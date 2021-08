Москва призвала Лондон отказаться от конфронтации Юристы призвали граждан удалить приложение «Навальный» для избежания ответственности 22 августа 2021, 11:57 Текст: Елизавета Булкина

Гражданам рекомендуется удалить приложение «Навальный» во избежание привлечения к ответственности, посоветовали эксперты-юристы. «В настоящее время за использование приложения «Навальный» не может наступить ответственности, и скачавшим его ранее ничего не угрожает. Но после требования Роскомнадзора положение вещей меняется, и это приложение относится к категории запрещенного контента. Правоприменительная практика только формируется, поэтому как адвокат я бы советовал отказаться от его использования», – сказал ТАСС адвокат Дмитрий Аграновский. Адвокат Сталина Гуревич пояснила, что существующая практика предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение запрещенного приложения. «За распространение этой информации может наступить административная или уголовная ответственность в зависимости от объема действий», – сказала Гуревич. При этом она отметила, что скачавшие приложение ранее по закону освобождаются от ответственности. «Тем же, кто до этого решения скачал приложение, нужно просто его удалить. Им ничего за это не будет, потому что закон обратной силы не имеет», – пояснила адвокат. Основанием для решения РКН стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией* (ФБК** – признан иностранным агентом и экстремистской организацией, запрещен в России), передает ТАСС. В Роскомнадзоре указали, что приложение «Навальный» используется «для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», что может подпадать под статью 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». В июне Мосгорсуд удовлетворил административное исковое заявление столичной прокуратуры к ФБК* и «Фонд защиты прав граждан» (признан в России иноагентом), а также к «Штабам Навального*» (признан экстремистской организацией, запрещен в России). «Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», – заявили в суде. Напомним, по мнению прокуратуры, связанные с Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Мосгорсуд утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.

21 августа 2021, 13:20

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию с телеканалом «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в России), привела в пример меры, которые применяются против иноагентов в США. Захарова опубликовала в Telegram «для тех знатоков цивилизованной стороны планеты, которые принялись сейчас рассуждать о «беспрецедентности , зазеркальности и абсурдности» применения к «Дождю» и физлицам закона об инагентстве», скриншоты и ссылку на сайт FARA – закона об инагентах в США. «Закон старый – 1938 года, применение свежее. Там и физлица, и юрлица – практически 500 позиций. Изучайте матчасть, а потом рассуждайте о «зазеркальности», – посоветовала она. «А еще скину вам, любимые отрицатели реальности, ссылку на то, что американская юридическая машина делает с теми, кто этот закон нарушает. Или #ЭтоДругое?», – добавила она. Ранее журналист Владимир Соловьев Ранее журналист Владимир Соловьев заявил , что «признание телеканала «Дождь» иностранным агентом (это) тяжелейший удар по «либеральному», а по факту прозападному крылу в российской элите, еще не так давно находившемуся у власти». Напомним, телеканал «Дождь» и Istories fonds включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России. После выяснилось, что «Дождь» получил не менее 3,7 млн рублей из-за рубежа. Китайцы оценили жест Путина на встрече с Меркель 21 августа 2021, 16:01

Фото: Евгений Одиноков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

21 августа 2021, 16:01

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

21 августа 2021, 16:28

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

21 августа 2021, 15:33

Фото: Maciej Luczniewski/NurPhoto/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

21 августа 2021, 14:39

Фото: Chris Emil Janssen/mago-images.de/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

21 августа 2021, 14:30

Фото: dpsu.gov.ua

Текст: Алексей Дегтярев

21 августа 2021, 14:20

Фото: Rachen Sageamsak/XinHua/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

21 августа 2021, 17:38

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

21 августа 2021, 16:37

21 августа 2021, 18:24

Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman Taylor Parker

Текст: Алексей Дегтярев

21 августа 2021, 18:18

21 августа 2021, 18:46

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

21 августа 2021, 17:23

Фото: Aurelien Morissard/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

22 августа 2021, 00:26

21 августа 2021, 20:31