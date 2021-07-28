Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией

Президент США Джо Байден вновь обвинил Россию в нарушении суверенитета Штатов и пригрозил «смертельным соперничеством» в будущем. Все это, в первую очередь, его ответ на критику республиканцев, обвиняющих Белый дом в «подыгрывании Москве». Но обстановка в Америке сейчас такова, что кризис в отношениях двух держав действительно рискует обостриться.

Выступая в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США, президент Джо Байден много чего наговорил – больше, чем от него можно услышать на брифингах и пресс-конференциях. Для нас наибольший интерес представляют три цитаты.

«В том, что касается общих интересов, мы должны работать в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками [США], возможно, смертельными соперниками в будущем».

«Я встречался с Путиным, перед которым есть настоящая проблема – у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем, ни с чем. Она восьмая по размеру в мире – он знает, что он в по-настоящему трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным».

«Думаю, что нам необходимо выявлять дезинформацию, которая все больше затрудняет для людей доступ к фактам. Россия уже это делает в отношении промежуточных выборов 2022 года в плане дезинформации. Это явное нарушение нашего суверенитета».

Запомнив первую фразу, сразу перейдем к двум другим. Каждая из них – пропагандистский конструкт, но направлены она на разные цели. Президент не то чтобы хочет запропагандировать свою разведку, а проговаривает те тезисы, которые обсуждает на совещаниях со своим внешнеполитическим блоком. В силу возраста получается не слишком складно, но суть ясна.

Ядерное оружие – это не экономика, а продажа нефти – не оружие (и никогда не использовалась в качестве оружия ни РФ, ни при СССР; репутацию бесперебойного поставщика здесь хранят бережно).

Просто Байден сплел воедино два старых пропагандистских образа – «Верхнюю Вольту с ракетами» и «страну-бензоколонку», призванных подчеркнуть уязвимость российского государства.

Внешнеполитический блок США оперирует такими образами вне зависимости от того, насколько они справедливы в данной момент времени. Он поступает так тогда, когда попадает в ситуацию «острой критики снизу». То есть находящаяся в оппозиции партия атакует правящую обвинениями, что она «пасует» перед Москвой и не реагирует на исходящие от нее угрозы адекватно. Связка из ядерного оружия и нефти – это контрдовод, призванный подчеркнуть, что враг не настолько силен, каким его описывают, но все же смертельно опасен, чтобы его можно было бесконечно злить.

Сейчас Байден находится именно в такой ситуации. В Конгрессе ворчали после того, когда саммит в Женеве с Владимиром Путиным разблокировал ведомственные консультации сразу по нескольким направлениям (стратегическая стабильность, киберугрозы, проблемы климата). А вслед за сделкой с немцами, по букве которой американцы обязуются отстать от головной компании «Северного потока – 2» и ее руководства (это, если интересно, немцы), республиканцы подняли настоящую истерику, обвиняя президента чуть ли не в «умиротворении агрессора».

Особое рвение проявляет опасно умный сенатор от Техаса Тед Круз, пытающийся уязвить Байдена как предателя национальных интересов.

Кстати, это наглядно показывает, что инсинуации о вмешательстве России в промежуточные выборы в Конгресс не выдерживают никакой критики. Поскольку вмешивается она, по логике команды Байдена, в пользу республиканцев - тех самых, которые требуют сейчас её крови и поносят президента за снижение накала борьбы. Если при президенте Дональде Трампом подобная теория заговора еще могла проканать в Аризоне и Джорджии, то вмешиваться выборы в пользу Теда Круза и Ко сродни отливу патронов для неприятеля.

Но этот нелепый конструкт нужен Байдену, поскольку в Белом доме, кажется, не придумали другого способа использовать российскую тему в предвыборной кампании, кроме как через «сам дурак». Ведущие партии США обвиняют друг друга в том, что находятся в своего рода сговоре с Москвой. Что-то вроде игры в «сифу», только в исполнении самых влиятельных людей Америки.

К большому сожалению, эта как бы необязательная и бессмысленная словесная мишура ничего хорошего американо-российским отношениям не сулит. После той «мини-разрядки», которую продемонстрировали Женева, визит Джона Керри и сделка с немцами, тенденция достаточно угрожающая.

Промежуточные выборы 2022 года имеют колоссальное значение для обеих партий. Главная задача Байдена, попавшего в Белый дом через сверхусилие демократов, - это установить в стране однопартийное правление и застраховать вашингтонскую элиту от катастроф и неожиданностей, чем стала для нее победа Трампа на выборах 2016 года. Список дел, составляющих эту задачу, внушителен.

Расширить состав всемогущего Верховного суда (чтобы создать там либеральное большинство). Принять в состав США в качестве штатов город Вашингтон и Пуэрто-Рико (чтобы получить стабильный перевес в Сенате). Провести избирательную (чтобы можно было голосовать по почте без удостоверения личности) и иммиграционную (чтобы легализовать несколько миллионов своих избирателей) реформы.

Для республиканцев это вопрос жизни и смерти: если у демократов выгорит, они станут непобедимы. Едва ли не последняя надежда консерваторов в том, что в условиях пандемии, инфляции и ряда других проблем команда Байдена просто не успеет осуществить задуманное до тех самых промежуточных выборов. Им достаточно потерять большинство (сейчас 50 на 50, но вице-президент Камала Харрис имеет право решающего голоса) в Сенате, чтобы революцию пришлось отложить, а если будет потеряно (что менее вероятно) еще и большинство в Палате представителей, на их наполеоновские планы еще и денег не дадут.

Поэтому избирательная кампания неизбежно будет жесткой, скандальной и бесстыжей, иметь характер войны, когда «все для фронта, все для победы». И то, что обе партии демонстрируют готовность использовать в этой кампании образ России как врага, порождает для нас множественные риски. Такой накал страстей допускает чуть ли не межпартийное соревнование в попытках насолить Москве, причем о последствиях этого задумываться не будут. Это борьба за власть с высочайшими ставками внутри страны, а вся международная повестка отходит на третий план. «Расхлебаем как-нибудь потом».

На эту тему

Была слабая надежда, что американцы не наломают в этой межпартийной драке дров в силу того, что Байден опытный дипломат и офицер холодной войны, то есть человек осторожный. Но сейчас, на старте избирательной кампании, он использует тему «российского вмешательства в выборы» так же, как ее используют вот уже пять лет - для введения очередных санкций и дискредитации оппонента как агента Москвы. Эта пятилетка стоила российско-американским отношениям очень дорого и привела ядерные державы (да, все-таки ядерные) к опасной черте даже несмотря на то, что лично Трамп относился к России благожелательно.

До каких пределов это может дойти, теперь даже представить трудно. Нынешние робкие попытки наладить межгосударственный диалог (то есть та внешняя политика, которую Байден сам же пытается выстраивать) подобных «заморозков» пережить не в состоянии, а дальше уже маячит то самое «смертельное соперничество».

Тревожное будущее, о котором говорит президент США, рискует оказаться ближе, чем ему сейчас кажется. И это неудивительно в условиях, когда взаимодействие двух огромных держав делают заложником межпартийных разборок.