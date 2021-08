Названа причина падения Ил-112В в Подмосковье Сын погибшего пилота Ил-112В рассказал об отце 18 августа 2021, 12:39 Текст: Алексей Дегтярев

Сын погибшего при крушении Ил-112В бортинженера-испытателя Николая Хлудеева Роман рассказал, каким был его отец. «Отец ничего не опасался. Был всегда уверен в технике. Если бы была какая-то неисправность, самолет бы не вылетел. Они устраняли поломки сами», – заявил Роман «Московскому комсомольцу». Собеседник добавил, что бортинженер никогда в жизни не жаловался и был скромным человеком. В последний раз Роман разговаривал с отцом в понедельник. Роман отметил, что его отец летал на Ил-112В с первого подъема, во вторник проводился очередной этап испытаний, о самом самолете Хлудеев-старший отзывался хорошо. Во вторник единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту было три человека. Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора. В среду источник в силовых структурах сообщил, что Ил-112В свалился в штопор перед крушением из-за несработавшей системы флюгирования винта. Ранее газета «ВЗГЛЯД» писала, что в катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый.

Американцы бросили в Афганистане военных Украины и Грузии 17 августа 2021, 15:57

Фото: MARKIIAN LYSEIKO/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Группа из 12 военнослужащих Украины остается на территории бывшей военной базы США в Кабуле после того, как американцы полностью покинули объект, сообщил украинский МИД. По словам пресс-секретаря ведомства, посольство поддерживает с ними связь и работает над их эвакуацией, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». При этом в минобороны Украины заверили, что украинских военнослужащих в Афганистане нет. По словам замминистра обороны Анны Маляр, они покинули территорию бывшей военной базы еще 8 июня. По данным украинских СМИ, на одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых украинцы, грузины, румыны и болгары. Сестра одного из украинских контрактников рассказала, что всех американцев забрали, но никто не собирается эвакуировать застрявших на базе иностранцев. Она утверждает, что на базу уже приходили члены «Талибана» и обезоружили всех солдат. Женщина заявила, что Киев провел ночную эвакуацию граждан самолетом, но не предупредил о ней военных. По словам украинки, с ними никто не связывался. На борту самолета оказалось всего лишь восемь граждан страны, 72 были иностранцами. Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Газета ВЗГЛЯД писала, что бегство США из Афганистана станет уроком для Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Талибы назвали виновных в падении людей с самолета при эвакуации из Кабула 17 августа 2021, 17:00

Фото: ВЗГЛЯД.РУ/Telegram

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты несут ответственность за падение людей с самолета, покидавшего аэропорт Кабула после захвата города «Талибаном» (признано террористическим и запрещено в России), заявил представитель движения Сухейл Шахин. «Это американцы должны были поддерживать безопасность, не допускать, чтобы все те люди вошли в аэропорт, а наших сил там не было. Мы не несем ответственность. Отвечали там они, это был их самолет, а не наш», – сказал Шахин в эфире Sky News, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что после того, как талибы начали обеспечивать безопасность аэропорта, «такие происшествия перестали происходить». В понедельник агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Затем появились сообщения о гибели нескольких человек. Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула. Талибы объявили о прекращении производства наркотиков в Афганистане 17 августа 2021, 19:42

Фото: GHULAMULLAH HABIBI/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В Афганистане более не будут производить наркотики, заявил представитель запрещенного и признанного террористическим в России движения «Талибан» Забихулла Муджахид. «Афганистан не будет производить никаких видов наркотиков... Теперь никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков... С данного момента Афганистан будет государством, свободным от наркотиков», – сказал Муджахид в эфире канала Al-Jazeera, передает РИА «Новости». Он добавил, что для этого будет нужна международная помощь, это позволит жителям страны выращивать другие культуры. Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Трамп испугался доступа России к брошенным в Афганистане Black Hawk 18 августа 2021, 07:28

Фото: Camilo Freedman/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия, заявил бывший президент США Дональд Трамп. «Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News слова Трампа. Трамп возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана, и теперь она оказалась в руках движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). По его словам, афганская армия воевала за американские деньги. «Я спрашивал, почему афганские солдаты воюют против «Талибана» (запрещено в России). Мне сообщили разные люди весьма ужасную информацию: у них самая большая зарплата среди солдат в мире. Они делали это ради зарплаты. Потому что как только мы перестали платить, как только ушли, они перестали сражаться», – сказал Трамп. Он также сравнил годовые расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России. «Мы тратили 42 млрд долларов в год. Подумайте, 42 млрд. Я так понимаю, Россия тратит 50 млрд в год на всю армию, а мы 42 млрд», – сказал Трамп. Он подчеркнул, что это происходило из года в год и ничего не принесло США взамен. «Я слышал, что 40 тыс. американцев... 40 тыс. американцев, не говоря о тех, кто помогал нам в Афганистане. 40 тыс. потенциальных заложников», – сказал Трамп. Он подчеркнул, что точного числа американских граждан, которым предстоит покинуть республику, не знает никто. Трамп заявил, что всегда считал ушедшего в отставку президента Афганистана Ашрафа Гани «большим мошенником», а «Талибан» (запрещено в России) – хорошими бойцами с тысячелетним опытом. В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Около 10 тыс. противников талибов направились в Панджшер для борьбы с ними 17 августа 2021, 18:32 Текст: Алексей Дегтярев

В афганскую провинцию Панджшер отправились около 10 тыс. бойцов, которые будут воевать против сил захватившего страну движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). «10 тыс. бойцов – силы генерала [Абдул-Рашида] Дустума и военнослужащие афганской армии с оружием - направляются в Панджшер для поддержки находящихся там сил», – сообщил источник РИА «Новости». Также собеседник агентства сообщил, что силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили район Чарикар в провинции Парван, они ведут бои с талибами в Панджшере. Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Испания захотела «поддержать» Россию по делу ЮКОСа в США 17 августа 2021, 13:17 Текст: Наталья Ануфриева

Испания решила «поддержать» Россию по делу бывших акционеров компании ЮКОС в апелляционном суде американского столичного округа Колумбия, так как королевству невыгодно появление прецедентов по взысканию имущества, сообщают местные СМИ. Газета El Confidencial пишет со ссылкой на судебные источники, что Испания решила выступить в качестве «друга суда» (amicus curiae), то есть предоставить суду информацию по делу, хотя сама формально стороной спора не является, передает ТАСС. Указывается, что Испании «выгодно отсутствие прецедентов по взысканию (имущества), что могло бы ускорить (рассмотрение) дел против испанского государства». По версии издания, королевство обратилось за услугами в американскую юридическую фирму Foley Hoag LLP. При этом экс-акционеры ЮКОСа попросили суд не принимать во внимание аргументы Испании, так как, по их версии, ее мотивация в данном деле заключается в защите собственных интересов. В свою очередь позиция королевства состоит в том, что суд округа Колумбия не должен подтверждать арбитражное решение против России, учитывая параллельный процесс в Нидерландах. В 2020 году судья федерального суда округа Колумбия Берил Хауэлл решила приостановить рассмотрение этого дела в Вашингтоне до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге. Верховный суд Нидерландов может вынести решение по делу ЮКОСа 24 сентября, ранее сообщал официальный представитель инстанции Теа Тьердема. До этого было опубликовано заключение генерального прокурора Пола Власа, в котором он рекомендует отклонить кассационную жалобу России и тем самым оставить в силе арбитражное решение о выплате Москвой более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. В ответ на это в Минюсте выразили надежду, что Верховный суд Нидерландов критически оценит позицию прокурора и примет взвешенное и обоснованное решение по российской кассационной жалобе, соответствующее основам международного права. В апреле Высокий суд Англии отказал бывшим акционерам ЮКОСа в возобновлении исполнения решения международного арбитража от 2014 года. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России, а также о том, как «дочки» ЮКОСа замахнулись на российские миллиарды. Названа возможная причина падения Ил-112В 17 августа 2021, 14:52

Фото: Елена Рузанова/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, говоря о возможных причинах катастрофы опытного образца нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье. «На видео заметно, что загорелся правый двигатель, а также, что до момента появления пламени, примерно за четыре секунды, был белый выхлоп. Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Флюгирование винта – поворот лопастей на 85-90 градусов для минимизации лобового сопротивления самолета потоку воздуха. Применяется после отказа двигателя в полете. «На все эти вопросы сможет ответить только комиссия, которая расшифрует черные ящики, – сказал эксперт. – Но даже если раньше была проблема с двигателем самолета, это не значит, что именно из-за этого могли произойти страшные вещи». «Понятно, что загорелся двигатель, понятно, что его можно потушить – есть система пожаротушения на борту самолета. Но есть еще гидросистема», – рассказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России, генерал-майор в отставке Магомед Толбоев. Гидросистема, по его словам, представляет собой очень тонкую, сильно бьющую струю. «Если произошел разрыв гидросферы, то она уже не тушится, это скоростная вещь», – отметил собеседник. Гидросистема, по его словам, представляет собой очень тонкую, сильно бьющую струю. «Если произошел разрыв гидросферы, то она уже не тушится, это скоростная вещь», – отметил собеседник. «Я выражаю самые искренние соболезнования. Коля Куимов мой друг и ученик. Он отличный летчик. Но от него уже ничего не зависело», – заключил эксперт. Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник РИА «Новости». В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. «Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии», – сообщили в госкорпорации. Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. По словам источника в экстренных службах, пилоты до последнего момента пытались спасти борт, боролись за его живучесть, одновременно уводя от жилого сектора. Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он. По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление. На новом военно-транспортном самолете Ил-112В используется турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ производства АО «ОДК-Климов». На машинах аналогичного класса ранее устанавливались двигатели, которые производились на украинском предприятии «Мотор Сич» и до 2014 года поставлялись для нужд российского авиапрома. 13 августа сообщалось, что Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. В конце августа его планировали впервые продемонстрировать гостям форума «Армия-2021». Президент Чехии усомнился в смысле существования НАТО 17 августа 2021, 21:15

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

В интервью сетевому изданию Parlamentní listy чешский президент Милош Земан заявил, что США с уходом из Афганистана потеряли престиж мирового лидера и возникают сомнения о смысле существования НАТО. «По моему мнению, своим уходом из Афганистана американцы потеряли престиж мирового лидера, и само НАТО сейчас вызывает сомнения по поводу своего существования», – приводит его слова РИА «Новости». Он считает, что необходимо понимать, что если повышаются расходы на оборону, то в ответ тоже следует чего-то ожидать, а в данном случае – именно защиты от международного терроризма. «Но если НАТО потерпело неудачу, то это должно вести к переоценке наших военных расходов и к акцентированию внимания на национальной обороне», – отметил чешский президент. По словам Земана, деятельность в Афганистане была для НАТО единственной возможностью вести боевые действия. «Это была единственная возможность, где НАТО могло воевать. А такое некое «побрехивание» на Россию и Китай неинтересно. При этой единственной возможности (в Афганистане), повторюсь, НАТО драматически потерпело неудачу», – сказал он. Чешский президент отметил, что недоверие к НАТО со стороны входящих в состав альянса стран после нынешних событий в Афганистане будет усиливаться. Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Авиаэксперт прокомментировал пожар двигателя на новейшем Ил-112В 17 августа 2021, 14:14

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Лексина

«На финальном этапе воздушное судно действительно уже не управлялось экипажем и совершало неуправляемое падение. При этом говорить о прямой связи возгорания и потери управления мы не можем», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя катастрофу летного образца Ил-112В в Подмосковье. «Система пожаротушения имеет несколько очередей. Сначала срабатывает датчик, который реагирует на серьезное повышение температуры, после этого, как правило, автоматически задействуется пожаротушение», – отметил глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Дальнейшее решение, по его словам, остается за экипажем. «Есть вполне конкретные предписания, что нужно делать в той или иной ситуации, начиная от прекращения подачи топлива к силовой установке, заканчивая задействованием системы пожаротушения, – объяснил он. – Но какая последовательность действий была зафиксирована для экипажа Ил-112В и в какой мере экипаж выполнил эти рекомендации, неизвестно. По мнению эксперта, оценить шансы экипажа на спасение машины невозможно, поскольку отсутствуют какие-либо полные данные о том, какая ситуация возникла на борту. «Что касается опасности пожаров на воздушном судне, то одной из очевидных проблем является нарушение целостности коммуникаций. То есть огнем могут быть повреждены трубопроводы и другие важные элементы конструкции, что чревато как минимум потерей управляемости, а как максимум – разрушением конструкции в полете», – рассказывает Пантелеев. Эксперт уточнил, что, судя по видеокадрам, «на финальном этапе воздушное судно действительно уже не управлялось экипажем и совершало неуправляемое падение». «При этом говорить о прямой связи возгорания и потери управления мы не можем», – добавил Пантелеев. Также авиаэксперт обратил внимание, что для аварийного покидания воздушного судна экипажу требуется некоторое время. «Если бы ситуация развивалась не так скоротечно и члены экипажа своевременно приняли бы решение об эвакуации с воздушного судна, то, возможно, они могли бы спастись. Но рассуждать на эту тему некорректно», – полагает собеседник. Пантелеев считает, что теперь произойдет очевидная сдвижка по срокам проведения летных испытаний, поскольку пока второго летного экземпляра самолета Ил-112В нет. Однако он указал на высокую потребность в самолетах такого класса у России, поэтому реализация программы будет несколько отсрочена, но ни в коем случае не прекращена. «Это легкий военно-транспортный самолет, для которых у отечественных военных есть много задач. А самолеты Ан-26, которые сейчас используются для решения этих задач, морально устарели и в ближайшее десятилетие будут выбывать из силовых ведомств по исчерпании календарного срока их службы. Кроме того, новый самолет обладает улучшенными транспортными возможностями», – считает собеседник. «Говорить о том, что проблема кроется именно в двигателе ТВ7-117С сейчас оснований нет. Давайте дождемся результатов расследования. На кадрах, которые мы все видели, заметно возгорание в районе двигателя. Сейчас мы не можем однозначно сказать, что именно горело и по какой причине. Данные по возможным причинам возгорания и по срабатыванию системы пожаротушения могут быть получены после анализа бортовых самописцев», – заключил он. Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник РИА «Новости». В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. «Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии», – сообщили в госкорпорации. Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. По словам источника в экстренных службах, пилоты до последнего момента пытались спасти борт, боролись за его живучесть, одновременно уводя от жилого сектора. Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он. По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление. На новом военно-транспортном самолете Ил-112В используется турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ производства АО «ОДК-Климов». На машинах аналогичного класса ранее устанавливались двигатели, которые производились на украинском предприятии «Мотор Сич» и до 2014 года поставлялись для нужд российского авиапрома. 13 августа сообщалось, что Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. В конце августа его планировали впервые продемонстрировать гостям форума «Армия-2021». Стало известно о последних маневрах Ил-112В перед крушением 17 августа 2021, 13:14

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Управлявшие разбившимся в Московской области Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт, сообщил источник в экстренных службах. «Пилоты боролись за живучесть судна, одновременно уводя от жилого сектора», – сообщил собеседник ТАСС. По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление. В ОАК сообщили, что на месте крушения проводятся спасательные работы, судьба экипажа пока остается неизвестной. В МЧС заявили, что разрушений после авиакатастрофы на земле нет. «На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось очаговое горение самолета. Разрушений на земле нет, угроза населению отсутствует», – сказали в ведомстве. Между тем представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила, что по факту авиакатастрофы проводится проверка. «Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК выехали на место крушения самолета Ил-112 в подмосковной Кубинке. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», – пояснила она. Глава управления Павел Выменец поручил своему первому заместителю Александру Перепелицыну отправиться на место для координации работы. Напомним, на борту было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия. Талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 11 сентября 17 августа 2021, 15:39

Фото: U.S. Army/Staff Sgt. Michael L. Casteel

Текст: Елена Мирошниченко

Представитель «Талибана» (запрещено в России) Сухейль Шахин заявил, что США должны вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября, движение не намерено атаковать американских военных. «Они объявили, что выведут свои войска до 11 сентября. То есть они должны вывести все свои силы, а мы привержены тому, чтобы не атаковать их. И мы на них не нападали», – заявил Шахин в эфире телеканала Sky News, его слова приводит РИА «Новости». Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Кортнев объяснил нелепость обвинений Боба Дилана в изнасиловании 17 августа 2021, 16:50

Фото: PA Images/Reuters

Текст: Татьяна Косолапова

Если действия сексуального характера произошли в обществе новой морали, тогда подобные обвинения действительно имеет смысл рассматривать, но в случае с историей с певцом Бобом Диланом это выглядит просто смешно, сказал газете ВЗГЛЯД музыкант, солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Жительница США обвинила знаменитого американского певца и лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана в том, что 56 лет назад артист якобы, используя свою славу, чтобы войти в доверие, изнасиловал ее 12-летнюю. Звезда же выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах категорически отверг и сообщил, что намерен защищаться. «Лично у меня отношение к Бобу Дилану абсолютно уважительное как к патриарху сцены и англоязычной поэзии, человеку, который получил Нобелевскую премию по литературе. Женщину эту жалко, потому что, как я понимаю, ей невозможно больше никак заявить о себе в этой жизни, кроме как вспомнить историю 56-летней давности», – говорит Кортнев. Он подчеркивает, что события, которые описывает потерпевшая, а как заявляется инцидент произошел в 1965 году, как раз осуществлялись во времена сексуальной революции в США (1960-1970-е XX века), поэтому в свои 12 лет дама скорее всего «вела себя соответствующим образом». Однако это ни в коем случае не оправдывает Дилана, но и обвинять его в чем-то не стоит. «По-моему, ничем, кроме как желанием подзаработать это вытаскивание скелета из шкафа не обусловлено. В 68-летней этой тетечке следует подумать о вечном, душе, а не о том, что 56 лет назад к ней приставал Боб Дилан», – считает музыкант. История это никаким образом подтвердиться не сможет, убежден собеседник. А даже если сам Дилан решит признаться в содеянном, его слова вряд ли будут учтены кем-то, поскольку «в 80 лет может привидеться все, что угодно». «Я в принципе ко всей этой волне обвинений против известных деятелей искусства отношусь с ровным презрением. Я понимаю, что если преступление как-то свежо и горячо в памяти, и если подобного рода действия произошли в обществе новой морали, а она только начала пробуждаться 20–25 лет назад, тогда подобные обвинения действительно имеют смысл рассмотрения. Но если мы говорим о каких-то сексуальных актах, которые произошли 40–50 лет назад, то это просто смешно. Тогда планета Земля вращалась в абсолютно другую сторону и были кардинально другие правила», – заключил Кортнев. Музыкант также добавил, что никаких доказательств преступления не осталось, а значит решить спор на сегодняшний день вряд ли удастся, да и не нужно это скорее всего никому. Более того, он полагает, что вмешиваться в такие давние дела даже считается неприличным. На Западе волна разоблачений, связанных с сексуальными домогательствами и изнасилованиями, началась еще в 2017 году с обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а после затронула представителей самых разных сфер деятельности, включая политиков. Актриса Алисса Милано призвала всех сталкивавшихся с сексуальными домогательствами ответить на ее пост словами Me too. Эти слова стали названием движения против сексуальных домогательств #MeToo. Заслуженный учитель России защитил одну из традиций 1 сентября 17 августа 2021, 20:01

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Традицию дарить своему педагогу цветы на День знаний ни в коем случае нельзя разрушать, поскольку букет – это одна из возможностей выразить свое почтение к преподавателю, продемонстрировать свою связь детского мира с педагогическим, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров. За последние годы активно развивается тенденция дарить на День знаний учителю всего один цветок от ученика в качестве символа внимания, а оставшиеся деньги, которые родители были намерены потратить на букет, предлагается переводить в различные благотворительные фонды. Одна из таких – акция «Дети вместо цветов», согласно которой сэкономленные средства направляются на помощь детским приютам. Как же к такому новшеству относятся сами педагоги? «Идея дарить всего один цветок от ученика или букет от класса, потому что на этом можно сэкономить для якобы других благих целей, мне кажется фальшивой. Давайте на педагогах не экономить! Это благое дело - подарить букеты учителю. Это и есть отчасти та благотворительность, о которой некоторые, упиваясь этим понятием, рассуждают, не вникая в его суть», – говорит Снегуров, который уже 35 лет в педагогике. Собеседник убежден, что тот, кто действительно щедр душой и хочет жертвовать денежные средства на благотворительность, это делает не с сэкономленных от цветов денег. «Я помню первое сентября, когда представлялась пестрая картина букетов, нарядные одежды детей, их улыбок – все это создавало невероятную атмосферу. И главное, это не получить эти букеты, а потом считать цветы и взвешивать, не в этом смысл. Букет – это одна из возможностей выразить свое почтение к педагогу, продемонстрировать свою связь детского мира с педагогическим. Таких возможностей в течение года не много, поэтому данную традицию ни в коем случае нельзя разрушать», – объясняет учитель. Цена букета для преподавателя, по словам Снегурова, не имеет никакого значения. По его мнению, это могут быть даже дачные цветы, аккуратно собранные в простую, но милую композицию. «Важна трансляция душевного расположения через этот букет. Не сам этот объект, а возможность продемонстрировать эту симпатию педагогу», – считает собеседник. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебный год в российских школах начнется в традиционном формате, поскольку очень важно, чтобы дети пришли в классы, встретились со своими учителями. Северная Македония объявила о высылке второго российского дипломата 17 августа 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Северной Македонии высылают второго российского дипломата в этом году, сообщил на брифинге глава МИД страны Буяр Османи. В мае из Скопье уже выслали одного дипломатического сотрудника, на что Россия приняла ответные меры. Во вторник глава МИД республики сообщил на брифинге о высылке еще одного сотрудника российского посольства. «Так как информация этого рода обычно носит секретный характер, не могу раскрывать детали, но МИД сейчас получит подтвержденные и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции, и предпримет меры для защиты своей национальной безопасности, а также безопасности союзников в альянсе, которому принадлежим. Так что, информация верна», – передает РИА «Новости» заявление Османи. Как сообщили в российской дипмиссии, Москва рассматривает ответные меры после объявления персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Северной Македонии. «Мы подтверждаем факт получения ноты об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников посольства. Данный сотрудник уехал из Северной Македонии за 10 дней до этого в связи с завершением командировки. В данный момент российская сторона рассматривает ответные меры», - сказали в посольстве. Напомним, в мае Северная Македония дала российскому дипломату неделю на отъезд из страны. Польский генерал пожаловался на превосходство российских танков 18 августа 2021, 04:00

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Устаревшие танки Т-72 и PT-91 Twardy, которые есть у Польши, значительно уступают современным российским танкам, заявил польский генерал-лейтенант Богуслав Самол. Он отметил, что сейчас в польской армии значительное количество Т-72 и PT-91 Twardy, модернизированные российские танки превосходят их «в тактико-техническом плане». В ближайшие пять-десять лет Польше придется найти способ обновить свои танки, сказал Самол. Он считает, что их нужно будет разместить в восточной части страны, граничащей с «потенциальным агрессором». По мнению генерала, покупка американских «Абрамсов» серьезно усилит оборонный потенциал Польши, передает РИА «Новости». Напомним, сейчас устраны есть свыше 200 Leopard 2A4 и 2A5, более 230 Т-72 и около 500 PT-91 Twardy. Польша хочет купить 250 американских танков за 23 млрд злотых (6 млрд долларов). Читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли министра обороны страны Мариуша Блащака, обещавшего «разместить» американские танки в России.