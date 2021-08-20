В МИД Китая сравнили демократию с Coca-Cola

Демократия – это не Coca-Cola, которая производится США по всему миру с одним и тем же вкусом, в Китае предпочитают другие «напитки», заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Чуньин заявила, что, «как демонстрируют факты, демократия не имеет универсальной модели подобно тому, как холодное молоко не усваивается в желудках китайцев, а американцам непривычно есть палочками», передает ТАСС.

«Можно также сказать, что трапеза гамбургерами и стейками – это не единственный путь набрать вес», – отметила она.

«Демократия – это не Coca-Cola, которая производится американцами по всему миру с одним и тем же вкусом. Однако многие китайцы предпочитают вместо нее местный бренд Arctic Ocean (китайский мандариновый газированный напиток)», – указала Хуа Чуньин.

Она также задалась вопросами о том, что такое демократия и кто должен судить об этом, а также как определить, является ли страна демократической.

«Это право не должно монополизироваться США и их союзниками. Для нас ключевым показателем этого является то, что страна удовлетворяет ожиданиям ее жителей», – добавила она.

По словам дипломата, «уровень одобрения жителями Китая политики правительства страны на протяжении многих лет составляет более 95%», однако «в США уверены, что формула «один человек – один голос» является высшей формой демократии, что является крайне узколобым мнением».

«Люди могут ясно видеть, что выборы в США подвергаются манипуляциям со стороны отдельных групп с разными интересами», – резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США и Китаю нужны некие «защитные заграждения», чтобы «конкуренция не переросла в конфликт». Однако очередные переговоры по созданию этих «заграждений» прошли в лучшем случае безрезультатно.

Президент США Джо Байден заявил о гонке с Китаем за «позиции наиболее мощной экономики в мире».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Китай все больше пугает Америку.