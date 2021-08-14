Стали известны подробности спасения модуля «Наука» после выведения на орбиту

Массовые отказы систем модуля «Наука», которые возникли после его выведения на околоземную орбиту и грозившие серьезной аварийной ситуацией, удалось устранить благодаря не прерывавшейся в течение восьми суток работе наземных специалистов, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Источник рассказал, что «основными проблемами первых двух дней полета модуля «Наука» стали: сбой программы полета и работы одного из топливных клапанов, проблемы передачи пакета команд на борт с наземных измерительных комплексов, отсутствие сигнала с двух датчиков инфракрасной вертикали и с одного из двух звездных датчиков», передает РИА «Новости».

«Руководитель главной оперативной группы управления Владимир Соловьев тут же доложил о критической ситуации гендиректору госкорпорации Роскосмос, председателю госкомиссии по запуску модуля Дмитрию Рогозину. С этого момента управление полетом модуля перешло в руки госкомиссии», – добавил он.

Для восстановления устойчивой связи с модулем на все наземные измерительные пункты оперативно направили инженеров холдинга «Российские космические системы», которые справились с задачей стабильной передачи команд на модуль и получения с него телеметрической информации (данных о состоянии систем «Науки»).

Учитывая, что модуль после выведения на орбиту находился на низкой высоте и «цеплялся» за атмосферу, в оперативном порядке 22 июля были проведены сначала тестовые, затем штатные включения корректирующих и маршевых двигателей модуля, чтобы приподнять «Науку» на безопасную орбиту.

По решению Рогозина была создана рабочая группа, которой было поручено спасти долгожданный модуль. Группу возглавил генеральный конструктор КБ «Салют» (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов. Также в состав вошли лучшие специалисты: представители Центра Келдыша, ЦНИИмаш, предприятий-разработчиков всех систем и комплексов «Науки».

«Рекомендации рабочей группы стали обязательными для исполнения главной оперативной группы управления в Центре управления полетами. Совместно группа управления, рабочая группа и руководство госкомиссии смогли оперативно пересмотреть полетное задание и парировать множественные отказы», – рассказал источник.

С 25 июля были успешно протестированы основной и резервный комплекты системы сближения и стыковки «Курс», пересчитаны резервы топлива, необходимые для сближения, рассчитана новая схема стыковки, а к моменту сближения была восстановлена стабильная работа обоих звездных датчиков, которые отвечают за точную ориентацию «Науки».

«Все представители госкомиссии, включая Рогозина, находились на рабочем месте практически круглосуточно. Благодаря слаженной работе специалистов удалось оперативно решить задачу восстановления работоспособности топливной системы и системы управления модуля и провести его успешную стыковку в автоматическом режиме», – рассказал собеседник.

Ранее стало известно, что заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Александр Кузнецов, главный конструктор модуля «Наука», руководивший ходом его подготовки к запуску, после стыковки модуля с МКС пережил инсульт.

Напомним, 29 июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» для компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали.

Кроме того, в НАСА отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Наука» проявила самодеятельность на орбите.