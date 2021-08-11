Украинские парашютисты станцуют гопак в небе в День независимости Украины Украинский военный перешел на сторону ДНР 11 августа 2021, 17:14 Текст: Алексей Дегтярев

Военнослужащий Вооруженных сил Украины решил перейти на сторону Донецкой народной республики, сообщил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «На нашу сторону добровольно перешел действующий украинский военнослужащий. В ходе его предварительного опроса установлено, что причиной бегства послужил низкий уровень материального обеспечения, невыносимые условия службы, неуставные взаимоотношения, а также отсутствие помощи и защиты в сложившейся ситуации со стороны командования и правоохранительных органов», – цитирует Басурина РИА «Новости». Представитель Народной милиции отметил, что сейчас с украинским военным проводятся следственные действия. В феврале рядовой ВСУ перешел на сторону ДНР, чтобы избежать насилия и поборов в своей воинской части, сообщали в республике.

Генерал объяснил бесполезность ЗРК Patriot для Украины 10 августа 2021, 19:45

Фото: Scanpix Baltics/Reuters

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Лузан. Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников призвал развернуть в его республике американские «средства ПВО». «Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot уступает российским комплексам ПВО С-300В. Для нашей боевой авиации поколения 4++, например для истребителей Су-35, – американский ЗРК также не служит непроходимой преградой, – пояснил бывший замкомандующего войсками ПВО, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан. – Но дело в том, что Пентагону давно уже не противостоит сильная авиация, поэтому очень уж передовая ПВО американцам и не нужна». «Впрочем, украинский вице-премьер Резников – не специалист в этой области. Допускаю, что он просто услышал где-то про ПВО, не разобрался и сказал про них американским политологам, просто играя на публику», – сказал генерал. Комплексы Patriot Украине никак не помогут, предупреждает Лузан. «Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация, – сказал генерал. – А Patriot бесполезен против баллистических целей. Это показала, к примеру, атака иранского Корпуса стражей Исламской революции по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака. Тогда системы ПВО США не смогли перехватить большую часть ракет». Во вторник вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения. Украинский гость мотивировал свою просьбу тем, что Россия «де-факто оккупировала Азовское море и коренным образом изменила баланс в Черноморском регионе, полностью его милитаризовав». «Мы особенно обеспокоены действиями России, направленными на подготовку Крыма к развертыванию ядерного оружия. В этой связи важным является расширение пакета безопасности для Украины. Наше законодательство это позволяет», – цитирует Резникова РИА «Новости». Ранее США посетили главы МИД и администрации президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак, а 30 августа запланирован визит в Вашингтон президента Владимира Зеленского. Призыв Резникова – это «грубая провокация», считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Развертывание ПВО США на Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами», – цитирует Слуцкого ТАСС. Депутат заметил, что, к примеру, в состав комплекса ПРО Aegis входит пусковая установка Мк41, которую можно использовать для запуска не только противоракет, но и крылатых ракет. Появление таких комплексов ПВО в непосредственной близости от российских границ повлечет за собой реакцию Москвы, убежден глава комитета. «Тем самым напряженность только возрастет», – добавил он. С депутатом согласен и генерал Лузан. «Aegis сами по себе не могут перехватить наши стратегические ракеты на восходящей ветви, потому что РВСН размещены не у границ, а в глубине российской территории. Но Aegis также оснащен унифицированной пусковой установкой Mk41, которая может стрелять крылатыми ракетами наземного базирования с дальностью 2,5 тыс. км. А это уже напрямую угрожает всей европейской части России и нашим стратегическим силам за Уралом. США уже разместили ПРО в Румынии и Польше. Если теперь Aegis появятся еще и на Украине, то получается, что нас берут в полукольцо», – предупреждает генерал. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве Крым и Севастополь назвали частью Союзного государства 10 августа 2021, 20:22

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Вопрос признания Крыма отражен в союзном договоре России и Белоруссии, где сказано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, Крым и Севастополь являются субъектами России, следовательно, и частью Союзного государства. «Что касается признания Крыма, то его также можно найти в союзном договоре России и Белоруссии. Там четко записано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, которые, в свою очередь, определяются их конституциями», – рассказал источник РИА «Новости» в Москве. По его словам, «по российской Конституции, Крым и Севастополь являются субъектами Российской Федерации, а следовательно, частью Союзного государства». «Согласно союзному договору, Россия и Белоруссия обязались обеспечивать целостность и неприкосновенность его территории», – отметил источник. Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет». Напомним, Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией. Политолог объяснил, почему украинские спортсмены братаются с россиянами 9 августа 2021, 22:05

Фото: AP/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Легкоатлетка Ярослава Магучих не боится публично выражать свою симпатию к россиянам, потому что может в любой момент сказать «прощай» Збройным силам Украины и уехать в другую страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Ранее украинская легкоатлетка подверглась критике минобороны Украины за совместное фото с российской коллегой. «Украинцы, ставшие звездами в спорте высоких достижений, не боятся выражать свое дружелюбие к российским коллегам, потому что чувствуют свою независимость, у них есть чувство собственного достоинства. Они знают себе цену», – пояснил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. В этой связи он вспомнил и чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, который также регулярно заявляет о своей дружбе с россиянами. «Усик тоже не боится выражать свое отношение к России и при этом «глубоко имеет в виду» всех национально озабоченных украинцев. Это ж не какой-нибудь провинциальный бизнесмен, который при малейшем окрике власти будет вилять хвостом», – пояснил эксперт. Кампанию травли в адрес Магучих инициировали две группы, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Первая – украинские националисты. «Есть часть общества, которая ненавидит Россию, и она будет реагировать на любое подобное братание украинцев с россиянами», – отметил Погребинский. Вторая группа – чиновники, поставленные следить за идеологической чистотой общества. «Например, в задачи уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и его ведомства фактически входит организация гонений на русский язык, давление на русскоязычных жителей», – указал киевский политолог. То, что госаппарат подключился к травле Магучих, вполне объяснимо, добавил Погребинский: «Для наших властей спорт стал одной из арен идеологической борьбы, хотя в нормальном обществе этого быть не должно». При этом участники травли не представляют мнение большинства общества, полагает Погребинский. «Напомню: согласно весенним опросам киевских социологов, больше 40% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. И в эти 40% входит и большинство спортсменов. Так что объятия Магучих и Ласицкене – это не героизм, а норма», – уверен собеседник. Напомним, на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзу в прыжках в высоту, обнялась и сделала фото с получившей золотую медаль россиянкой Марией Ласицкене. При этом Магучих держала за спиной флаг Украины, а Ласицкене – флаг Олимпийского комитета России, отмечал портал «Страна.UA». После этого Магучих подверглась критике со стороны украинских блогеров, к которым позже присоединились власти. Минобороны пообещало провести беседу со спортсменкой. Замглавы военного ведомства Анна Маляр напомнила, что Магучих – младший лейтенант Вооруженных сил Украины, и каждое ее действие может использоваться для «информационных спецопераций врага». «Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следование спортивным традициям, к примеру, фото объятий со спортсменами – гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку», – заявила Маляр. За Магучих заступились депутаты Верховной рады Макс Бужанский и Даниил Гетманцев, назвавшие травлю спортсменки «мракобесием» и предупредив, что такое отношение к олимпийцам может привести к тому, что потенциальные украинские медали в будущем будут попадать «в другой карман». Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал Магучих. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами 9 августа 2021, 08:38 Текст: Евгения Шестак

Злоумышленники разрисовали краской автомобили с российскими номерами в украинском курортном городе Бердянск, сообщили СМИ. По информации местного портала ProБердянск, инцидент произошел в ночь на 7 августа, пострадали два автомобиля, находившиеся возле одного из отелей. Отмечается, что неизвестные закрасили номерные знаки автомобилей и оставили на них надписи. По данным портала, таким образом вандалы могли пытаться продемонстрировать, что «Бердянск – не место для отдыха российских автомобилистов». При этом выяснилось, что владельцами автомобилей оказались граждане Украины. По факту происшествия местные правоохранители проводят разбирательство. Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. В Киеве сочли Украину способной лишить Германию и Францию главенства в ЕС 10 августа 2021, 07:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО, так как боятся утратить свое доминирование, заявил политолог Вадим Карасев. По его словам, Берлин и Париж не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства, так как это грозит возможным доминированием Восточной Европы над Западной. «Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24» слова политолога. Как заявил Карасев, Украина – это «большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь». «И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию», – добавил политолог. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. МИД Украины выразил протест в связи с заявлениями Лукашенко о Крыме 10 августа 2021, 16:54 Текст: Елена Мирошниченко

Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева, ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме и Донбассе, сообщается на сайте МИД Украины. «Сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции. Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются равнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями», – говорится сообщении на сайте МИДа. Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет». В Крыму оценили требование Киева выплатить «репарации» 10 августа 2021, 08:19

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Заявление киевских властей о том, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом, является очередной глупостью, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. «Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет. В Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум. Никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал. Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история», – сказал РИА «Новости» Фикс. Он отметил, что киевские власти умалчивают тот факт, как они разворовывали полуостров в период его нахождения в составе Украины, а украинские банки в 2014 году украли все сбережения крымчан. В понедельник вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом. Также результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, показали, что более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций». Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа». На Украине заявили о начале жизни «в долг у природы» 8 августа 2021, 20:28 Текст: Алексей Дегтярев

Украина к 8 августа 2021 года исчерпала все запасы ресурсов, которые природа может возобновить за год, заявил глава экологической госинспекции страны Андрей Малеванный со ссылкой на исследование организации Global Footprint Network. «Наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая природа может восстановить в год. С 8 августа Украина живет в долг у природы», – цитирует главу ведомства РИА «Новости». Он пояснил, что эту дату рассчитали исследователи организации. Каждый год они анализируют использование природных ресурсов разными странами и определяют День экологического долга. Для всей земли он наступил 29 июля. «Кстати, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. И пока на Украине динамика положительная – в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля – две недели раньше. Надеюсь, что весь мир также будет принимать меры, чтобы передвинуть день долга, и гармония с планетой будет достигнута», – заключил Малеванный. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизились темпы потребления ресурсов Земли, и лимит их возвратного исчерпания сдвинулся с 29 июля на 22 августа 2020 года. В Совфеде раскритиковали идею запрета на въезд в Россию за притеснение русскоговорящих 9 августа 2021, 14:52

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Анастасия Куликова

«Если киргизские власти дадут жесткий отпор тем, кто притесняет русских, и накажут виновных, то желающих повторять подобные действия в Киргизии не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя предложение парламентариев запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих. Ранее об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению сенатора Владимира Джабарова, России следует «не запреты вводить, а вести переговоры с руководителями республик, где притесняются русскоговорящие». «Когда в советское время я работал в Бишкеке, меня поразило то, как блестяще киргизы говорили на русском языке. Сейчас русский язык там все еще остается вторым официальным языком. Я думаю, эти случаи с нападением на русскоговорящих – последствия действий тех лиц, которые пытаются стравить русских и киргизов», – считает он. «Россия на протяжении 30 лет независимости Киргизии оказывала ей максимальную помощь. В частности, Москва списывала многие кредиты, которые выдавались Бишкеку. Также не стоит забывать и то, что первый официальный визит президент Киргизии Садыр Жапаров совершил именно в Россию», – напомнил зампред комитета Совета Федерации по международным делам. Поэтому в случае введения запрета на въезд пострадает в первую очередь Киргизия как страна, констатировал собеседник. «Но и Россия от этого не выиграет, – отметил Джабаров. – Между нашими странами действует Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Кроме того, в России работает много мигрантов именно из Киргизии. У нас всегда были хорошие отношения». «Я уверен, если киргизские власти дадут жесткий отпор тем, кто притесняет русских, и накажут виновных, то желающих повторять подобные действия в Киргизии не будет. А ухудшение отношений с Россией может обернуться тяжелыми последствиями для Бишкека. Я думаю, власти Киргизии это понимают, и вряд ли дело дойдет до этого», – резюмировал Джабаров. В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил , что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих. Так он прокомментировал нападение на работницу детского центра в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке. «Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», – приводятся его слова на сайте Госдумы. Также, по словам Володина, депутаты подготовили обращение на имя председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии с просьбой взять на личный контроль эту ситуацию.«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции страны», – добавил Володин. Напомним, мужчина в Бишкеке напал на сотрудницу детского центра за то, что она обратилась к нему на русском языке. При этом на прошлой неделе уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кто недоволен языковой политикой государства. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Первый в истории Рады темнокожий депутат заступился за Магучих 10 августа 2021, 03:17

Фото: Wang Yuguo/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которую на Украине затравили за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Беленюк выразил уверенность, что Магучих – «патриот Украины», а также заслуживает того, чтобы ее считали героем. Он выступил против «травли ребенка, которой 19 лет». Он считает, что представители украинской делегации на Олимпиаде должны были заранее вести «разъяснительные мероприятия». По его мнению, Магучих «в состоянии эйфории искренне обняла конкурентку, с которой они соревновались», передает канал «Наш». Напомним, темнокожий борец греко-римского стиля Жан Беленюк прошел в Раду по списку партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа». На ОИ–2020 Беленюк принес Украине единственную золотую медаль. Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. На ваш взгляд Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Полностью доволен

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Украина начала импорт угля из Казахстана 11 августа 2021, 11:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинская компания «ДТЭК Энерго», которая занимается добычей угля и генерацией электроэнергии в структуре энергетического холдинга ДТЭК, на фоне низких запасов данного сырья на складах тепловых электростанций (ТЭС) начала импорт энергетического угля из Казахстана, а также ведет переговоры о его поставках из Польши и США, сообщила пресс-служба компании. «Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы фактически уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Ведем также переговоры о поставке судовых партий из США», – передает ТАСС слова генерального директора «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева. В компании также сообщили, что в январе – июле добыча газового угля на шахтах «ДТЭК Энерго» составила почти 10 млн тонн. На шахтах компании введены в работу 17 новых лав. Минувшей зимой украинские ТЭС и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) массово останавливали энергоблоки из-за нехватки топлива или выводили их на аварийный ремонт. В связи с низкими запасами угля и дефицитом электроэнергии Украина вынуждена была импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. На этом фоне сообщалось, что проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимыми более 45% жителей республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Украина идет к тарифному майдану. Киев потребовал от России не «наступать на свободу» Белоруссии 10 августа 2021, 02:57

Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

МИД Украины выступил с заявлением в связи с годовщиной белорусских президентских выборов, которые «не были признаны международным сообществом, в частности Украиной». Киев призвал Минск «вернуть» страну «в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека». При этом Киев также «предостерегает» Россию от «наступления на свободу и суверенитет» Белоруссии. Утверждается, что Россия якобы поглощает Белоруссию, а также «грубо нарушает международное право, продолжает свою агрессивную политику против Украины» и других стран, передает ТАСС. Кроме того, украинский МИД заявил, что «поддержку Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», Киев будет считать «поддержкой российской агрессии». Это «повлечет за собой соответствующие международно-правовые последствия». МИД заявил о солидарности с народом Белоруссии, который «является одним из самых близких и дружественных для Украины». Киев считает, что «не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов». Напомним, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу. Компанию Фирташа лишили лицензии на месторождение титана на Украине 10 августа 2021, 22:05 Текст: Елена Мирошниченко

Государственная служба геологии и недр Украины лишила предприятие «Междуреченский ГОК» (МГОК), которое входит в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, спецразрешения на пользование недрами Селищанского месторождения титановых руд, сообщила пресс-служба Group DF. «Четвертого августа 2021 года Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) своим приказом №569 лишила законного победителя аукциона «Междуреченский ГОК» (МГОК) права на разработку Селищанского месторождения титановых руд. Победителем аукциона Госгеонедра назначила государственную Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), занявшую второе место по результатам аукциона», – приводит сообщение РИА «Новости». Сообщается, что во вторник между государственной службой геологии и недр и ОГХК подписан договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами. Как утверждал секретарь СНБО Алексей Данилов, предприятия титановой отрасли Фирташа якобы снабжали сырьем военные предприятия РФ, передает ТАСС. В Group DF заявили, что Объединенная горно-химическая компания направила письмо в Госгеонедра, в котором «выдвинула ряд беспочвенных обвинений в отношении МГОК, обвинив компанию в «финансировании терроризма и действиях в интересах России», ссылаясь на интернет-публикации в СМИ от 2015 года». Соответствующие письма поступили в Госгеонедра, Главное управление СБУ и Офис Генерального прокурора. В компании утверждают, что это письмо послужило поводом для Госгеонедр приостановить подписание договора с «Междуреченским ГОК» и направить соответствующие запросы в Главное управление СБУ и Государственную службу финансового мониторинга. «Group DF официально заявляет, что каких-либо законных оснований для пересмотра итогов аукциона нет. Юридическая служба титанового бизнеса Группы обжалует незаконное решение Госгеонедр в суде и, если потребуется, будет отстаивать свои законные права в международных судах», – заявили в компании. Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, а также против предпрриятий, который были «аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ». Эксперт заявил о переключении военной разведки Украины на Россию 10 августа 2021, 09:09 Текст: Евгения Шестак

Украинская военная разведка (главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ) полностью переключилась на Россию, Белоруссию и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), заявил директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. Как пояснил эксперт, после 2014 года «фокус полностью сместился». По его словам, до этого украинские разведчики также работали по Польше, Румынии и другим странам, передает РИА «Новости». «Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», – сказал Пухов. По его данным, в начале 2000 годов разведка Украины всерьез прогнозировала вооруженный конфликт с Румынией. В связи с этим все военное строительство страны осуществлялось именно с учетом этого фактора, указал представитель ЦАСТ. Пухов также заявил, что российские спецслужбы, как представляется киевским властям, «проникли» в ряды украинской военной разведки «в меньшем количестве, чем в ряды политических разведчиков и в службу безопасности (СБУ)». Кроме того, Пухов напомнил о принятых в 2015-2016 годах документах: Стратегия военной безопасности Украины, Военная доктрина Украины, Концепция развития сферы обороны и безопасности Украины и Стратегический оборонный бюллетень Украины. По его словам, именно они зафиксировали изменения разведывательной деятельности государства. Ранее сообщалось, что финансирование главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) втрое меньше, чем у Службы безопасности Украины. Чечню на украиноязычных картах Apple показали как «ЧР Ичкерия» 9 августа 2021, 10:10 Текст: Евгения Шестак

Чечня на украиноязычных картах Apple Maps обозначена как запрещенная в России террористическая организация «Чеченская Республика Ичкерия». Отмечается, что при использовании карт Apple Maps на русском языке данный российский регион обозначен правильно как Чечня, однако на украиноязычных картах приложение показывает этот субъект как «Чеченська Республіка Ічкерія», передает РИА «Новости». Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия (1991-2000) появилась после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства России. Она была ликвидирована российской армией в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. Ранее министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр.