В Америке ищут новый способ задушить «Северный поток – 2»

Взгляд
25 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
Разделы

«Суперджет» стоит на пороге перерождения

«Суперджет» на авиасалоне МАКС Марина Лысцева/ТАСС
Еще недавно казалось, что один из важнейших проектов отечественного авиапрома – региональный самолет «Суперджет 100» – больше не нужен ни авиакомпаниям, ни пассажирам. Однако за последнее время преображается и сама машина, и система ее обслуживания. Как это произошло и почему еще через несколько лет «Суперджет» изменится еще больше? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
Перейти в раздел…

В России начали прививать от COVID по новым правилам

Минздрав не торопится принимать решения по вакцинации подростков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Прививки от коронавируса можно делать беременным и пациентам с онкологией. Соответствующие рекомендации подготовил Минздрав. Также обновились противопоказания для желающих привиться «ЭпиВакКороной»: людям с тяжелыми формами аллергии вакцина противопоказана. Однако в новой версии рекомендаций ничего не говорится о вакцинации детей и подростков. Перед учебным годом именно этот вопрос волнует россиян. Подробности...
Перейти в раздел…

Глобальные корпорации стирают президента Бразилии

66-летнего Болсонару называют расистом, фашистом, мизогином и просто неадекватным человеком. В основном за дело ADRIANO MACHADO/REUTERS
Социальные сети «почистили» аккаунты президента Бразилии Жаира Болсонару, удалив «неприемлемый» с их точки зрения контент. Идет к тому, что его вообще отлучат от соцсетей, во многом благодаря которым он выиграл выборы. Парадокс ситуации в том, что Болсонару полностью лоялен США.  Подробности...
Перейти в раздел…

Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
Перейти в раздел…

Трамп возвращается

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Это ситуация преддверия новой «войны Севера и Юга», войны гораздо более глобальной, чем та, что была когда-то. Подробности...

Гражданское общество в России работает не так, как хотелось бы оппозиции

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не сходится картинка? Да потому что вы минус с плюсом перепутали. В понятии «гражданское общество» главным словом является не «гражданин», а «общество». Не ваше право самовыражаться, а право общества жить спокойно. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

От тоталитаризма соцсетей защитит только государство

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Несправедливо и нелепо, когда «Яндекс» и «ВКонтакте» следуют законодательству РФ, а «Гугл» и «Фейсбук», работая на территории России, не следуют. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

НАТО доверят женщине

Перейти в раздел…

Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
Подробности...

В Токио в условиях пандемии стартовала Олимпиада-2020

В Токио открылась Олимпиада-2020, которую пришлось перенести из-за пандемии. Впервые Игры пройдут без иностранных болельщиков, а сборная России выступит под нейтральным белым флагом. Саму церемонию открытия наблюдатели назвали скромной, а некоторые – даже «медленной и унылой»
Подробности...

В Жуковском открылся авиасалон МАКС-2021

В подмосковном Жуковском открылся салон МАКС-2021. Каждый раз выставка радует громкими премьерами. На этот раз среди новинок особо выделялся однодвигательный истребитель пятого поколения и бесшумный беспилотник ZALA с гибридной силовой установкой. В первый день работы салона его посетил президент России Владимир Путин
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Да

  • Нет

  • Будет зависеть от их выступлений
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по &laquo;Северному потоку-2&raquo;?
  • Германия

  • Россия

  • США

  • Украина
Вы готовы пройти вакцинацию/ревакцинацию от COVID ради работы?
  • Да

  • Нет

  • Сделал(а) прививку ради своей безопасности
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В посольстве Киргизии в Москве произошла драка
    Путин принял участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения Бацарашкина завоевала первое золото для сборной России на Олимпиаде В Крыму решили установить памятник Че Геваре В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс иностранных саперов для помощи ВСУ
    Талибы попросили международной помощи Названы страны с самым большим госдолгом Трамп высмеял разное отношение семьи Байдена к России и Китаю Опубликовано видео нового наводнения в Бельгии
    Телеведущая и писательница встали на сторону бывшей жены Грудинина Умер госпитализированный после конфликта глава минцифры Амурской области Раскрывших детали о деле MH17 россиян захотели выслать из Нидерландов Водитель BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве

    «так было всегда»


    В Чехии американских дипломатов уличили в терроризме против России

    особый случай


    Испанские футбольные фанаты назвали украинца Зозулю фашистом и сорвали трансфер

    сборник минздрава


    Назван «лидирующий» по числу пациентов с психическими расстройствами регион России

    Видео

    экспорт оружия


    Российские вооружения нанесли удар по монополии доллара

    «Георгий Победоносец»


    У главной золотой монеты России огромный потенциал

    многовекторная политика


    Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу

    жалоба в ЕСПЧ


    Россия представила Европе грехи Украины

    особый случай


    Какие уроки следует извлечь из дела автоинспектора с золотым унитазом

    Газовый вопрос


    Геворг Мирзаян: Либо украинский ишак сдохнет, либо американский падишах

    Система ценностей


    Алексей Алешковский: Метафизика идиотизма

    разгул стихии


    Игорь Мальцев: Деньги на защиту от наводнений Германия потратила на беженцев

    на ваш взгляд


    Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?

    В Америке ищут новый способ задушить «Северный поток – 2»

       25 июля 2021, 13:22
    Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Американские элиты, за исключением сторонников Байдена, в ярости из-за сделки, заключенной между президентом США и канцлером ФРГ по поводу российского газопровода «Северный поток – 2». Чем их не устраивают условия соглашения, какими новыми карами грозят они газопроводу и реально ли осуществление этих угроз?

    Заключенная между Байденом и Меркель сделка по «Северному потоку – 2» (подразумевающая отказ США от противодействия проекту в обмен на ряд обязательств, которые взяла Германия по отношению к Украине) является редким примером того, когда поражение удается превратить в победу. Маленькую такую, но все-таки победу.

    Пойдя на компромисс с Германией, Америка доказала серьезность своих намерений по восстановлению отношений с ключевыми союзниками на основе уважения их интересов. Кроме того, на Германию удалось повесить часть финансовых обязательств по финансированию украинского режима. Формально – по созданию на Украине экологически безопасных генерирующих мощностей для снижения зависимости страны от российского газа, но по факту понятно, куда и даже кому эти деньги пойдут.

    Тем удивительно то, что значительная, если даже не большая часть американского истеблишмента сделкой недовольна. Не ее условиями, а самой договоренностью. По мнению критиков, Байден совершил ошибку, отказавшись от санкций против России. В некоторых СМИ даже звучат требования объявить Байдену импичмент!

    «Представьте себе президента США, который договорился о сделке, позволившей России закончить строительство газопровода в Германию стоимостью 11 млрд долларов – несмотря на категорические возражения Украины, Польши и обеих партий в Конгрессе. Похоже на Дональда Трампа, да? А вообще-то это Джо Байден. Тот, кто победил Трампа на выборах 2020 года, в том числе и за счет позиционирования последнего как российской марионетки», – пишет Bloomberg.

    «Во внешней политике Байдена возникает крайне опасная черта: официальные лица говорят жесткие вещи, однако их слова не подкрепляются достаточными дипломатическими шагами... Сделка с Германией потрясает своей слабостью», – считает Wall Street Journal.

    А некоторые сенаторы и конгрессмены уже начали ее саботировать. Так, сенатор Тед Круз использует сенатские механизмы для того, чтобы заблокировать назначение ряда чиновников на высокие должности в Госдепе. И открыто говорит о том, что назначены они будут лишь после изменения позиции Байдена по «Северному потоку – 2». «Я сниму все блоки, как только они исполнят федеральное законодательство и введут санкции против «Северного потока – 2», – поясняет сенатор.

    Эта ситуация являет собой идеальный пример того, когда кукловод становится жертвой созданного им самим театра. Сотрудники администрации Байдена сейчас страдают от разожженной ими же в США русофобской истерии. По той же причине ей сложно открыто защищать сделку и объяснять неразумным, что она не про Россию, а про Германию. Что на кону не «капитуляция перед Москвой», а сохранение единства коллективного Запада, на котором отчасти зиждется американская геополитическая мощь. И ради этого сохранения не грех согласиться на то, чему помешать все равно уже практически невозможно – «Северный поток – 2».

    Но нет – истерия подразумевает игру с нулевой суммой, а значит, любой выигрыш России автоматически есть проигрыш Соединенных Штатов. Тед Круз назвал сделку между Байденом и Меркель «геополитической победой для Владимира Путина, случающейся раз в поколение, а также катастрофой для США и наших союзников».

    «Катастрофу», которую противники сделки, впрочем, считают возможной предотвратить. По мнению издания Bloomberg (которое, не разобравшись, перепечатали с громкими заголовками многие отечественные СМИ), они могут обойти вето президента на ввод санкций против российского газопровода. Как отмечает издание, при Трампе Конгресс принял специальный закон «о противодействии врагам Америки посредством санкций», который не только требует вводить санкции против «Северного потока – 2», но и позволяет Конгрессу через сложную процедуру обойти вето президента на эти санкции.

    На самом деле в CAATSA (а так называется этот закон) ничего подобного нет. Как пояснил газете ВЗГЛЯД крупнейший российский специалист по санкциям, программный директор РСМД Иван Тимофеев, Конгресс действительно ограничил возможность президента блокировать антироссийские шаги – в том числе и тем, что перевел ряд указов Обамы (которые легко отменить) в федеральные законы (которые отменить куда сложнее). Однако в то же время CAATSA дает президенту возможность временной отмены ввода санкций, и эту «временную отмену» можно повторять до бесконечности. Для этого администрация лишь должна уведомлять Конгресс (не доказывать, а именно уведомлять) о том, что на данный момент ввод этих санкций противоречит национальным интересам Соединенных Штатов.

    Разумеется, ничто не мешает противникам «Северного потока-2» придумать иные шаги саботажа. И не единичные и демонстративные (как делает Тед Круз с назначенцами в Госдеп), а коллективные и тотальные. Благо у Конгресса есть на это полномочия.

    Дело в том, что это в России есть президент, который очень многим управляет. Ну или в Германии (парламентской республике) канцлер. А в Соединенных Штатах власть – это Змей Горыныч. Чудовище о трех головах, каждая из которых независима и обладает своими полномочиями. Имя этим головам Президент, Палата представителей (условно говоря, нижняя палата Конгресса) и Сенат (верхняя палата). У каждого свои полномочия, и каждая может – если хочет – заблокировать работу остальных двух.

    При этом у Конгресса же есть опыт блокирования важнейшего внешнеполитического соглашения администрации – причем без всяких законов о противодействии посредством санкций. В начале 90-х годов Билл Клинтон заключил ядерную сделку с Северной Кореей, подразумевающую отказ КНДР от планов по созданию ядерного оружия и заморозку ядерной программы в обмен на строительство под руководством США в Корее двух легководных реакторов для выработки электричества (Пхеньян же говорил о том, что именно для генерации электричества Северной Корее нужна ядерная программа). Однако Конгресс был против сделки и отказался выделять деньги на создание этих реакторов. В результате проект был успешно сорван.

    Казалось бы, на пути сторонников срыва сделки стоит время. Даже если сейчас запустить все процедуры, то администрация Байдена вполне может затянуть их, замотать в таких же процедурных моментах. Аккурат до того дня, как «Северный поток – 2» – построенный и сертифицированный – начнет работу.

    Впрочем, противники проекта никуда не торопятся. Их время не смущает – даже наоборот, они используют его для угроз в адрес причастных к проекту компаний. «Придет 2025 год, и следующий президент – я верю в то, что он будет республиканцем – восстановит санкции против трубопровода. А значит, те европейские компании, которые считают, что им участие в создании этой трубы сойдет с рук, окажутся под дамокловым мечом в тот самый момент, когда у них не будет Белого дома, просто капитулирующего перед Путиным», – говорит Тед Круз.

    Вспоминая, как пришел Трамп и похоронил ядерную сделку с Ираном, нереалистичным этот сценарий отнюдь не выглядит.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •