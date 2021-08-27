При пожаре в жилом доме в центре Екатеринбурга погибли два человека

На улице Мичурина в Екатеринбурге загорелся жилой пятиэтажный дом. По словам очевидцев, огонь охватил один из балконов и перешел на крышу.

Как передает URA.RU, пожарные эвакуируют жильцов, в одной из квартир обнаружили погибших. Площадь пожара превысила уже 720 кв. метров. По неподтвержденным данным, проезд для пожарной лестницы был затруднен припаркованными автомобилями.

Пожар, в котором погибли два человека, мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Там отметили, что точные причины возгорания в доме выяснят специалисты, которые проведут соответствующие экспертизы.

Прокуратура проверит, как соблюдалась пожарная безопасность в горевшем доме. На месте происшествия работает прокурор Октябрьского района города Дмитрий Фоменко.

Пожар на Мичурина, 98 начался около трех часов ночи 27 августа. На месте работали 42 пожарных и 14 единиц техники. Из дома эвакуировали 65 человек, семь из которых несовершеннолетние. В пожаре погибли два человека.

«В связи с пожаром в жилом доме на Мичурина, 98 в 11 часов утра состоится заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой будут рассматриваться вопросы помощи пострадавшим», – сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Оценку состояния конструкций дома в целом и возможности проживания в каждой конкретной квартире дадут специалисты. В доме 74 квартиры, зарегистрировано 104 жильца.