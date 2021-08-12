Лукашенко пообещал не вводить принудительную вакцинацию от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает необходимым вводить принудительную вакцинацию населения от коронавируса, все должно быть на добровольной основе.

Лукашенко заявил, посещая ОАО «БелВитунифарм» (Витебская область), что в Белоруссии не будет «никакой насильственной вакцинации», все только добровольно, «хочет человек вакцинироваться – пусть вакцинируется, не хочет – не надо», передает БелТА.

Он также отметил, что не видит «глобальных поводов для беспокойства» в связи с коронавирусной инфекцией.

«В очередной раз хочу заверить всех: мы справляемся с этой бедой на достойном уровне. Без лишнего информационного шума, политических дрязг», – подчеркнул президент.

При этом Лукашенко считает, что есть отдельные категории населения, которым необходимо пройти вакцинацию: «Думаю, врачей не надо убеждать в том, что надо вакцинироваться, что они работают с населением и так далее. Это просвещенные люди. И у нас среди врачей больше всего вакцинированных – больше 70%».

По его словам, «есть еще некоторые категории людей, которые не только за себя отвечают, свое здоровье, но и за окружающих: продавцы, работники аптек, некоторые социальные службы», однако «никто не имеет права никого принуждать».

«Попросите, убедите, у нас люди толковые. Никакой принудиловки», – предупредил белорусский президент.

Лукашенко обратил внимание на то, что в стране в плане вакцинации никто не давит на людей, «как это произошло в Литве». При этом, по его словам, две дозы вакцины в стране получили больше 1 млн человек, одну – около 2 млн, немало людей переболели и выработали естественный иммунитет.

«Трудно сказать, много это или мало. Пока я не могу ни с чем сравнить. Научные разные статьи в авторитетных журналах пока не дают основания заявить, много это или мало», – заявил он.

Президент напомнил, что в Белоруссии есть в наличии российская и китайская вакцины: «Запад предложил нам через Польшу западную вакцину. Если Минздраву она нужна, мы можем ее завезти для того, чтобы люди могли выбрать».

Напомним, в июне Белоруссия начала предварительные испытания своей вакцины от COVID-19.

До этого министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V».

Также была названа дата начала серийного производства «Спутника V» в Белоруссии.

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