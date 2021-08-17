Астрономы предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

«Существует целый класс астероидов, которые называются «астероиды, сближающиеся с Землей». Те из них, которые в не самом далеком будущем могут приблизиться к Земле на расстояние 7,5 млн километров или менее, считаются потенциально опасными объектами. По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 млн километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра», – передает РИА «Новости» сообщение планетария.

Там отметили, что за всю историю наблюдений за объектами подобного рода астероиды пролетали около Земли и на значительно более близких расстояниях. Так, в 2011 году два астероида размером 100 и 360 метров приблизились к планете на 384 тыс. километров. «За сто лет таких близких пролетов было более 30. Как правило, все предсказанные астероиды беспрепятственно пролетают мимо нас», – сказали в пресс-службе.

Ученые обратили внимание, что наибольшую опасность представляют те небесные тела, которые не отслеживаются астрономами и мир узнает о них только после падения. Это тунгусский феномен и челябинский метеорит. В первом случае в результате взрыва огромной мощности на территории бассейна реки Подкаменная Тунгуска был повален лес на площади более 2000 квадратных километров. Во втором случае в результате серии взрывов в воздухе раны от выбитых стекол получили местные жители.

«Таким образом, опасность представляют как раз «нежданные гости» из космоса. А такие события происходят примерно один раз в сто лет», – отметили в планетарии.

Напомним, в марте НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида.