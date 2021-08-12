Турчак внес в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак с группой сенаторов и депутатов внесли в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

Турчак указал, что в силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию, говорится в сообщении на сайте ЕР.

В данный момент учитывается только период работы и больничные.

Он напомнил, что с 1 января 2019 года мужчины со стажем не менее 42 лет получили право выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет.

При этом в страховой стаж для досрочной пенсии включаются только те периоды, когда за гражданина начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, то есть прежде всего – периоды работы. Дополнительно к этому учитывается лишь период нахождения на больничном.

«Исполнившие почетную конституционную обязанность граждане, которые после службы в армии еще долго трудились, достойны того, чтобы иметь возможность досрочно уйти на пенсию», – отметил Турчак.

По предварительным оценкам Пенсионного фонда дополнительные расходы федерального бюджета на реализацию закона в случае его принятия составят в 2022 году – 2,18 млрд рублей, в 2023 году – 3,67 млрд рублей, в 2024 году – 3,88 млрд рублей.

Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее с такой же инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. В ПФР объясняли влияние срочной службы в армии на пенсию.