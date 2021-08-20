Украина национализирует предприятие «Черкассы Азот» бизнесмена Фирташа

Верующие на Украине выступили против визита в Киев патриарха Константинопольского

Огромное число верующих Украинской православной церкви (УПЦ) выступили против визита в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея, который «грубо нарушает канонические права и нормы», заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

Митрополит Климент заявил, что «огромное количество верующих со всех регионов Украины протестуют против визита патриарха Варфоломея», передает РИА «Новости».

По его словам, захваты храмов, притеснения и «издевательства над нашими верующими стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом».

Он подтвердил, что представители канонической УПЦ не будут участвовать в мероприятиях, которые посетит патриарх во время визита на Украину, «потому что приезжая в Киев, Варфоломей грубо нарушает канонические правила и нормы».

«Его действия идут вразрез с принципами существования поместных церквей. Он приезжает сюда не просто по приглашению президента как участник светского политического мероприятия, но и собирается осуществлять религиозную деятельность», – подчеркнул представитель УПЦ.

По его мнению, «ничего хорошего этот визит для Украинской православной церкви не несет», но «мы надеемся не на человеческие силы, а на силу Божию, которая очень много лет хранит украинское православие». Потому «как бы Варфоломей и режиссеры, которые его сюда направили, ни старались, верующие всегда поддерживают каноническую церковь».

Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину 20-24 августа и примет участие в праздновании 30-летия независимости страны.

До этого было опубликовано обращение деятелей науки, культуры и спорта Украины, его подписали около 20 человек. Они «с грустью констатировали, что ни один из официальных представителей» канонической УПЦ не примет участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины, на которых планирует присутствовать патриарх.

Кроме того, в многолюдных акциях протеста приняли участие прихожане Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни.

Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: «Руки прочь от святых лавр!», «Патриарх Варфоломей, мы, православные Украины, вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет томосом!», «Нет дискриминации УПЦ!».

Напомним, что в 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины».

В октябре 2018 года Священный синод РПЦ принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.