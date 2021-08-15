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Врач Роспотребнадзора посоветовала петь народные песни для восстановления после COVID
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После перенесенного коронавируса пациентам для восстановления легких можно петь народные протяжные песни, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
После перенесенного коронавируса пациентам для восстановления легких можно петь народные протяжные песни, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
«Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D», – передает ее слова РИА «Новости».
Также она рассказала, что пациентам после коронавируса важно восстановить режим сна и бодрствования.
Также часто можно столкнуться после заболевания с гиподинамией, так как очень многие люди во время COVID-19 практически не двигаются из-за слабости, потом, полноценно не восстановившись, выходят на работу и садятся за компьютер на целый день. Именно поэтому, пояснила врач, необходимо постепенно увеличивать физическую активность.
Кроме того, чтобы легкие восстановились, очень хорошо петь протяжные народные песни на выдохе, исполнять их нужно негромко в удобной тональности.
«Течение постковидного синдрома у всех разное, поэтому единого метода лечения нет. Конечно, желательно программу реабилитации подбирать индивидуально, вовремя обратившись к специалистам», – подчеркнула Омарова.
Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что с постковидным синдромом сталкивается каждый пятый молодой человек, чаще всего он проявляется в виде нарушений сосудистой и нервной систем.
Изучено влияние коронавируса на репродуктивные способности мужчин
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Российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, при этом вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье.
Влияние COVID-19 и вакцины «Спутник V» на репродуктивную функцию мужчин с помощью передовых молекулярно-генетических методов изучала группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина.
На первом этапе было проведено комплексное обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, которое включало в себя анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом. Затем к работе подключились биологи и биоинформатики, которые провели углубленный генетический анализ.
«Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19», – передает РИА «Новости» текст исследования.
Ученые также провели аналогичную оценку репродуктивной функции 44 мужчин, привитых вакциной «Спутник V». Полученные данные говорят об отсутствии воздействия вакцины на уровень гормонов и показателей спермограммы. Генетический анализ не выявил аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус.
Ранее в РАН назвали способ восстановить функции мозга после COVID.
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Власти США пожаловались на «российскую дезинформацию» о COVID-19
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Министерство внутренней безопасности США утверждает, что связанные с Россией, Китаем и Ираном СМИ якобы распространяют заведомо ложную информацию о коронавирусе и вакцинах.
Оценивая угрозы в террористической сфере для США, МВБ заявило, что страны, которые являются «противниками» Вашингтона, «активизировали попытки посеять разногласия». В частности, как утверждает американское ведомство, «связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин». Кроме того, по версии министерства, в ряде случаев они «усиливали призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения». Доказательств своих заявлений МВБ не приводит, передает ТАСС.
Напомним, что США и Европа и раньше утверждали, что российская сторона якобы занимается распространением «дезинформации» о COVID-19. При этом Запад сам уже долгое время активно ведет кампанию против российской вакцины «Спутник V».
Грузия останавливает транспорт из-за пандемии коронавируса
В Грузии в связи с резким ростом случаев заболевания коронавирусом с 14 августа по 4 сентября останавливается общественный транспорт, заявил в четверг глава правительственного координационного штаба по борьбе с пандемией Георгий Гвибрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Полностью запрещаются фестивали, концерты и иные увеселительные мероприятия, сокращается срок работы ресторанов, кафе и баров – сейчас они закрываются в полночь, а с 14 августа будут работать до 23 часов.
К процессу вакцинации будут подключены военные врачи, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. Не исключено развертывание полевых госпиталей.
В минувший вторник Грузия поставила суточный рекорд заболеваемости и смертности от коронавируса – число выявленных случаев заражения составило 5 697, скончалось 54 человека. В среду и четверг показатель заболеваемости также превышал 5 тыс. случаев, численность летальных исходов в эти дни приближалась к 50.
По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 466 326 случаев заражения, скончались 6 279 человек.
В стране с населением в 3,7 млн человек прививки сделали немногим более 715 тыс. человек. Темпы считаются невысокими, поэтому в сентябре, возможно, в рестораны и спортивные залы будут пускать только привитых или сделавших тесты.
Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе называет ситуацию «катастрофической». По решению правительства Грузии, с 10 августа стало обязательным ношение масок на открытых площадках при встрече пяти и более человек. С 22 июня это требование было отменено. Также запрещены с 10 августа свадьбы и поминки. Нарушение обернется для физического лица штрафом в 2 тыс. лари (645 долларов), для юридического – 10 тыс. лари (3225 долларов).
По данным СМИ, многие прибывшие в Грузию туристы из-за ограничений начали покидать страну раньше времени.
Ранее власти Грузии заявили о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности
Польша поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM.
«Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию – более 650 тысяч, а планируем – 1,2 млн», – цитирует РИА «Новости» Краску.
Министр подчеркнул, что это будет именно продажа, а не безвозмездная передача. По его словам, речь идет о препарате производства AstraZeneca.
Ранее исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В Швейцарии после прививок Pfizer и Moderna умерли 133 человека
После вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались боле 130 человек, медицинские власти подчеркивают, что доказательств связи между прививками и летальными исходами нет, сообщил швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.
По данным ведомства, к 10 августа известно о 5304 случаях побочных эффектов, появившихся, скорее всего, после применения вакцин, из них 1934 сообщения касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 3279 – вакцины Moderna. В 91 случае использованная вакцина не была указана. Сообщается, что из всех побочных эффектов 1838 были квалифицированы как серьезные, передает РИА «Новости».
«В 133 серьезных случаях люди умерли через разные временные интервалы после вакцинации. Несмотря на хронологическую корреляцию, ни в одном из случаев нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти», – говорится в сообщении.
Ведомство также получило сообщения о 96 случаях миокардита и перикардита после вакцинации. При этом швейцарский надзорный орган считает, что причинно-следственная связь между вакцинацией и миокардитом или перикардитом «как минимум возможна».
В июле мужчина 47 лет умер в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса. Хронических заболеваний он не имел.
Слуцкий о покупке Киевом почти просроченных вакцин: Больно и горько за украинцев
Желание украинского руководства купить вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности – это последствия событий 2014 года, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Что сказать: больно и горько за Украину. «Революция достоинства» 2014 года продолжает приносить ей свои «плоды». На этот раз – в виде без пяти минут просроченных вакцин, еще и не забесплатно к тому же», – цитирует Слуцкого РИА «Новости».
Депутат отметил, что это может привести к неоднозначным последствиям для здоровья граждан Украины.
«Для простых украинцев цена внешнего управления может оказаться слишком высока в прямом смысле – вред здоровью и жизни. Если что, напоминаю: в России в последнее время активно развивается вакцинный туризм – люди из многих стран приезжают к нам прививаться против коронавируса. И да: вакцины в России всегда свежие», – заключил он.
Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска ранее заявил, что польская сторона поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности.
За сутки в России выявили 22,1 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 22144 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22144 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2317, Санкт-Петербурге – 1823, Московской области – 1307.
Всего в стране выявили 6 579 212 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 867 890 человек, из них 19 550 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 819 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 169 683 человека.
Накануне, 13 августа, в России выявили 22 277 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 345.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Москве отменили требование о переводе на удаленную работу 30% сотрудников
С 13 августа в Москве отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил об этом в своем блоге. При этом он указал, что работодателям рекомендуется и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций.
При этом работодатели «по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ». Однако «отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней)».
Вместе с тем в Москве отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.
«Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее семи тысяч коек – минимальное количество с начала апреля (...) Число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек», – сообщил мэр.
Он отметил, что за последние дни столичные власти провели уже несколько этапов смягчения ограничений, в целом Москва «вернулась к обычному ритму жизни».
«Вместе с тем многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», – указал Собянин.
Он добавил, что «очень хочется как можно скорее снять эти ограничения», но «нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад».
«Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии. Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать. Но еще больше зависит от нас. Берегите себя и своих близких! Это самый надежный путь к победе над пандемией», – заключил мэр российской столицы.
Ранее в Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. До этого мэр заявил, что российская столица прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в Москве идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее.
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Врач дала совет по восстановлению мышц после COVID
Люди, перенесшие COVID-19, часто теряют существенную часть мышечной массы, но ее можно восстановить без риска для здоровья, заявила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.
Павлова отметила, что если человек тяжело болел COVID-19 и лежал в больнице, то он выходит оттуда с очень заметной потерей веса, передает радио Sputnik.
«Зачастую эта потеря происходит за счет мышечной массы. Да, жировая масса тоже теряется, но в первую очередь – мышечная. У меня есть пациент, который за полтора месяца в реанимации потерял 30 килограммов, там была очень тяжелая история. Но есть и люди, которые теряли всего по 3-4 килограмма, тут могут быть совершенно разные изменения», – пояснила она.
Приступать к восстановлению мышечной массы после выздоровления нужно аккуратно, без чрезмерных нагрузок на сердечно-сосудистую систему.
«Даже если человек до ковида был очень хорошо натренирован, то все равно начинать надо с малоинтенсивных занятий. Самая безопасная история – это ходьба и плавание. Начинаем с прогулок и постепенно увеличиваем дистанцию и скорость ходьбы», – посоветовала Павлова.
Также она рекомендовала в ходе занятий внимательно следить за пульсом и увеличивать нагрузку только если ритм сердцебиения в норме.
«Сейчас у всех есть умные часы и смартфоны и можно четко отследить пульс. Если пульс повышается в начале физической активности, но очень быстро восстанавливается во время занятий, то можно переходить к более интенсивным видам нагрузки», – отметила она.
В случаях, когда восстановление мышечной массы происходит очень медленно или вовсе не происходит, помочь сможет врач-реабилитолог.
Ранее в России создали технологию воссоздания снов, она должна помочь при восстановлении после инсультов и коронавируса.
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Врача поликлиники поймали в Москве на незаконной выдаче сертификатов о вакцинации от COVID-19
В Москве сотрудник поликлиники занимался незаконным оформлением и выдачей сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил департамент здравоохранения города.
«Совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники №64. Возбуждено уголовное дело», – сообщается на сайте департамента.
Сейчас ведомство и руководство поликлиники помогают правоохранителям установить виновных в произошедшем, и причины инцидента.
В департаменте заверили, что метод организации вакцинации в Москве исключает возможность таких ситуаций, также применяется метод «контрольной закупки» и проводится сотрудничество с правоохранительными органами.
Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы.
За сутки в России выявили 22,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 22 277 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 277 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2529, Санкт-Петербурге – 1810, Московской области – 1223.
Всего в стране выявили 6 557 068 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 848 340 человек, из них 19 368 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 815 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 168 864 человека.
Накануне, 12 августа, в России выявили 21 932 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 345.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Венгрия разрешила въезд в страну невакцинированным от COVID туристам из России
Власти Венгрии разрешили въезд в страну невакцинированным от коронавируса туристам из России с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина, сообщило посольство Венгрии в Москве.
«В соответствии с поправками к распоряжению правительства Венгрии об ограничениях на въезд в страну, в качестве исключения из этих ограничений разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведенным в России в течение 72 часов до въезда», – говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства Венгрии в Москве, передает ТАСС.
В диппредставительстве отметили, что обладателям отрицательных ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации будут выдаваться только однократные туристические визы. В сообщении указано, что «к заявлению на визу необходимо приложить оплаченный билет. Документы, подтверждающие поездку в Венгрию, также обязательно должны содержать собственный код бронирования авиакомпании или организации, предоставляющей проживание (гостиничные услуги)».
Уточняется, что заявления на получение шенгенской визы будут приниматься только для поездок, совершаемых в течение 3 месяцев с момента подачи документов. «При возникновении подозрений относительно действительных намерений въехать в Венгрию в качестве целевой страны заявление будет отклонено», – добавили в посольстве.
Напомним, что россияне при наличии сертификата о вакцинации любой из вакцин от коронавируса могут свободно въезжать на территорию Венгрии без предоставления ПЦР-теста и нахождения на карантине.
Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников, а также санкций к «непривитым детям».
«Во-первых, что хочется сказать точно и определенно: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации, не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо», – цитирует РИА «Новости» Кузнецову.
По ее словам, по отношению к непривитым от COVID-19 детям и школьникам не должно применяться «никаких санкций».
«Все пойдут в школу, очень важно, чтобы все пошли в школу и никакого дистанционного образования. Только очная форма обучения, и здесь нужно создать для этого все условия, этой цели надо добиваться», – добавила она.
Ранее ректоры ведущих вузов страны на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов – Минобрнауки выпустит соответствующие рекомендации.
Минпросвещения запланировало начать учебный год в очном формате и дало учителям рекомендации по вакцинации.
В ВОЗ допустили появление нулевого пациента с COVID в лаборатории в Китае
Нельзя исключать версию заражения нулевого пациента в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае, заявил датскому телеканалу TV 2 датский ученый, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек.
«Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории (в Ухане), который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории в Ухане», – приводит его слова РИА «Новости». Ученый подчеркнул, что это только гипотеза.
Исследователи считают, что «вполне возможно» пандемия началась с заражения человека летучей мышью.
«Сотрудник, заразившийся в полевых условиях при взятии проб – одна из возможных гипотез. Именно здесь вирус переходит с летучей мыши на человека. В этом случае это именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами», – рассказал Эмбарек.
Он подчеркнул, что пока ученые не нашли точной причины распространения пандемии, они продолжают работу с несколькими гипотезами.
Ранее глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
За сутки в России выявили 21,9 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 21 932 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 932 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2294, Санкт-Петербурге – 1801, Московской области – 1143.
Всего в стране выявили 6 534 791 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 828 972 человек, из них 20 195 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 808 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 168 049 человек.
Накануне, 11 августа, в России выявили 21 571 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 361.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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