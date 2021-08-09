Определены сроки наступления постковидного синдрома

Постковидный синдром может обнаружиться даже через полгода после выписки из больницы, но чаще всего его проявления отмечают через четыре недели после перенесенного коронавируса, сообщила замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», – сказала она РИА «Новости».

Она уточнила, что у тех, кто перенес коронавирус в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться спустя месяц.

Ранее сообщалось, что постковидный синдром чаще встречается у женщин, хотя болеют коронавирусом дольше, по некоторым данным, мужчины.

Отметим, что постковидный синдром часто проявляется в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД