YouTube заблокировал телеканал Sky News Australia из-за своей политики по COVID

Проценко высказался о саботирующих вакцинацию от COVID гражданах

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко выразил мнение о ходе вакцинации в Москве, в том числе об эксперименте с QR-кодами, и высказался о так называемых антиваксерах.

Проценко выразил мнение, что «больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением». На его взгляд, введение QR-кодов позволило «столкнуть с мертвой точки программу вакцинации» – препараты появились еще в конце декабря, но «количество вакцинированных было непростительно малым», передает РБК.

«То, что в короткий период сделали департамент здравоохранения и соцблок Москвы, мне кажется беспрецедентной историей (...) Для столицы были созданы все условия, чтобы быстро и качественно пройти вакцинацию. Например, я всех своих знакомых направлял в Гостиный Двор, где внятная логистика, нет скоплений людей», – добавил он.

«Я не знаю, что в голове у людей, которые говорят: «Вот мы вторую прививку не будем делать». Для меня это нонсенс. Мы каждый день с коллегами делаем обход в красной зоне, у нас до сих пор 263 пациента в отделении реанимации, 90 человек находятся на ИВЛ, проводится ЭКМО. Это для нас не пустые слова. Пациенты погибают, и ты понимаешь: если бы этот пациент был вакцинирован, то сценарий протекал бы совершенно по-другому», – поделился мнением Проценко.

Он подчеркнул, что вакцинировал своих родителей еще в апреле и рад этому, так как они «в силу возраста, в силу сопутствующих заболеваний находятся в группе риска». При этом в начале июня они заболели, «но мы обошлись без потерь».

«Прекрасно понимаю, что папа со своим сахарным диабетом, со своей сердечной недостаточностью, если бы не был вакцинирован (...) Я примерно понимаю, чем бы это закончилось», – указал врач.

Проценко также указал, что ограничения по госпитализации для невакцинированных – это «вынужденная мера», эти условия «действуют при плановой госпитализации, то есть все показания для экстренной госпитализации реализуются вне зависимости от того, вакцинирован пациент или нет».

«Вторая группа исключений – это пациенты с онкологическими заболеваниями, третья – это медисключения. Но вакцинация не защищает до конца от инфицирования, поэтому есть дополнительный комплекс мер: всем пациентам при поступлении в стационар делается ПЦР-мазок, оперативное лечение возможно только при отрицательном ПЦР-тесте. Мы разграничили зоны и уменьшили плотность палат. Это большая работа, но почему вакцинированный пациент, которому показано плановое лечение, должен попадать в группу риска? Даже если инфицирование случится, инфекция у прооперированного, но вакцинированного пациента будет протекать совершенно с другими рисками неблагоприятного исхода, нежели у пациента оперированного, но не вакцинированного», – добавил он.

Проценко также согласился с мнением, что какцинация большого количества людей – это есть единственный способ прервать распространение и мутацию новых штаммов коронавируса: «От нас уже все зависит больше семи месяцев. От нас – я имею в виду не медиков, а социально ответственных лиц, которые уважают людей, находящихся рядом. Очень много было дискуссий и спекуляций о лишении прав (в случае обязательной вакцинации) и т.д. А почему от твоего волеизъявления и права должен погибнуть мой родитель? Я так ведь вопрос ставлю. Окей, ты антиваксер, ты сидишь дома, и возвращается сценарий марта, прекрасно работающие сервисы доставки еды, продуктов. Работаешь удаленно, если твой работодатель это позволяет, – вот они, твои свободы. Но почему ради твоих свобод я должен попадать в группу риска, рисковать пожилыми родителями?».

«Самая большая внутренняя свобода – это быть социально ответственным перед людьми, которые находятся рядом с тобой», – подчеркнул Проценко.

Также он объяснил свое решение идти на выборы в Госдуму.

«Во многом сыграла (личная просьба президента России Владимира Путина). В течение последних трех-четырех месяцев много коллег со мной об этом разговаривали. Не секрет, что в будущий созыв Думы баллотируется очень большое количество врачей, медиков, могу назвать 17 человек, кого я лично знаю. Мы так или иначе встречаемся, коммуницируем. И ребята все время говорили: давай что-нибудь поменяем. Я говорю: ребята, я правда врач, это не моя история. Но, конечно, когда ко мне обратился президент с главным посылом, что здравоохранение требует перезагрузки, а перезагрузить его могут только люди, которые эту систему знают изнутри, – так эта история (с политикой) и началась», – пояснил он.

Медик подчеркнул, что хочет «поменять и помочь перезагрузить систему здравоохранения»: «Где я буду находиться – в этом кабинете или у постели больного, – это вторично. Если есть возможность влиять и участвовать в правильном изменении системы здравоохранения – место значения не имеет. Важна здравая идея, важна команда и важно, чтобы нас – медиков – слышали».

Напомним, Проценко входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее он назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии и заявил о необходимости нового стандарта первичной медпомощи.

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