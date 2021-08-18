Эксперт оценила итоги встречи Путина с врио главы Мордовии

«В регионе давно назрела потребность обновления системы управления, это поможет решить многие проблемы, которые обсудили Путин и Здунов», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя итоги совещания президента Владимира Путина с врио главы Мордовии Артемом Здуновым.

«Мордовия – непростой регион. Главная проблема – это огромный долг, превышающий объем бюджета, на что как раз обратил внимание президент. Поэтому такому региону особенно нужны современные управленцы», – считает политолог Анна Федороова.

В этой связи собеседница обратила внимание на запущенный Здуновым проект «Лидеры России» регионального уровня. По ее словам, «конкурс позволит открытым и современным образом рекрутировать управленческие кадры». «Очевидно, что обновление системы управления региона давно назрело», – добавила Федорова.

Кроме того, «из-за большой закредитованности региона там сложно решать вопрос повышения заработных плат». «Тем не менее, команда Здунова занимается решением этой проблемы и постепенно ситуация в регионе улучшается», – полагает она.

«Еще одной значимой проблемой является газификация. Насколько я понимаю, в этом направлении тоже идет работа: заключены достаточно оптимистичные соглашения с Газпромом. Кроме того, есть программа, которая до 2023 года охватит почти 3 тыс. домовладений. Все это зримые и качественные изменения, которые принесут людям пользу», – заключила она.

В среду президент Владимир Путин провел совещание с временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артемом Здуновым, в ходе которого пообещал оказать поддержку региону из-за его закредитованности.

Глава государства заслушал доклад Здунова, в котором тот рассказал о проблемных вопросах в регионе, передает РИА «Новости». «Артем Алексеевич, проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем», – сказал Путин.

Президент отметил, что ограничения, связанные с таким положением дел в республике, «носят искусственный характер» и их нужно снимать. При этом Путин обратил внимание врио руководителя Мордовии на сокращение инвестиций в основной капитал региона. «Думаю, что с этим как раз и связано, потому что есть определенные ограничения в связи с долговой нагрузкой», – добавил президент.

Также глава государства отметил, что в регионе есть положительные моменты, на которые нужно опираться: не самая большая доля аварийного жилья, меньшее количество школ, которые работают в две смены, большее количество врачей на 100 тысяч населения. Путин констатировал, что в регионе «в современных условиях уровень безработицы ниже, чем в среднем по России»

Ранее Здунов обсудил с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым вопросы капитального ремонта зданий организаций социального обслуживания, а также строительства новых объектов.