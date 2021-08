Собянин: Дефицит мигрантов в Москве повлиял на рост инфляции В США решили возложить на Китай ответственность за COVID-19 2 августа 2021, 08:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Республиканцы из Палаты представителей США провели расследование возникновения коронавируса и пришли к выводу, что COVID-19 возник в лаборатории в китайском Ухане, и произошла его «утечка». Как сообщает издание Hill со ссылкой на заключение конгрессменов, отчет республиканцев был составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. Опубликовал текст старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол, это третья часть его расследования, посвященная происхождению коронавируса. «По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки (заболевания). Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии)», – передает РИА «Новости» заявление Маккола. В отчете отмечается, что лаборатория проводила исследования «мутаций с приобретением функции», это делалось, согласно утверждениям Маккола, «в небезопасных условиях». Также исследователи предполагают, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, что говорится в других отчетах. Кроме того, в отчете отмечается, что в Уханьском институте и лаборатории проводились ремонт и различные работы, когда велись исследования коронавирусов. Это происходило в месяцы перед появлением первых случаев COVID-19, говорится в сообщении. Маккол в своих заявлениях призвал конгресс принять закон о санкциях в отношении ученых лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, якобы мешавших борьбе с пандемией. Также он призвал комитет по иностранным делать вызвать в суд американского эксперта Питера Дасзака в связи с его «непоследовательными» и «заведомо неточными» утверждениями. «Пришло время применить все инструменты, которые есть у правительства США и продолжить отыскивать всю правду о том, как появился этот вирус», – отметил Маккол. Издание подчеркивает, что авторы исследования не говорят о том, что у них есть «неопровержимые улики», чтобы доказать свою правоту. Напротив, скорее они стремятся выработать законодательный ответ и возложить на Китай ответственность за вспышку вируса. Ранее глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

В сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава России могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). «Компания «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ, участник рынка НТИ «Хелснет»), ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» совместно с компанией «Бетувакс», готовится к началу клинических исследований в сентябре. <...> Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы», – передает сообщение ТАСС. Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года. «По результатам доклинических исследований вакцина «Бетувакс-Ков-2» показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных», –пояснили в пресс-службе Платформы НТИ. Ранее Минздрав разрешил провести исследование шестой российской вакцины от COVID.

В Берлине прошли акции протеста против ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса, задержано почти 600 человек, сообщил представитель полиции Тило Каблитц. Каблитц пояснил, что «речь идет в том числе о временно задержанных для установления личности». Однако есть и «задержанные за серьезные нарушения». В столкновениях с демонстрантами пострадали более 10 полицейских, передает РИА «Новости». Движение Querdenken устроило акции, хотя власти столицы запретили их проведение. Полиция перекрывала площади и улицы, мешала демонстрантам собираться, а также проводила задержания для принудительного прекращения акций. Каблитц сказал, что общее число участников акций точно определить пока нельзя, так как «они ни разу не собирались сразу в одном месте, а постоянно перемещались». Предположительно, их свыше 5 тыс. человек. Напомним, власти страны заявили, что могут ужесточить антиковидные меры, так как в Германии вновь наблюдается «экспонентный рост» заболеваемости коронавирусом, речь идет о варианте «дельта» Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины 1 августа 2021, 16:00 Текст: Елена Мирошниченко

Производители повысили цены за одну дозу препаратов от коронавируса Pfizer и Moderna для Евросоюза, передает издание Financial Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение части контрактов. По данным издания, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Отмечается, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, сообщает РИА «Новости». Газета уточняет, что компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики. Ранее ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer. Эпидемиолог предрек России три года борьбы с коронавирусом 1 августа 2021, 16:35 Текст: Елена Мирошниченко

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшие три года коронавирус в России не отступит. Эксперт считает, что в ближайшее время произойдут новые вспышки COVID-19 из-за низких показателей иммунизации в стране. По его оценкам медикам станет сложнее бороться с пандемией из-за дальнейшего распространения штаммов, в том числе и «дельта», сообщает РИА «Новости». «У нас где-то 80 процентов территории имеет «дельта», есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где «дельта» пока не доминирующая», – сказал Горелов. Ранее Горелов заявил, что длительность заболевания коронавирусом при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период – сократился. Ученые назвали причины появления новых штаммов коронавируса 1 августа 2021, 14:28

Ученые из Института науки и технологии Австрии под руководством Федора Кондрашова выяснили, что новые варианты коронавируса начали распространяться после отмены ограничений во многих странах, исследование было опубликовано в научном журнале Scientific Report. Ученые построили эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных, сообщает РИА «Новости». Исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%). Также ученые подтвердили, что населению необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации. Исследователи считают, что сегодня свободное перемещение несет риски заражения из-за разных темпов вакцинации по миру, а также чревато появлением новых опасных штаммов в популяции. Для того, чтобы избежать этого, эпидемиологические ограничения должны быть согласованы на международном уровне. Ранее эксперт допустил существование вируса SARS-CoV-2 с 2013 года. Жириновский назвал политическим пиаром позицию КПРФ и справороссов по прививкам 1 августа 2021, 12:18

Критика прививок от коронавируса со стороны ряда членов КПРФ и «Справедливой России – За правду» является попыткой привлечь избирателей, выступающих против вакцинации, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с партактивом на площадке молодежного образовательного форума «Территория смыслов». «Это в чистом виде террористическая деятельность, когда агитируют людей не принимать элементарные санитарные правила», – сказал Жириновский, подчеркнув, что без вакцинации не получится остановить пандемию. Политик усомнился в том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов привился от коронавируса, напомнив, что члены партии пренебрегали ношением масок, а депутат-коммунист Валерий Рашкин открыто выступал против прививки. «То же самое «Справедливая (Россия)». Они хотят подыграть тем, кто против, сказать им: «Голосуйте за нас», – заявил Жириновский. «Мы, ЛДПР, требуем запретить все партии, которые выступают против вакцины, против оздоровления», – добавил он, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что пандемия спутала систему координат политических партий в России. Тем временем общество ждет от политиков четкой позиции по вопросам вакцинации и борьбы с инфекцией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, против кого на выборах в Госдуму сыграет коронавирус, а кто сможет привлечь новых сторонников из среды ковид-диссидентов и ковид-лоялистов. Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». YouTube заблокировал телеканал Sky News Australia из-за своей политики по COVID 1 августа 2021, 20:05 Текст: Елена Мирошниченко

Телеканал Sky News Australia временно заблокирован на YouTube из-за политики платформы по COVID-19, говорится в сообщении телеканала. «Sky News Australia был временно заблокирован после проведенного YouTube обзора старых видео, опубликованных на канале. Недельная блокировка последовала за обзором контента на соответствие политике YouTube в отношении COVID-19», – приводит сообщение телеканала РИА «Новости». Телеканал подчеркнул, что признает право YouTube на проведение своей политики. Также Sky News Australia надеется, что в ближайшее время сможет снова публиковать новости и контент для своей аудитории. Телеканал отверг, что когда-либо отрицал существование COVID-19. Ранее видеохостинг YouTube заблокировал доступ к роликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых политик высказывал скептическое отношение по поводу пандемии коронавируса и предлагал использовать для лечения препараты с недоказанной эффективностью. Собянин: Дефицит мигрантов в Москве повлиял на рост инфляции 2 августа 2021, 02:18

Отсутствие мигрантов и дефицит рабочей силы отчасти стали причиной роста инфляции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что летом 2020 года «пришлось практически на два месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству, ремонтам и так далее». Сложившаяся ситуация привела к тому, что «строительные организации уволили многих людей», а те «уехали». В результате «возник дефицит рабочей силы», причем «достаточно большой», сказал Собянин. «Я думаю, тысяч двести, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее», – приводит его слова РБК. Как пояснил мэр, это «потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти». Он указал, что «когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит». «Поэтому мы и видим усиление инфляции. Дальше ЦБ начинает ее притормаживать ростом ставок. В итоге всем становится хуже», – заявил глава города, добавив, что «бизнес адаптируется». В начале мая президент страны Владимир Путин заявил, что России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. Лидеры фракций в Госдуме рассказали о своем отношении к вакцинации 1 августа 2021, 17:17 Текст: Елена Мирошниченко

Представители фракций на форуме «Территория смыслов» поделились своими взглядами относительно предстоящей выборной кампании, вакцинации, ценовой политики и поддержки молодых людей, а также рассказали о политических программах, новых инициативах и истории политических партий. В Солнечногорске с участниками форума «Территория смыслов» четвертой смены «Политика: новые вызовы» встретились руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, член президиума Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Бюро Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Госдуме Сергей Миронов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В ходе общения с участниками спикеры осветили вопросы ценовой политики, прививочной кампании и поддержки молодых людей. Сергей Неверов подчеркнул, что именно современной молодежи предстоит решить многие актуальные вопросы, поэтому политикам необходимо прибегать к помощи молодых людей. Слушатели интересовались вопросами здравоохранения. Отвечая на вопрос участника, Геннадий Зюганов подчеркнул, что на сегодняшний день есть возможность снабдить нуждающихся людей рецептурными препаратами: «Здравоохранение должно быть бесплатно и доступно для всех. У государства достаточно средств и ресурсов, чтобы обеспечить население всеми необходимыми лекарствами». Лидеры фракций также поделились мнением о вакцинации против коронавируса. Владимир Жириновский выступил за обязательную вакцинацию: «Надо привить все население мира, чтобы остановить пандемию. Этим надо заняться оперативно». Сергей Неверов отметил, что отдельные категории людей надо вакцинировать в обязательном порядке, а Сергей Миронов заявил, что прививочная кампания необходима, но при этом она не должна идти в ущерб работе: нельзя угрожать увольнением и не выплачивать зарплату. Сообщается, что Зюганов считает, что необходимо ориентироваться на лучшие показатели, уже достигнутые государством на определенном этапе развития. Лидер ЛДПР Жириновский призвал привлекать к политической деятельности более опытных людей. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, напротив, стремится давать дорогу молодым. «Победителями процедуры предварительного голосования в законодательные собрания и административные центры в этом году стали более пятисот сорока молодых кандидатов, которые пойдут на выборы. Более одной трети участников нашего списка представляет молодежь», – высказался Неверов. Он также представил участников делегации партии. В этом году к «Единой России» присоединились победители конкурса «Лидеры России. Политика»: Татьяна Буцкая, Алексей Волоцков, Мария Воропаева, Олег Матвейчев и Екатерина Стенякина. На встрече с участниками в составе делегации также присутствовали Мария Бутина и Наталья Каптелинина. Все они являются кандидатами в депутаты. Руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов заявил, что партийный состав Государственной думы не претерпит существенных изменений, однако это пойдет на благо России. «Мой прогноз: Государственная Дума восьмого созыва будет той же самой четырехпартийной. И это элемент той самой стабильности, которой очень не хватает в нашей жизни», – рассказал он. Спикеры уделили особое внимание теме политической грамотности молодежи. По их мнению, этим вопросом обязательно необходимо заниматься, чтобы молодые люди понимали, что происходит в стране и мире и адекватно оценивали ситуацию. Также лидеры фракций пообещали рассмотреть вопрос повышения стипендий студентов до уровня МРОТ. Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. Эстонские ученые создали назальный спрей от коронавируса 1 августа 2021, 14:34 Текст: Алина Назарова

Эстонские специалисты заявили о создании спрея от коронавируса, защищающего от всех видов штаммов, вызывающих наибольшее беспокойство. «Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного уханьского штамма, так и от дельта-штамма индийского происхождения, а также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов», – говорится в сообщении Postimees. Научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав-младший сообщил, что лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, вызывающих, по мнению ВОЗ, наибольшее беспокойство, включая дельта-штамм, который в настоящее время распространяется в Эстонии, передает «Интерфакс». «Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения», – сказал Устав. Напомним, в июне Минобороны России приступило к разработке нового препарата против коронавируса в виде жевательной резинки. Невакцинированных туристов начали заселять в Сочи по новым правилам 1 августа 2021, 12:12 Текст: Алина Назарова

Туристов без прививки от коронавируса начали заселять в отели Сочи по новым правилам, вступившим в силу с 1 августа: теперь непривитым от коронавируса гостям курорта следует предоставить отрицательный ПЦР-тест и подписать Форму добровольного согласия на прививку в течение трех дней после заселения. Гостям, не сделавшим прививку в указанный срок, грозит административная ответственность и штраф в размере до 30 тыс. рублей, передает РИА «Новости». «Если гость добровольно согласен сделать вакцину в нашем городе, он привозит с собой отрицательный ПЦР-тест и здесь у нас заполняет такую вот Форму добровольного согласия на вакцинацию», – сказала руководитель службы приёма и размещения «Сити Парк отель» Ирина Прощенко. В свою очередь мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что власти города планируют принять 900 тыс. туристов в августе. По словам главы Сочи, в августе будут работать 2,8 тыс. средств размещения, с наполняемостью в 200 тыс. мест. Согласно изменениям в постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева «О введении режима повышенной готовности», с 1 августа туристы при заселении в отели должны будут предоставить сертификат о пройденной вакцинации, справку о перенесенном ковиде, либо медицинский отвод для тех, кому противопоказана вакцинация. Невакцинированные туристы письменно обязуются сделать прививку на курорте не позднее трех дней после размещения в гостинице. За сутки в России выявили 22,8 тыс. случаев коронавируса 1 августа 2021, 11:28 Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 22 804 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 804 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2484, Санкт-Петербурге – 1911, Московской области – 1658. Всего в стране выявлено 6 288 677 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 625 890 человек, из них 17 271 человек вылечился за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 789 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 159 352 человека. Накануне, 31 июля, в России выявили 23 807 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1003. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Британцам за вакцинацию пообещали скидки на такси и пиццу 1 августа 2021, 19:45 Текст: Елена Мирошниченко

Жители Британии получат за прохождение вакцинации от COVID-19 скидки от сервисов такси и общепита, следует из совместной инициативы британского минздрава и бизнеса. «Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims входят в число известных компаний, которые будут предлагать скидки и льготы клиентам, которые получат вакцину от COVID-19 и помогут защитить страну от вируса», – приводит в сообщение британского правительства РИА «Новости». Так, Uber в августе будет рассылать напоминания всем пользователям, призывая их пройти вакцинацию, и предлагать скидки на поездки и доставку еды для молодежи, получившей вакцину. Среди других обсуждаемых стимулов – ваучеры или скидки для людей, посещающих всплывающими сайты и бронирующих прививки через NHS, а также конкурсы в социальных сетях и рекламные предложения для ресторанов. Ранее власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса. Собянин рассказал, как коронавирус изменил мир 2 августа 2021, 01:30

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как коронавирус повлиял на мир и на внутреннее самоощущение людей. Собянин считает, что «ковид в меньшей степени влияет на экономику, по крайней мере у нас». «Для всех нас это главная тема – политическая, социальная, экономическая, какая хотите. Другой режим работы, другая психологическая обстановка, другое отношение ко многим привычным вещам. Вообще мир изменился», – приводит его слова РБК. По мнению главы столицы, сильнее коронавирус «влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие», так как «человек постоянно находится в зоне риска» и «ощущает сильный дискомфорт». В результате «у многих людей поднимается градус негатива». Он сказал, что понимает, почему высказываются обвинения в адрес властей: «Психологически люди делятся на две группы. Одна половина считает, что мы делаем мало, вводим недостаточно ограничений. Вторая половина считает, что действуем слишком жестко. И, что бы ты ни сделал, ты всегда будешь не прав». По его словам, необходимо «найти компромисс между этими крайностями», «даже не компромисс», не «какие-то уступки», а «оптимальное решение». Такое решение должно «защитить здоровье и жизни людей», но при этом «спасти экономику и психологическое самочувствие» граждан. «Вот между двумя этими задачами мы и балансируем», – сказал он. Напомним, мэр сообщил, что борьба с COVID-19 уже стоила Москве порядка 600 млрд рублей, включая недополученные доходы и меры поддержки граждан и бизнеса. Также Собянин рассказал, что фестивалей и масштабного празднования Дня города в Москве не будет, но будут работать ярмарки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москва отказалась от масштабного празднования Дня города 2 августа 2021, 00:29

Фестивалей и масштабного празднования Дня города в Москве не будет, сообщил глава столицы Сергей Собянин. На вопрос о том, планируется ли сократить празднование Дня города, Собянин ответил, что «никаких фестивалей проводить не будут». При этом будут работать ярмарки, но «без культурной программы». Как пояснил мэр, нужно «активизировать сезонную торговлю», чтобы «увеличить конкуренцию и притормозить рост цен», передает РБК. По его словам, московские школы не планируется переводить на дистанционный режим работы с 1 сентября. Собянин сообщил, что меры поддержки бизнеса и граждан в столице могут расширить либо продлить при необходимости. Он также рассказал, что борьба с COVID-19 уже стоила Москве порядка 600 млрд рублей, включая недополученные доходы и меры поддержки граждан и бизнеса, передает ТАСС. В конце июля Собянин отменил обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах, но использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Собянин заявил, что Москва прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в столице идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее.

