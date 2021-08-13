Почти половина представленных на бизнес-акселераторе «Цифровой прорыв» проектов оказались успешными

На площадке Донского государственного технического университета (ДГТУ) в Ростове-на-Дону прошел демо-день бизнес-акселератора «Цифрового прорыва» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В ходе мероприятия разработчики представили свои решения партнерам и экспертам, также был анонсирован запуск экспресс-акселератора для команд текущего сезона конкурса, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В мероприятии приняли участие заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Кирилл Дьячкин, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников, куратор проектной команды конкурса «Цифровой прорыв» Татьяна Голубовская, руководитель акселератора Богдан Одарченко, а также представители проектов и СМИ.

Программа бизнес-акселератора «Цифрового прорыва» была рассчитана на четыре месяца. В рамках акселератора участники создавали и развивали свои проекты вместе с наставниками и экспертами. Всего было собрано около 200 заявок. Из 20 отобранных проектов обучение завершили 14. За время акселератора команды суммарно работали более 320 часов с трекерами, более 100 часов – с экспертами, создали 120 различных документов и моделей, а также продали услуги на 2 млн 340 тыс. рублей. В среднем каждая команда потратила более 500 часов на свой стартап. Также 42% из 14 проектов дошли до первой продажи.

«На этапе сбора заявок мы заметили большой спрос: 200 команд хотели принять участие в акселераторе. Для нас такая востребованность этого проекта говорит о том, что «Цифровой прорыв» работает с очень мотивированной аудиторией IT-специалистов, многие из которых видят себя предпринимателями. Наши участники хотят работать не только в крупных корпорациях и органах власти, но и создавать и продвигать инновации самостоятельно», – отметил Агафонов.

К участникам акселератора обратился заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Кирилл Дьячкин: «Спасибо организаторам за проведенное мероприятие, все потрудились, все постарались. Я желаю всем действительно плодотворной работы, удачных презентаций, хороших инвесторов. Надеюсь, что проекты будут востребованы и на федеральном уровне, может быть, и на мировом. Всем спасибо за работу, успеха в презентациях».

Куратор проектной команды конкурса «Цифровой прорыв» Татьяна Голубовская осветила основные результаты бизнес-акселератора.

«В рамках «Цифрового прорыва» команды решают кейсы, постановщиками которых являются наши партнеры. Но иногда рождается идея, которая может существовать и развиваться отдельно от поставленной задачи. Это и есть те стартапы, которые мы мечтаем продолжать запускать. Мы хотим пролонгировать результаты работы команд, чтобы идеи, зародившиеся на хакатоне, продолжали жить. В рамках акселератора мы работаем с MVP либо с фактически зрелыми проектами. 20 проектов стартовали в начале акселератора, 14 завершают с очень хорошими показателями», – сказала Голубовская.

Первые продажи показали, что акселератор – это «абсолютно рабочая и нужная конструкция», добавила она. «Когда есть обратная связь, дополнительные подсказки, проект двигается намного быстрее. Шесть пилотов мы сделали, 42% участников уже получили прибыль. Топ-три сферы проектов, которые мы хотим отметить: онлайн-образование, сервисы автоматизации процессов, роботы и искусственный интеллект. Ребята, я вас поздравляю, уверена, нас ждет интересное будущее. «Цифровой прорыв» готов вам помогать не только словом, но и делом», – подвела итог куратор.

Заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников анонсировал запуск нового экспресс-акселератора для участников текущего сезона конкурса «Цифровой прорыв». Всего будет отобрано 15 лучших проектов. Акселератор продлится четыре недели – за это время команды смогут проверить наличие спроса на продукт и пройти путь от идеи или прототипа до первой продажи.

«С радостью, гордостью и огромным уважением заявляю, что сегодня у нас стартует прием заявок на новый акселератор. Он будет очень интенсивный – за четыре недели мы проведем десятки встреч с трекерами. И мы уверены, что за это время каждый из участников сможет понять, подходит ли его решение для дальнейшего развития, позиционирования и внедрения. Уверен, чем больше мы получим заявок, тем сильнее у нас будут команды внутри акселератора, поэтому призываю всех участников «Цифрового прорыва-2021» активно подавать заявки», – подчеркнул Гребенников.

В рамках мероприятия 11 стартапов представили свои сервисы. Например, проект «Сердце» включал в себя два продукта: систему диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы и экспертизу диагнозов врачебного персонала.

Представитель проекта Егор Богданов сообщил, что после прохождения акселератора разработчики планируют примкнуть «к какой-нибудь крупной компании», которая уже успешно работает на рынке программного обеспечения для системы здравоохранения

«Именно такой шаг позволит нам выйти на этап коммерциализации в кратчайшие сроки и по максимуму завоевать свою долю на этом рынке. Безусловно, заслуга акселератора в том, что нам удалось совершить первую продажу. А именно – обучение Customer Development и работа трекера принесли свои результаты. Все-таки новые знания и наблюдение трекера вместе дают ощутимый эффект ускорения. Когда все задачи встают в стройную диаграмму Ганта и выполняются одна за другой, мне кажется, успех неизбежен», – сказал он.

Rusroboter – система для фиксации прогресса ремонтных работ на производстве. К продукту стартапа проявила интерес компания «Дюкон» – один из крупнейших и старейших дистрибьюторов промышленного оборудования на территории России. Сейчас команда готовит MVP для внедрения в их сервисной службе. Также Rusroboter планирует подать заявку на грант в Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

В числе образовательных проектов был представлен сервис «Какая пара», он представляет собой систему электронного расписания. С сентября проект планирует запуститься с десятками вузов и тысячами студентов. Также участниками акселератора предложен проект «Образ будущего» – сетевая программа акселерации для студентов разных вузов.

Сервис голосовых роботов Alto ai пришел с первыми продажами на 24 тыс. рублей и увеличил прибыль более чем в 20 раз. Среди клиентов сервиса несколько аутсорсинговых контакт-центров, один из крупнейших онлайн-кинотеатров и несколько субъектов МСБ.

«С акселератором бизнес начал как-то расти. До этого я, можно сказать, стоял на месте. А в акселераторе приходилось работать над развитием компании, что, естественно, приносит свои плоды. Стыдно же каждую неделю приходить на встречу с трекером и говорить, что ничего не сделал! Поэтому постоянно приходилось отвлекаться от операционки и заниматься именно развитием компании», – сказал представитель проекта Алексей Татаринов.

Подать заявку на новый экспресс-акселератор можно до 15 сентября 2021 года на его сайте.

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Генеральный партнер конкурса – госкорпорация Росатом. Официальные партнеры – «Транспортные инновации Москвы» и Accenture. Технологический партнер – Mail.ru Group. Среди партнеров конкурса также ПАО «Ростелеком», Baring Vostok, Международный аэропорт Шереметьево, группа «Интерфакс». Информационными партнерами конкурса выступают Общественное телевидение России, Российская газета, оператор наружной рекламы Gallery, информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», деловой портал Tadviser, мультимедийный холдинг РБК, информационное агентство «ФедералПресс», телеканал «МИР 24», телеканал «Наука», информационное агентство REGNUM, группа компаний ComNews, издания Rusbase, «Телеспутник», «Вести Подмосковья», портал Jobsora и другие.