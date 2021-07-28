Китай все больше пугает Америку

Взгляд
28 июля, среда  |  Последнее обновление — 16:42  |  vz.ru
Разделы

США заставили расти цены по всему миру

США виновны в разгоне инфляции в мире Igor Golovniov/SOPA Images/Sipa/Reuters
В разгоне мировой инфляции виноваты США. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. Вашингтон, чтобы сохранить экономику, во время пандемии запустил печатающий доллары станок на полную мощность. В итоге сейчас весь мир пожинает плоды беспрецедентной помощи США своим гражданам. Подробности...
Перейти в раздел…

Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией

Байден решил спустить собак на Россию REUTERS/Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден вновь обвинил Россию в нарушении суверенитета Штатов и пригрозил «смертельным соперничеством» в будущем. Все это, в первую очередь, его ответ на критику республиканцев, обвиняющих Белый дом в «подыгрывании Москве». Но обстановка в Америке сейчас такова, что кризис в отношениях двух держав действительно рискует обостриться. Подробности...
Перейти в раздел…

Как православие создало русскую нацию

Состоявшееся больше тысячи лет назад крещение продолжает оказывать влияние на судьбу России "Крещение Руси",Виктор Васнецов
Киевский князь Владимир Святославович 1033 года назад принял православие. Этот выбор в итоге оказался не только выбором веры, но и одним из важнейших событий в русской истории – особенно с точки зрения формирования самой русской нации. В этом смысле национальной трагедией России выглядят именно действия большевиков. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина разучилась строить военные корабли

Подобные корабли должны войти в состав ВМС Украины U.S. Navy
Легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. По крайней мере, такие выводы напрашиваются при изучении военной кораблестроительной программы страны. Сразу несколько стран построят Украине скромный прибрежный флот, причем за непропорционально огромные деньги. Подробности...
Перейти в раздел…

Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко литовцам: хотели беженцев? Получите!

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
И тут на сцену выходит Батька: вы хотите белорусских беженцев? Вы их получите! И поскольку минский аэропорт простаивает, организует прямые рейсы Минск – Ирак. А там беженцев – море. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Истина веры и соблазн идеологий

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Крещение Руси – важнейшее событие нашей истории. Собственно, именно крещение и создало нас как нацию и одновременно вписало в мировой контекст. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Подробности...
Обсуждение: 74 комментария

Россиян пора учить тушить костры

Григорий Куксин
Григорий Куксин, Руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринпис"
Одного уголька достаточно для начала пожара. А дальше огонь разойдется по лесу, уйдет по лесным горючим материалам далеко от дороги, от ручья, превратится в огромный пожар, который будут тушить сотни людей, дым от которого придет в города и унесет чьи-то жизни. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Аутисты на детской площадке

Крыму не нужен Че Гевара

Обсуждение: 14 комментариев

Онлайн-букмекеры: вред и польза

Перейти в раздел…

Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
Подробности...

Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
Подробности...

Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужна ли вам лично в паспорте графа национальность?
  • Да

  • Нет
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Да

  • Нет

  • Будет зависеть от их выступлений
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по &laquo;Северному потоку-2&raquo;?
  • Германия

  • Россия

  • США

  • Украина
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин объявил о переносе начала «школьных выплат»
    В Кремле ответили на заявления Байдена о российской экономике В Кремле заявили о работающих на территории России спецслужбах США В Турции опровергли сообщения о создании совместной с Азербайджаном тюркской армии Следствие ужесточило обвинение главному нефрологу Петербурга за убийство жены
    Путин запустил движение по второму Байкальскому тоннелю В Польше заявили о смирении с запуском «Северного потока – 2» Политолог: Украине придется на коленях просить Россию о транзите газа При крушении самолета на Украине погибли четыре человека
    В Кремле заявили о невмешательстве в выборы в США Тихановская назвала ошибкой свой отъезд из Белоруссии во время протестов Депутат от КПРФ не признал Крым российским Пушкина оценила предложение запустить «женские» вагоны в метро

    провокационный вопрос


    Журова: Иностранный журналист вопросом пытался вывести из себя теннисиста Медведева

    1033-летие Крещения


    Зеленский заявил «дальним родственникам» о единоличном праве Украины на наследие Киевской Руси

    «собирать мзду у дороги»


    Немцы предложили Украине научиться самой «зарабатывать на пропитание»

    Видео

    экспорт оружия


    Российские вооружения нанесли удар по монополии доллара

    «Георгий Победоносец»


    У главной золотой монеты России огромный потенциал

    многовекторная политика


    Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу

    жалоба в ЕСПЧ


    Россия представила Европе грехи Украины

    особый случай


    Какие уроки следует извлечь из дела автоинспектора с золотым унитазом

    Снос памятников


    Андрей Манчук: Украинская идеология годится только для концлагеря

    Этнос, народ и нация


    Валерий Коровин: Слово «национальность» – это совсем про другое

    агент германского генштаба


    Тимур Шерзад: Почему Ленин желал России поражения в Первой мировой

    на ваш взгляд


    Нужна ли вам лично в паспорте графа «национальность»?

    Китай все больше пугает Америку

    Американо-китайские отношения застыли в точке шаткого равновесия    28 июля 2021, 16:30
    Фото: Mark Schiefelbein/REUTERS
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Отношения Пекина и Вашингтона застыли в точке неустойчивого равновесия. Соединенные Штаты явно опасаются перейти критическую черту, отделяющую просто конкуренцию и противостояние от полномасштабного конфликта с Китаем. Свидетельством тому и заявления американских официальных лиц, и результаты недавних переговоров между КНР и США.

    Соединенные Штаты и Китай пытаются превратить свои, мягко говоря, сложные отношения в цивилизованное соперничество – то есть выработать некие правила игры, красные линии, области потенциального сотрудничества и джентльменского общения. Как отметил представитель Госдепа Нед Прайс, нужны некие «защитные заграждения», чтобы «конкуренция не переросла в конфликт».

    «США приветствуют жесткую конкуренцию между нашими странами, и мы намерены усиливать наш потенциал в рамках этой конкуренции, но не ищем конфликта с Китайской Народной Республикой», – заявил Нед Прайс. Примерно с такой же позиции выступает Пентагон.

    Именно для создания этих заграждений замгоссекретаря США Венди Шерман прилетела в Тяньцзин на встречу с замминистра иностранных дел КНР Ван И, а также его замом Си Феном. Это второй подход к снаряду. В марте проходила аналогичная встреча на американской территории (в Анкоридже, штат Аляска), а закончилась она большим скандалом – Пекину не понравилось, что американцы вели себя высокомерно, с позиции силы. И китайцы предупредили, что сохраняют принцип нулевой толерантности к такому поведению. «С нами такое не прошло в Анкоридже, не пройдет и в Тяньцзине», – заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь и добавил, что у США нет никаких прав для того, чтобы читать Китаю лекцию.

    Тяньцзинские переговоры в итоге обошлись без скандала. Чжао Лицзянь охарактеризовал их как «глубокие, откровенные и полезные в плане того, что обе стороны лучше поняли позиции друг друга». Однако в переводе с дипломатического на русский язык это означает, что встреча прошла в лучшем случае безрезультатно. Стороны не договорились.

    Так, Соединенные Штаты хотели навязать Пекину свой выборочный подход, который Владимир Путин в свое время охарактеризовал как «шведский стол». «Наши отношения с Китаем будут конкурентными там, где им стоило бы быть таковыми, партнерскими там, где они могут быть таковыми, а также враждебными там, где они обязаны быть таковыми», – расписал эту формулу госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Китайцев такой подход категорически не устраивает. Власти КНР (да и вообще любые адекватные люди) не понимают, как можно эффективно сотрудничать в одних вопросах и при этом откровенно враждебно относиться к Китаю в других. Поэтому Пекин выставил свои условия для нормализации отношений.

    По данным издания Bloomberg, китайский райдер включал в себя следующие пункты: прекращение критики политической системы КНР, отмена всех санкций и торговых тарифов, а также невмешательство в дела Гонконга, Тайваня и Синьцзяна. Кроме того, Пекин, вероятно, требовал от Вашингтона уважать китайские интересы в китайской же сфере влияния – то есть в Восточной и Юго-Восточной Азии.

    На первый взгляд, ничего такого особого китайцы не требовали. Все вполне логично и реалистично. Однако ни один из этих пунктов США принять не могут.

    Не могут они отказаться от крестового информационного похода против китайской политической системы. Дело в том, что в сказки про демократию, как лучшую форму правления, с каждым годом верит все меньше людей. Постоянные провалы и ошибки западных правительств (в вопросе вакцинирования, миграционном кризисе) лишь убеждают народонаселение в их сомнениях.

    Кое-кто даже начинает считать, что авторитарные системы (например, китайская) при грамотном управлении могут обеспечивать государству и высокий уровень экономического роста, и эффективное противостояние различным кризисам. Доказать обратное невозможно, поэтому остается лишь проводить масштабную информационную кампанию по демонизации противника.

    Еще одним плюсом этой кампании является возникновение условного Карфагена. Как известно, любому Риму нужен свой Карфаген – враг реальный или выдуманный, который позволяет держать население и власть в тонусе, отвлекать от внутренних проблем.

    «Некоторые американцы позиционируют Китай как этакого выдуманного врага. Им кажется, что через навешивание на Китай этого образа Америка снова обретет общенациональную цель. Они надеются, что через демонизацию Китая США каким-то образом смогут заглушить внутреннее недовольство политическими, экономическими и социальными вопросами, а также обвинить США в своих собственных структурных проблемах, – говорит замминистра иностранных дел КНР Се Фен. – Видимо, поэтому и была запущена масштабная кампания на уровне государства и общества по борьбе с Китаем. Им кажется, что если развитие Китая удастся сдержать, то все внутренние и внешние вызовы для США исчезнут, что Америка снова станет великой и Pax Americana продолжит существовать».

    С тарифами тоже все непросто. Штаты теоретически могут отменить ряд персональных санкций, но не откажутся от протекционистской линии Дональда Трампа. Демократическая партия извлекла уроки из поражения в 2016 году, ставшего возможным в том числе и потому, что «ослы» потеряли голоса белого рабочего класса. Стремительно бедневшего, недовольного и поддержавшего протекционистскую политику Дональда Фредовича.

    Не могут США не вмешиваться в дела Гонконга и Синьцзяна. Именно в этих регионах КНР население наиболее антикитайски настроенное. Именно в этих регионах китайские власти (не умеющие интегрировать национальные и политические меньшинства) ведут себя максимально жестко, с регулярным нарушением прав человека. Тем самым лишь еще больше настраивая местных против себя – а значит создавая для американцев возможности для работы. Как на внешней арене (критикуя Китай за «геноцид» и «репрессии, тем самым подрывая его позиции в мире), так и на внутрикитайской – через различные формы поддержки местных правозащитников. Формы как легальные, так и нелегальные.

    Потому ожидать, что Америка, находящаяся в конфликте с КНР, откажется от самого любимого своего инструмента, было бы наивно.

    Как и то, что США прекратят вмешиваться в дела Тайваня. Для США этот остров – не просто «авианосец», а крючок, на который они если что могут поймать китайского дракона. Если конфликт зайдет слишком далеко, если китайцы будут обыгрывать американцев на информационном и дипломатическом фронте, то Штаты могут с помощью Тайваня обрушить имидж Китая и заставить его совершить агрессию. Для этого всего-то надо позволить тайваньским властям провозгласить независимость. У Пекина банально не будет выбора – любой вариант кроме немедленного начала военной операции будет не понят китайским электоратом и может повлечь за собой серьезные проблемы для руководства Коммунистической партии Китая.

    Что же касается сферы влияния, то Штаты не готовы отдавать Китаю весь регион или хотя бы не вмешиваться в споры Пекина с региональными странами. Вашингтон рассматривает Юго-Восточную Азию как дальние рубежи, на которых можно и нужно останавливать Пекин.

    В такой ситуации, конечно, фраза «глубокие, откровенные и полезные в плане того, что обе стороны лучше поняли позиции друг друга» является максимум, о которой можно договориться. Как бы обреченно она не выглядела, это лучше, чем очередной открытый скандал.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •