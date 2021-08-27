Блогера отправили под суд за распространение ложных данных о разработке вакцины от COVID

Расследование дела о ролике о владельца канала «Крамола» Антона Мысливца, в котором заявляется, что вакцины от коронавируса якобы приводят к смерти против, завершено, сообщил Следственный комитет России.

«В Главном следственном управлении СК завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Санкт-Петербурга – владельца канала «Крамола» Антона Мысливца. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В одном из роликов от апреля 2020 года сообщались заведомо ложные сведения о разработке и применении в России вакцины от коронавируса, пояснили в ведомстве. Автор видеозаписи утверждал, что применение этого препарата якобы влечет летальный исход.

«Выводы следствия о недостоверности опубликованных Мысливцом данных основываются на совокупности доказательств, в том числе на документах, полученных от органов здравоохранения. Из них следует, что на момент публикаций обвиняемым в своем канале вышеуказанных материалов разработка вакцин только началась и какие-либо клинические испытания еще не проводились», – указали в СК.

При этом следствие получило впоследствии результаты клинических исследований, показавших, что российские вакцины не несут опасности для здоровья человека.

«Обвиняемый полностью признал вину, пояснив, что распространил ложные сведения с целью повышения количества просмотров размещаемого контента, преследуя коммерческие цели», – пояснили в ведомстве.

Уголовное дело отправили для утверждения обвинительного заключения.

YouTube-канал «Крамола» также известен своими другими роликами, которые ставят под сомнение размеры территорий как России, так и всей планеты Земля, ее формы и многих других общеизвестных фактов.