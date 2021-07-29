Для организации протестов на Кубе использовали Clubhouse Байден заявил о «гонке» между США и Китаем 29 июля 2021, 01:26

Текст: Антон Антонов

США должны восстановить «позиции наиболее мощной экономики в мире», заявил глава американского государства Джо Байден. По его словам, «это так же важно, как и размер вооруженных сил». Он посоветовал «посмотрить на Китай» тем людям, которые считают, что США «не находятся в состоянии гонки». Вспоминая свои встречи с Си Цзиньпином, Байден заявил, что китайский лидер «не считает» демократии «конкурентоспособными в XXI веке». Как заявил Байден, Си Цзиньпин «очень четко дает понять» это. «Что же, у меня для них есть новость: авторитаризм не восторжествует, если мы будем делать то, что мы в состоянии делать, в качестве демократий», – сказал президент США, добавив, что от Вашингтона будет зависеть, удастся ли убедить остальные государства в плюсах демократии. По его словам, многие страны «пытаются перестраховаться» и «думают, стоит ли им двигаться в сторону авторитаризма или же остаться вместе с демократиями», передает ТАСС. Напомним, представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США и Китаю нужны некие «защитные заграждения», чтобы «конкуренция не переросла в конфликт». Однако очередные переговоры по созданию этих «заграждений» прошли в лучшем случае безрезультатно.

Немцы предложили Украине научиться самой «зарабатывать на пропитание» 28 июля 2021, 11:05

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Читатели немецкой газеты Die Zeit осудили критику в адрес Германии из-за «Северного потока – 2», заявив, что Украина должна сама «зарабатывать на пропитание» вместо того, чтобы «собирать мзду у дороги». Новый виток дискуссии вызвала статья обозревателя издания Тео Зоммера, в которой автор назвал кампанию, развернувшуюся против «Северного потока – 2», чистым лицемерием. Многие пользователи согласились с мнением журналиста, отметив, что практически все индустриально развитые страны зависят от поставок энергоресурсов из России, передает РИА «Новости». «Достаточно взглянуть на импорт сырья из России в ЕС, чтобы понять, что любая критика была чистым лицемерием. Россия – самое богатое сырьем государство», – написал insLot. «Остановка строительства («Северного потока – 2») была бы безответственным шагом. Не устаю удивляться, насколько наивно ведут себя в этом деле «зеленые», – рассуждает panicameusa. Другие комментаторы не забыли напомнить о роли США в противодействии реализации газового проекта, охарактеризовав действия Вашингтона как «экономический фашизм». «Со стороны США и Великобритании речь идет о поддержании послевоенной геостратегической доктрины, призванной сохранять экономический и политический клин между континентальной Европой и Россией», – заключил RickDeckard. По мнению некоторых читателей, те, кто осуждал Германию за поддержку «Северного потока – 2», преследовали лишь одну цель – заставить Берлин и дальше финансировать Украину. «Теперь, правда, нам придется расплачиваться за это лицемерие, участвуя в финансировании геополитического опорного пункта США под названием Украина», – написал Mamakic. «Я и дальше буду вынужден участвовать в получении Украиной дохода, ради которого она практически ничего не делает. … Украинцы должны устроить свою жизнь так, чтобы самим зарабатывать себе на пропитание вместо того, чтобы собирать мзду у дороги», – подытожил uhuplus. Ранее читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена». Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Саблисты США отказались выходить на матч со сборной России 28 июля 2021, 09:14

Фото: REUTERS/Leah Millis

Текст: Дмитрий Зубарев

Мужская сборная США по фехтованию не выйдет на поединок с российской командой за 7-8 места на Олимпийских играх в Токио, сообщил старший тренер российский сборной по сабле Дмитрий Глотов. Российские саблисты Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и Дмитрий Даниленко ранее потерпели поражения в командном турнире от сборных Германии и Египта. Сборная России должна была встретиться с американцами и разыграть 7-8 места. «Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будем ли мы формально выходить на дорожку или нет», – передает РИА «Новости» слова Глотова. Таким образом, российские саблисты заняли 7-е место на олимпийском турнире. Теннисист Медведев резко ответил провокатору на ОИ 28 июля 2021, 08:45

Фото: Michael Kappeler/DPA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Российский теннисист Даниил Медведев резко ответил на провокационный вопрос иностранного журналиста в микст-зоне после матча третьего круга Олимпиады в Токио с итальянцем Фабио Фоньини. Во время общения в микст-зоне иностранный журналист, задавая вопрос Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» (обманщиками – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости». На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

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«Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел», – сказал Медведев, парируя реплику и обращаясь к представителям Международной теннисной федерации (ITF). Напомним, во время против итальянца Фоньини у российского спортсмена возникли проблемы со здоровьем, ему пришлось вызвать врача на корт. «Я могу доиграть матч, но могу и умереть. Если я умру, кто будет нести ответственность?», – приводит слова Медведева британский журналист Тымани Карайол во время диалога с медиком. После того, как 25-летнему теннисисту оказали помощь, он продолжил матч. Россиянин выиграл за 2 часа 25 минут – 6:2, 3:6, 6:2. Следующий соперник Медведева – шестой номер посева Олимпиады испанец Пабло Карреньо Буста. Отметим, что в апреле Медведев болел коронавирусом. Ранее женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. В этот же день спортсмен Владислав Ларин в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх принес сборной страны седьмую золотую награду. Политолог: Украине придется на коленях просить Россию о транзите газа 28 июля 2021, 08:26

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Алина Назарова

Из-за запуска трубопровода «Северный поток – 2» Украину ждет дефицит газа, и власти «чуть ли не коленях поползут» договариваться с Россией о транзите, заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne. По его мнению, страна может остаться без газа даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 млрд кубометров. Эксперт напомнил, что с 2015 года Украина покупает «мифический» европейский газ, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы, передает РИА «Новости». «В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает», – рассказал Корнейчук. Политолог заключил, что при снижении Россией транзита до минимума в домах на Украине не будет газа, а также отопительного сезона. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти». Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода. Напомним, 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Депутат от КПРФ не признал Крым российским 28 июля 2021, 14:25

Фото: msk.kprf.ru

Текст: Мария Бобылева

Вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата Саратовской думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. В итоге политик отказался признать, что республика входит в состав России. Видео с коммунистом появилось в Telegram-канале «Заборовский». Ролик сопровождает подпись: «Вопрос, выводящий предателей на чистую воду». «Вы хотите, чтобы я сказал, что Крым – наш? Не скажу», – заявил депутат, передает Рен ТВ. Автор поста, комментируя ответ депутата, добавил: «Член КПРФ, скандалист Бондаренко считает, что Крым не принадлежит России? Мельчает нынче «коммунист». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Зеленский заявил о готовности к переговорам в нормандском формате 28 июля 2021, 11:25

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция) и добавил, что их проведение зависит от Москвы. «Еще раз подтверждаю готовность к переговорам в нормандском формате. Считаю, что встреча будет, все зависит от России. И не надо нам перебрасывать этот мяч (о затягивании встречи по вине Киева) от тех или иных источников российских медиа», – сказал президент Украины, передает ТАСС. В мае замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе. При этом он не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским форматом». Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В самопровозглашенных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. Опубликовано видео нападения Барецкого на мужчину в платье во «ВкусВилле» 28 июля 2021, 03:20

Фото: Стас Барецкий/Youtube

Текст: Антон Антонов

Вадим Горжанкин, PR-директор петербургского шоумена Стаса Барецкого, сообщил, что тот подрался в магазине «ВкусВилл» с мужчиной в платье. В комментариях в Сети высказывается мнение, что конфликт был постановочным. В сети опубликована видеозапись инцидента. Барецкий напал на мужчину в зеленом парике и женском платье. «Ты че, бананы покупаешь? Что вы здесь развели? У вас магазин для геев?» – принялся кричать шоумен. Он напал на мужчину, повалил того на пол, облил пивом из банки. Сам Барецкий заявил, что «увидел эту гадость – мужчину в женском платье», из-за чего его «передернуло». «Этот *** покупал бананчик и творожок обезжиренный. А я пришел за «балтикой» девяткой», – приводит слова Барецкого РЕН ТВ. Барецкий заявил, что наблюдается «возвращение в грязь 2000-х, они опять повыползали». Он заявил, что «не фашист, но не хочет, чтобы на них обращали внимание». РЕН ТВ сообщает, что инцидент произошел в Москве. Другие СМИ публикуют новость, указывая Санкт-Петербург. В комментариях к видео на Youtube (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на видео, так как оно содержит нецензурную лексику) высказывается мнение, что конфликт был постановочным. Напомним, продюсер и композитор Максим Фадеев резко раскритиковал обилие информации об ЛГБТ в СМИ и соцсетях, призвав вспомнить о традиционных ценностях. Летом 2021 года торговая сеть «ВкусВилл» опубликовала рекламу с однополой парой. На кадре были изображены две лесбиянки, а также сестра и мама одной из героинь. После публикации рекламного снимка с однополой парой торговая сеть «ВкусВилл» начала получать угрозы: угрожают не только представителям ретейлера, но и самим героиням материала. Позже «ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой. Зеленский заявил «дальним родственникам» о единоличном праве Украины на наследие Киевской Руси 28 июля 2021, 14:17

Фото: Efrem Lukatsky/АР/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси и заявил, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Зеленский заявил, что «крещение великим князем Владимиром Киевской Руси – это не часть нашей истории, это и есть наша история», и «нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями», так как «наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне», не в «мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», передает ТАСС. Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров». Зеленский также провел видеоэкскурсию по святым местам в Киеве и разным уголкам Украины, которые связаны с историей христианства. Он напомнил о религиозном многообразии Украины и призвал граждан страны «совместно стремиться к одному: что построено – не потерять, что разрушено – восстановить, захвачено – вернуть», «а значит – сохранить себя и государство». Ранее патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем Крещения Руси. День Крещения Киевской Руси-Украины – государственная памятная дата, которая с 2008 года после издания соответствующего указа президента страны отмечается ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как православие создало русскую нацию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин объявил о переносе начала «школьных выплат» на более ранний срок 28 июля 2021, 15:14

Фото: Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнутся раньше – со 2 августа вместо 16 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году, заявил президент Владимир Путин на совещании с главой Минтруда. На совещании в среду по подготовке к новому учебному году глава государства поставил вопрос о проведении единовременных выплат на школьников ранее намеченного на 16 августа срока, чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 сентября. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к том, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже 2 августа. «Мы продолжаем прием заявлений родителей. Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей», – сказал министр, докладывая главе государства. «Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. Котяков уточнил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты. Минтруд готов провести эту работу оперативно. «Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей», – подчеркнул министр. Он также отметил, что Пенсионный фонд России уже получил 12,4 миллионов заявлений на выплату к 1 сентября, она назначена уже на 16,5 миллионов детей. «На текущий момент в Пенсионный фонд поступили заявления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 миллионов детей», – рассказал министр главе государства, передает РИА «Новости». Котяков напомнил, что всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов детей школьного возраста. Средства на выплату в полном объеме доведены до ПФР, составляют 204 млрд рублей. Говоря о соответствующей выплате на людей с инвалидностью, министр отметил, что списки таких ребят, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним будет произведена сверка с поступающими заявлениями, произведена выплата. С 15 июля в России стартовала подача заявлений на выплаты родителям школьников 10 тыс. рублей, деньги более чем на 20 миллионов детей начнут перечислять с 16 августа. К 19 июля заявление на «школьную» выплату подали 10 миллионов родителей на 14 миллионов детей на портале госуслуг. МОК объяснил запрет Рылову выходить на награждение в маске «с котиком» 28 июля 2021, 08:25

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российскому пловцу Евгению Рылову запретили выйти на церемонию награждения после победы на Олимпийских играх в Токио в маске с изображением кошки, так как она не является частью официальной формы Олимпийского комитета России (ОКР), сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК). «Спортсмены, участвующие в церемониях награждения, обязаны носить форму своего национального олимпийского комитета, а маска с кошкой не является частью официальной формы ОКР. Спортсмену, о котором идет речь, было предложено сменить свою кошачью маску на обычную перед церемонией награждения. Спортсмен принял это без каких-либо обсуждений», – передает ТАСС сообщение МОК. Рылов стал первым за 25 лет россиянином, завоевавшим золото в плавании. В предыдущий раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золото брали Александр Попов и Денис Панкратов. Напомним, во вторник россиянин Евгений Рылов, выигравший Олимпиаду в заплыве на 100 метров на спине, рассказал, что организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком». В Кремле заявили о работающих на территории России спецслужбах США 28 июля 2021, 15:46 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее – России или США, но заверили, что у России есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом Москву беспокоит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что российского лидера Владимира Путина якобы «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда», что, во-первых, спецслужбы США «работают у нас и, конечно, это нас беспокоит», это «было испокон веков и это не прекращается», передает РИА «Новости». Он признал, что «американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная». «Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками», – заключил представитель Кремля. Напомним, Байден заявил, что у Владимира Путина в распоряжении якобы только ядерное оружие и нефть, а также выразил мнение, что президент России «беспокоится» из-за сильных американских разведчиков. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией. В Польше заявили о смирении с запуском «Северного потока – 2» 28 июля 2021, 10:50

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Достройка газопровода «Северный поток – 2» – вопрос решенный, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. «В данный момент, надо это с грустью признать, этот вопрос уже, скорее, решен, если речь идет об окончании этой нитки», – сказал Мюллер в эфире третьего канала Польского радио, передает РИА «Новости». При этом он выразил сожаление по поводу того, что Германия не присоединилась к попыткам блокировать строительство «Северного потока – 2». «К сожалению, Германия в очередной раз нарушила принципы энергетической солидарности. К сожалению, попытка блокады без европейской солидарности чрезвычайно трудная», – сказал представитель польского правительства. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с «Польским радио» заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода «Северный поток – 2». Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последуют «еще два тайма и серия пенальти». ФСБ показала кадры с передачей оборудования к С-300 украинскими агентами 28 июля 2021, 12:30 Текст: Алексей Дегтярев

Факт передачи входящего в состав ЗРК С-300 оборудования украинскими агентами в России сняли на видео, которое опубликовали в ФСБ, сообщают СМИ. Гражданин Армении в ролике ФСБ Арарат Хачатрян на оперативной съемке погрузил коробки с оборудованием в багажник своей легковой машины, также на записи продемонстрирован подвал в доме другого осужденного Дениса Лобова, в нем хранилось оборудование, передает РИА «Новости». Также в ролике запечатлен задержанный Хачатрян, сидящий на фоне компонентов к ЗРК. Кроме этого, демонстрируются кадры из зала суда. Напомним, в среду Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к девяти годам и шести месяцам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и пяти месяцам лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину. Их признали виновными в государственной измене и шпионаже. По данным ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Лобов хранил оборудование в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. «Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания «Укроборонпром», – уточняли в спецслужбе. В Кремле ответили на заявления Байдена о российской экономике 28 июля 2021, 14:53

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявления президента США Джо Байдена о том, что у России якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, неверны, налицо ошибочные знания Белого дома о современной России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, соответствующее выступление Байдена проходило перед американским разведсообществом, где подобные «бравурные заявления» востребованы, передает ТАСС. «Они (заявления Байдена) как минимум неверны по своей сути. Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия – это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно», – подчеркнул Песков. Он также заявил, что Россия и США вряд ли являются партнерами. «Если вы заметили, вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя вы знаете, что президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента также призвал не предаваться иллюзиям и не преувеличивать дух встречи лидеров России и США. «Не нужно предаваться излишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы. Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко констатировались те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия», – заявил Песков. Он отметил, что позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов – это и кибербезопасность, и стратегическая стабильность. «Что касается кибербезопасности и стратстабильности – контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно», – уточнил Песков. Коме того, он уточнил, что Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем – младшим. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Минтрансу предложили запустить «женские» вагоны в метро 28 июля 2021, 02:30

Фото: Evgeny Sinitsyny/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В России следует провести эксперимент, запустив в метро «женские» вагоны, чтобы обезопасить женщин от домогательств, считает первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Письмо с таким предложением он направил министру транспорта России Виталию Савельеву. Петров отмечает, что домогательства в общественном транспорте позволяет себе меньшая часть мужского населения России, но девушки все равно испытывают стресс и страх, когда сталкиваются с таким поведением мужчин. В частности, в соцсетях можно найти множество сообщений о подобных инцидентах, пишет «Вечерняя Москва». Петров пишет, что в мире «уже существует практика разделения общественного транспорта на «общий» и «женский». По его словам, в государствах, где применяется такой подход, «женщины могут воспользоваться специальными вагонами, где будут уверены, что не подвергнутся сексуальной атаке или нежеланным домогательствам». Он указывает, что «беременные женщины или женщины с маленькими детьми также с радостью пользуются такими женскими вагонами общественного транспорта». Петров попросил «оценить идею тестирования в России эксперимента по запуску специальных женских вагонов в метрополитене, трамваях и иных видах общественного транспорта». Напомним, с подобной инициативой выступали в Совете Федерации в 2015 году. Отметим, что «женские вагоны» в городском метро для предотвращения сексуальных домогательств создали, в частности, в Китае.