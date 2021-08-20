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В Германии рассказали об ожиданиях от последнего визита Меркель в Москву
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«Немецкие СМИ пытаются максимально очернить визит Меркель в Москву, чтобы свести на нет конструктивные договоренности, которые могут быть достигнуты на встрече», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя начавшийся визит канцлера ФРГ в Москву и предстоящее посещение Киева.
«Накануне приезда Меркель в Москву повестка дня кардинально поменялась», – считает немецкий политолог Александр Рар. «Сначала планировалось обсуждение транзита газа, Минских соглашений, украинского вопроса, а также ситуации с Белоруссией, где через ее границу с Литвой идет огромный поток беженцев в Европу. В этой связи Меркель хотела попросить Путина помочь ЕС его остановить», – пояснил он.
Однако, по мнению эксперта, сейчас главной темой переговоров стал Афганистан. «Теперь в той части истеблишмента Германии, которая не разучилась думать, зреет понимание того, что геополитика в мире на глазах изменилась. Американцы проиграли на Ближнем Востоке так же, как они проиграли во Вьетнаме. И это событие имеет громадные последствия для всей мировой политики, – уверен Рар. – Поэтому в интересах Германии сотрудничать с Россией и Китаем, чтобы не позволить радикальному исламизму развиваться в этом регионе».
По его словам, канцлер настроена выделить крупные суммы денег странам Центральной Азии, чтобы они приняли поток беженцев из Афганистана на себя. «Но все это скорее разговоры будущего. В первую очередь нужно наладить отношения с Россией», – уверен собеседник.
Вторым важным вопросом на повестке дня в Москве, по мнению Рара, станет, попытка Меркель спасти Минские соглашения. «Она не хочет войти в историю как политик, который проиграл европейскую внешнюю политику. Ведь именно на Украине решается вопрос, смогут ли европейцы самостоятельно навести порядок на своем континенте, предотвратить войну и играть роль примирителя», – подчеркнул эксперт.
По его словам, европейская внешняя политика пока бездействует. «Более того, ЕС проиграл в Афганистане, потому что без США Европа не в состоянии что-либо там изменить. То же самое относится и к Украине: Меркель изначально была против американского присутствия там, поскольку планировала вместе с французами решить эту проблему. Но, как мы видим, это оказалось сложной задачей, и сейчас все зашло в тупик», – считает эксперт.
Отдельно Рар выделил немецкие СМИ, которые оказывают существенное влияние на атмосферу переговоров Ангелы Меркель с Владимиром Путиным. «В Германии СМИ фактически настроены русофобски. Они во многом связаны с американскими структурами, но зачастую играют и собственную роль в политических процессах как некая инквизиция либеральных ценностей. И сейчас они пытаются максимально очернить визит Меркель в Москву, – рассказывает он. – Для этого они напоминают только плохое: что это день отравления оппозиционера и блогера Алексея Навального, что Путин преследует российскую оппозицию и многие другие бездоказательные истории».
Рар убежден, что «все это делается с целью нагнетания атмосферы на переговорах, чтобы пресса, которая с ней поедет, задавала вопросы только о плохом и свела на нет конструктивные договоренности, которые могут быть достигнуты на встрече».
Что касается предстоящего визита Меркель в Киев, то, по мнению эксперта, там все уже обговорено в ходе недавнего посещения Владимиром Зеленским Берлина. «Там он пытался получить всевозможные гарантии за запуск в эксплуатацию «Северного потока – 2». Конечно, он надеялся на то, что партия «Зеленые» как можно быстрее придут к власти и остановят трубопровод. Но это ему не удается, потому что «Северный поток – 2» будет достроен еще до окончания выборов в бундестаг», – утверждает Рар.
Эксперт отметил, что «украинская дипломатия, по сути, вертится вокруг одной темы – невозможности проводить собственные реформы, чтобы модернизировать экономику, потому что ее якобы обижает Россия». «Роль жертвы, которую бесконечно играет Украина, уже начала утомлять. Я думаю, что Меркель ему, конечно, скажет, что Минские соглашения должны выполнять все стороны – и Украина, и ДНР и ЛНР. Формула Штайнмайера о предоставлении автономии Донбассу – главенствующая в решении этого вопроса», – уверен Рар.
Кроме того, он предполагает, что Меркель будет предлагать Украине «зеленую сделку». «Украина, вероятно, надеется на то, что Германия предоставит ей денежные компенсации за «Северный поток – 2», но мы же не живем в «банановой» республике. Германия просто так не будет давать никому деньги. Она будет требовать, чтобы Украина начала перестраивать свою экономику и двигалась в русле зеленой энергетики», – полагает эксперт. «Почему-то Украина требует, чтобы национальные интересы Германии полностью соответствовали украинским. Но так не бывает», – посетовал он.
Касательно итогов переговоров Меркель с Путиным эксперт не ожидает особенных прорывов. «Во-первых, от Германии не так много уже зависит, как это кажется. Все-таки она встроена в трансатлантический и европейский консенсус. Если бы Меркель хотела завершить свое пребывание на посту канцлера каким-то позитивным прорывом, то ее немедленно бы остановили наиболее антироссийские страны – Польша, страны Прибалтики, Румыния, а также США», – отметил Рар.
«Поэтому максимум, который может сделать Меркель – это постараться проложить некий путь сотрудничества с Россией для своего приемника. Она надеется, что им будет Армин Лашетт. Поэтому она постарается хотя бы нащупать какие-то позитивные моменты, на которых стратегическое сотрудничество могло бы опять посодействовать европейской безопасности вместе, а не против России», – заключил он.
Последняя зарубежная поездка Ангелы Меркель в качестве ФРГ начинается с визита в Москву. Запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, прощальная поездка Меркель приходится на момент, когда важный для обеих стран проект строительства газопровода «Северный поток-2» находится на финальной стадии.
В предстоящее воскресенье Меркель посетит Киев – и этот визит связывают с обсуждением вопроса газового транзита. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что канцлер Германии сможет дать гарантии Киеву в энергетическом вопросе. Одновременно на Украине обвинили Меркель в воровстве газового транзита. «Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина 5 млрд (долларов) ежегодно, на Германию», – заявил украинский экономист Юрий Атаманюк.
Кроме того, в канун визита немецкого руководителя Зеленский выразил обиду по поводу нежелания Германии поставлять оружие Украине.
Ранее в Германии предупредили о семи препятствиях на пути реализации проекта «Северный поток-2».
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На Украине обвинили Меркель в воровстве газового транзита
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Украинский экономист Юрий Атаманюк выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «развела» власти Украины, обеспечив интересы Германии поддержкой реализации проекта «Северный поток – 2».
«Германия – молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина 5 млрд [долларов] ежегодно, на Германию», – передает РИА «Новости» слова Атаманюка.
По мнению экономиста, именно от Германии, как основного газового хаба, теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европы. Кроме того, благодаря этому ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности.
При этом Украина получила лишь ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы, а также рухнувшую промышленность, подчеркнул Атаманюк. По его словам, Меркель является патриотом, но исключительно немецкого народа.
«При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели <...> по классике вот полностью», – заявил он. В результате на Украине тех, кто «ограбил» страну и привел к падению ее экономики, благодарят и считают партнерами, заключил Атаманюк.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Москву, после чего 22 августа прилетит в Киев.
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В Бундестаге объяснили страх ЕС перед влиянием России в Афганистане
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«Вместо громких заявлений о новой стратегии Евросоюз должен радоваться, если Москва и Пекин возьмут ситуацию в Афганистане под свой контроль», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Евросоюз призвал не дать России и Китаю возможности стать главными спонсорами Кабула.
«Казалось, западный мир уже сыграл свою незавидную роль в судьбе Афганистана. Это проявилось в том, как они позорно сбежали из страны, бросив своих сторонников на произвол судьбу и оставив военную технику террористам из движения «Талибан» (запрещено в РФ)», – считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По его словам, «вместо громких заявлений о новой стратегии Евросоюз должен тихонечко сидеть и молчать». «Более того, в ЕС должны радоваться, если кто-то, в том числе Россия и Китай, смогут взять ситуацию в Афганистане под свой контроль, – поясняет Гердт. – Мы знаем, какой режим будет установлен талибами. Я не говорю, что это будет похоже на рождение нового халифата или повторное возникновение ИГ*, но они идут в подобном направлении».
«Европейцы и американцы за 20 лет потратили на Афганистан миллиарды долларов. За эти деньги можно было превратить страну в цветущий сад. Но ее превратили в ад, особенно для тех, кто там остался, поверив в западные ценности. Поэтому глава евродипломатии Жозеп Боррель, делая такие заявления, пытается сделать хорошую мину при плохой игре», – убежден Гердт.
Он допускает, что «одной из причин столь громких лозунгов является страх перед тем, что сферы влияния на Ближнем Востоке полностью перейдут под контроль России и Китая». «Это страх прошлого столетия. Он сродни дохлой лошади, на которой европейцы пытаются скакать», – полагает собеседник. «Но западным странам пора смириться с тем, что они потеряли возможность прежнего влияния на Ближний Восток», – добавил Гердт.
«Кроме того, ситуация в Афганистане стала символом краха идеологии экспорта демократии. Нельзя экспортировать демократию в те страны, которые к этому не готовы или не хотят этого. Надо понимать обычаи и традиции этих государств, а также людей, которые там живут. Нельзя военным сапогом устанавливать новый порядок. Я надеюсь, теперь западные страны откажутся от навязывания этой идеи», – заключил он.
В четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю установить контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула.
«Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану (17 августа в онлайн-формате), где обменялись мнениями, как ЕС должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать», – заявил Боррель, передает ТАСС.
В свою очередь замглавы МИД Александр Грушко отметил, что заявление Борреля вызывает удивление. «Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», – сказал Грушко «Интерфаксу».
«Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (запрещена в России) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя», – отметил Грушко.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
Ранее немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что «вместо того, чтобы разыгрывать исламистскую карту, европейским стратегам нужно сотрудничать с Россией и Китаем, а также со странами Центральной Азии».
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В Германии предупредили о семи препятствиях на пути «Северного потока – 2»
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На пути реализации проекта газопровода «Северный поток – 2» есть семь основных препятствий, их перечислила журналистка немецкого издания Handelsblatt Ева Фишер.
Основной сложностью для проекта является газовая директива Евросоюза. Проблемой может стать положение документа, в соответствии с которым владелец любого газопровода не может одновременно быть его оператором. Этот пункт напрямую касается Газпрома, передает РИА «Новости».
Вторым препятствием является активное сопротивление строительству со стороны Польши и стран Балтии. «Польша – один из самых ярых противников газопровода. Так же, как прибалтийцы и словаки, она использует геополитические аргументы: якобы ЕС попадет в энергетическую зависимость от России, что, в свою очередь, подвергнет риску безопасность союза», – отметила журналистка. Фишер подчеркивает, что просто отмахнуться от возражений этих стран нельзя.
При этом, пишет журналистка, «Северный поток – 2» угрожает экономике Украины, бюджет которой зависит от доходов, получаемых за транзит газа. По мнению автора, власти Украины не смирятся со строительством газопровода и попытаются найти могущественных союзников, чтобы как-то повлиять на дальнейший ход событий.
Еще одна сложность заключается в том, что к «Северному потоку – 2» негативно относятся большинство депутатов Европарламента. Они выступают с требованием остановить строительство. Однако эти документы носят рекомендательный характер, и Еврокомиссия не обязана учитывать их при принятии решений. При этом, пишет Фишер, игнорировать эти резолюции нельзя по политическим соображениям.
Четвертой проблемой для реализации «Северного потока – 2» стала немецкая партия «Зеленые». Если ее представители по итогам сентябрьских выборов в Бундестаг войдут в коалиционное правительство, с газопроводом будет разбираться кабинет министров, который не будет так же сплоченно отстаивать проект, как при Ангеле Меркель.
Еще одной трудностью на пути завершения проекта может стать новый советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн, чья задача – свести к минимуму геополитические риски «Северного потока – 2». По мнению американских властей, они заключаются в возможности «дестабилизации Украины» и использовании Россией поставок газа в качестве инструмента.
Кроме того, пишет немецкая журналистка, сейчас идут разбирательства по искам «Союза охраны природы Германии» и «Немецкого союза помощи окружающей среде» против трубопровода. Строительство магистрали в акваториях пытаются остановить экологи, аргументируя это соображениями защиты климата.
Политика самого Евросоюза в области охраны окружающей среды является последним препятствием для «Северного потока – 2».
«Должно пройти 50 лет, прежде чем строительство «Северного потока – 2» экономически окупится. Однако уже менее чем через 30 лет ЕС хочет стать климатически нейтральным, то есть больше не сжигать ископаемое топливо, к которому относится и природный газ», – заявила Фишер
При этом, отметила она, у газопроводов есть одно важное преимущество: трубу можно легко переделать для транспортировки водорода. Именно с этим топливом многие связывают надежду на воцарение климатически нейтральной экономики.
«Россия уже готова предложить себя в качестве будущего поставщика водорода», – заключила Фишер.
Ранее обозреватель Юлия-Сабина Джоджа в статье для журнала National Interest предположила, что благодаря трубопроводу «Северный поток – 2» Германия, вероятно, получит более низкие цены на газ, но для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими.
Газпром назвал объем прокачки газа по «Северному потоку – 2» в 2021 году
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Поставки по трубопроводу «Северный поток – 2» в 2021 году могут составить 5,6 млрд кубических метров газа, сообщили в пресс-службе Газпрома.
«По газопроводу «Северный поток – 2» в текущем году может быть поставлено 5,6 миллиарда кубических метров газа», – говорится в сообщении компании, передает РИА «Новости».
Там также указали, что поставки газа по газопроводу «Северный поток» за семь первых месяцев года увеличились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 33,7 млрд кубометров.
«По данным управленческого учета ООО «Газпром экспорт», поставки российского природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» составили 33,7 млрд кубометров (за семь месяцев 2020 года – 32,9 млрд кубометров, 2019 года – 31,7 млрд кубометров)», – говорится в сообщении.
Таким образом, увеличение показателя в годовом выражении составило 2,4%, а по сравнению с 2019 годом – 6,3%.
Тем временем компания Nord Stream 2 AG назвала «спекуляциями» сообщения СМИ о том, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено 23 августа.
Напомним, Европа считает дни до окончания строительства газопровода «Северный поток – 2», а вместе с ними и все препятствия, которые остаются для его успешного запуска. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще теоретически способно помешать завершению российского газового проекта и как необходимо действовать Газпрому, чтобы избежать этих опасностей.
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Путин обратил внимание Макрона на «деструктивные действия Киева»
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Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине, указав на «деструктивные действия Киева» на юго-востоке страны.
Путин и Макрон во время телефонного разговора обменялись мнениями по проблематике урегулирования внтуриукраинского кризиса.
«Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряжённостью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Во время разговора с Макроном подчеркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. В этой связи подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в «нормандском» формате.
Ранее Макрон заявил, что считает нормандский формат необходимым для продолжения усилий по прекращению конфликта на востоке Украины.
Макрон выступил за доверительные отношения между Россией и ЕС. Президент России в свою очередь назвал условие для возвращения к диалогу с Евросоюзом.
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВС Украины в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожила минометный расчет украинских силовиков в Донбассе.
В управлении народной милиции сообщили, что были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенных минскими договоренностями видов вооружения для подавления огневой активности украинских силовиков и предотвращения жертв среди мирного населения, передает РИА «Новости».
«В связи с безуспешными попытками задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, с целью защиты жизни и здоровья населения ...подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. В результате ответных действий уничтожен минометный расчет противника», – сообщил представитель ведомства.
Ранее в ДНР обвинили ВСУ в доставке боеприпасов на линию соприкосновения.
WSJ: Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии
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После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны, однако президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом выступил против этой идеи, пишет Wall Street Journal.
Во время встречи на высшем уровне в Швейцарии 16 июня Путин выступил против идеи Байдена разместить войска США в Средней Азии. Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном.
Как отмечают высокопоставленные официальные лица США, это «подрывает усилия американских военных по противодействию новым террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана». «Москва решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане», пишет WSJ со ссылкой на официальные лица США.
«Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», – заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
Еще в июле CША попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории около 9 тыс. граждан Афганистана – это люди, которые активно помогали американцам и теперь боятся мести со стороны талибов. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Талибы вошли в Кабул 15 августа и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным
Единственный путь к освобождению украинских заключенных в России лежит через переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«К сожалению, он заторможен полностью. На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время Крымской платформы», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».
По его словам, вопрос заключенных он поднимает со «всеми лидерами в любом формате встреч». «Россияне отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), и списки наших людей, которые находятся в Крыму или уже на территории России. Мы, наоборот, – объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех – это обмен, включая крымчан», – заявил Зеленский.
Также он призвал всех лидеров стран, которые поддерживают Киев в вопросе Крыма, активно работать и «давить» на Россию. «Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан», – сказал Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать.
Евросоюз признал победу талибов в войне в Афганистане
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Евросоюзу нужны контакты с «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в России) для решения экстренных вопросов, при этом речь об официальном признании движения со стороны ЕС не идет, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Об официальном признании речь не идет, но необходимо решать практические вопросы, к примеру иметь доступ в аэропорт Кабула для проведения эвакуации. Для этого необходимо вести контакты с властями на местах», – сказал он на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане, передает РИА «Новости».
Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) провело первую пресс-конференцию, представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение контролирует все границы страны, а также не намерено сводить счеты со своими соперниками, издан акт о всеобщем помиловании.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Лавров счел непорядочными действия ЕК в отношении «Северного потока – 2»
Еврокомиссия ведет себя непорядочно в ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.
«Хотя попытки такие (подорвать завершение) будут. Причем Еврокомиссия ведет себя, если говорить по-русски, непорядочно», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Он отметил, что Еврокомиссия задним числом распространила действие третьего энергетического пакета на «Северный поток – 2», однако юридическая правда на стороне Москвы, и она будет ее отстаивать.
«Такие попытки (подорвать) мы вполне предвидим. Но еще раз повторю, за нами не просто решение двух стран – России, Германии, поддержанные многими членами Евросоюза, – но за нами еще и юридическая правота, которую мы будем отстаивать», – подчеркнул глава МИД.
По словам Лаврова, газопровод построен уже практически до последней мили. Также он добавил, что попытки сорвать реализацию «Северного потока – 2» обречены на провал.
Ранее обозреватель Юлия-Сабина Джоджа в статье для журнала National Interest предположила, что благодаря трубопроводу «Северный поток – 2» Германия, вероятно, получит более низкие цены на газ, но для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими.
Тем временем сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Вашингтон не отказался от давления на российский газопровод «Северный поток – 2», начинается второй раунд противодействия проекту со стороны Соединенных Штатов.
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Путин пообещал Мордовии поддержку из-за закредитованности региона
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Президент Владимир Путин провел совещание с временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артемом Здуновым, в ходе которого пообещал оказать поддержку региону из-за его закредитованности.
Глава государства заслушал доклад Здунова, в котором тот рассказал о проблемных вопросах в регионе, передает РИА «Новости».
«Артем Алексеевич, проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем», – сказал Путин.
Президент отметил, что ограничения, связанные с таким положением дел в республике, «носят искусственный характер» и их нужно снимать. При этом Путин обратил внимание врио руководителя Мордовии на сокращение инвестиций в основной капитал региона.
«Я посмотрел по документам: у вас идет сокращение инвестиций в основной капитал. Думаю, что с этим как раз и связано, потому что есть определённые ограничения в связи с долговой нагрузкой», – добавил Путин.
Также глава государства обратил внимание на то, что в регионе есть положительные моменты, на которые нужно опираться: не самая большая доля аварийного жилья, меньшее количество школ, которые работают в две смены, большее количество врачей на 100 тыс. населения.
«Что самое главное, в современных условиях уровень безработицы ниже, чем в среднем по России. Ни в коем случае не упускайте эти моменты. Они являются позитивными, но внимание к ним должно быть постоянным. А в целом я желаю вам успехов. Обязательно все ваши обращения будут рассмотрены и поручения будут даны», – добавил президент.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов обсудил с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым вопросы капитального ремонта зданий организаций социального обслуживания, а также строительства новых объектов.
Путин встретится с лидерами списка «Единой России» и посетит ее съезд
Президент России Владимир Путин встретится с представителями «Единой России» 22 августа, а 24 августа посетит вторую часть предвыборного съезда партии, рассказали источники, близкие к руководству партии, и источник в администрации президента.
По сведениям «Коммерсанта», во встрече 22 августа примут участие «новые лица» партии, а также члены первой пятерки ее федерального списка: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова. По данным издания, окончательный сценарий встречи еще прорабатывается, но мероприятие 22 августа будет публичным.
Путин 19 июня посетил первый этап предвыборного съезда «Единой России», на котором были выдвинуты кандидаты партии в депутаты Госдумы. Во второй части съезда единороссы планируют представить свою предвыборную программу.
В Nord Stream 2 опровергли окончание строительства газопровода 23 августа
Компания Nord Stream 2 AG считает «спекуляциями» сообщения СМИ о том, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено 23 августа.
«Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода. Более 99% трубопровода уже завершены, и мы проинформируем о завершении трубоукладки в надлежащее время», – отметила пресс-служба Nord Stream 2 AG в письменном ответе на вопрос ТАСС.
Пресс-служба в связи с этим привлекла внимание к интервью, которое дал в июле германской газете Handelsblatt исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. В этой публикации, подчеркнули в компании, есть информация о «завершении трубоукладки и о необходимых пусконаладочных работах, которые последуют».
Согласно тексту интервью, предоставленному пресс-службой Nord Stream 2 AG, Варнинг заявил: «Мы ожидаем, что работа по строительству будет завершена к концу августа». Отвечая на вопрос, как долго продлится затем тестирование давления и сертификация, исполнительный директор отметил: «По нашим оценкам – два-три месяца для каждой ветки. Мы уже начали эту работу на завершенной ветке».
Ряд СМИ сообщили ранее со ссылкой на германскую медиакомпанию Deutsche Welle о том, что строительство газопровода «Северный поток – 2» завершится 23 августа.
Напомним, Европа считает дни до окончания строительства газопровода «Северный поток – 2», а вместе с ними и все препятствия, которые остаются для его успешного запуска. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще теоретически способно помешать завершению российского газового проекта и как необходимо действовать Газпрому, чтобы избежать этих опасностей.
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В Германии не исключили поставок водорода по «Северному потоку – 2»
Водород, который могут поставлять из России по «Северному потоку – 2», пригодится Германии для достижения энергетических целей, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
«Я много думаю об идее использования «Северного потока – 2» для (поставок) водорода в будущем. Германия в настоящее время ищет партнеров по поставкам водорода по всему миру. Транспортировка по морю требует очень много времени и средств. «Северный поток – 2» – трубопровод, который можно было бы переоборудовать для транспортировки водорода. Россия обладает огромным потенциалом в производстве зеленого водорода, который нам понадобится для реализации энергетической реформы. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы как можно скорее заговорили с Россией о будущих поставках водорода», – сказал он.
В первую очередь Германия будет нуждаться в поставках газа в ближайшие годы, сказал депутат от Левой партии. В этой связи «Северный поток – 2» является «правильным и важным проектом», подчеркнул он, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что вместо нефти и газа в ближайшие десятилетия Россия должна будет продавать за границу другой вид топлива – водород. И не просто продавать, а больше всех в мире. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на чем основаны амбициозные планы российских производителей, какие конкурентные преимущества есть на этом рынке у нашей страны и какие сложности придется преодолеть.
Цена на газ в Европе упала на 4% на сообщениях Газпрома
Стоимость газа в Европе в ходе торгов в четверг снизилась почти на 4% на сообщении Газпрома о возможных поставках голубого топлива по «Северному потоку – 2» в 2021 году, свидетельствуют данные ICE.
Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах падала до значения в 507 доллара за 1 тыс. куб. м или 42,3 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). До этого момента стоимость газа держалась сегодня на отметке в 527 долларов за 1 тыс. куб. м., что практически на 4% выше это показателя, передает ТАСС.
Ранее Газпром сообщил, что по газопроводу «Северный поток – 2» в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.
Напомним, Европа считает дни до окончания строительства газопровода «Северный поток – 2», а вместе с ними и все препятствия, которые остаются для его успешного запуска. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще теоретически способно помешать завершению российского газового проекта и как необходимо действовать Газпрому, чтобы избежать этих опасностей.
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