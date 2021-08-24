Назван срок начала испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта АПЛ Сахалинскую область решили прикрыть засекающей гиперзвуковые цели РЛС 24 августа 2021, 04:33 Текст: Антон Никитин

Принято решение развернуть на Дальнем Востоке несколько радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-Н», способных обнаруживать гиперзвуковые и стелс-цели. Первую такую станцию развернут в Сахалинской области, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе на полях форума «Армия-2021». «В соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года на Дальнем Востоке планируется к развертыванию до пяти РЛС «Резонанс-Н», первая из них будет развернута в Сахалинской области. Точное место дислокации станции определит военное ведомство», – приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе. В январе 2020 года стало известно о планах Генштаба ВС России развернуть в Арктике десять РЛС «Резонанс-Н», в том числе на Кольском полуострове и на Новой Земле. В настоящее время в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота несут боевое дежурство или развернуты три четырехмодульных РЛС типа «Резонанс-Н» кругового обзора, еще две находятся в стадии развертывания в Арктике. РЛС «Резонанс-Н» работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн, что позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, а также гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 скоростей звука. РЛС способны обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности 600 км, по баллистическим целям – на дальности до 1200 км, по высоте – до 100 км.

Новый глава американских ВМС назвал главную угрозу флоту США 21 августа 2021, 18:18

Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman Taylor Parker

Текст: Алексей Дегтярев

Новый руководитель ВМС США Карлос дель Торо обратился к военнослужащим и указал на главные вызовы американскому флоту, в числе которых он назвал Китай. «Пекин нацелен на подрыв нашего военного могущества. Мы не позволим этому случиться», – цитирует главу ведомства РИА «Новости». Он также отметил, что в ВМС остро стоит вопрос культурного разнообразия. «Необходимо, чтобы к моряку любой расы, религии, национальности и цвета кожи относились одинаково уважительно», – заявил глава ВМС США. Флот также должен сократить наносимый природе ущерб и сохранить при этом свои возможности. Также, по мнению дель Торо, военнослужащие должны вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Отсутствие прививки, по его словам, означает низкую боевую готовность. Напомним, в марте 2020 года стало известно об обнаружении вирус-положительного на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа корабля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек. Один моряк умер. В конце апреля командование ВМС США решило больше не публиковать официальную информацию о случаях коронавируса на американских боевых кораблях. Анонсированы десятки контрактов Минобороны по созданию новейшего оружия на «Армии-2021» 23 августа 2021, 15:51 Текст: Алексей Дегтярев

Минобороны намерено заключить несколько десятков контрактов по разработке и производству образцов вооружений и военной техники, в том числе по гиперзвуковым ракетам «Кинжал» на форуме «Армия-2021», сообщил источник в ведомстве. «Будут законтрактованы, в частности, гиперзвуковые «Кинжалы» и разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец», – сказал собеседник ТАСС. Два других источника, знакомых с ситуацией, заявили, что планируется контрактация по разработке новейшего разведывательного корабля. Работу поручат Зеленодольскому ПКБ. Один из собеседников пояснил, что на Зеленодольском судостроительном заводе планируется построить «два так называемых судна связи». Напомним, на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в Жуковском подписали соглашения на 265 млрд рублей. «Рособоронэкспорт» отмечал, что подписал 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 млрд евро. В списке – самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба», а также авиасредства поражения, бронетанковая и автомобильная техника. Россия решила вывести на зарубежные рынки танк «Армата» 23 августа 2021, 11:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия планирует вывести на зарубежный рынок новейший танк Т-14 «Армата», на него ожидается большой спрос, заявил в ходе форума «Армия-2021» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. «Мы готовим к выводу на рынок новейший танк Т-14 «Армата», и по нашим прогнозам этот танк, а также другая бронетехника на платформе «Армата» должны пользоваться большим спросом у иностранных покупателей», – цитирует РИА «Новости» Шугаева. По его словам, Россия получила несколько заявок на возможную поставку инозаказчикам новейших бронеавтомобилей «Тайфун-К» и самоходных противотанковых комплексов «Корнет-ЭМ» на базе бронемашины «Тигр». «На бронеавтомобили «Тайфун-К» и комплексы «Корнет» на базе автомобиля «Тигр» мы на сегодняшний день имеем несколько заявок от иностранных заказчиков», – цитирует ТАСС Шугаева. По его словам, Россия за последнее время вывела на рынок ряд новейших образцов техники для сухопутных войск. «За последние два-три года Россией в части техники для сухопутных войск выведены на рынок бронетранспортер «Бумеранг», многоцелевой автомобиль «Тайфун-К» и противотанковый комплекс «Корнет» на базе бронеавтомобиля «Тигр», боевой робототехнический комплекс «Уран-9Э», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М», – сообщил глава ФСВТС. В настоящее время готовится вывод на международный рынок вооружений новейшего основного боевого танка (ОБТ) Т-14 «Армата», отметил Шугаев. «Что касается дальнейших перспектив, то мы готовим к выводу на рынок новейший танк Т-14 «Армата», и, по нашим прогнозам, этот танк, а также другая бронетехника на платформе «Армата» должны пользоваться большим спросом у иностранных покупателей», – сказал директор ФСВТС. Ранее зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов сообщил, что танк Т-14 «Армата» будет модернизирован по результатам опытно-войсковой эксплуатации, первые образцы машины поступят в российские войска в 2022 году. В Китае показали учения с новыми неядерными ракетами 21 августа 2021, 14:15 Текст: Алексей Дегтярев

Китай продемонстрировал учения ракетных войск Народно-освободительной армии, в ходе маневров были испытаны ракеты нового типа, сообщило Центральное телевидение Китая. Учения провели в пустыне на северо-западе Китая, в ходе них первая неядерная ракетная бригада произвела успешный пуск двух ракет с новыми боеголовками, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайский телеканал. Ракеты точно поразили цели, находившиеся в сотнях километров от них, и уничтожили ключевые узлы системы обороны «противника». Этот запуск, как отметил канал, расширил типы новых боеголовок ракетных войск и увеличил возможности ракет с обычной боевой частью, а также наступательный и оборонительный уровень системы ракетных войск. Перспективную БМП «Манул» с модулем «Эпоха» решили показать на «Армии-2021» 23 августа 2021, 09:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Перспективную БМП «Манул», оснащенную боевым модулем «Эпоха», покажут на форуме «Армия-2021», заявил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев. «Уверен, что «Манул» ждет прекрасное будущее, и эта БМП станет платформой для установки различных перспективных комплексов вооружений. Это позволит создавать оригинальные машины под тактико-технические задачи разных заказчиков. В этом году на «Армии» будет представлена машина, оснащенная перспективным боевым модулем «Эпоха», – передает РИА «Новости» слова Оздоева. Он отметил, что работа над техническим заданием на «Манул» началась сразу после завершения прошлогоднего форума «Армия». В настоящее время облик этой машины продолжает формироваться. Впервые БМП «Манул», оснащенная необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, была представлена на форуме «Армия-2020». По словам главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации «Ростех») Сергея Абдулова, при экономичной цене по сравнению с бронемашинами, которые сегодня создаются в рамках перспективных ОКР, «Манул» соответствует всем современным требованиям российских сухопутных войск. Перемещение двигателя в переднюю часть машины существенно увеличило его защищенность при фронтальном обстреле. В составе необитаемого боевого модуля «Эпоха» – 57-мм орудие, с пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2 тыс. патронов. Отличительной особенностью нового боевого отделения БМП «Бережок» является наличие в его составе ПТРК «Корнет» с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-миллиметровой автоматической пушке установлен автоматический гранатомет. По словам Оздоева, опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня, с которых могут запускаться беспилотники, готовится к предварительным испытаниям. «В настоящее время идет подготовка опытной партии снарядов к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов по этой разработке нет», – сказал Оздоев. Он добавил, что производство новейших плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф планируется начать в конце 2021 года. «Бронетранспортер БТ-3Ф находится на заключительном этапе испытаний, они завершены уже на 95%. Машина прошла проверку в морских условиях, стрельбовые, ходовые испытания и другие. К концу текущего года «Высокоточные комплексы» смогут приступить к организации производства изделия», – сказал Оздоев. Новый плавающий гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф впервые был представлен на форуме «Армия-2016». Он может передвигаться по воде и десантироваться с транспортных самолетов. Экипаж БТ-3Ф составляет три человека, при этом бронетранспортер берет на борт до 14 десантников. На крыше боевой машины установлен дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62 миллиметра с тепловизионным прицелом и лазерным дальномером. Дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил позволяет на суше развивать скорость до 70 километров в час, а на плаву – до 10 километров в час Напомним, в августе 2020 года главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в «Ростех») Сергей Абдулов сообщил, что новая боевая машина пехоты «Манул», оснащенная необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, создается в России. Путин анонсировал строительство двух военных кораблей и четырех подлодок 23 августа 2021, 14:33 Текст: Алина Назарова

Два военных корабля и четыре подлодки, в том числе два атомных ракетоносца, будут заложены на российских верфях в понедельник, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021». «Наращивается потенциал Военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца», – сказал президент, передает ТАСС. Также Путин заявил, что в стратегических ядерных силах России доля современного вооружения превышает 80%. Форум «Армия-2021» проходит 22-28 августа. Это выставочное мероприятие, организуемое Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства. Анонсирована поставка ЧФ ракетного корабля «Циклон» 23 августа 2021, 11:50 Текст: Дмитрий Зубарев

Малый ракетный корабль «Циклон» войдет в состав Черноморского флота (ЧФ) в конце года, сообщила пресс-служба флота. «Включение малого ракетного корабля «Циклон» в боевой состав Черноморского флота запланировано на конец 2021 года. Корабль будет выполнять задачи в составе соединения ракетных кораблей ЧФ», – передает ТАСС сообщение ЧФ. В настоящее время завершена подготовка к испытаниям нового корабля, начать их планируется в ближайшее время. Сейчас «Циклон» базируется в Новороссийске, где будут проведены его государственные испытания. Экипаж корабля, сформированный из военнослужащих по контракту, после завершения обучения в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге прибыл на корабль и приступил к его освоению. Малый ракетный корабль «Циклон» построен на судостроительном заводе «Залив» в Керчи и спущен на воду летом 2020 года. Он относится к проекту малых ракетных кораблей «Каракурт», имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами «Калибр», артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс «Панцирь-М», крупнокалиберные пулеметные установки. Дальность плавания корабля – 2500 миль, автономность – 15 суток. Напомним, в июле 2020 года в Керчи спустили на воду новейший малый ракетный корабль «Циклон». Мьянма попросила помощи у России для укрепления армии 23 августа 2021, 12:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Мьянма рассчитывает на поддержку российского военного ведомства в укреплении своих вооруженных сил, заявил начальник Генштаба ВС страны Маунг Маунг Ай на встрече с замминистра обороны России Александром Фоминым. «Благодаря вашей помощи и поддержке, в том числе – российских кадров, технологий и техники, уровень нашей армии повышается каждый год», – передает ТАСС начальника Генштаба армии Мьянмы. Мьянманский военачальник отметил, что между армиями двух стран давно сложились дружественные отношения, которые республика намерена продолжать и дальше. «Хотел выразить особую благодарность за то, что граждане Мьянмы имеют возможность учиться в российских гражданских и военных вузах», – отметил военачальник. В Минобороны России по итогам переговоров сообщили, что «стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства». «Встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере и подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран», – говорится в сообщении, распространенном ведомством по итогам переговоров.



Фомин, в свою очередь, заявил, что Россия готова развивать военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Мьянмой. «Мы и дальше намерены укреплять отношения между нашими государствами, в том числе военной и военно-технической сферах, – сказал он. – Республика Союз Мьянма – наш стратегический, надежный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Юго-Восточной Азии. К сожалению, внутриполитическая ситуация в республике достаточно серьезная, но мы знаем, что руководство Республики Союз Мьянма делает все возможное для ее стабилизации». Фомин подчеркнул, что у военной делегации из Мьянмы на выставке «Армия-2021» будет прекрасная возможность ознакомиться с большой номенклатурой вооружения российского производства. «Мы рады вас приветствовать в России, в Москве, в парке «Патриот» на церемонии открытия Международных армейских игр и Международного военно-технического форума «Армия-2021». Мы благодарим вас лично, товарищ начальник Генерального штаба, за то, что вы нашли возможность в очередной раз посетить наше мероприятие. У вас будет прекрасная возможность ознакомиться с большой серией вооружения, военной техники российского производства и других стран, которые представлены на нашей выставке, а также присутствовать и принять участие в розыгрыше тех видов, которые уже начались. Также сегодня состоится церемония открытия [Международных армейских] игр, и мы все будем принимать участие в ней», – сказал Фомин. Ранее Мьянма захотела расширить контакты с Россией. В начале февраля 2021 года в Мьянме произошел военный переворот. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре парламентских выборах. Заведующий Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании в Институте востоковедения РАН Дмитрий Мосяков заявил газете ВЗГЛЯД, что новое руководство Мьянмы выбирает для сотрудничества Россию, а не Китай. Путин: Сильной России нужен мощный флот 23 августа 2021, 15:23 Текст: Алина Назарова

Сильной и суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-морской флот, заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки новых боевых кораблей и подводных лодок для ВМФ, которая проходит в режиме видеоконференции. «Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности», – заявил глава государства, передает ТАСС. Президент добавил, что Россия продолжит совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота, а к 2027 году доля современных кораблей в ВМФ должна достигнуть 70%, передает РИА «Новости». «Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота, оснащать корабли новейшим вооружением и техникой, отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах, проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах Мирового океана», – подчеркнул он. Путин в понедельник в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии закладки на верфях в разных концах страны новых боевых кораблей и подводных лодок для Военно-морского флота. Глава государства вышел на связь с судостроительными заводами с территории парка «Патриот», где проходит форум «Армия-2021». На связи с главой государства – северодвинский «Севмаш», «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге и «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре. В рамках видеоконференции Путин дал команду на закладку боевых кораблей для ВМФ. «Пожалуйста, прошу вас, начинайте», – сказал он. Выступая ранее на открытии форума, Путин заявил, что в понедельник на ведущих верфях России будут заложены два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца. Работу огнеметной системы ТОС-2 показали на «Армии-2021» 23 августа 2021, 14:40 Текст: Алексей Дегтярев

На форуме «Армия-2021» продемонстрировали возможности тяжелой огнеметной системы ТОС-2 и инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ), сообщил Ростех. «Структуры госкорпорации Ростех провели в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» презентацию работы инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) и тяжелой огнеметной системы ТОС-2», – цитирует сообщение корпорации ТАСС. Зрителям показали подготовку техники к боевым действиям и стрельбу из нее. Проект ИСДМ и ТОС-2 планируется к концу 2021 года. «Тяжелая огнеметная система (ТОС-2) предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях», – добавили в Ростехе. В состав ИСДМ «Земледелие», разработанного НПО «Сплав» имени Ганичева, входят боевая машина на колесном шасси повышенной грузоподъемности и колесной формулой 8х8, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. В марте исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщал, что для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в 2021 году планируется разработать новейшие реактивные снаряды. В России не исключили льготных поставок оружия странам для укрепления границ с Афганистаном 23 августа 2021, 17:10 Текст: Алексей Дегтярев

Россия может поставлять оружие и технику странам ОДКБ по льготным ценам для укрепления границ с Афганистаном, заявил вице-премьер Юрий Борисов. «Мы сделаем все необходимое для укрепления наших южных границ, включая то, что вы сказали. Возможно», – заявил Борисов, отвечая на соответствующий вопрос на форуме «Армия-2021», передает ТАСС. На прошлой неделе стало известно о планах талибов принять новую конституцию Афганистана. Также сообщалось, что запрещенное в России и признанное террористическим движение «Талибан» предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Россия, Китай и Иран решили провести морские учения в районе Персидского залива 23 августа 2021, 13:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения в районе Персидского залива в конце 2021-го – начале 2022 года, заявил посол России в Тегеране Леван Джагарян. «В конце текущего – начале следующего года в районе Персидского залива состоится ежегодное совместное военно-морское учение CHIRU. В нем принимают участие боевые корабли России, Ирана и Китая. Основной задачей является отработка действий по обеспечению безопасности международного судоходства и борьбе с морскими пиратами», – передает РИА «Новости» слова Джагаряна. Он добавил, что в настоящее время завершается подготовка к конкурсу «Глубина», который проходит в рамках Армейских международных игр-2021 в городе Чабахар. «Наряду с Россией и Ираном в нем примут участие Китай, Индия, Сирия и Венесуэла. Запланированы соревнования водолазных команд вооруженных сил этих стран. На церемонии открытия и закрытия конкурса прибудут представители командования Военно-морского флота Российской Федерации», – сказал посол. Напомним, в феврале учения России и Ирана прошли в Индийском океане. В России задумались о проведении форума по диверсификации ОПК 23 августа 2021, 19:10 Текст: Алексей Дегтярев

В России может появиться отдельный форум, на котором будет обсуждаться диверсификация оборонно-промышленного комплекса, заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2021». «Нужно подумать о проведении постоянно действующего собственного форума, где можно было бы осуществлять более тесный контакт производителей и потенциальных заказчиков. Приглашать на него предприятия», – цитирует Борисова ТАСС. Предложение о создании такого мероприятия высказал гендиректор Росатома Алексей Лихачев, его поддержал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Я бы хотел предложить рассмотреть возможность проведения отдельного форума, связанного и с диверсификацией, и со встречей гражданской продукции оборонного комплекса страны и потребителей в широком смысле этого слова, включая в том числе и, возможно, зарубежных контрагентов», – заявил Лихачев. Машину связи и управления создали на базе перспективного броневика «Атлет» 23 августа 2021, 13:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Машину связи и управления создали на базе перспективного бронеавтомобиля «Атлет», заявил гендиректор предприятия-производителя машин – «Военно-промышленной компании» (ВПК) – Александр Красовицкий. «Наши коллеги из ВНИИ «Сигнал» продемонстрируют «Атлет» на своем стенде с установленным на этом шасси оборудованием, благодаря которому этот броневик можно будет использовать в качестве машины управления и связи. Буквально две недели назад мы получили на эту версию рекламный паспорт», – передает РИА «Новости» слова Красовицкого о новинках форума «Армия-2021». Новое поколение бронированных машин «Атлет» имеет колесную формулу 4х4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники. Основными отличиями новой машины от бронеавтомобиля «Тигр» являются увеличенная до 1,6 тонн грузоподъемность, повышенная до двух килограмм в тротиловом эквиваленте противоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, развивающий максимальную мощность 240 лошадиных сил. Машины в стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и системой кондиционирования воздуха в салоне и другими системами. В зависимости от модификации бронеавтомобиль «Атлет» может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов. Назван срок начала испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта АПЛ 24 августа 2021, 03:34 Текст: Антон Никитин

Летные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводного носителя – атомной подводной лодки (АПЛ) «Северодвинск» – планируется начать в сентябре 2021 года, сообщил в источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах форума «Армия-2021». «Первый пуск «Циркона» с субмарины «Северодвинск» в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) из акватории Белого моря намечен на сентябрь», – приводит слова источника в оборонно-промышленном комплексе ТАСС. Он так же добавил, что летно-конструкторские испытания планируется завершить до ледостава на Белом море, при этом будет выполнено нескольких пусков. В августе Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.