предлагается за счет прямых дотаций государства, а также с помощью специализированных поступлений в бюджет (например, налога на роскошь, части акцизов на алкоголь и табак). Политолог Марат Баширов позитивно оценил второй этап съезда «Единой России» и представленный проект народной программы партии. «На мой взгляд, грамотно были распределены темы двух этапов. Если первая часть съезда касалась утверждения списка партии, то вторая – была посвящена народной программе. Это говорит о том, что партия ответственно относится к этим выборам», – заметил он. По словам политолога, прозвучавшие в ходе съезда инициативы о социальных выплатах пенсионерам и военнослужащим – важный сигнал избирателю и «партия готова поддерживать эти категории населения». «Предвыборная программа «Единой России» касается фактически всех социальных и экономических аспектов жизни россиян», – добавил собеседник. Требование о доработке программы Баширов также счел показательным. «Это значит, что партия проводит активную работу с населением, получает от них обратную связь, исходя из которой и корректирует свою программу. На мой взгляд, это очень важно», – считает политолог. Что касается «Социального кодекса» Партии пенсионеров, то Баширов назвал его «верным трендом». «В обществе есть запрос на некую прозрачную платформу, в которой была бы представлена вся информация о существующих льготах. Более того, все должно работать автоматически и таким образом, чтобы человеку не приходилось бегать по госучреждениям и собирать необходимые бумаги. Об этом говорит и Партия пенсионеров, и «Единая Россия», которая ранее выступила с похожей инициативой», – пояснил политолог. По мнению эксперта, «пенсионеры» не копируют единороссов и не гонятся за ними. «Единая Россия» – как основная ведущая политическая сила в стране – смотрит более широко. А Партия пенсионеров – как «эксперт» в части пенсионного и социального обеспечения – подтверждает существующий запрос», – уверен Баширов. Однако не все эксперты разделяют такую позицию. По мнению политтехнолога Алены Август, «каждая партия хочет быть особенно оригинальной, но придумать что-то новое сложно». По ее мнению, «пенсионеры» взяли идею «Единой России», «чуть-чуть ее подрихтовали и выдвинули за свою». Вместе с тем, реализация предложенного проекта отвечала бы интересам граждан, уверена собеседница. «Часто люди не получают пособий или льгот по оплате ЖКХ просто потому, что они не знают о праве на это. Возможно, новый проект поможет улучшить знание законов страны», – подчеркнула Август. На этом фоне предложение Титова выглядит неоднозначно. «С одной стороны, инициатива лидера Партии роста понравится людям старшего возраста. С другой – идея выглядит странно, потому что возникает вопрос – где государству взять деньги на дотации?» – задалась вопросом Август. По мнению Баширова, Титов погнался за голосами пенсионеров, не понимая, где найти источники финансирования на подобные реформы и как реализовать эту идею. «На мой взгляд, это банальный популизм. Господину Титову давно пора понять, что стране нужна нормальная партия предпринимателей, а не то, что он создает», – заключил Баширов. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Политолог объяснила высокую публичную активность губернатора Волгоградской области 26 августа 2021, 17:55 Текст: Елена Лексина

«Прямое общение власти с избирателями – очень правильный формат взаимодействия, который позитивно воспринимается гражданами», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя рекомендацию главы Волгоградской области Андрея Бочарова кандидатам от «Единой России» проводить предвыборную кампанию, общаясь с людьми. «Высокая публичная активность губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова связана с тем, что он возглавляет региональный список от «Единой России» на выборах в Госдуму», – отметила директор департамента новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына. По ее словам, у Бочарова высокий авторитет в регионе. Она напомнила, что в 2019 году на выборах главы региона он победил, набрав почти 77 % голосов. «Совершенно очевидно, что его рейтинг напрямую влияет на процент голосов, отданных за партию», – пояснила она. Политолог уверена, что губернатор Волгоградской области выбрал правильный формат взаимодействия с людьми. «Открытость, близость к людям и прямое общение всегда очень позитивно воспринимаются гражданами, потому что это демонстрирует сокращение дистанции между властью и народом», – указала Кислицына. Кроме того, эксперт убеждена, что это важный пример для других депутатов. В минувшие выходные губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую поездку по районам Волгограда, а также в Волжский и Городище, в ходе которой рекомендовал кандидатам в депутаты проводить предвыборную кампанию и формировать программу, общаясь с людьми. Об этом сообщается на сайте администрации региона. Эксперт: КПРФ не является оппозицией действующей власти 25 августа 2021, 16:19 Текст: Елена Лексина

«Партия КПРФ спекулирует на ушедшей 30 лет назад теме. У них нет конфликта интересов ни с партией «Единая Россия», ни с Кремлем», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Якименко, комментируя назначение депутата Госдумы от КПРФ Павла Дорохина торговым представителем России в Италии. «Надо понимать, что сейчас коммунистов в истинном понимании этого слова нет. Их уже 30 лет как не существует. То, что происходит сегодня, – это спекуляция в определенном дискурсе и на конкретной теме, причем с неминуемой потерей электората, идеологии и всего прочего», – считает политолог Борис Якименко. «Именно поэтому речь не идет о партии КПРФ как об оппозиции действующей власти. Это уже часть нашей политической структуры, которая сама себя реализует. У них нет конфликта интересов ни с партией «Единая Россия», ни с Кремлем», – констатировал эксперт. Якименко пояснил, что примеров, когда члены Компартии получают высокие должности в государственной системе, довольно много. Он напомнил о назначении Вадима Потомского, который после трех лет губернаторства в Орловской области стал заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, и бывшем депутате Госдумы от КПРФ и экс-кандидате в омские губернаторы Олеге Денисенко, назначенном заместителем полпреда в Сибирском федеральном округе. По словам собеседника, «коммунисты неоднократно поддерживали решения «Единой России» по многим острым вопросам и получали в кормление целые регионы». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении депутата Госдумы от КПРФ Павла Дорохина торговым представителем России в Италии. Документ был опубликован во вторник на официальном портале правовой информации. Павел Дорохин избран в депутаты Госдумы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого КПРФ, является членом Союза писателей России, отмечает ТАСС. До своего назначения торгпредом Дорохин входил в думский комитет по обороне, а также в комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса и по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Конструктор завода «Севмаш»: В народной программе ЕР заложено создание инженерных школ 24 августа 2021, 21:23 Текст: Елена Мирошниченко

Партия «Единая Россия» предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, поэтому в программе партии заложена задача по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям, заявил главный технический руководитель по спецпроектам и вооружениям предприятия «Севмаш» Александр Спиридонов. «Партия предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, причем в высокотехнологичных отраслях. От «нефтяной иглы» мы уходим, в том числе при участии «Единой России». Нужно больше масштабных проектов – это наши рабочие места, наша зарплата», – приводятся его слова на сайте партии. Он подчеркнул, что для развития страны нужны инженеры различных специальностей. «Поэтому считаю важной зафиксированную в программе партии задачу по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям», – считает Спиридонов. Для развития производства необходимы профессиональные сотрудники и отраслевая модель подготовки рабочих, создание 3400 производственных помещений в наших колледжах и ПТУ. На эти цели в программе зафиксировано выделение 30 млрд рублей. Также Спиридонов рассказал, что охрана прав работников и стимулирование работодателей, которые заботятся о своих сотрудниках – одно из основных положений программы, которую «Единая Россия» предложит избирателям. Партия будет следить, чтобы Трудовой кодекс неукоснительно соблюдался в отношении работника. «Работа должна быть доступна. А в случае потери рабочий человек должен получить поддержку государства, помощь в трудоустройстве и профессиональном развитии. Нужно развивать закон «О занятости», чтобы появилась возможность найти работу на территории всей страны», – считает Спиридонов. Еще одним важным пунктом народной программы «Единой России» он назвал программу подготовки 50 тыс. мастеров производственного обучения. «Профессиональные навыки и повышение квалификации рабочего – это и есть рост его зарплаты. Считаю, что этот вопрос должен находиться под пристальным внимание государства. А МРОТ должен быть таким, чтобы человек мог прожить весь месяц, а не неделю», – заключил он. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин на съезде ЕР назвал защиту суверенитета России общим долгом 24 августа 2021, 20:19 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. «Единая Россия» идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. И это прежде всего сбережение народа России, создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его достойной и безопасной жизни. Наш общий долг – надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед», – приводит его слова НТВ. По словам Путина, он рассчитывает на дальнейшую совместную работу ради благополучия граждан и процветания родины. Путин выступая на втором этапе съезда «Единой России» заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал. «Мы вместе! За Россию!», - заключил Владимир Путин. Эксперт: Запад и российские критики власти будут продвигать идею о нечестности выборов 25 августа 2021, 13:33 Текст: Алина Назарова

Сентябрьские выборы в Госдуму являются важным этапом реформирования российской власти, именно поэтому уже привычное вмешательство Запада в российский избирательный процесс стало более активным и агрессивным, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. «Предстоящие выборы в Государственную думу являются ключевым событием для развития политической системы России, поскольку конституционная реформа 2020 года привела к существенному расширению полномочий нижней палаты парламента. Следовательно, сентябрьские выборы станут важным этапом реформирования российской власти, создания новой конфигурации политических институтов», – заявил Шаповалов. По его словам, именно поэтому ставшее уже привычным вмешательство западных структур в российский избирательный процесс вышло на новый уровень. «(Вмешательство) стало на порядок более активным и агрессивным. Задействованы разнообразные институты. В информационной атаке на российскую избирательную систему участвуют отдельные западные политики, эксперты, журналисты, «негосударственные», в том числе «международные», организации», – отметил Шаповалов. В частности, он напомнил, что 15 июля комитет Европарламента по иностранным делам пришел к выводу, что «Евросоюз должен быть готов воздержаться от признания российского парламента», а 20 июля организация Amnesty International обвинила российскую власть в репрессиях и устранении нежелательных кандидатов и призвала иностранных дипломатов к публичному осуждению. «В документах комитета Европарламента по иностранным делам предлагается для расширения давления на Россию задействовать «методы поощрения для усиления демократических тенденций внутри России». Практически синхронно руководитель движения «Голос» Андрей Бузин месяц назад публично заявил, что выборы в Государственную думу будут нелегитимными. Еще не была завершена процедура регистрации кандидатов, не до конца было известно, кто из политиков будет конкурировать в конкретных избирательных округах, а «объективный и непредвзятый эксперт» уже начал выносить свой вердикт. При этом им было совершенно неважно, кто будет участвовать в выборах, какой будет явка и кому из кандидатов избиратели отдадут свои предпочтения. Мнение российских избирателей его совершенно не интересовало. Руководитель «Голоса» уже месяц назад отказал российским гражданам в праве голоса, в праве самостоятельно сделать свой выбор», – считает политолог. «Таким образом, сценарий окончательно был определен еще месяц назад. А сейчас и «международное сообщество», и российские критики власти будут развивать и усиливать тезис о нечестности и нелегитимности выборов, формируя в правильном для себя направлении общественное мнение и закрепляя этот тезис в массовом сознании», – заключил Шаповалов. Напомним, в новый реестр Минюста России для незарегистрированных организаций, которые выполняют функции иностранного агента первым внесли движение «Голос». «Единая Россия» приняла народную программу 24 августа 2021, 20:08 Текст: Елена Мирошниченко

Партия «Единая Россия» на съезде приняла программу, с которой пойдет на выборы, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Программу «Единой России» единогласно утвердили делегаты второго этапа съезда партии, который прошел в Москве 24 августа, говорится в сообщении на сайте ЕР. «Уважаемые коллеги, наша программа принята. Я вас поздравляю. Именно с этой программой мы пойдем на выборы. И я уверен, что мы сможем победить», – приводит его слова РИА «Новости». Затем Медведев объявил о перерыве в работе съезда. «Он у нас в этом году очень длинный, из трех этапов состоит. А третий этап, я надеюсь, пройдет уже в совсем уже таком мажорном настроении по итогам победы», – сообщил он. В народную программу партии поступили предложения от более чем 2 млн человек – ее коллективным автором является российский народ, отметил Медведев. «Предложения в народную программу партия собирала больше двух месяцев. На площадках «Единой России» состоялась серия онлайн-консилиумов, стратегических сессий, круглых столов. Свои инициативы очно и онлайн на сайт NP.ER.RU внесли эксперты, общественники, депутаты, жители регионов», – говорится в сообщении партии. Напомним, в Москве прошел второй этап Съезда «Единой России». На первом этапе Съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Владимира Путина в первую пятерку списка партии вошли, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ранее президент Владимир Путин на съезде ЕР заявил, что предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России. Путин оценил работу уходящего состава Госдумы 24 августа 2021, 18:59 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выступая на втором этапе съезда «Единой России» заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал. «Государственная дума, все фракции работали выше всяких похвал. Спасибо вам большое. Я обращаюсь к депутатам прежнего созыва, ведь люди выходили на работу, не обращая внимания на угрозы: многие болели, есть и потери, некоторые депутаты умерли, ушли из жизни – вот такое ответственное отношение к делу, крайне востребованное в будущем», – приводит его слова РИА «Новости». В конце выступления глава государства, обращаясь к членам партии, отметил, что «мы вместе – за Россию», и пожелал им успехов. «И рассчитываю на дальнейшую совместную работу. Ради благополучия наших граждан. Ради процветания нашей любимой Родины», – цитирует Путина Telegram-канал ЕР. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. ЦИК попросил Верховный суд отменить регистрацию семи кандидатов в ГД от Партии роста и РПСС 26 августа 2021, 15:32 Центризбирком на заседании в четверг принял постановления об обращении в Верховный суд с административными исками об отмене регистрации семи кандидатов в депутаты Госдумы из федеральных списков Партии роста и Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Поводом для обращения в суд стала «информация от Центробанка РФ, указывающая на владение иностранными финансовыми инструментами у кандидатов от Партии роста Елены Мотовой, Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Заура Шахбанова, Евгений Орлова и Алексея Урываева». Из-за этой же причины ЦИК направит обращение в суд по поводу кандидата от РПСС, предпринимателя Дмитрия Потапенко, передает ТАСС. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова поблагодарила все партии, которые предоставили в ЦИК дополнительную информацию о кандидатах, по которым пришли данные из Центробанка. «Вся информация в полном объеме была предоставлена партиям, чтобы каждая партия со своими кандидатами это все прояснила. И большинство партий сами отозвали своих кандидатов из списков, но вот у нас остались две партии, по которым никакой информации, подтверждающей или опровергающей информацию от Центробанка, не было предоставлено. У нас нет позиции с их стороны», – отметила глава ЦИК, добавив, что в связи с этим комиссия приняла решение обратиться в Верховный суд. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Россияне оценили поднятые Путиным на съезде ЕР темы 25 августа 2021, 18:16 Россияне сочли поднятые президентом Владимиром Путиным на встрече с «Единой Россией» темы важными и значимыми, об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «У большинства участников фокус-групп (79%) сложилось положительное впечатление о выступлении президента на встрече с представителями «Единой России» 24 августа, 11% ответили, что впечатление было отрицательным, а 5% остались безразличны», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Большая часть участников фокус-групп (79%) отметили, что им было интересно смотреть выступление президента, 21% придерживаются противоположной точки зрения. Абсолютное большинство участников опроса (87%) считают поднятые главой государства темы важными и значимыми, 64% уверены, что Путин понимает их проблемы. При этом 75% опрошенных отметили, что президент говорил в своем выступлении честно и искренне, и только у 12% возникли сомнения по этому поводу. 84% респондента отметили, что глава государства обозначает свою позицию четко и понятно. Почти три четверти (74%) полагают, что большая часть задач, озвученных Путиным, будут в той или иной мере решены. 24% придерживаются обратной точки зрения. «Наибольшую поддержку россиян вызвали предложения о единовременной выплате пенсионерам, как работающим, так и неработающим, в размере 10 тыс. рублей (90%), о создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья (89%), развитии профилактических осмотров населения по всей стране для выявления людей, которым надо вовремя оказывать медицинскую помощь (89%), о внедрении современного оборудования и современных технологий в школах и в медицинских учреждениях (87%), а также выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16-17 лет (86%)», – указали во ВЦИОМ. Положительные эмоции при просмотре выступления президента на съезде партии 22 августа испытали 77% участников фокус-групп (надежду – 70%, доверие – 38%, уважение – 36%). Оценка проводилась в ходе всероссийского репрезентативного телефонного опроса, так и в ходе фокус-групповых дискуссий, посвященных данной встрече. Фокус-группы проводились в административных центрах и городах-миллионниках разных субъектов страны. Метод опроса – телефонное интервью со стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и другие обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ, подчеркнули во ВЦИОМ. В исследованиях приняли участие 138 респондентов – граждан России в возрасте 18 лет и старше. В опросе приняли участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет.