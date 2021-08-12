Стало известно об исправности упавшего на Камчатке Ми-8

Упавший на Камчатке Ми-8 был исправен, эксплуатировался с 1984 года, должен был пройти следующее техосвидетельствование в 2022 году, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Относительно техники, все правила Росавиации безусловно жестко соблюдаются, и вертолеты регулярно проходят техническое освидетельствование. В данном случае этот борт, о котором идет речь, должен был следующее проходить в 2022 году, он был исправен и допущен к полетам», – передает РИА «Новости» слова Солодова в эфире канала «Россия 24».

«Да, это достаточно старые машины, в данном случае она начала эксплуатироваться в 1984 году, но при этом Ми-8 надежные аппараты, надежные вертолеты и достаточно активно эксплуатируются, даже когда мы говорим про вертолеты такого возраста», – добавил он.

Тем временем Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что сформировал комиссию для расследования падения вертолета на Камчатке, она уже приступила к работе.

«Вся гладь озера прочесана несколько раз и с воды, и с воздуха, я сам только что вернулся с Курильского озера и видел, что там никаких обломков, остатков вещей нет. Тем не менее, береговая часть также обследуется. тоже там ничего не обнаружено. И вероятность обнаружения живыми людей практически отсутствует», – добавил Солодов.

Как пояснил губернатор, вероятности практически нет, поскольку, по словам очевидцев, сам вертолет «очень быстро тонул». По его словам, глубина в месте крушения составляет 136 метров, а водолазы не могут опуститься на такую глубину.

По словам Солодова, есть определенные регламенты и сроки, когда можно объявить людей погибшими или пропавшими без вести: «Пока таких решений мы озвучить не можем».

Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек. По другим данным, выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа.

Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Восемь пострадавших вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое.

По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. Как сообщил коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных, из шестнадцати человек, находивших на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8, восемь пока не найдены. Выживший при падении Ми-8 на Камчатке турист Виктор Стволкин рассказал подробности спасения.