Россия и Узбекистан начали военные учения на границе с Афганистаном Путин поздравил с днем ВДВ 2 августа 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником, сообщила пресс-служба Кремля. «Народ России знает, что вы никогда не подведете. Будете неизменно, надежно и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны», – передает ТАСС поздравление главы государства. Путин отметил, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером и братской сплоченностью. «Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу. Показывали пример беззаветной преданности Родине», – заявил Верховный главнокомандующий. Путин добавил, что нынешнее поколение солдат и офицеров «искренне гордится выдающейся героической историей Воздушно-десантных войск, с глубоким уважением относится к ветеранам, чтит заложенные ими ратные, патриотические традиции».



День ВДВ ежегодно отмечается 2 августа.

Путин: Платформой «Россия – страна возможностей» немало сделано с 2018 года 30 июля 2021, 18:25 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил, что автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» «немало сделала» с момента своего создания в 2018 году для повышения социальной мобильности людей. Путин напомнил, что платформа как раз создавалась для того, «чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей». «За это время немало сделано», — подвел итоги президент. Гендиректор платформы Алексей Комиссаров в ответ привел данные соцопросов, согласно которым 64% россиян считают, что в России у молодых людей есть возможности реализовать себя, найти применение своим талантам и способностям, добиться успеха в жизни. По данным Комиссарова, среди тех, кто принял участие в проектах АНО «Россия — страна возможностей», – таких 93%. «83% наших конкурсантов сообщили о том, что участие в проектах положительно повлияло на их самореализацию, а 65% отметили, что участие в конкурсах платформы помогло понять их призвание. Наши респонденты видят и другие позитивные эффекты от участия в конкурсах платформы – 97% отмечают пользу от проектов, 78% стали более уверенными в себе, а половина – более счастливыми», – приводятся слова гендиректора платформы Алексея Комиссарова на сайте АНО. На встрече Путин и Комиссаров обсудили итоги работы платформы и дальнейшее развития кадровых, социальных и образовательных проектов организации для талантливых детей и молодежи, специалистов и управленцев. Комиссаров подчеркнул, что при поддержке президента России в стране выстроена целая система развития и сопровождения талантливых детей и молодежи. Частью этой системы является и платформа «Россия – страна возможностей», которая включает проекты и конкурсы, нацеленные на российских школьников, студентов, профильных специалистов и управленцев. Самым масштабным конкурсом для школьников является «Большая перемена». За два года в нем приняли участие более 3,5 млн ребят. А во флагманском конкурсе для управленцев «Лидеры России» с момента запуска в 2017 году приняли участие более 840 тыс. человек, победителями стали 313 конкурсантов. За время работы проекта назначения на разные руководящие должности получили свыше 300 его участников. Среди них два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, вице-президенты крупных корпораций, генеральные директора заводов, главврачи больниц и многие другие. Президент России спросил Алексея Комиссарова, что ему больше всего нравится из набора тех мероприятий, которые проводит платформа «Россия – страна возможностей». «Конечно, это для меня самый тяжелый вопрос, потому что я такой счастливый, что занимаюсь теми проектами, каждый из которых действительно нравится. Где-то дети, конечно, вдохновляют, потому что дети у нас просто волшебные. Я считаю, что у нас великолепное будущее, потому что дети умные, талантливые и способные. Люди «серебряного возраста» поражают своей энергией, и сразу думаешь, что, если эти люди так много всего еще хотят и делают, находятся в строю. Когда в 89 лет такая энергия, то это, конечно, заряжает. Самое большое счастье, что у нас действительно такие люди, такая страна и такие возможности», – ответил Комиссаров. В рамках встречи также обсуждались результаты программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которая на практике является вершиной созданной Президентом РФ системы поддержки и развития самых талантливых и целеустремленных людей в нашей стране. Так, за четыре года выпускниками программы кадрового резерва, которую СМИ называют «Школой губернаторов», стали 305 человек. Среди них 39 губернаторов, пять федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Государственной Думы, 32 заместителя федеральных министров и мэры городов-миллионников. В завершение Алексей Комиссаров рассказал о работе мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре платформы «Россия – страна возможностей», где идет строительство нового кампуса, который позволит реализовать еще больше программ и удовлетворить спрос всех желающих пройти там обучение. Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Путина. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия — страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация. В США заявили о создании «худшего кошмара» для России 1 августа 2021, 13:36

Фото: af.mil

Текст: Алина Назарова

Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider может вызвать большие трудности у российских систем ПВО, пишет журналист Крис Осборн в статье для National Interest. По словам журналиста, многие характеристики летательного аппарата, возможно, никогда не рассекретят. Тем не менее один из высокопоставленных представителей американских ВВС рассказал, что новый бомбардировщик-невидимка будет представлять угрозу для какой угодно цели и в любой точке мира вне зависимости от времени суток. Осборн не исключил, что испытывать B-21 будут на системах ПВО, схожих с российскими и китайскими, передает РИА «Новости». Осборн также напомнил о комплексах С-400 и С-500, которые, по словам разработчиков, могут обнаруживать и уничтожать «самолеты-невидимки». Хотя российские системы противовоздушной обороны эффективны, однако задача обнаружить и уничтожить усовершенствованный B-21 будет дли них чрезвычайно сложной, добавил он. По его мнению, Москве понадобятся более чувствительные радары, которые смогут точно отследить передвижения бомбардировщика. Наличие у него совершенно новых стелс-технологий может сделать самолет «худшим кошмаром» для России, подытожил журналист. Разработкой B-21 Raider занимается концерн Northrop Grumman, ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Внешне машина напоминает B-2: в основе обоих проектов – концепция дозвукового малозаметного самолета, построенного по схеме «летающее крыло» и способного нести ракетное или бомбовое вооружение. Одна из главных задач такого бомбардировщика, помимо нанесения ядерных ударов, – скрытый выход в район пуска ракет или сброса бомб и уничтожение основных объектов противовоздушной обороны противника. После этого тактическая авиация сможет действовать в относительной безопасности. Основным неядерным вооружением B-21, как ожидается, станут гиперзвуковые ракеты, в частности перспективные AGM-183A ARRW. По данным концерна Lockheed Martin, эти авиационные средства поражения способны разогнаться М=17 (число Маха). Дальность – до 800 километров. Запуск ARRW в серию и развертывание на носителях запланировали на 2022-й. В этом Россия пока обгоняет США, так как ее авиационные гиперзвуковые ракеты уже стоят на вооружении ВКС. Биограф канцлера ФРГ рассказал о разговоре Путина и Меркель «на повышенных тонах» 30 июля 2021, 12:32

Фото: CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Канцлер Германии Ангела Меркель в 2014 году провела десятки телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в связи с кризисом на Украине, лидеры говорили очень откровенно и даже переходили на повышенный тон, говорится в биографии канцлера ФРГ, изданной в Германии историком Ральфом Боллманом. Автором объемного труда (более 800 страниц) под названием «Ангела Меркель. Канцлер и ее время» стал немецкий журналист и историк Боллман. Биография вышла в издательстве C.H.Beck, она охватывает жизнь «самой влиятельной женщины-политика в мире» с рождения до начала 2021 года, особое внимание уделено ее деятельности на посту главы германского правительства и главного европейского «кризисного менеджера», передает РИА «Новости». Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. В марте 2014 года Крым стал российским регионом после проведенного там референдума. Меркель, как пишет биограф, совершенно не ожидала вмешательства Москвы на этом этапе, «как и большинство других западных политиков или экспертов по внешней политике». В 2014 году канцлер ФРГ «десятки раз» звонила президенту России, пресс-служба германского правительства сделала официальные заявления только по 27 беседам, отмечается в биографии. Однако Меркель не хотела лично ехать в Москву «из-за отсутствия шансов на успех; риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким», говорится в биографии. «Телефонные переговоры двух лидеров в 2014 году часто носили характер дуэлей, речь шла по существу. «Путин много говорит, иногда бесконечно, гораздо больше половины времени», – сообщают служащие, прослушивавшие разговоры. В деликатных ситуациях он становится «очень эмоциональным, страстным, даже злым». Оставалось неясным, был ли это настоящий эмоциональный всплеск или простой расчет. Она отвечала более коротко, чем он, холоднее, но, по крайней мере, так же ясно по существу», – отмечается в биографии. «Они говорят друг другу все в лицо», – рассказывали сотрудники, даже если канцлер и президент и не могли видеть друг друга по телефону, возможно, это даже облегчало задачу. Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали», – пишет биограф канцлера ФРГ. Снова и снова собеседники «приводили друг другу одни и те же аргументы, выслушивали одни и те же отговорки со стоическим терпением, ссылались на сухие формулировки в уже с большим трудом согласованных документах», подчеркивается в тексте. Автор пишет, что Меркель использовала в этих переговорах весь свой опыт общения с политическими конкурентами и тактику, принятую ей на обсуждениях планов по спасению евро. «Борьба с такими оппонентами, как Роланд Кох или Сильвио Берлускони, подготовила ее к противостоянию с Владимиром Путиным – не по политическому содержанию, а по тактике переговоров», – говорится в биографии Меркель. Даже после того, как Меркель и Путин «научились уважать друг друга», их беседы «едва ли становились более приятными», добавляется в ней. Порошенко ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев 31 июля 2021, 14:35

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью президента России Владимира Путина о единстве народов двух стран. В своем ответе Порошенко пишет, что у людей в его стране нет проблем с собственной идентичностью, «мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», передает РИА «Новости». По мнению экс-главы государства, украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также «чувством причастности к европейской цивилизации». Напомним, Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Он констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. После Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров». Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление Зеленского: по его мнению, в своей речи президент Украины «юлит и изворачивается», так как не имеет возможности доказать древность Украины. Глава крымского парламента Владимир Константинов указал, что Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях. Стал известен срок закладки первого усиленного фрегата проекта 22350М 31 июля 2021, 04:56

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Головной фрегат океанской зоны проекта 22350М с повышенной ударной мощью будет заложен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге в 2023 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Закладка головного фрегата проекта 22350М на «Северной верфи» запланирована на 2023 год, сразу после ввода в эксплуатацию нового эллинга», – приводит слова источника ТАСС. В настоящее время заводе «Северная верфь» ведется строительство серии фрегатов проекта 22350. Два из них – «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» – переданы ВМФ России. На разных стадиях строительства находятся еще шесть корпусов, включая модернизированные. Напомним, 19 июля головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» поразил наземную цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» на дальности 350 км. Ранее стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. В июне президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению, бывший главком ВМФ России Владимир Королев заявлял, что головной фрегат проекта 22350М планируется начать строить после 2024 года. США дважды провалили испытание «способной долететь до Москвы» ракеты 31 июля 2021, 12:58

Фото: U.S. Air Force/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Военно-воздушные силы США в очередной раз провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщают местные СМИ. Издание The Drive сообщает, что тесты проводили на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в Тихом океане, у побережья Калифорнии, РИА «Новости». Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. По сообщениям военных, несмотря на технические проблемы двигателя, во время запуска удалось получить «ценные данные»: в предыдущих летных тестах прототип не отделился от самолета-носителя. Гиперзвуковая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, способна развить скорость свыше 15 тысяч миль в час. Она оснащена реактивным двигателем с управляемым боевым блоком. СМИ писали, что AGM-183A якобы может долететь за 30 минут до Пекина, а до Москвы –за 20 минут. Ранее сообщалось, что двигатель американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A не запустился в ходе испытаний на авиабазе ВВС США «Эдвардс» в Калифорнии. Между тем в конгрессе США задумались над сокращением расходов на первые гиперзвуковые ракеты. В Кремле не согласились с мнением США о том, что новые разработки России в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности. Об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон» стало известно в июле: российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов. После этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказал обеспокоенность испытанием российской системы «Циркон», заявив, что Россия якобы разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их «потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу». Нарышкин рассказал о работе Путина с документами Службы внешней разведки 31 июля 2021, 22:37

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин внимательно и подробно работает с материалами, которые поступают от Службы внешней разведки, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» глава ведомства сказал, что в СВР гордятся этим и с «удовлетворением отмечают» работу Путина с документами. Нарышкин рассказал, что Путин «делает пометки, дает указания, дает поручения на дополнительную проработку». По словам Нарышкина, происходит общение «на одном языке», для сотрудников СВР «это очевидное свидетельство» того, что их «работа востребована». «Может быть, это самое главное», – сказал он. Нарышкин также рассказал, что познакомился с Путиным еще в 1980 году, передает РИА «Новости». Напомним, Нарышкин рассказывал, что познакомился с Путиным, когда был определен в разведывательное подразделение в Ленинграде, где уже работал нынешний президент России. Путин в 1985–1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (советская внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР–ГДР. В 2018 году телеканал «Звезда» впервые показал комнату, в которой жил Путин во время учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки). Двигатель гиперзвуковой ракеты США не запустился в ходе испытаний 30 июля 2021, 12:05

Фото: U.S. Air Force/Giancarlo Casem/REUTERS

Текст: Дмитрий Зубарев

Двигатель американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A не запустился в ходе испытаний, говорится в заявлении военно-воздушных сил страны. Новые испытания проводились на авиабазе ВВС США Эдвардс 28 июля. Специалисты заявили, что ракета «не выполнила все цели полета». Задачей было «продемонстрировать безопасный пуск» оружия с бомбардировщика B-52H и затем провести оценку испытания. «B-52 с базы Эдвардс запустил ракету ARRW в рамках испытания ... Ракета отделилась от воздушного судна и успешно показала то, как последовательно проходит запуск ... Ракета также продемонстрировала работу стабилизатора ... После безопасного отделения (от самолета) ракетный двигатель не запустился», – передает РИА «Новости» заявление ВВС. Бригадный генерал Хит Коллинз, чьи слова приводятся в релизе, заявил, что разработка таких ракет – «сложное дело», поэтому необходимо проводить испытания. «Команда наших самых лучших специалистов работает над тем, чтобы выяснить, что произошло, исправить это и начать движение, чтобы как можно быстрее ракета ARRW была поставлена на вооружение», – подчеркнул военный. Ранее в Конгрессе США задумались над сокращением расходов на первые гиперзвуковые ракеты. На крещении подлодки ВМС США бутылку шампанского разбили лишь с третьего раза 1 августа 2021, 09:16 Текст: Алина Назарова

В ходе церемонии крещения новой ударной атомной подводной лодки ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) бутылку шампанского удалось разбить только с третьего раза, свидетельствует видеозапись церемонии, которую транслировала компания General Dynamics. По сообщению ВМС США, бутылку было поручено разбить Саре Гринерт Макникол –– дочери Дарлин Гринерт, которая является спонсором строительства лодки и женой экс-начальника штаба ВМС США Джонатана Гринерта, передает РИА «Новости». На видеозаписи видно, что девушка только с третьей попытки сумела разбить бутылку о борт судна. Последняя попытка завершилась удачей после того, как Саре дал подсказку стоявший поблизости мужчина. Шампанское разбивают о борт нового корабля «на удачу», бытует поверье, что неразбитая бутылка сулит беду. Горбачев призвал США и Россию договориться о более низких уровнях ядерных вооружений 31 июля 2021, 10:42

Фото: Alexander Zemlianichenko/АР/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

России и США необходимо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений, тогда к этим переговорам можно будет подключить другие ядерные державы и уже всем вместе добиваться полной ликвидации ядерного оружия, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев. Горбачев в 30-летнюю годовщину подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) отметил, что сейчас тема сокращения стратегических наступательных вооружений не закрыта, и выразил надежду на то, что начавшиеся российско-американские переговоры о стратегической стабильности никто не будет затягивать, передает РИА «Новости». «Но одной стабильности недостаточно. Надо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений. Тогда можно будет подтянуть и другие страны, у которых есть ядерное оружие, – Китай, Великобританию, Францию, остальных. И уже вместе идти к окончательной цели – ликвидации ядерного оружия. Я много раз говорил и повторяю: иной цели быть не может. Потому что ядерная война недопустима», – подчеркнул он. Горбачев выразил надежду, что начавшиеся сейчас российско-американские переговоры по стратегической стабильности ни одна из сторон не будет затягивать. «Тридцать лет СНВ-1 – очень хороший юбилей. Всех можно с ним поздравить. И в этот день я хочу сказать: сокращение стратегических наступательных вооружений остается важнейшей темой», – заключил он. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности. Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Путин посетил Коневский монастырь на Ладоге 1 августа 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин посетил Коневский монастырь, расположенный на острове Коневец в Ладожском озере. На острове находится Коневский мужской монастырь. Он был построен в начале 19-го века и затем с течением времени был фактически утерян, разрушен, находился в плачевном состоянии, передает РИА «Новости». В 2016 году Путин посетил этот монастырь и дал поручение восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божьей матери. В предельно сжатые сроки были проведены восстановительные работы, а также работы с архивными документами, что позволило воссоздать весь комплекс в первозданной красоте. Все работы проводились силами и средствами Роснефти. В 2017 году в ходе посещения острова Коневец Путин ознакомился с начинающимися масштабными работами по восстановлению комплекса Коневского Рождество-Богородичного монастыря и пообщался с представителями Выборгской епархии. В 2019 году президент России вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко после завершения поездки на Валаам по пути в Петербург остановились на острове Коневец. АПЛ «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске 30 июля 2021, 11:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Красноярск» выведена из эллинга и спущена на воду на предприятии «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области. Команду на вывод дал гендиректор завода Михаил Будниченко, после чего по традиции бутылку шампанского о борт подлодки разбил ее будущий командир капитан 2-го ранга Иван Артюшин. «Дорогие корабелы, экипаж подводного крейсера. Сегодня праздник, который войдет в историю ВМФ. Корабелы «Севмаша» подтвердили свой профессионализм. <...> На этот корабль сверстаны планы, подготовлен экипаж. Я уверен, что севмашевцы сдадут его в установленный срок», – передает ТАСС слова главкома ВМФ России адмирал Николая Евменова.

«Красноярск» – вторая серийная подлодка проекта «Ясень-М», она была заложена в 2014 году. Атомные подлодки проекта 885М разработаны Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит». В настоящее время на «Севмаше» на разных стадиях строительства находятся семь таких субмарин. 7 мая в состав Военно-морского флота России принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам России на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной. Легенда Iroman поблагодарил Путина после первой гонки в России 1 августа 2021, 14:38

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

Участник 95 международных соревнований по триатлону Iroman Марек Немчик поблагодарил российского президента Владимира Путина за приглашение на первую гонку в России. «Никто не может организовать эти соревнования с таким размахом и так профессионально, мы это сделали. Но все это стало возможным не только благодаря нам и нашей команде. Мы также хотим поблагодарить вашего президента. Насколько я знаю, он довольно большой поклонник спорта. Так что, мистер президент, если вы меня видите, спасибо Вам большое! Надеюсь, увидимся в следующем году!» – приводит его слова Рен ТВ. Немчика называют «живой легендой» триатлона. В 2009 году спортсмен заключил договор со Всемирной корпорацией триатлона и сейчас занимается организаций соревнований по этому виду спорта. Ранее президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам международных соревнований по триатлону Ironman, которые впервые проходят в Санкт-Петербурге. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Мы по праву гордимся яркими победами и рекордами наших атлетов на крупных, авторитетных соревнованиях, активно развиваем спорт высших достижений и массовое физкультурное движение, деятельно участвуем в реализации международных проектов, направленных на популяризацию ценностей здорового образа жизни. И сегодня впервые в России проводится гонка Ironman, или «Железный человек». Символично, что так называют и победителей этого зрелищного, динамичного турнира, пройти который до конца под силу лишь самым быстрым, крепким и выносливым», – говорится в приветствии Путина. Ironman 70.3 – серия международных соревнований по триатлону, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. В России мероприятие состоится впервые. Изначально его планировали провести в 2020 году, однако из-за эпидемиологической ситуации соревнования перенесли на 2021 год. Москву обеспокоили учения НАТО Agile Spirit в Грузии 30 июля 2021, 14:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Учения НАТО в Грузии Agile Spirit вызывают озабоченность российской стороны, Москва внимательно следит за ними и будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения своих интересов, заявил замглавы МИД Александр Грушко. «Мы видим, в последние годы практически количество учений НАТО увеличилось, многие из них с антироссийской направленностью. С учетом общего военного планирования НАТО, которое все больше затачивается для парирования так называемой угрозы с востока, подобного рода учения не могут не вызывать у нас законные озабоченности. Разумеется, мы внимательно за ними [учениями НАТО в Грузии Agile Spirit] следим и будем предпринимать все необходимые меры, в том числе военно-технического характера для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы», – передает ТАСС ответ Грушко на соответствующий вопрос. Учения Agile Spirit 2021 («Проворный дух - 2021») с участием 12 стран – членов НАТО, а также Азербайджана, Грузии и Украины начались 26 июля. В них задействованы свыше 2,5 тыс. военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тыс. из них – грузинские военные, еще 700 – американские. Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщал, что свыше 2500 военнослужащих из 15 стран НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса принимают участие в десятых по счету военных учениях «Agile Spirit» («Проворный дух»), которые начались в Грузии в понедельник и продлятся до 6 августа. Российских миротворцев и спецназ перебросили в Узбекистан на учения 30 июля 2021, 11:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Миротворцы и спецназ Центрального военного округа переброшены в Узбекистан для участия в совместных учениях, на которых будут отрабатывать задачи по обеспечению территориальной целостности на границе с Афганистаном, говорится в сообщении пресс-службы округа. «Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа завершили перегруппировку на полигон Термез для участия в совместных учениях с Вооруженными силами Республики Узбекистан. В ходе практических действий совместных учений военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государства», – передает ТАСС сообщение ЦВО. Напомним, в четверг военные ЦВО вылетели в район совместных учений на границе с Афганистаном.