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Определены сроки наступления постковидного синдрома
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Постковидный синдром может обнаружиться даже через полгода после выписки из больницы, но чаще всего его проявления отмечают через четыре недели после перенесенного коронавируса, сообщила замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», – сказала она РИА «Новости».
Она уточнила, что у тех, кто перенес коронавирус в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться спустя месяц.
Ранее сообщалось, что постковидный синдром чаще встречается у женщин, хотя болеют коронавирусом дольше, по некоторым данным, мужчины.
Отметим, что постковидный синдром часто проявляется в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций.
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В России один пациент заразил COVID 1,5 тыс. человек
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В России зафиксирован случай суперраспространения COVID, когда один человек заразил новой инфекцией сразу 1,5 тыс. человек, сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
«В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1,5 тыс. человек», – приводит слова эксперта ТАСС.
Семенов пояснил, что по статистике один пациент с коронавирусной инфекцией при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести человек, суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа.
«Мы все понимаем, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, <…> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей. Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции», – отметил эксперт. «К сожалению, вклад суперарспространителей в заражение людей достаточно велик», – заключил Семенов.
Накануне американские СМИ сообщили, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио в Японии обнаружили опасный штамм коронавируса «лямбда». При этом власти Японии решили не сообщать общественности о выявлении опасной мутации до завершения ОИ.
Напомним, в конце июня в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщали, что случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в России нет.
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Эпидемиолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тыс. человек
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Один человек мог передать коронавирус 1,5 человек из-за особенности иммунной системы суперраспространителя, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
«Организм такого заболевшего создает благоприятные условия для более быстрой репликации вирусных частиц и большего выброса их во внешнюю среду», – приводит слова Шункова канал «360».
Другими причинами могли стать образ жизни и профессиональная деятельность больного. В частности, он мог посещать места большого скопления людей, где не соблюдалась социальная дистанция.
По словам Шункова, выявлять таких суперраспространителей крайне сложно. «Бывало так, что отстраняли здоровых, которые, вероятнее всего, могли заразиться и оставляли на работе контактных, которые в итоге заболевали. И цепочка заражений продолжалась», – уточнил врач.
Ранее руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что в России зафиксирован случай суперраспространения COVID, когда один человек передал инфекцию сразу 1,5 тыс. человек.
Семенов пояснил, что по статистике один пациент с COVID-19 при стандартным варианте коронавируса инфицирует от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести человек, суперраспространитель же может инфицировать значительно больше среднего числа.
Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
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Запад отказывается признать способность наработок российских ученых помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества, против отечественных препаратов ведется целенаправленная кампания, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Наша страна первой в мире зарегистрировала вакцину [от коронавируса] – «Спутник V» – и заявила о готовности поставлять ее на транспарентной и недискриминационной основе. Почти 70 государств уже лицензировали российский препарат. С рядом стран налажено совместное производство. Тем не менее, в этом вопросе мы продолжаем сталкиваться с пресловутыми «двойными стандартами», – заявил Антонов, заявление которого опубликовано на странице российской дипломатической миссии в Вашингтоне в соцсети Facebook.
«Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов. (...) В этой связи подчеркнем: там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией», – подчеркнул дипломат.
В ответ на просьбу прокомментировать публикации в американских СМИ о якобы имеющих место попытках России убедить американцев не вакцинироваться Антонов сказал: «Подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью. Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией».
«В условиях пандемии важны совместные усилия по расширению масштабов иммунизации. Необходимо сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики от новой короновирусной инфекции. Наша страна готова к такой работе со всеми партнерами, включая Соединенные Штаты», – указал Антонов.
«Что касается голословных обвинений против нас в попытках «подорвать» прививочные кампании в отдельных странах, то можем их объяснить лишь укоренившейся в американском обществе русофобией. Хотелось бы верить, что репортеры из США все же поймут, что основная задача журналистики – представлять аудитории проверенную информацию, а не тиражировать сплетни и домыслы», – подчеркнул дипломат.
Ранее глава МИД Сергей Лавров указал на необоснованные выпады Запада против российских вакцин.
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Названа причина отравления детей в поезде из Мурманска в Адлер
Причиной отравления детей, госпитализированных с поезда Мурманск – Адлер в Краснодарском крае, стал норовирус второго типа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель – норовирус второго типа. Все необходимые меры принимаются», – приводит слова представителя пресс-службы надзорного ведомства ТАСС.
Отмечается, что глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль. «Ведется эпидемиологическое расследование. Возбуждено административное производство. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой», – говорится в сообщении.
Кроме того, управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю принимаются все необходимые меры по факту заболевания детей, в частности, заболевшие госпитализированы, контактные лица размещены в отдельных корпусах под медицинским наблюдением, уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее в субботу с поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 56 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы.
Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей.
Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть.
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Трамп заявил о лабораторном происхождении «китайского вируса»
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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что был прав, когда говорил о лабораторном происхождении нового коронавируса, который он назвал «китайским вирусом», потому что, по словам политика, именно оттуда он начал распространение.
«Я называю его китайским вирусом, потому что именно оттуда он начал распространение. Он появился в лаборатории», – приводит слова Трампа ТАСС.
«Я и раньше говорил, что он появился в лаборатории, но только теперь все отмечают, что, вероятно, я был прав», – посетовал республиканец.
По его словам, руководство социальных сетей, в том числе Twitter, активно блокировало людей, которые публиковали неподтвержденные данные о коронавирусе, в том числе теорию о его лабораторном происхождении. «Это абсолютно ужасно. Но он действительно появился в уханьской лаборатории», – заявил Трамп.
Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
Напомним, в четверг американские СМИ сообщили, что спецслужбы США добыли «гигантский каталог» информации о вирусах, которые изучались в лаборатории Уханьского института. Между тем Уханьский институт вирусологии открестился от создания коронавируса, а Пекин раскритиковал план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
В свою очередь руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов отметил, что доказательств искусственного происхождения коронавируса на данный момент нет, вирус имеет абсолютно природное происхождение.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
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Средство от глистов оказалось эффективно против коронавируса
Средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса, заявили специалисты из Института Скриппса (США), опубликовавшие результаты исследования в научном журнале ACS Infectious Disease.
Вещества, содержащиеся в салициланидах – препаратах от паразитов, – эффективны против определенных инфекций, что было доказано еще 10-15 лет назад. Однако, как утверждают авторы новой работы, «область» действия таких лекарств обычно ограничена кишечником, а порой они могут оказаться токсичны для организма, передает РИА «Новости».
Когда в прошлом году мир столкнулся с пандемией, ученые решили проверить действие салициланидов на COVID-19, учитывая все противовирусные свойства вещества. Одно из соединений (№11) отличалось способностью проходить через кишечник и всасываться в кровоток, не вызывая при этом токсичности.
Исследование показало, что оно также препятствует инфицированию клеток. «Соединение блокирует выход вирусного материала, и он просто распадается. Этот процесс не позволяет SARS-CoV-2 реплицироваться», – рассказал один из авторов работы Ким Джанда.
В экспериментах на мышах салициланид №11 снизил уровни воспаления, а также интерлейкина-6 – белка, выступающего ключевым фактором воспаления и, как следствие, цитокинового шторма.
Теперь ученые планируют подтвердить свои выводы в сложных тестах на животных, а затем провести клинические исследования. По их мнению, в условиях появления более агрессивных штаммов SARS-CoV-2 средство сможет защитить людей, особенно тех, кто не имеет возможности вакцинироваться.
Власти США решили не закрывать экономику из-за штамма «дельта»
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Соединенные Штаты не планируют заново закрывать экономику и приостанавливать занятия в школах из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Сейчас не март 2020 года и даже не январь 2021 года. Мы не собираемся возвращаться к закрытию нашей экономики или школ. Наша страна значительно сильнее, чем была, когда мы вступали в должность», – приводит слова официального представителя Белого дома РИА «Новости».
Псаки добавила, что распространение штамма «дельта» не отразилось на американской экономике, но в администрации не исключают возможности сбоев в «цепочках поставок», в том числе из-за ситуации в других странах.
Напомним, в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Днем ранее американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. В конце прошлой недели число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. В конце июля Байден счел вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса.
В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Протесты из-за карантинных мер начались в 150 городах Франции
Больше 150 городов Франции решили присоединиться к акции протеста против новых ограничительных мер, принятых властями из-за ситуации с коронавирусом.
Это уже четвертый за лето день массовых протестов населения против ужесточения санитарных мер; в последний раз, 31 июля, в манифестациях в стране приняли участие более 200 тыс. человек, передает RT со ссылкой на FranceInfo.
Демонстранты недовольны принятым парламентом и одобренным Конституционным советом законопроектом, который предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала и расширение использования санитарных пропусков.
Ранее противников принудительной вакцинации разогнали слезоточивым газом в Афинах.
Также сообщалось, что пандемия привела к падению рейтингов мировых политиков.
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Российские ученые объяснили высокую заразность штамма «дельта»
Для инфицирования штаммом коронавируса «дельта» требуется меньше вирусных частиц, чем для инфицирования обычным штаммом, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
«Мы показали [в ходе исследований], что количество вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в 10 раз меньше. Дельта-вариант более эффективно передается от зараженного организма к незараженному», – заявил Максютов в эфире «Россия 1», передает ТАСС.
Ранее руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что в России зафиксирован случай суперраспространения COVID, когда один человек передал инфекцию сразу 1,5 тыс. человек.
Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил, как возможно инфицирование сразу 1,5 тыс. человек.
Названы группы риска развития постковидного синдрома
Постковидный синдром чаще встречается у женщин, хотя болеют коронавирусом дольше, по некоторым данным, мужчины, заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
Плоскирева заявила, что «факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни», передает РИА «Новости».
Она отметила, что достоверных данных о гендерных различиях в течении коронавирусной инфекции нет, хотя некоторые ученые считают, что мужчины выздоравливают дольше.
Ранее врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса.
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Врач объяснил разницу между легкой и тяжелой формами COVID-19
Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, какие симптомы бывают при легкой и тяжелой формах коронавируса.
Сапего заявил, что после прививки риск заражения инфекцией существенно понижается, а в случае болезни симптомы будут легкими, похожими на проявления обычной простуды: «Кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела где-нибудь до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. Может быть легкая одышка при физической нагрузке», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.
Тяжелые симптомы – это «одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, проблемы с головой, когда человек плохо соображает и странно себя ведет, резкая слабость и температура тела выше 39 градусов». Они обычно встречаются у непривитых людей, у которых уже есть проблемы со здоровьем.
Сапего также отметил, что «пожилые люди болеют тяжелее» и что «хронические заболевания вроде сахарного диабета, ожирения, проблем с иммунитетом также способствуют более тяжелому течению болезни». При этом прививка, даже одна доза, резко снижает вероятность появления тяжелых симптомов.
Напомним, руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов сообщил, что все вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, эффективны против известных мутаций коронавируса.
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За сутки в России выявили 22,7 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 22 660 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2583, Санкт-Петербурге – 1909, Московской области – 1394.
Всего в стране выявлено 6 402 564 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 720 353 человек, из них 20 141 человек вылечился за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 163 301 человек.
Накануне, 5 августа, в России выявили 23 120 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 460.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 5 млн человек
Аргентинские медики за сутки выявили 13549 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся достигло 5002951, сообщило министерство здравоохранения республики. Тем временем власти Аргентины объявили о смягчении и подготовке к снятию введенных из-за коронавируса ограничений.
Наибольшее число новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес – 3430. В столице было выявлено 803 случая. За минувшие 24 часа в Аргентине подтверждена смерть 190 пациентов с коронавирусом. По данным министерства здравоохранения республики, общее число летальных исходов достигло 107213, передает ТАСС.
Тем временем правительство Аргентины объявило о новом смягчении карантинных ограничений и подготовке к снятию введенных из-за коронавируса запретов.
«Начиная с завтрашнего дня мы шаг за шагом будем увеличивать число людей, которые могут собираться в одном месте», – заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе обращения, которое транслировалось на в YouTube- канале правительства республики.
Фернандес отметил, что в Аргентине «последние десять недель наблюдается снижение количества новых случаев заражения и восемь недель – смертей». «Эти достижения позволяют нам продвинуться с планом [снятия ограничений]», – отметил Фернандес.
Так, рестораны, театры, спортзалы теперь смогут работать с заполняемостью до 70%. президент Аргентины также отметил, что по мере расширения охвата вакцинации вторыми дозами будет снят запрет на проведения массовых мероприятий.
Правительство Аргентины также решило увеличить число людей, которые могут въезжать в страну каждую неделю, до 11900 человек.
Напомним, в конце июля в Аргентине доказали безопасность комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm. Тем временем РФПИ и Аргентина договорились ускорить поставки «Спутника V» в республику.
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Российский ученый оценил вероятность искусственного происхождения COVID-19
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На данный момент доказательств искусственного происхождения коронавируса нет, вирус имеет абсолютно природное происхождение, заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
«Пока нет ни одного убедительного доказательства в пользу искусственного происхождения этого вируса. Опять-таки, если учить историю инфекционных заболеваний и других родственных коронавирусов, все складывается в пользу того, что есть естественный источник, который попал в человеческую популяцию. Первичным резервуаром были летучие мыши», – сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание», передает ТАСС.
Ученый отметил, что путь проникновения вируса в человеческую популяцию еще не выявлен. «Явилось ли это результатом того, что летучую мышь съела какая-нибудь зверюшка, от которой уже заразились люди, или напрямую – потому что китайцы употребляют в пищу мяса и летучих мышей, либо это случилось в результате какой-то лабораторной аварии», – пояснил он.
По его словам, изначально вирус абсолютно природный, никаких сверхъестественных вещей, которых мы бы не видели в других коронавирусах, мы в нем не обнаруживаем.
Кроме того, Семенов отметил, что заявления об искусственном происхождении вируса являются политическими. «Надо четко отделять политические игры от научных фактов. Увы, вокруг этой пандемии слишком много политики, и слишком много групп преследуют свои интересы», – уточнил он.
Представитель «Вектора» также сообщил, что в мире ведется ежедневный мониторинг мутаций коронавируса. «Обильно секвенируется вирус, ведется ежедневный мониторинг новых мутаций, ежедневно смотрится его лекарственная устойчивость – это та рутинная работа, которой заняты все научные центры во всем мире», – рассказал Семенов.
Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Глава «Вектора» в интервью «Знанию» рассказал о поражении нервных клеток коронавирусом
Долгосрочные последствия перенесенного COVID-19 пока до конца не изучены, ведь восстановление пораженных вирусом клеток может занять годы, заявил руководитель научного центра «Вектор» Александр Семенов в рамках просветительского проекта «Разберемся в вакцинах вместе», организованного Российским обществом «Знание» совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ.
«Разные вирусы атакуют разные клеточные рецепторы, и особенность COVID-19 в том, что вирус атакует рецепторы на клетках нервной ткани – этим объясняется потеря вкуса и обоняния, а также расстройство когнитивных способностей: скорости реакции, оперативной памяти, способности к многозадачности. Существует естественная скорость регенерации клеток, и нервные клетки, в отличие от, например, клеток слизистых оболочек, восстанавливаются долго – не исключено, что это может занять годы. Долгосрочные последствия перенесенного коронавируса пока не изучены – прошло еще очень мало времени. И это является еще одним аргументом в пользу вакцинации – только вакцина способна уберечь человека от таких тяжелых последствий», – заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Александр Семенов.
Он рассказал, что вирусологи по всему миру ведут рутинную работу по мониторингу новых мутаций вируса, изучению их лекарственной устойчивости. Такая работа ведется и в отношении других вирусов, и именно она позволила быстро создать вакцину на основе уже имеющихся технологий, но с новым агентом, пояснил ученый.
«Только массовая вакцинация способна обеспечить возвращение к привычному ритму жизни - чтобы вирус перестал активно передаваться от человека к человеку, нужно вакцинировать 70-80% популяции. Не все заболевшие обладают устойчивым иммунитетом – вирус меняется, и они опять оказываются уязвимы, тогда как вакцина работает против всех известных вариантов вируса», – отметил глава центра «Вектор».
Ученый рассказал, что вакцины проходят более строгий контроль, чем любые другие лекарственные препараты, так как являются средством массового применения, выпускаемого в сотнях миллионов доз и для миллионов людей. По его мнению, увеличением продолжительности жизни и численности населения Земли человек обязан двум изобретениям XX века – вакцинации и антибиотикам.
Ранее стало известно, что факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни.
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