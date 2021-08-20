Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».

«Ярославская область хранит богатейшее наследие, знакомство с которым необходимо для понимания культуры и истории нашей страны. Регион обладает хорошим опытом работы с детскими экскурсионными группами, специализированные программы позволяют школьникам получать новые знания и впечатления в доступной и интересной форме. Такие туры не только решают важную просветительскую задачу, но и помогают формировать перспективный туристический запрос у молодежи», – отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

По словам и. о. директора департамента туризма Владимир Лысенко, ребята получат массу ярких эмоций и впечатлений и захотят вернуться в Ярославскую область снова – с родителями и друзьями.

«Детский туризм – это расширение кругозора ребенка, раскрытие его талантов, укрепление здоровья и личностное развитие молодого поколения. Поэтому детскому туризму уделяется большое внимание в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Уже этим летом мы видели в действии один из эффективных инструментов – детский кешбэк, когда на карту родителей возвращалось 20% стоимости путевки в детский лагерь», – заявил Лысенко.

«По возвращении дети принимают участие в конкурсах презентаций и эссе, в которых рассказывают о своих впечатлениях и воспоминаниях о поездке.Организация таких программ имеет колоссальное значение для воспитания подрастающего поколения, способствует развитию патриотизма, чувства гордости за свою страну, историю и культуру», – пояснила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Маршруты нацпроекта «Культура» проходят по самым исторически значимым городам России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Суздаль, Нижний Новгород, Таганрог, Пермь и многие другие. Всего в этом году в путешествия отправятся около 14 тыс. школьников, из них 1300 посетят Ярославскую область. Школьники в возрасте от 10 до 17 лет со всей России путешествуют в рамках национального проекта «Культура». Для них реализуется 14 культурно-просветительских программ с маршрутами по 20 регионам. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский». При формировании групп этого года особое внимание уделяется победителям олимпиад и конкурсов, учащимся школ искусств, общеобразовательных учреждений и кадетских корпусов. Путешествия уже начались и продлятся до конца ноября 2021 года.