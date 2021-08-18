Туркменистан наладил контакт с «Талибаном» по вопросам охраны границы

Ашхабад регулярно осуществляет контакты с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) по вопросам охраны государственной границы между Туркменией и Афганистаном, а также перемещения грузов, говорится в сообщении МИД Туркменистана.

«Министерство иностранных дел Туркменистана сообщает, что сотрудники дипломатической службы и других государственных органов страны осуществляют регулярные контакты с представителями движения «Талибан» по вопросам охраны государственной границы, обеспечения таможенного, санитарного, фитосанитарного и иных видов контроля и надзора, осуществляемых при перемещении грузов через границу», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В дипведомстве заявили, что министерство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и событиями в Афганистане.

«В связи с этим туркменская сторона особо подчеркивает, что, основываясь на принципах дружбы и добрососедства, а также исходя из исторической и культурно-цивилизационной общности народов двух стран, Туркменистан всегда был и остается глубоко заинтересованным во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии братского афганского народа. При этом Туркменистан является твердым приверженцем мирного решения всех вопросов афганской проблематики посредством политико-дипломатических средств и методов», – говорится в сообщении.

В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.