Москва и Пекин выбрали удачное время для дружбы

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НОВОСТЬ ЧАСА

Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства»

28 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 23:07  |  vz.ru
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Украину и Белоруссию заставят драться за российский газ

Поставки газа через Белоруссию резко сократятся Виталий Невар/ТАСС
Россия сделала неожиданный ход в европейской газовой игре: Газпром намерен сразу на 80% сократить транзит газа через Белоруссию в страны ЕС. Чем вызвано такое решение, как оно связано с запуском «Северного потока – 2» и почему его реализация станет победой Газпрома и поражением Польши и Украины? Подробности...
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Пандемия вмешалась в ход выборов в Госдуму

Система видеофиксации и наблюдатели защитят трехдневное голосование от подтасовок Юрий Смитюк/ТАСС
Старт думской кампании почти совпал с новой волной ковида в России. Однако это вряд ли приведет к падению явки избирателей на сентябрьских выборах. Пример Южной Кореи, Канады и других стран, проводивших выборы на фоне пандемии, говорит о том, что явка может быть даже выше, чем в обычные годы. По мнению экспертов, достичь такого результата помогли новые практики голосования. Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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В США начали новый этап борьбы с «Северным потоком – 2»

США видят в «Северном потоке – 2» геополитического конкурента Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
США смирились с тем, что «Северный поток – 2» будет запущен, но теперь решили не допустить его превращения в «орудие принуждения» России. Именно об этом вел переговоры в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен. В Киеве уже выразили готовность получить материальное возмещение и сожалеют об отказе Вашингтона вводить новые санкции. На какие компенсации может рассчитывать Украина и придется ли России участвовать в этих процессах? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Киев хочет создать карманную пророссийскую оппозицию

Михаил Погребинский
Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии
Цель власти, несомненно, в том, чтобы уничтожить всякую реальную оппозицию. Это, конечно, выгодно сторонникам курса Порошенко – Зеленского. Но выгодно ли это тем, кто как минимум на словах выступает за другую Украину? Подробности...
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США пытаются втянуть Россию в «большую игру» в Азии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Возникающая вокруг Афганистана новая ситуация – это прекрасный повод для России проявить способность к внешней политике, которая не совпадает с устоявшимися стереотипами и ожиданиями. Подробности...
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Украинцам затягивают на шее долговую петлю

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Даже если сейчас Украина все еще достаточно далека от банкротства, то, двигаясь в нынешнем русле, она неминуемо рано или поздно к нему придет. И да, платить по счетам так или иначе придется рядовым гражданам. Подробности...
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США против православия

Лукашенко разоряют

Правила войны с Россией для украинца

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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства»
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    Москва и Пекин выбрали удачное время для дружбы

    Дружба Москвы и Пекина не нравится американцам и их союзникам    28 июня 2021, 22:45
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Елена Лексина,
    Ренат Абдуллин

    Россия и КНР продлили действие договора о дружбе. Это произошло почти за полгода до истечения срока действия данного документа. Эксперты видят сразу несколько причин того, что лидеры двух сверхдержав объявили о создании «пояса вечного мира и дружбы» именно сейчас.

    Россия и Китай продлили действие двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом во время видеоконференции в понедельник официально объявили Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

    «В этом документе закреплены такие принципиальные договоренности, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет (в современном мире серьезное значение имеют такие договоренности)...» – перечислил российский лидер.

    Путин добавил, что договор зафиксировал «отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы». «Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России», – констатировал президент.

    Российско-китайский договор был заключен почти два десятилетия назад, в июле 2001-го. В феврале будущего года документ должен быть автоматически продлен еще на пять лет. О том, что Москва рассчитывает на это, в марте говорил глава российской дипломатии Сергей Лавров.

    Но примечательно, что лидеры России и Китая объявили о продлении договора более чем за полгода до запланированной даты. Это своего рода символический подарок Пекину к юбилейной дате – 1 июля в КНР будет отмечаться столетие основания ныне правящей Компартии. Кроме того, важен актуальный международный контекст. Менее двух недель прошло с женевской встречи Путина и президента США Джо Байдена. Как уже отмечали эксперты, американский лидер явно пытался вбить клин в отношения Москвы и Пекина, чтобы предотвратить формирование российско-китайского альянса, столь пугающего Вашингтон.

    Заметим, что Путин в своем разговоре с Си указал – в течение двух десятилетий Россия и Китай сохраняют договор, в котором зафиксирован отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет. В то же время очевидно, что США в течение последних лет последовательно разрушали систему американо-российских отношений о взаимном ядерном сдерживании.

    «К настоящему времени, следуя букве и духу договора, нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в 21-м веке», – констатировал российский лидер. О серьезности контактов Москвы и Пекина, несравнимых с уровнем отношений Москвы и Запада, свидетельствует тот факт, что Путин и Си в понедельник также провели закрытую видеоконференцию по специальному закрытому каналу под высоким грифом секретности. «Это сигнал США о том, что Россия сохраняет партнерские отношения с Китаем и не собирается под давлением Вашингтона менять свой внешнеполитический курс», – убежден китаист Николай Вавилов.

    Схожей точки зрения придерживается и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Продление договора – это очередной ответ на попытки каким-то образом мешать российско-китайскому сотрудничеству. Решение о времени продления также принималось с учетом последних международных событий», – убежден собеседник.

    В еще больше степени, чем Москва, в продлении российско-китайского договора заинтересован Пекин, полагает Вавилов. «Си Цзиньпин настоял на видеовстрече именно сейчас для того, чтобы продемонстрировать Вашингтону сохранение стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Это закономерное событие после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве», – отметил эксперт.

    Кроме того, следует обратить внимание на слова Путина о том, что российско-китайская граница станет «поясом вечного мира и дружбы», указал китаист. Как известно, в 20-м веке вопрос о делимитации границ и спорных территориях был поводом для напряженности в отношениях двух стран. Теперь же речь идет о «поясе дружбы» – вполне в духе современной риторики Китая. Напомним, что один из главных международных экономических проектов КНР носит название «Один пояс, один путь»

    «Пекин в преддверии продления договора намеревался внести эпохальные изменения, которые касались создания общего пояса безопасности на границе России и Китая, а также на границах сопредельных государств, – отметил Вавилов. – В открытой части конференции этого не прозвучало, но очевидно, что стороны работают над дальнейшим углублением содержания этого договора».

    «Известно, что

    китайская сторона полгода назад активно настаивала на внесении изменений в этот договор, приближая его по степени глубины к оборонительному союзу.

    Но из открытой части переговоров мы видим, что Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим другом. В отношении лидеров других государств китайский лидер не использует такие формулировки. Это также довольно значимо», – указал Вавилов.

    Впрочем, пока явно преждевременно говорить о том, что стала реальнее столь пугающая американцев перспектива полноценного военного альянса Москва – Пекин, полагает завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. «Пекин последовательно заявляет, что ни Россия, ни Китай не заинтересованы в военном союзе, поскольку это ограничит пространство для маневров. Москва, по сути, тоже поддерживает этот китайский тезис», – сказал Луконин газете ВЗГЛЯД. По его мнению, китайская сторона использует поддержку Москвы в своей игре против США, но не спешит углублять сотрудничество по военной линии.

    Подлинный альянс возможен лишь при активизации действий США в оспариваемых Пекином территориях – в Южно-Китайском море или при возникновении серьезного кризиса вокруг Тайваня, полагает эксперт. Но, как подчеркивает Луконин, едва ли Вашингтон перейдет к откровенной агрессии.

    Как бы то ни было, сейчас Москва и Пекин послали предупреждающий сигнал коллективному Западу, полагает эксперт-американист Дмитрий Дробницкий. «Весной либеральный западный истеблишмент повел жесткое наступление, тогда-то он и сломал зубы о Москву и Пекин. Тем не менее там не остывают головы у многих ястребов, – заметил собеседник. – Не исключаю, что до конца года может состояться и российско-китайский саммит на высшем уровне».

    «Некоторые западные спикеры заявляли о том, что они совершили страшную ошибку – бросили Москву и Пекин в объятия друг друга», – добавил Дробницкий. Это фактически неверно – Россия еще с начала 2000-х залечивает раны в отношениях с КНР, нанесенные в советский период и в начале 1990-х, отметил эксперт. Но, добавил он, с точки зрения Запада «объятия» России и Китая представляют серьезную угрозу.

    Похоже, что Соединенные Штаты и их союзники, которые все больше втягиваются в геополитическое противостояние с Китаем, стремятся восстановить отношения с Москвой и обезопасить тыл, отмечали эксперты, комментируя саммит Путин – Байден. В пользу этого может свидетельствовать и заявление Ангелы Меркель, которое прозвучало синхронно с разговором лидеров России и КНР. Страны Евросоюза должны обсуждать проблемы, которые имеются в отношениях с Россией, не между собой, а непосредственно с Москвой, призвала канцлер ФРГ, выступая на франко-германской парламентской ассамблее.


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