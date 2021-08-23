По факту жестокого обращения в пансионате для пожилых в Подмосковье начата проверка

Сотрудники МВД начали проверку после опубликованных в Сети кадров из элитного пансионата «Олимпия Хаус» в подмосковном Реутове, сообщила пресс-служба ведомства.

«Выявлены сообщения и видеоматериалы, свидетельствующие о ненадлежащем уходе и жестоком обращении с пожилыми гражданами, проживающими в специализированном пансионате в Реутове», – сообщили на сайте ведомства.

На кадрах постояльцы лежат на испачканных фекалиями простынях, некоторые пожилые люди ползают по полу практически полностью раздетыми. Также на записи видно, как женщина бьет тряпкой для пола по лицу мужчину, находящегося на полу в коридоре.

Полицейские установят личности сотрудников заведения, которые попали на видео, и выяснят все обстоятельства случившегося. В свою очередь подмосковные прокуратура и Следственный комитет вслед за полицией начали проверку частного пансионата и намерены установить обстоятельства произошедшего.

«По данной информации следственным отделом по Балашихе ГСУ СК по Московской области организовано проведение проверки. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут опрошены сотрудники и руководство дома престарелых, а также постояльцы заведения. Также будет дана правовая оценка действиям санитарок», – сказали в пресс-службе.

Ранее в дагестанском городе Южно-Сухокумск заведующая пришкольным интернатом подала заявление об увольнении по собственному желанию после обвинений в ее адрес в жестоком обращении с детьми.