В Америке ищут новый способ задушить «Северный поток – 2»

Американские элиты, за исключением сторонников Байдена, в ярости из-за сделки, заключенной между президентом США и канцлером ФРГ по поводу российского газопровода «Северный поток – 2». Чем их не устраивают условия соглашения, какими новыми карами грозят они газопроводу и реально ли осуществление этих угроз?

Заключенная между Байденом и Меркель сделка по «Северному потоку – 2» (подразумевающая отказ США от противодействия проекту в обмен на ряд обязательств, которые взяла Германия по отношению к Украине) является редким примером того, когда поражение удается превратить в победу. Маленькую такую, но все-таки победу.

Пойдя на компромисс с Германией, Америка доказала серьезность своих намерений по восстановлению отношений с ключевыми союзниками на основе уважения их интересов. Кроме того, на Германию удалось повесить часть финансовых обязательств по финансированию украинского режима. Формально – по созданию на Украине экологически безопасных генерирующих мощностей для снижения зависимости страны от российского газа, но по факту понятно, куда и даже кому эти деньги пойдут.

Тем удивительно то, что значительная, если даже не большая часть американского истеблишмента сделкой недовольна. Не ее условиями, а самой договоренностью. По мнению критиков, Байден совершил ошибку, отказавшись от санкций против России. В некоторых СМИ даже звучат требования объявить Байдену импичмент!

«Представьте себе президента США, который договорился о сделке, позволившей России закончить строительство газопровода в Германию стоимостью 11 млрд долларов – несмотря на категорические возражения Украины, Польши и обеих партий в Конгрессе. Похоже на Дональда Трампа, да? А вообще-то это Джо Байден. Тот, кто победил Трампа на выборах 2020 года, в том числе и за счет позиционирования последнего как российской марионетки», – пишет Bloomberg.

«Во внешней политике Байдена возникает крайне опасная черта: официальные лица говорят жесткие вещи, однако их слова не подкрепляются достаточными дипломатическими шагами... Сделка с Германией потрясает своей слабостью», – считает Wall Street Journal.

А некоторые сенаторы и конгрессмены уже начали ее саботировать. Так, сенатор Тед Круз использует сенатские механизмы для того, чтобы заблокировать назначение ряда чиновников на высокие должности в Госдепе. И открыто говорит о том, что назначены они будут лишь после изменения позиции Байдена по «Северному потоку – 2». «Я сниму все блоки, как только они исполнят федеральное законодательство и введут санкции против «Северного потока – 2», – поясняет сенатор.

Эта ситуация являет собой идеальный пример того, когда кукловод становится жертвой созданного им самим театра. Сотрудники администрации Байдена сейчас страдают от разожженной ими же в США русофобской истерии. По той же причине ей сложно открыто защищать сделку и объяснять неразумным, что она не про Россию, а про Германию. Что на кону не «капитуляция перед Москвой», а сохранение единства коллективного Запада, на котором отчасти зиждется американская геополитическая мощь. И ради этого сохранения не грех согласиться на то, чему помешать все равно уже практически невозможно – «Северный поток – 2».

Но нет – истерия подразумевает игру с нулевой суммой, а значит, любой выигрыш России автоматически есть проигрыш Соединенных Штатов. Тед Круз назвал сделку между Байденом и Меркель «геополитической победой для Владимира Путина, случающейся раз в поколение, а также катастрофой для США и наших союзников».

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«Катастрофу», которую противники сделки, впрочем, считают возможной предотвратить. По мнению издания Bloomberg (которое, не разобравшись, перепечатали с громкими заголовками многие отечественные СМИ), они могут обойти вето президента на ввод санкций против российского газопровода. Как отмечает издание, при Трампе Конгресс принял специальный закон «о противодействии врагам Америки посредством санкций», который не только требует вводить санкции против «Северного потока – 2», но и позволяет Конгрессу через сложную процедуру обойти вето президента на эти санкции.

На самом деле в CAATSA (а так называется этот закон) ничего подобного нет. Как пояснил газете ВЗГЛЯД крупнейший российский специалист по санкциям, программный директор РСМД Иван Тимофеев, Конгресс действительно ограничил возможность президента блокировать антироссийские шаги – в том числе и тем, что перевел ряд указов Обамы (которые легко отменить) в федеральные законы (которые отменить куда сложнее). Однако в то же время CAATSA дает президенту возможность временной отмены ввода санкций, и эту «временную отмену» можно повторять до бесконечности. Для этого администрация лишь должна уведомлять Конгресс (не доказывать, а именно уведомлять) о том, что на данный момент ввод этих санкций противоречит национальным интересам Соединенных Штатов.

Разумеется, ничто не мешает противникам «Северного потока-2» придумать иные шаги саботажа. И не единичные и демонстративные (как делает Тед Круз с назначенцами в Госдеп), а коллективные и тотальные. Благо у Конгресса есть на это полномочия.

Дело в том, что это в России есть президент, который очень многим управляет. Ну или в Германии (парламентской республике) канцлер. А в Соединенных Штатах власть – это Змей Горыныч. Чудовище о трех головах, каждая из которых независима и обладает своими полномочиями. Имя этим головам Президент, Палата представителей (условно говоря, нижняя палата Конгресса) и Сенат (верхняя палата). У каждого свои полномочия, и каждая может – если хочет – заблокировать работу остальных двух.

При этом у Конгресса же есть опыт блокирования важнейшего внешнеполитического соглашения администрации – причем без всяких законов о противодействии посредством санкций. В начале 90-х годов Билл Клинтон заключил ядерную сделку с Северной Кореей, подразумевающую отказ КНДР от планов по созданию ядерного оружия и заморозку ядерной программы в обмен на строительство под руководством США в Корее двух легководных реакторов для выработки электричества (Пхеньян же говорил о том, что именно для генерации электричества Северной Корее нужна ядерная программа). Однако Конгресс был против сделки и отказался выделять деньги на создание этих реакторов. В результате проект был успешно сорван.

Казалось бы, на пути сторонников срыва сделки стоит время. Даже если сейчас запустить все процедуры, то администрация Байдена вполне может затянуть их, замотать в таких же процедурных моментах. Аккурат до того дня, как «Северный поток – 2» – построенный и сертифицированный – начнет работу.

Впрочем, противники проекта никуда не торопятся. Их время не смущает – даже наоборот, они используют его для угроз в адрес причастных к проекту компаний. «Придет 2025 год, и следующий президент – я верю в то, что он будет республиканцем – восстановит санкции против трубопровода. А значит, те европейские компании, которые считают, что им участие в создании этой трубы сойдет с рук, окажутся под дамокловым мечом в тот самый момент, когда у них не будет Белого дома, просто капитулирующего перед Путиным», – говорит Тед Круз.

Вспоминая, как пришел Трамп и похоронил ядерную сделку с Ираном, нереалистичным этот сценарий отнюдь не выглядит.

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