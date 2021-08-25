Байден указал на угрозу США от «заклятых врагов» «Талибана»

Террористическая организация «Исламское государство*» ищет возможность ударить по силам США в Афганистане, заявил глава американского государства Джо Байден.

Он заявил, что «полон решимости обеспечить осуществление миссии» по эвакуации из Афганистана и «помнит о возрастающих рисках». В частности, растет «опасность нападения» со стороны «ИГ–Хорасан» – филиала ИГ* в Афганистане, причем филиал «является заклятым врагом движения «Талибан» (запрещено в России), сказал Байден. По его словам, каждый день, когда военные США находятся в Кабуле, ИГ* стремится атаковать аэропорт.

Байден сообщил, что Соединенные Штаты помогли в эвакуации почти 76 тыс. человек из аэропорта столицы Афганистана с конца прошлого месяца. Он также сообщил, что обсудил ситуацию в Афганистане с лидерами стран G7, представителями НАТО, ООН и ЕС, и все они договорились выступать с единой позиции, передает ТАСС.

По его словам, участники переговоров «согласились с тем, что легитимность любого будущего правительства» Афганистана «зависит от того подхода, который оно сейчас выберет с точки зрения выполнения своих международных обязательств». В частности, речь идет о том, чтобы Афганистан не был «базой для терроризма». Талибам не собираются «верить на слово», о них будут «судить по их действиям».

Напомним, в администрации Байдена признались в ежедневных контактах с талибами. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. Он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан. Талибы же пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.

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