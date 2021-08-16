В МИД сообщили об отсутствии у талибов целей вне Афганистана

В Москве не видят ни одного факта, который говорил бы об угрозе «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) союзникам России в Центральной Азии, сами талибы говорили, что у них нет целей за пределами Афганистана, заявил спецпредставитель президента, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Они (талибы) неоднократно подтверждали, что у них нет экстерриториальных целей, они выучили свои уроки в Афганистане 2000-го года. Поэтому прямой угрозы безопасности наших союзников в Центральной Азии мы не видим, и нет ни одного факта, говорящего об обратном», – передает РИА «Новости» заявление Кабулова в эфире Первого канала.

«Но это не означает, что мы должны расслабляться, поскольку в такой хаотической ситуации, когда идет тотальная смена режима, всегда возникает ниша для других международных террористических организаций, которые могут в перспективе представлять угрозу безопасности наших союзников», – добавил российский дипломат.

По его словам, Россия давно подготовила «почву для разговора с новой властью в Афганистане».

«Это актив российской внешней политики, который мы используем по полной в долгосрочных интересах Российской Федерации», – подчеркнул Кабулов.

Он отметил: Москва исходит из того, что движение «Талибан» будет соблюдать договоренности по ненападению на страны Центральной Азии.

«Мы все-таки исходим из того, что договоренности должны выполняться. Пока что в части, касающейся безопасности нашего посольства и безопасности наших союзников в Центральной Азии, это обнадеживающий сигнал. Мы люди доверчивые, но не до такой степени. Будем внимательно следить за дальнейшими шагами», – сказал он.

«Мы в принципе готовы к разного рода событиям, но исходим из более благоприятного для России и ее союзников», – сказал Кабулов.

Он добавил, что руководство движения «Талибан» (запрещено в РФ) давно показали себя более договороспособным, чем прежнее марионеточное правительство Афганистана.

«Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», – сказал он.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

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