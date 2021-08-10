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Выяснилась доля молодых россиян с постковидным синдромом
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С постковидным синдромом сталкивается каждый пятый молодой человек, чаще всего он проявляется в виде нарушений сосудистой и нервной систем, сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.
«По статистике, каждый пятый молодой человек имеет постковидный синдром в той или иной форме, человек старше 50 лет – каждый второй», – сообщил эксперт в эфире радиостанции «Вести FM».
По его словам, постковидный синдром может иметь различные проявления: самые легкие – это потеря обоняния, более сложные – отсроченные инфаркты, инсульты, поражения органов вплоть до удаления.
«Снижение толерантности к нагрузкам, человек больше не может подняться на 4-5 этаж, как раньше поднимался, не может длительно выносить физические нагрузки, то есть работоспособность его падает, особенно на тяжелых производствах», – рассказал врач.
Он добавил, что у пациентов также может наблюдаться нарушение зрения, варикозное расширение вен, в том числе тромбы в конечностях, в сетчатке, микротромбы в головном мозгу.
«К сожалению, эти все нюансы как следствие коронавируса нарушают качество нашей жизни. При этом у людей, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, единичные такие случаи постковидного синдрома [встречаются], в отличии от тех, кто не вакцинировался. Прививка помогает, спасает от постковидного синдрома», – заключил он.
Тимаков отметил, что самая главная опасность коронавируса в том, что человек может не понимать, что он болен, но при этом коронавирус уже размножается у него в организме и поражает органы.
Также врач подчеркнул, что постковидный синдром у молодых людей проявляется в виде нарушений сосудистой и нервной систем. По его словам, его основная опасность в том, что молодые люди часто не замечают проблем с организмом до наступления серьезных осложнений.
«И молодые люди, когда идут активно заниматься спортом после коронавируса, теряют сознание, происходит головокружение. Это может быть чревато, можно удариться, а можно попасть под машину, где-то упасть в метро или во время занятий спортом», – сказал он.
По словам эксперта, очень важно правильно войти в обычный режим жизни после перенесенного заболевания. Также взлет-посадка самолета и смена климата могут негативно сказаться на здоровье граждан, перенесших коронавирус.
Ранее замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева сообщила, что постковидный синдром может обнаружиться даже через полгода после выписки из больницы, но чаще всего его проявления отмечают через четыре недели после перенесенного коронавируса.
Также сообщалось, что постковидный синдром чаще встречается у женщин, хотя болеют коронавирусом дольше, по некоторым данным, мужчины.
Отметим, что постковидный синдром часто проявляется в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций.
Эпидемиолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тыс. человек
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Один человек мог передать коронавирус 1,5 человек из-за особенности иммунной системы суперраспространителя, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
«Организм такого заболевшего создает благоприятные условия для более быстрой репликации вирусных частиц и большего выброса их во внешнюю среду», – приводит слова Шункова канал «360».
Другими причинами могли стать образ жизни и профессиональная деятельность больного. В частности, он мог посещать места большого скопления людей, где не соблюдалась социальная дистанция.
По словам Шункова, выявлять таких суперраспространителей крайне сложно. «Бывало так, что отстраняли здоровых, которые, вероятнее всего, могли заразиться и оставляли на работе контактных, которые в итоге заболевали. И цепочка заражений продолжалась», – уточнил врач.
Ранее руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что в России зафиксирован случай суперраспространения COVID, когда один человек передал инфекцию сразу 1,5 тыс. человек.
Семенов пояснил, что по статистике один пациент с COVID-19 при стандартным варианте коронавируса инфицирует от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести человек, суперраспространитель же может инфицировать значительно больше среднего числа.
Израиль назвал дату исключения России из списка запрещенных для посещения стран
Власти Израиля планируют с 16 августа исключить Россию из списка запрещенных для посещения стран в период пандемии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Уточняется, что ведомство постановило исключить Россию, Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР из списка стран, запрещенных для посещения израильтянами в период пандемии без разрешения специальной комиссии, передает ТАСС.
Также в заявлении указано, что министерство утвердило состав «красного» и «желтого» списков государств по уровню угрозы распространения коронавируса. К странам из «красной» зоны относятся Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция, к «желтым» – Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдова, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия.
Для посещения «красных» стран будет требоваться разрешение израильских властей, нарушение этого положения карается штрафом в пять тысяч шекелей (около 115 тыс. рублей). Для «желтых» государств израильтянам необходимо будет изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на COVID-19.
Отмечается, что с 16 августа остальные страны, включая Россию, будут отнесены к «оранжевому» списку государств, которые израильтянам посещать разрешено, но по возвращении из которых обязательно прохождение недельного карантина для привиты и переболевших граждан.
В мае минздрав Израиля внес Россию в список стран, в которые запрещено выезжать гражданам из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
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Российские ученые объяснили высокую заразность штамма «дельта»
Для инфицирования штаммом коронавируса «дельта» требуется меньше вирусных частиц, чем для инфицирования обычным штаммом, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
«Мы показали [в ходе исследований], что количество вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в 10 раз меньше. Дельта-вариант более эффективно передается от зараженного организма к незараженному», – заявил Максютов в эфире «Россия 1», передает ТАСС.
Ранее руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что в России зафиксирован случай суперраспространения COVID, когда один человек передал инфекцию сразу 1,5 тыс. человек.
Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил, как возможно инфицирование сразу 1,5 тыс. человек.
Названа причина отравления детей в поезде из Мурманска в Адлер
Причиной отравления детей, госпитализированных с поезда Мурманск – Адлер в Краснодарском крае, стал норовирус второго типа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель – норовирус второго типа. Все необходимые меры принимаются», – приводит слова представителя пресс-службы надзорного ведомства ТАСС.
Отмечается, что глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль. «Ведется эпидемиологическое расследование. Возбуждено административное производство. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой», – говорится в сообщении.
Кроме того, управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю принимаются все необходимые меры по факту заболевания детей, в частности, заболевшие госпитализированы, контактные лица размещены в отдельных корпусах под медицинским наблюдением, уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее в субботу с поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 56 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы.
Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей.
Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть.
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Врач объяснил разницу между легкой и тяжелой формами COVID-19
Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, какие симптомы бывают при легкой и тяжелой формах коронавируса.
Сапего заявил, что после прививки риск заражения инфекцией существенно понижается, а в случае болезни симптомы будут легче. Симптомы легкой формы похожи на проявления обычной простуды: «Кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела где-нибудь до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. Может быть легкая одышка при физической нагрузке», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.
Тяжелые симптомы – это «одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, проблемы с головой, когда человек плохо соображает и странно себя ведет, резкая слабость и температура тела выше 39 градусов». Они обычно встречаются у непривитых людей, у которых уже есть проблемы со здоровьем.
Сапего также отметил, что «пожилые люди болеют тяжелее» и что «хронические заболевания вроде сахарного диабета, ожирения, проблем с иммунитетом также способствуют более тяжелому течению болезни». При этом прививка, даже одна доза, резко снижает вероятность появления более тяжелых симптомов.
Напомним, руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов сообщил, что все вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, эффективны против известных мутаций коронавируса.
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Трамп заявил о лабораторном происхождении «китайского вируса»
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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что был прав, когда говорил о лабораторном происхождении нового коронавируса, который он назвал «китайским вирусом», потому что, по словам политика, именно оттуда он начал распространение.
«Я называю его китайским вирусом, потому что именно оттуда он начал распространение. Он появился в лаборатории», – приводит слова Трампа ТАСС.
«Я и раньше говорил, что он появился в лаборатории, но только теперь все отмечают, что, вероятно, я был прав», – посетовал республиканец.
По его словам, руководство социальных сетей, в том числе Twitter, активно блокировало людей, которые публиковали неподтвержденные данные о коронавирусе, в том числе теорию о его лабораторном происхождении. «Это абсолютно ужасно. Но он действительно появился в уханьской лаборатории», – заявил Трамп.
Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
Напомним, в четверг американские СМИ сообщили, что спецслужбы США добыли «гигантский каталог» информации о вирусах, которые изучались в лаборатории Уханьского института. Между тем Уханьский институт вирусологии открестился от создания коронавируса, а Пекин раскритиковал план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
В свою очередь руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов отметил, что доказательств искусственного происхождения коронавируса на данный момент нет, вирус имеет абсолютно природное происхождение.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
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Средство от глистов оказалось эффективно против коронавируса
Средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса, заявили специалисты из Института Скриппса (США), опубликовавшие результаты исследования в научном журнале ACS Infectious Disease.
Вещества, содержащиеся в салициланидах – препаратах от паразитов, – эффективны против определенных инфекций, что было доказано еще 10-15 лет назад. Однако, как утверждают авторы новой работы, «область» действия таких лекарств обычно ограничена кишечником, а порой они могут оказаться токсичны для организма, передает РИА «Новости».
Когда в прошлом году мир столкнулся с пандемией, ученые решили проверить действие салициланидов на COVID-19, учитывая все противовирусные свойства вещества. Одно из соединений (№11) отличалось способностью проходить через кишечник и всасываться в кровоток, не вызывая при этом токсичности.
Исследование показало, что оно также препятствует инфицированию клеток. «Соединение блокирует выход вирусного материала, и он просто распадается. Этот процесс не позволяет SARS-CoV-2 реплицироваться», – рассказал один из авторов работы Ким Джанда.
В экспериментах на мышах салициланид №11 снизил уровни воспаления, а также интерлейкина-6 – белка, выступающего ключевым фактором воспаления и, как следствие, цитокинового шторма.
Теперь ученые планируют подтвердить свои выводы в сложных тестах на животных, а затем провести клинические исследования. По их мнению, в условиях появления более агрессивных штаммов SARS-CoV-2 средство сможет защитить людей, особенно тех, кто не имеет возможности вакцинироваться.
За сутки в России выявили 22,1 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 22 160 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2150, Санкт-Петербурге – 1895, Московской области – 1487.
Всего в стране выявлено 6 469 910 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 769 981 человека, из них 14 474 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 769 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 165 650 человек.
Накануне, 8 августа, в России выявили 22 866 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 706.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Антисемитский плакат на акции против ковид-пропусков вызвал скандал во Франции
Прокуратура Франции ведет расследование в связи с информацией об антисемитском плакате на акции протеста против санитарных пропусков, сообщили СМИ.
В соцсетях распространили фотографию, на которой с этим плакатом запечатлена одна из участниц акции в городе Мец. Международная лига борьбы против расизма заявила, что собирается подать жалобу в связи с «явными проявлениями признаков антисемитизма», передает ТАСС со ссылкой на BFM.
Префект департамента Мозель Лоран Туве осудил «появление таких посланий» и сообщил, что полицейскому комиссариату Меца поручено соответствующее расследование. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что «антисемитизм – это преступление» и что личность женщины с плакатом устанавливается.
7 августа больше 150 городов Франции решили присоединиться к акции протеста против новых ограничительных мер, принятых властями из-за ситуации с коронавирусом.
Земли в Германии вернут властям более 2 млн доз вакцин от COVID-19
Земли в Германии намерены вернуть федеральным властям не менее 2,3 млн доз вакцин от коронавируса из-за спада спроса на прививки, пишет Welt со ссылкой на собственное исследование.
По его данным, 14 федеральных земель (из 16) планируют вернуть препараты и в понедельник предоставить данные о точном количестве в минздрав. О такой мере регионы задумались в связи со спадом спроса на вакцинацию со стороны населения.
При этом в первую очередь земли хотят отказаться от вакцин производителей AstraZeneca и Johnson&Johnson. Эти дозы будут поставлены в страны, которые испытывают дефицит вакцин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.
По последним данным минздрава, в Германии полностью привиты более 45 млн человек, или 54,4% населения.
Ранее глава Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц призвал увеличить давление на тех, кто не планирует вакцинироваться от коронавируса. По его словам, невакцинированных граждан и тех, кто сделал лишь первую прививку, следует лишить возможности поехать в отпуск.
Врач назвал методику диагностирования «постковидного синдрома»
У переболевших коронавирусом пациентов могут наблюдаться определенные симптомы COVID-19 и осложнения, рассказала врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, вовремя обнаружить признаки «постковидного синдрома» позволяют клинические анализы крови и мочи. «Мы видим в крови определенные изменения – и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она отметила, что ключевыми показателями при диагностике продолжительного COVID-19 является уровень свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы, а также витамина D.
При этом она предостерегла от самостоятельного анализа последствий коронавируса, поскольку многие процедуры могут принести вред здоровью.
«Представить, что сейчас все побегут и будут сдавать эти анализы, причем несколько раз в месяц, наверное, не нужно зря тратить деньги. Лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть», – добавила Лоцманова.
Врач посоветовала самостоятельно дома измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. Делать топографию легких, по словам кардиолога, нужно не позднее чем через три месяца после выздоровления, иначе это может быть опасно для здоровья.
Ранее стало известно, что средство от глистов оказалось эффективно против коронавируса.
За сутки в России выявили 22,9 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 22 866 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 866 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2761, Санкт-Петербурге – 1907, Московской области – 1527.
Всего в стране выявлено 6 447 750 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 755 507 человек, из них 15 669 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 787 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 164 881 человек.
Накануне, 7 августа, в России выявили 22 320 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 546.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полиция распылила перцовый спрей на участников протестов в Париже
Французские полицейские применили перцовый спрей против участников манифестации, выступающих за отмену санитарных пропусков в Париже, но разогнать демонстрантов не удалось.
Во французской столице проходят несколько акций протеста против санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Одна из манифестаций, в которой участвуют, в том числе, представители движения «Желтые жилеты», стартовала после 13.00 со станции Пон-де-Нейи. Конечной точкой маршрута шествия станет площадь Шатле, передает РИА «Новости».
Акция проходила мирно, однако в 17-м округе Парижа между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов начались небольшие стычки. Полиция распылила перцовый спрей на участников акции. Через некоторое время колонна демонстрантов двинулась дальше по намеченному маршруту.
Напомним, протесты из-за карантинных мер начались в 150 городах Франции.
Демонстранты недовольны принятым парламентом и одобренным Конституционным советом законопроектом, который предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала и расширение использования санитарных пропусков.
Ранее противников принудительной вакцинации разогнали слезоточивым газом в Афинах.
Британский ученый спрогнозировал будущее коронавируса
COVID-19 в скором времени станет «принципиально иным заболеванием», превратившись, как и другие коронавирусы, в еще одну причину простуды, такое мнение в статье в журнале Spectator выразил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер.
Как считает ученый, вирус SARS-CoV-2 никуда не денется, и, как другие коронавирусы, будет, вероятно, неоднократно проявляться примерно раз в пять лет. Вакцины, по мнению Хантера, осложнят его распространение, хотя со временем они станут меньше защищать от инфекции, но позволят избегать заболевшим госпитализации и смерти.
«COVIDстанет принципиально иным заболеванием. Через несколько лет подавляющее большинство инфекций будут протекать бессимптомно или в легкой форме. Иными словами, как и другие коронавирусы, он станет лишь еще одной причиной простуды», – передает РИА «Новости» слова профессора.
Он отметил, что остальные коронавирусы носят сезонный характер и, как правило, достигают пика зимой, поэтому можно предполагать, что с данным вирусом будет аналогичная ситуация. Новые штаммы SARS-CoV-2 чреваты проблемами, однако, по его словам, есть разумные основания полагать, что штамм «Дельта» может стать конечной точкой вируса.
«Едва перескочив на нового носителя, вирус редко срабатывает без сбоев. Вирус – это ключ, а его хозяин – то есть мы – замок. После скачка вирус стремительно эволюционирует до тех пор, пока не научится открывать замок. Наиболее подходящий вариант начинает господствовать, и эволюция резко замедляется», – пояснил Хантер.
Профессор высказал предположение, что штамм «Дельта» является наиболее сильным, выразив сомнения в вероятности аналогичного «всплеска» других вариантов. «Как мы видим на примере других коронавирусов, возникают дальнейшие мутации, благодаря которым вирус обходит имеющийся иммунитет, однако сама по себе одна «беглая» мутация еще не перечеркивает наработанной защиты от иммунитета и вакцин», – рассказал ученый.
По его мнению, худшая часть пандемии - по крайней мере, в Великобритании –- уже позади, однако в данном случае важно успешное проведение вторичной вакцинации. «Если все пойдет хорошо, новые длительные ограничения едва ли потребуются», – заключил он.
Ранее российские ученые объяснили высокую заразность штамма «дельта».
Минздрав Вьетнама решил рассмотреть запрос на импорт вакцины «Спутник V»
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь поручил министерству здравоохранения страны рассмотреть запрос компании Vimedimex на получение разрешения на импорт российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил вьетнамский портал официальной правительственной информации.
В распоряжении Фам Минь Чинь указывается, что Минздрав должен взять на себя ответственность по решению вопроса, а также координировать действия с соответствующими ведомствами при рассмотрении запроса компании Vimedimex, сообщает ТАСС.
В Vimedimex сообщили, что в случае получения разрешений, компания закупит 10 млн доз «Спутника V» у базирующейся в ОАЭ корпорации Royal Strategic Partners. Препарат будет использоваться на коммерческой основе.
Напомним, производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» стартовала во Вьетнаме, образцы первой партии препарата направлены в Институт имени Гамалеи для контроля качества.