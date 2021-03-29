Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Президент Египта объявил о завершении кризиса в Суэцком канале

29 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 13:29  |  vz.ru
Разделы

Россияне освоили рискованный способ заработка

Россияне почувствовали себя инвестиционными гуру Владимир Песня/РИА Новости
В России наблюдается настоящий бум инвестирования в ценные бумаги. Еще никогда фондовый рынок не привлекал так много россиян. Однако регуляторы уже бьют тревогу: новички допускают слишком много ошибок при вложении своих сбережений в акции.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как России и Китаю реагировать на приглашение Байдена

Джо Байден дал понять, в какой сфере готов сотрудничать с Москвой Ken Cedeno /Cnp/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. США этим признают, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Так стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США? Подробности...
Перейти в раздел…

Впервые испытана новая защита российских подлодок в Арктике

Работа подводных лодок в Арктике имеет реальное оборонное значение mil.ru
Одновременное всплытие в Арктике сразу трех российских подводных лодок затмило куда более важное событие, произошедшее в рамках этих учений. О каких именно впервые прошедших испытаниях идет речь и почему они имеют прямое отношение к обеспечению безопасности России от ядерного нападения США? Подробности...
Перейти в раздел…

Символом власти Байдена стали дети в клетках

Сотни тысяч мигрантов из Латинской Америки всеми правдами и неправдами пытаются пробиться в США Rodrigo Abd/AP/ТАСС
США поразил острый кризис. В расчете на то, что новый президент Джо Байден будет к ним добрее, чем был Трамп, огромные толпы соискателей убежища ринулись к американской границе. Среди них много несовершеннолетних, эдаких «лишних ртов», которых родители отсылают в поисках лучшей доли. Происходящее потрясает и дает наглядные уроки того, какой не должна быть миграционная политика.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Наша жизнь не нуждается в оправданиях

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Не надо пытаться перефальсифицировать фальсификаторов, выдумывая «уникальный исторический путь», превознося свое величие, выкапывая вместо «укров» Черное море и провозглашая Россию родиной слонов. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

МАГАТЭ нанесло Литве удар в спину

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Против БелАЭС в мире протестуют только литовцы. Буквально криком кричат со всех европейских трибун. Почему? А потому что БелАЭС закроет полностью и с запасом все энергетические потребности региона. А это значит, что светлая мечта Литвы когда-нибудь возобновить свой «мирный атом» накрылась навсегда. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Новый миропорядок надо устанавливать вместо войны

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Остается только один убедительный аргумент, который способен удерживать нынешний миробеспорядок на грани войны и мира. Поэтому дай Бог здоровья и отличных успехов в боевой и политической подготовке Вооруженным силам Российской Федерации. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Чемпионат по русофобии в Грузии

Обсуждение: 9 комментариев

Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

Перейти в раздел…

Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
Подробности...

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
Подробности...

На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
Подробности...
Перейти в раздел…
20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
Подробности...
17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
Подробности...
17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
  • «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

  • «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

  • «КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

  • Уже привился

  • Не планирую прививаться
Вы уже сделали прививку от коронавируса?
  • Да

  • Нет, но собираюсь

  • Нет, и не собираюсь

  • Нет, у меня антитела

  • В раздумьях
Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?
  • Уменьшился

  • Увеличился

  • Не изменился
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Президент Египта объявил о завершении кризиса в Суэцком канале
    ВОЗ установила наиболее вероятный сценарий происхождения коронавируса Россиянку приговорили к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Украины В Китае предрекли Украине большие потери из-за дела «Мотор Сич» Банк БРИКС одобрил кредит России на 1 млрд долларов
    РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Китае США признали превосходство России в электромагнитной борьбе Климкин назвал фундаментальную ошибку Украины по Крыму Чешский миллиардер погиб в авиакатастрофе на Аляске
    Гинцбург предупредил об угрозе нового этапа пандемии COVID-19 из-за животных Склонявшему в соцсетях подростков к руфингу москвичу предъявлено обвинение Казанский цирк запретил выступления слонов после двух ЧП Собирающийся жениться на беременной пятикласснице 23-летний курьер оказался отцом трехлетнего сына

    транспортный коллапс


    Эксперт назвал сроки разблокирования Суэцкого канала

    «самое глупое заявление»


    Эксперты оценили намерение США говорить с Китаем с позиции силы

    «Винтажный вид»


    В Канаде восхитились российским мотоциклом Ural

    Видео

    трезвый расчет


    Украина хочет отказаться от «Донбасса» с умыслом

    экспортный рекорд


    Зачем Америка скупает нефть у России

    новый тип ракет


    Зачем Россия перевооружает подводный флот

    «ментальная война»


    Какую позицию займет Россия в отношениях с США

    спорное интервью


    Максим Соколов: Собчак победила запреты, только непонятно, зачем

    борьба за инициативу


    Тимур Шерзад: Почему Красная армия так долго гнала фашистов до границ СССР

    величие и счастье


    Анастасия Семенович: Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?

    Символом власти Байдена стали дети в клетках

    Сотни тысяч мигрантов из Латинской Америки всеми правдами и неправдами пытаются пробиться в США    29 марта 2021, 13:12
    Фото: Rodrigo Abd/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    США поразил острый кризис. В расчете на то, что новый президент Джо Байден будет к ним добрее, чем был Трамп, огромные толпы соискателей убежища ринулись к американской границе. Среди них много несовершеннолетних, эдаких «лишних ртов», которых родители отсылают в поисках лучшей доли. Происходящее потрясает и дает наглядные уроки того, какой не должна быть миграционная политика.

    «Президент Байден и вице-президент Харрис, при всем уважении, поднимите свою задницу».

    Такие слова от американского сенатора услышишь не каждый день, даже если сенатор – республиканец и такой человек, как Линдси Грэм. Друг Джона Маккейна, радикальный «ястреб», один из главных ненавистников России на Капитолийском холме – всё это про него. В то же время, будучи полковником запаса ВВС США и сторонником межпартийного сотрудничества с демократами, Грэм обычно выдерживает субординацию в отношении американской власти, а тут буквально вышел из себя.

    Его можно понять – на государственной границе с Мексикой происходит настоящая гуманитарная катастрофа. Сотни тысяч мигрантов из Латинской Америки всеми правдами и неправдами пытаются пробиться в США.

    Силы безопасности не справляются, несмотря на помощь рейнджеров. Центры временного содержания переполнены людьми. Слезы, грязь, болезни, трупы – а упомянутая выше вице-президент Камала Харрис на вопрос журналиста, собирается ли она посмотреть на происходящее своими глазами, сказала: «Не сегодня». И рассмеялась.

    Чтобы обрисовать масштаб проблемы, приведем несколько цифр. Только за февраль пограничники задержали порядка ста тысяч нелегальных мигрантов – вчетверо больше, чем годом ранее. В центрах временного содержания сейчас находится 15 тысяч несовершеннолетних, которые попытались пересечь границу без сопровождения родителей. Как следствие, один из таких центров, предназначенный для 80 человек, вынужден был разместить почти семь сотен детей, подростков и тех, кто выдает себя за несовершеннолетних.

    «То, что мы видим сейчас, бесчеловечно. Эти люди, эти дети – подчеркну, огромное число детей – живут буквально друг на друге, в страшной грязи, – прокомментировал происходящее бывший президент Дональд Трамп. – То, что происходит, просто безумно, это ужасная ситуация. Никто не видел ничего хуже».

    Однопартийцы Трампа из числа сенаторов-республиканцев десантировались на место событий и подтвердили – кошмар. «Мои коллеги и я были свидетелями наполнения клеток Байдена. Это душераздирающая трагедия. Беззаконие не может считаться состраданием!» – заявил, в частности, сенатор от Техаса Тед Круз, отец которого сам бы иммигрантом с Кубы.

    Администрация демократов, в свою очередь, искренне пыталась игнорировать происходящее. На своей исторической (будем так считать) пресс-конференции президент Байден списал проблему на сезонные трудности, но все-таки признал ее наличие. По меркам молчания недельной давности – это информационный прорыв.

    Попытка либералов спрятать голову в песок, на фоне которой у консервативного сенатора Грэма сдали нервы, объясняется просто – прекраснодушная идеология внезапно столкнулась с реальностью, а реальность показала, что она не в пользу демократов.

    Кризис был спровоцирован тем, что в числе своих первых шагов на посту президента Байден отказался от практики, введенной при Трампе. Тот заключил соглашения с Мексикой, Гондурасом, Гватемалой и Сальвадором, согласно которым мигранты, пытающиеся попасть в США, должны дожидаться вердикта суда в этих странах. Теперь эти соглашения разорваны – и огромные толпы людей устремились к американской границе, рассчитывая, что добрый и толерантный Байден, в отличие от злого расиста Трампа, примет их с распростертыми объятиями.

    Упразднение государственной границы в планы демократов не входило, бесконтрольная миграция пока что тоже не входит. Но ранее Байден пообещал легализовать в США часть уже проникших туда мигрантов, открыв им путь к легальному получению гражданства. Это дополнительно подстегнуло энтузиазм соискателей, особенно несовершеннолетних (некоторые из них гибнут, пытаясь перебраться на американскую сторону границы).

    Либеральные СМИ называют этих детей романтично – «мечтатели», амнистии требовали в первую очередь для них. Теперь на южную границу и прилегающие к ней города обрушился гуманитарный кризис. Выглядит он совсем не романтично, но признавать свою ошибку, тем паче отказываться от своих идеалов, никто не хочет.

    Байден не постеснялся обвинить Трампа в том, что тот депортировал мексиканских детей на родину, где они умирали от голода. Почему это проблема для правительства США, а не для правительства Мексики, он объяснять не стал. В неведении журналисты остались и относительно методов, с помощью которых демократы планируют урегулировать кризис. Но придумывать что-то придется – и срочно. Дети в переполненных клетках – действительно душераздирающее зрелище.

    За применение этих же клеток (точнее, чего-то, что очень напоминает вольеры) Трампу в свое время досталось от демократов и прессы по первое число. Это при том, что введена была вольерная практика при президенте Бараке Обаме.

    Режиссер и актер Питер Фонда даже заявил, что президентского сына, 12-летнего Бэррона Трампа, нужно «вырвать из рук матери и посадить в одну клетку с педофилами».

    Теперь проблема обострилась в разы, но ждать от всех этих людей признания, что «при Трампе такого не было», бесполезно. Не на тех напали. 

    Республиканцы, надо сказать, тоже не образец морали. Они так заинтересовались судьбой мексиканских детей, до которых им прежде дела не было, с очевидной целью – отомстить демократам и лично Байдену. Но в общем и целом их деятельность по вскрытию масштабов кризиса можно назвать благотворной. И иммиграционную политику тоже.

    Трамповский проект мегаломанской стены вдоль мексиканской границы трудно назвать гуманистической или изящной идеей. Но меры и действия, за которых бывшего президента и его однопартийцев буквально обвиняли в фашизме, были призваны наглядно проиллюстрировать потенциальным мигрантам мысль, что в США их не ждут. Пресловутая стена была не только физическим препятствием, но и декларацией о намерениях – не стоит даже пытаться.

    В полной мере нелегальную миграцию не может сдержать никакая стена, но психологическое давление она все же оказывала. Теперь же соискатели вида на жительство в США, действующие по принципу «будь что будет», рассчитывают на приязнь Белого дома, а решение ждать вердикта на территории США их вполне устраивает – в крайнем случае можно будет сбежать и перейти на нелегальное положение.

    В пылу борьбы с Трампом демократы внушили латиноамериканцам необоснованную надежду, что их пустят в «страну обетованную» в обход закона. То есть мы имеем дело со своего рода уникальным кризисом, порожденным политтехнологией.

    Его промежуточные итоги резко вывернули ситуацию в пользу республиканцев. Поэтому стоит ожидать того, что какие-то меры будут все-таки приняты – там, где не подействуют детские слезы, подействует падение рейтинга.

    Правда, для этого президенту все-таки придется «поднять задницу». А с этим могут возникнуть проблемы.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •