Выяснилась доля молодых россиян с постковидным синдромом

С постковидным синдромом сталкивается каждый пятый молодой человек, чаще всего он проявляется в виде нарушений сосудистой и нервной систем, сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

«По статистике, каждый пятый молодой человек имеет постковидный синдром в той или иной форме, человек старше 50 лет – каждый второй», – сообщил эксперт в эфире радиостанции «Вести FM».

По его словам, постковидный синдром может иметь различные проявления: самые легкие – это потеря обоняния, более сложные – отсроченные инфаркты, инсульты, поражения органов вплоть до удаления.

«Снижение толерантности к нагрузкам, человек больше не может подняться на 4-5 этаж, как раньше поднимался, не может длительно выносить физические нагрузки, то есть работоспособность его падает, особенно на тяжелых производствах», – рассказал врач.

Он добавил, что у пациентов также может наблюдаться нарушение зрения, варикозное расширение вен, в том числе тромбы в конечностях, в сетчатке, микротромбы в головном мозгу.

«К сожалению, эти все нюансы как следствие коронавируса нарушают качество нашей жизни. При этом у людей, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, единичные такие случаи постковидного синдрома [встречаются], в отличии от тех, кто не вакцинировался. Прививка помогает, спасает от постковидного синдрома», – заключил он.

Тимаков отметил, что самая главная опасность коронавируса в том, что человек может не понимать, что он болен, но при этом коронавирус уже размножается у него в организме и поражает органы.

Также врач подчеркнул, что постковидный синдром у молодых людей проявляется в виде нарушений сосудистой и нервной систем. По его словам, его основная опасность в том, что молодые люди часто не замечают проблем с организмом до наступления серьезных осложнений.

«И молодые люди, когда идут активно заниматься спортом после коронавируса, теряют сознание, происходит головокружение. Это может быть чревато, можно удариться, а можно попасть под машину, где-то упасть в метро или во время занятий спортом», – сказал он.

По словам эксперта, очень важно правильно войти в обычный режим жизни после перенесенного заболевания. Также взлет-посадка самолета и смена климата могут негативно сказаться на здоровье граждан, перенесших коронавирус.

Ранее замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева сообщила, что постковидный синдром может обнаружиться даже через полгода после выписки из больницы, но чаще всего его проявления отмечают через четыре недели после перенесенного коронавируса.

Также сообщалось, что постковидный синдром чаще встречается у женщин, хотя болеют коронавирусом дольше, по некоторым данным, мужчины.

Отметим, что постковидный синдром часто проявляется в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций.