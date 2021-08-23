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Американца в футболке с российским флагом задержали в Одессе
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На Украине задержали иностранца, одетого в футболку с российским триколором и надписью Russia, по данным полиции, он якобы пытался спровоцировать конфликт во время развертывания украинского флага.
Происшествие случилось в Одессе, 26-летний мужчина не реагировал на требования полицейских и хотел убежать, передает RT в своем Telegram-канале.
Задержанный объяснил, что прибыл из Соединенных Штатов как турист. На него составили два административных протокола. В ходе задержания молодой человек назвал украинских полицейских нацистами, и подчеркнул, что знает историю.
В апреле в Киеве в среду на марше в честь дивизии СС «Галичина» один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие. Он назвал марширующих «нациками».
Первая олимпийская чемпионка Украины отказалась от украинского гражданства
Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл (получила золото в фигурном катании на играх в Лиллехаммере), отказалась от украинского гражданства.
«Пришло время. <...> Конституция Украины провозглашает, что на Украине разрешено только одно гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», – написала она в Instagram, сообщает ТАСС.
Ранее она неоднократно выражала сожаление в связи с тем, что ее достижение не получило надлежащую оценку на родине. В частности, спортсменка сообщала, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости страны.
Баюл стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины, взяв в 1994 году золото в фигурном катании на играх в норвежском Лиллехаммере. Кроме того, она заслуженный мастер спорта Украины, победительница Чемпионата мира 1993 года, двукратная чемпионка Украины.
«Нафтогаз Украины» решил обсуждать с «Газпромом» продление контракта о транзите газа
«Нафтогаз Украины» готов обсуждать с российским «Газпромом» вопрос продления контракта на транзит газа, заявил глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу... Потому что просто продление контракта с «Газпромом» не является достаточной гарантией. Но при этом мы говорим, и об этом говорила немецкая сторона, что действительно мы готовы вести разговор о продлении текущего контракта (с «Газпромом») в дополнение к контрактам с европейскими компаниями», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, речь не идет о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а речь идет о том, что после 2024 года и «Газпром» может бронировать мощности для транзита газа через Украину.
«Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, но «Газпром», если он хочет какие-то дополнительные объемы поставлять в Европу, он может это делать через украинскую ГТС», – сказал Витренко.
Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание многих лидеров западных стран участвовать в инициированном украинскими властями форуме «Крымская платформа» тем, что они якобы боятся Россию.
«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину <…>, сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина».
При этом Зеленский выразил мнение, что работа «Крымской платформы» должна быть ежедневной. По его словам, она не закончится первым же форумом.
Напомним, в пятницу глава американской администрации Джо Байден объявил о решении отправить на украинский саммит «Крымская платформа» «президентскую делегацию». Позже Белый дом сообщил, что делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Помимо Грэнхолм, в делегацию включили помощника Грэнхолм по международным делам Эндрю Лайта и временную поверенную в делах США на Украине Кристину Квин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Немецкого журналиста возмутило невнимание Киева к Меркель
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Немецкий журналист Йорг Бланк удивился скромному приему канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве.
На кадрах из аэропорта, размещенных автором публикации в Twitter, видно, что прилетевшего немецкого политика встречали всего несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины, передает РИА «Новости».
«Будничный прием канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать. Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на «Зеленых» в следующем федеральном правительстве?» – написал Бланк.
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В воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель посещала Киев с официальным однодневным визитом. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что охрана не пропустила его встречать канцлера в аэропорту Борисполь, хотя он должен был участвовать в церемонии как мэр столицы.
Перед этим Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.
Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни
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Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским «уезжать и искать себе место в России». Расцениваем такие заявления, как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность», – передает ТАСС слова Лаврова, сказанные главой МИД России в интервью венгерскому изданию «Мадьяр немзет».
Министр подчеркнул, что действия Киева «по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости, прежде всего по отношению к русским», Москва квалифицирует как «абсолютно неприемлемые».
Накануне Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России. Таким образом он объяснил нежелание политиков Запада участвовать в украинском форуме «Крымская платформа».
В начале августа Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, предложил «искать себе место в России». В ДНР слова Зеленского о Донбассе назвали чушью. В Раде раскритиковали Зеленского, назвав призыв к жителям Донбасса очень плохим сигналом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский вместо объединения Украины добивает страну, проводя политику национализма.
Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».
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Погребинский назвал цель Зеленского на «Крымской платформе»
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«Этот саммит – апогей пиаровского самоутверждения Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского на открывшемся саммите «Крымская платформа», что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова.
«У Владимира Зеленского более профессиональная пиар-команда, чем у его предшественников. Они и мыслят категориями пиара. Идея «Крымской платформы» лежит в самом русле правления действующего президента Украины. Но тема этого мероприятия вполне в русле политики предшественников Зеленского – идти прочь от Москвы, опираясь на поддержку Запада и усиливая свои властные полномочия», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Крымская платформа» – апогей пиаровского самоутверждения Владимира Зеленского. По его мнению, он достиг возможности собрать за столом руководителей и министров 30 стран мира. Они сидят по кругу, словно на Генассамблее ООН. А в центре – великий и могучий Зеленский, который управляет этим цивилизованным миром. Оказаться в центре такого – и есть цель президента Украины», – считает Погребинский.
По словам собеседника, в команде Зеленского понимают, что достичь целей, которые он провозглашает, нереально. «Но это и не надо. Достаточно получить кайф и продолжать эту линию самоутверждения. Этот саммит – апогей величия Зеленского», – убежден политолог.
«При этом, – отметил Погребинский, – никто не относится серьезно к заявлению про «начало деоккупации» Крыма. Это расценивают как элемент противостояния с Россией. Максимум, чего удастся добиться на этом саммите – подписания деклараций о непризнании полуострова».
Президент Украины Зеленский на открывшемся в понедельник саммите «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения Крыма в состав Украины.
Украинский президент выразил надежду, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров». «Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», – пообещал Зеленский.
Как ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в открывшемся в понедельник саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Зеленский объявил «обратный отсчет времени до освобождения» Крыма
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
«С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова. И вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».
Он заверил, что Украина сделает все, чтобы вернуть Крым в свой состав, надеется, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров». «И Украина, и я лично будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», – сказал Зеленский.
Он отметил, что Киеву нужна поддержка на международном уровне в вопросе возвращения полуострова. «Мы осознаем то, что в одиночку наша независимая страна – Украина никогда не сможет вернуть Крым, нам нужна действенная поддержка на международном уровне», – сказал Зеленский.
В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
ФСБ задержала в Туле украинского шпиона
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ФСБ России задержала в Туле гражданина Украины, который по заданию разведки своей страны собирал секретные сведения о новейших образцах оружия, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в Туле задержан с поличным гражданин Украины, собиравший сведения, составляющие государственную тайну, в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», – отметили в ЦОС, передает ТАСС.
По данным ФСБ, «иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей». «Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», – сообщили в ФСБ.
В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет. В ФСБ сообщили, что следственные действия продолжаются.
Зеленский обвинил «бывших товарищей» в потере Крыма
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что к потере Крыма привели ошибки «бывших товарищей», которые сдавали Крым в аренду России.
«Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? … Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина».
При этом он выступил с утверждением, что сейчас власти Украины якобы делают «все, чтобы это вернуть». «Никакого там украинского телевидения [до 2014 года] не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости? … Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей (во главе Украины – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский.
Накануне Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России. Таким образом он объяснил нежелание политиков Запада участвовать в украинском форуме «Крымская платформа».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Эксперты объяснили интерес украинской разведки к новейшему стрелковому оружию России
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«Украина вряд ли сможет применить украденные технологические решения у себя, но она может предоставить ценные сведения странам НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя задержание ФСБ гражданина Украины в Туле, который собирал секретные сведения о новейших образцах стрелкового оружия.
«Причина повышенного интереса Украины к российским вооружениям заключается в том, что наше стрелковое оружие является наиболее совершенным и значительно превосходит то, чем располагают США», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Эксперт напомнил, что в Соединенных Штатах производители стрелкового оружия выпускают модификации и клоны автомата Калашникова, при том, что базовая модель этого советского оружия была принята на вооружение в СССР еще в 1949 году.
При этом Сивков считает, что украинские разведслужбы могут действовать в интересах любой третьей страны. «Появление в России новых образцов стрелкового оружия вызывает интерес со стороны западных стран. Украина вряд ли сможет применить украденные технологические решения у себя. Но она может работать на страны НАТО, чтобы предоставлять им наиболее ценные и полезные сведения», – предполагает он.
В свою очередь главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что «украинские спецслужбы работают по принципу «украсть хотя бы что-то», поэтому зачастую получают информацию ситуативно».
Коротченко подчеркнул, что Тула – один из центров оборонного производства. «Здесь есть предприятия, которые разрабатывают и выпускают новые образцы вооружений и военной техники, включая огнестрельное оружие для армии и задач специального назначения. Очевидно, что в данном случае был задержан человек, который интересовался именно этим направлением вооружений в России», – пояснил эксперт.
По словам Коротченко, речь может идти о получении секретных сведений, которые могут быть интересны Службе безопасности Украины либо Главному управлению разведки (ГУР) украинского Минобороны. «Надо еще разобраться, на кого работал этот гражданин – действовал он по своей инициативе или выполнял какое-то задание», – добавил он.
Тем не менее, по мнению собеседника, «все это – следствие низкой оперативной квалификации украинских спецслужб и ее агентуры». «Украинские спецслужбы сильны в одном – в проведении диверсионно-террористических операций. Здесь, к сожалению для нас, у них очень хороший потенциал», – отметил он.
«А что касается проведения сложных оперативных и разведывательных мероприятий, то их качество настолько низкое, что скорее всего они удовлетворяют собственные потребности в получении секретных данных, – предполагает Коротченко. – Вряд ли стоит рассчитывать, что какие-то западные спецслужбы могут использовать Украину для получения ценных сведений. Хотя если вдруг в руки украинской разведки попадет что-то интересное, они могут передать эту информацию американцам или англичанам».
Федеральная служба безопасности задержала в Туле гражданина Украины, который по заданию разведки своей страны собирал секретные сведения о новейших образцах стрелковых вооружений, сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ – «Шпионаж». Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В ФСБ сообщили, что следственные действия продолжаются.
Зеленский пригласил Россию присоединиться к «Крымской платформе»
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Москву принять участие в площадке «Крымская платформа» для «совместной выработки путей по деоккупации Крыма».
Зеленский отметил, что обсуждение и комментирование Россией саммита побудило подумать о ней, как о полноценном участнике «Крымской платформы», передает РИА «Новости».
«Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки», – заявил Зеленский.
Ранее Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
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Кремль дал оценку организованной Киевом «Крымской платформе»
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Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное – относимся как к антироссийскому мероприятию», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Представитель Кремля отметил, что краеугольным камнем урегулирования в Донбассе являются Минские соглашения.
«В минских договоренностях о России вообще не упоминается. И там, собственно, из них вытекают стороны конфликта. Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения. Не стоит быть просто голословным, нужно всегда делать отсылку к минским договоренностям. Там четко определено, кто является сторонами конфликта. В этом мы не согласны», – сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
Зеленский наградил Меркель орденом Свободы
Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии», – говорится в тексте на сайте главы государства.
Орден учрежден для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила, что ФРГ выступит за санкции, если газопровод Nord Stream 2 («Северный поток – 2») будет использоваться «как оружие».
Режиссера Терри Гиллиама госпитализировали после закрытия Одесского кинофестиваля
Британский кинорежиссер Терри Гиллиам был госпитализирован сразу после закрытия Одесского международного кинофестиваля, сообщает оргкомитет мероприятия.
Режиссера забрали в медицинское учреждение прямо с Потемкинской лестницы. Ночь Гиллиам провел в больнице, после чего медики разрешили ему лететь в Лондон. Информацию об этом изданию «Думская» подтвердили в оргкомитете фестиваля.
Ранее Гиллиам при получении награды на Одесском международном кинофестивале перепутал Россию и Украину, поблагодарив российскую сторону. «Спасибо, Россия. Спасибо, Одесса», – сказал Гиллиам, получая награду. Зал отреагировал на оговорку режиссера негативно, и тот сразу же принес извинения.
Терри Гиллиам является автором фильмов «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Братья Гримм», «Воображариум доктора Парнаса» и многих других известных картин.
На «Крымской платформе» предложили новые санкции против России
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Участники саммита «Крымская платформа» планируют рассмотреть введение политических, дипломатических и ограничительных мер против России из-за Крыма, сообщил украинский МИД.
«Участники международной «Крымской платформы» решили... рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют», – цитирует заявление украинского ведомства РИА «Новости».
В этой декларации отмечается, что «Крымская платформа» создана как консультационный и координационный формат для «мирного прекращения временной оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины».
Напомним, 23 августа в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.