В Подмосковье прошли посвященные героям-панфиловцам мероприятия

Память о героях-панфиловцах – это «прививка» от попыток возродить фашизм и посеять рознь между братскими народами России и Казахстана, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн, выступая на возложении цветов к памятнику героям-панфиловцам в подмосковной деревне Нелидово.

«Воины из столицы Казахстана Алма-Аты направились в центральную Россию для того, чтобы дать отпор врагу. Для нас очень важно помнить об этом, чтобы ни у кого не возникало и мысли о возможности повторения войны. Это самая важная «прививка» от любого нацизма, фашизма, пещерного национализма», – приводятся его слова на сайте партии.

Нынешние поколения жителей России и Казахстана своей жизнью и процветанием обязаны ветеранам войны и труда, которые не только отстояли родину, но и восстановили потом разрушенные города и села, подчеркнул советник посольства Казахстана в России Сергей Громов, принявший участие в возложении.

«Сейчас много поползновений очернить тот период, переписать историю. Мы не должны этого допустить. Нужно помнить тот подвиг, который совершили не только 28 панфиловцев и вся дивизия, но и вся страна, весь Советский Союз, освободив от черного фашизма всю планету», – отметил он.

В Нур-Султане памятные мероприятия прошли у памятника генералу Панфилову. В них приняли участие представители посольства России и международная команда «Волонтеров Победы». Как сообщила руководитель движения Ольга Амельченкова, российская и казахская стороны также договорились о проведении совместных мероприятий на 80-летие Блокады Ленинграда и Битвы за Москву.

«Наши предки сражались плечом к плечу с нацистской Германией. Казахстан помогал блокадному Ленинграду, принимал у себя культурные и образовательные учреждения. У нас общая история, которую важно не забывать, а бережно хранить», – подчеркнула она.

Напомним, 18 августа 1941 года из Казахстана на войну отправились бойцы, которые стали героями-панфиловцами. 316-я стрелковая дивизия, сформированная в Алма-Ате, позже стала 8-й гвардейской, участвовала в обороне Москвы и затем в контрнаступлении советских войск. Бойцы дивизии уничтожили свыше 30 тысяч вражеских солдат и офицеров, более 150 танков. Часть советских воинов, погибших в боях и от ран, захоронена в братской могиле деревни Нелидово Волоколамского района Подмосковья.