Символом власти Байдена стали дети в клетках

США поразил острый кризис. В расчете на то, что новый президент Джо Байден будет к ним добрее, чем был Трамп, огромные толпы соискателей убежища ринулись к американской границе. Среди них много несовершеннолетних, эдаких «лишних ртов», которых родители отсылают в поисках лучшей доли. Происходящее потрясает и дает наглядные уроки того, какой не должна быть миграционная политика.

«Президент Байден и вице-президент Харрис, при всем уважении, поднимите свою задницу».

Такие слова от американского сенатора услышишь не каждый день, даже если сенатор – республиканец и такой человек, как Линдси Грэм. Друг Джона Маккейна, радикальный «ястреб», один из главных ненавистников России на Капитолийском холме – всё это про него. В то же время, будучи полковником запаса ВВС США и сторонником межпартийного сотрудничества с демократами, Грэм обычно выдерживает субординацию в отношении американской власти, а тут буквально вышел из себя.

Его можно понять – на государственной границе с Мексикой происходит настоящая гуманитарная катастрофа. Сотни тысяч мигрантов из Латинской Америки всеми правдами и неправдами пытаются пробиться в США.

Силы безопасности не справляются, несмотря на помощь рейнджеров. Центры временного содержания переполнены людьми. Слезы, грязь, болезни, трупы – а упомянутая выше вице-президент Камала Харрис на вопрос журналиста, собирается ли она посмотреть на происходящее своими глазами, сказала: «Не сегодня». И рассмеялась.

Чтобы обрисовать масштаб проблемы, приведем несколько цифр. Только за февраль пограничники задержали порядка ста тысяч нелегальных мигрантов – вчетверо больше, чем годом ранее. В центрах временного содержания сейчас находится 15 тысяч несовершеннолетних, которые попытались пересечь границу без сопровождения родителей. Как следствие, один из таких центров, предназначенный для 80 человек, вынужден был разместить почти семь сотен детей, подростков и тех, кто выдает себя за несовершеннолетних.

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«То, что мы видим сейчас, бесчеловечно. Эти люди, эти дети – подчеркну, огромное число детей – живут буквально друг на друге, в страшной грязи, – прокомментировал происходящее бывший президент Дональд Трамп. – То, что происходит, просто безумно, это ужасная ситуация. Никто не видел ничего хуже».

Однопартийцы Трампа из числа сенаторов-республиканцев десантировались на место событий и подтвердили – кошмар. «Мои коллеги и я были свидетелями наполнения клеток Байдена. Это душераздирающая трагедия. Беззаконие не может считаться состраданием!» – заявил, в частности, сенатор от Техаса Тед Круз, отец которого сам бы иммигрантом с Кубы.

Администрация демократов, в свою очередь, искренне пыталась игнорировать происходящее. На своей исторической (будем так считать) пресс-конференции президент Байден списал проблему на сезонные трудности, но все-таки признал ее наличие. По меркам молчания недельной давности – это информационный прорыв.

Попытка либералов спрятать голову в песок, на фоне которой у консервативного сенатора Грэма сдали нервы, объясняется просто – прекраснодушная идеология внезапно столкнулась с реальностью, а реальность показала, что она не в пользу демократов.

Кризис был спровоцирован тем, что в числе своих первых шагов на посту президента Байден отказался от практики, введенной при Трампе. Тот заключил соглашения с Мексикой, Гондурасом, Гватемалой и Сальвадором, согласно которым мигранты, пытающиеся попасть в США, должны дожидаться вердикта суда в этих странах. Теперь эти соглашения разорваны – и огромные толпы людей устремились к американской границе, рассчитывая, что добрый и толерантный Байден, в отличие от злого расиста Трампа, примет их с распростертыми объятиями.

Упразднение государственной границы в планы демократов не входило, бесконтрольная миграция пока что тоже не входит. Но ранее Байден пообещал легализовать в США часть уже проникших туда мигрантов, открыв им путь к легальному получению гражданства. Это дополнительно подстегнуло энтузиазм соискателей, особенно несовершеннолетних (некоторые из них гибнут, пытаясь перебраться на американскую сторону границы).

Либеральные СМИ называют этих детей романтично – «мечтатели», амнистии требовали в первую очередь для них. Теперь на южную границу и прилегающие к ней города обрушился гуманитарный кризис. Выглядит он совсем не романтично, но признавать свою ошибку, тем паче отказываться от своих идеалов, никто не хочет.

Байден не постеснялся обвинить Трампа в том, что тот депортировал мексиканских детей на родину, где они умирали от голода. Почему это проблема для правительства США, а не для правительства Мексики, он объяснять не стал. В неведении журналисты остались и относительно методов, с помощью которых демократы планируют урегулировать кризис. Но придумывать что-то придется – и срочно. Дети в переполненных клетках – действительно душераздирающее зрелище.

За применение этих же клеток (точнее, чего-то, что очень напоминает вольеры) Трампу в свое время досталось от демократов и прессы по первое число. Это при том, что введена была вольерная практика при президенте Бараке Обаме.

Режиссер и актер Питер Фонда даже заявил, что президентского сына, 12-летнего Бэррона Трампа, нужно «вырвать из рук матери и посадить в одну клетку с педофилами».

Теперь проблема обострилась в разы, но ждать от всех этих людей признания, что «при Трампе такого не было», бесполезно. Не на тех напали.

Республиканцы, надо сказать, тоже не образец морали. Они так заинтересовались судьбой мексиканских детей, до которых им прежде дела не было, с очевидной целью – отомстить демократам и лично Байдену. Но в общем и целом их деятельность по вскрытию масштабов кризиса можно назвать благотворной. И иммиграционную политику тоже.

Трамповский проект мегаломанской стены вдоль мексиканской границы трудно назвать гуманистической или изящной идеей. Но меры и действия, за которых бывшего президента и его однопартийцев буквально обвиняли в фашизме, были призваны наглядно проиллюстрировать потенциальным мигрантам мысль, что в США их не ждут. Пресловутая стена была не только физическим препятствием, но и декларацией о намерениях – не стоит даже пытаться.

В полной мере нелегальную миграцию не может сдержать никакая стена, но психологическое давление она все же оказывала. Теперь же соискатели вида на жительство в США, действующие по принципу «будь что будет», рассчитывают на приязнь Белого дома, а решение ждать вердикта на территории США их вполне устраивает – в крайнем случае можно будет сбежать и перейти на нелегальное положение.

В пылу борьбы с Трампом демократы внушили латиноамериканцам необоснованную надежду, что их пустят в «страну обетованную» в обход закона. То есть мы имеем дело со своего рода уникальным кризисом, порожденным политтехнологией.

Его промежуточные итоги резко вывернули ситуацию в пользу республиканцев. Поэтому стоит ожидать того, что какие-то меры будут все-таки приняты – там, где не подействуют детские слезы, подействует падение рейтинга.

Правда, для этого президенту все-таки придется «поднять задницу». А с этим могут возникнуть проблемы.

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