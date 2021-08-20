Афганский полицейский рассказал о бое с превосходящими по числу талибами

Афганский полицейский Халед Хассанзада рассказал о бое, который провели силовики западной провинции Герат с превосходящими их почти в 10 раз силами боевиков движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ).

Хассанзада заявил, что в четверг на прошлой неделе, когда талибы вели наступление по территории Афганистана, боевики также напали на его родной район Инджил в западной провинции Герат передает РИА «Новости». По его словам, нападение произошло примерно в 15.00 (13.30 мск), когда на место прибыли около 600 боевиков «Талибана» на машинах и мотоциклах.

Хассанзада решил защитить свой дом вместе с полицейскими и другими местными силами, но при таком численном перевесе противника у них не было шансов.

«Нас было всего 70 солдат, в качестве оружия у нас были автоматы Калашникова. У «Талибана» были (штурмовые винтовки) M4 и M16, и даже снайперы в очках ночного видения», – рассказал офицер по телефону.



По его словам, бой силовиков с талибами в районе Инджил продлился около двух часов.

«Мы пытались защитить наш район, но после того, как 20 наших бойцов и восемь боевиков «Талибана» были убиты, они (талибы) установили над районом свой контроль. Они взяли его под контроль за очень короткое время», – рассказал полицейский.

После того, как район перешел талибам, Хассандзада спрятался в своем доме, и вскоре смог выбраться на машине вместе со своей беременной женой. Они уехали в направлении столицы Афганистана Кабула.

«Я приехал (в Кабул) вместе с женой на машине. По дороге талибы нас не узнали», – добавил он.

Они благополучно прибыли в Кабул поздно вечером в четверг на прошлой неделе.

В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

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