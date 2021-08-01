YouTube заблокировал телеканал Sky News Australia из-за своей политики по COVID

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1 августа, воскресенье | Последнее обновление — 20:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названы сроки начала испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс»
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31 июля 1938 года произошел советско-японский конфликт на озере Хасан в Монголии. Японцы пробовали Советский Союз на зуб – чтобы понять, можно ли будет поживиться его территориями, когда Москве будет уже совсем не до Дальнего Востока.
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Спасение Европы, являющееся одним из фундаментальных кодов Русской цивилизации, так и будет происходить: мы просто «примем на борт» тех европейцев, которые не захотят стать куском мяса на вертеле «свирепого гунна» или виртуальным файлом в трансгуманистической матрице.
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Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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YouTube заблокировал телеканал Sky News Australia из-за своей политики по COVID
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Телеканал Sky News Australia временно заблокирован на YouTube из-за политики платформы по COVID-19, говорится в сообщении телеканала.
«Sky News Australia был временно заблокирован после проведенного YouTube обзора старых видео, опубликованных на канале. Недельная блокировка последовала за обзором контента на соответствие политике YouTube в отношении COVID-19», – приводит сообщение телеканала РИА «Новости».
Телеканал подчеркнул, что признает право YouTube на проведение своей политики. Также Sky News Australia надеется, что в ближайшее время сможет снова публиковать новости и контент для своей аудитории.
Телеканал отверг, что когда-либо отрицал существование COVID-19.
Ранее видеохостинг YouTube заблокировал доступ к роликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых политик высказывал скептическое отношение по поводу пандемии коронавируса и предлагал использовать для лечения препараты с недоказанной эффективностью.
Проценко в интервью «Знанию» назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии
Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко в эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ рассказал об отличиях третьей волны заболеваемости от ситуации начала эпидемии.
По словам Проценко, сейчас изменился портрет пациента, и это еще один аргумент в пользу вакцинирования молодых пациентов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм дельта. Его первая особенность – тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность – более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких. И еще одно отличие - появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов», – рассказал Проценко.
По его словам, необходимо соблюдать меры предосторожности до завершения полного цикла вакцинации – соблюдать социальную дистанцию, носить маски и не расслабляться.
«Вакцинация и создание иммунитета не равны защите от инфекции. Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация – это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации», – подчеркнул эксперт.
Проценко призвал всех проявить гражданскую ответственность и пройти вакцинацию, не дожидаясь новой волны инфекции – это поможет снизить ее интенсивность.
«Вакцинация – единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией. Сомнение в необходимости вакцинации представляет опасность не только для вас самих, но и для близких. В 2021 году ответственность перед социумом и беспокойство о близких – это самая большая свобода, которую мы должны ценить», – заключил спикер.
Проценко, напомним, входит в федеральную пятерку «ЕР» на выборах в Госдуму.
Просветительская инициатива «Разберемся в вакцинах вместе» направлена на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе.
В РАН назвали способ восстановить функции мозга после COVID
Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк объяснил, как сохранить «молодость» мозга и восстановить когнитивные функции после перенесенного COVID-19.
«Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе <...> что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний. Я думаю, что ковид тоже не будет исключением», – заявил Федоряк радиостанции «Говорит Москва». Так он прокомментировал опубликованное в The Lancet исследование ученых о когнитивных нарушениях после COVID-19. По мнению эксперта, пока в этом вопросе «много неясностей».
Врач отметил, что «люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией». Результаты их тестов хуже, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался. Кроме того, результаты подтвердили данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о «мозговом тумане», проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.
Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование ученых из Британии о том, что коронавирус негативно влияет на уровень интеллекта.
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Изменились правила въезда из-за границы для непривитых россиян
Не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не переболевшим COVID-19 россиянам, возвращающимся из-за рубежа, необходимо в течение четырех дней после прибытия в страну загрузить на портал «Госуслуги» результаты ПЦР-теста, следует из приказа главного государственного санитарного врача России.
Из опубликованного на официальном портале правовой информации документа следует, что с 30 июля прибывающие из других стран россияне должны разместить результаты ПЦР-тестов на портале «Госуслуги» в течение четырех календарных дней, а не трех, как ранее.
«...после слов «в обязательном порядке размещаются» дополнить словами «в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации», – говорится в тексте документа.
Ранее прибывающие из-за границы россияне должны были разместить результаты ПЦР-тестирования на едином портале государственных услуг в течение трех дней.
Напомним, в конце апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьера Татьяну Голикову, освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи ПЦР-теста, если они сделали прививку, а также отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцинацию не прошел.
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Германия ввела обязательные тесты на COVID при въезде в страну
Правительство ФРГ ввело c 1 августа обязательные тесты на COVID для въезжающих в страну из-за роста заболеваемости коронавирусом на фоне массового возращения немецких туристов из отпуска за рубежом.
«Кабинет министров сегодня... принял постановление, представленное минздравом ФРГ, о защите от угроз в связи с коронавирусом SARS-CoV-2... В рамках него все въезжающие с 1 августа 2001 года должны предъявить при въезде удостоверение, им может стать свидетельство о вакцинации, тестировании или перенесенном заболевании. Исключение: при въезде из регионов распространения вариантов коронавируса тест должны предъявить также вакцинированные и выздоровевшие», – передает РИА «Новости» со ссылкой на кабмин ФРГ.
Правила распространяются на всех въезжающих в Германию в возврате старше 12 лет. Ранее они касались только авиапассажиров. Оплата тестов за рубежом производится за счет граждан. При въезде из региона, признанного институтом Роберта Коха областью распространения вариантов коронавируса, негативный тест необходимо предъявить, вне зависимости от наличия вакцинации или антител. Россия включена в список регионов распространения вариантов COVID, сообщили ранее в институте Коха.
Ранее Ангела Меркель заявила, что в стране могут ужесточить антиковидные меры. Канцлер подчеркнула, что ситуация требует дальнейшего соблюдения мер безопасности (ношения масок, соблюдения дистанции, регулирование тестирование). Она призвала граждан активнее вакцинироваться от COVID-19, отметив, что чем больше будет привито граждан, тем больше свобод будет у всех жителей страны, имея в виду отсутствие дополнительных ограничительных мер.
Для симулировавшего приступ коронавируса в метро пранкера попросили четыре года тюрьмы
Для устроившего розыгрыш московском в метро пранкера из Таджикистана Кароматулло Джаборова, сымитировавшего приступ коронавируса, попросили четыре года колонии, сообщили в Пресненском суде Москвы.
«В ходе состоявшихся судебных прений сторона обвинения просила признать подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и назначить наказание Джаборову К. С. в виде четырех лет лишения свободы», – цитирует сообщение суда ТАСС.
Другим участникам розыгрыша прокуратура запросила заключение в виде трех лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В феврале 2020 года Московский метрополитен решил обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать тех, кто устраивает пранки на тему коронавируса в московском метро. Разыгрывавшего пранки мужчину арестовали 10 февраля.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала ситуацию с тем, как Джаборов разыгрывал пассажиров метро, симулируя приступ коронавируса и пугая людей.
Названы сроки начала испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс»
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В сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава России могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Компания «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ, участник рынка НТИ «Хелснет»), ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» совместно с компанией «Бетувакс», готовится к началу клинических исследований в сентябре. <...> Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы», – передает сообщение ТАСС.
Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.
«По результатам доклинических исследований вакцина «Бетувакс-Ков-2» показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных», –пояснили в пресс-службе Платформы НТИ.
Ранее Минздрав разрешил провести исследование шестой российской вакцины от COVID.
Умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов
Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет от последствий коронавирусной инфекции.
Композитор, автор музыки к ряду всенародных шлягеров Борис Михайлович Емельянов скончался 27 июля в возрасте 80 лет, пишет «Российская газета».
Прощание с маэстро состоялось в субботу, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы. По информации издания, Емельянов скончался от последствий коронавирусной инфекции.
Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском. Он окончил Карагандинское музыкальное училище и переехал в Новокузнецк, где писал песни для местных исполнителей. В конце 1970-х начал работать с поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Леонидом Дербеневым и Борисом Дубровиным в Москве. Особую известность Емельянову принесла песня «Носики-курносики», которая прозвучала на телевидении в 1978 году в исполнении Валентины Толкуновой.
Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах
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Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах, но использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.
«Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась. Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня», – говорится в сообщении на сайте Собянина.
Мэр отметил, что в этой связи власти продолжат постепенное смягчение действующих ограничений.
«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений», – добавил Собянин.
Он также призвал москвичей, еще не прошедших вакцинацию, не откладывать это решение. «Тем самым вы сохраните свое здоровье и поможете приблизить окончание пандемии», – отметил мэр.
Ранее Собянин заявил, что Москва прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в столице идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее.
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Число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд
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Суточное число новых госпитализаций из-за вызванных коронавирусом осложнений в Соединенных Штатах выросло до рекордных показателей с середины февраля, свидетельствуют данные на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Согласно приведенной на сайте ЦКПЗ статистике, 28 июля в целом по Соединенным Штатам с подтвержденным COVID-19 были госпитализированы 6837 человек. Это наибольшее значение с 18 февраля, когда после резкого скачка в январе число госпитализаций упало до 6800 в сутки и продолжило постепенно снижаться весной. В июне и начале июля среднее суточное число новых госпитализаций в США оставалось на уровне 2 тыс., передает ТАСС.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 612,9 тыс. человек умерли. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.
Ранее президент США Джо Байден счел вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США допустила возможность принудительной вакцинации населения.
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
В среду Байден допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных госслужащих в США. В тот же день стало известно, что власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому сделавшему прививку от коронавируса. В понедельник привиться от коронавируса обязали учителей и полицейских Нью-Йорка. Ранее в Нью-Йорке привившимся стали раздавать марихуану.
В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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В Аргентине доказали безопасность комбинации «Спутника V» с другими вакцинами
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Проводимое в Аргентине исследование не выявило серьезных побочных эффектов при комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm, сообщило правительство провинции Буэнос-Айрес.
«Министерство здравоохранения провинции Буэнос-Айрес сообщает, что, согласно предварительным результатам, в ходе проводимого исследования безопасности комбинации вакцины «Спутник V» с препаратами AstraZeneca и Sinopharm не было выявлено никаких серьезных побочных эффектов», – приводит текст сообщения ТАСС.
По данным ведомства, у 41,6% участников исследования не было никаких осложнений после второй прививки. «8,4% сообщили о повышении температуры и боли в спине, 50% – о боли в месте укола», – отметили в Минздраве.
По его данным, средний возраст участников исследования, которое началось 7 июля, составляет 49 лет. Данные об эффективности комбинации вакцин пока получены не были.
Первую дозу вакцины от коронавируса в Аргентине получили более 24,9 млн человек, оба компонента – 6,8 млн жителей. Для иммунизации населения в Аргентине применяют «Спутник V», а также препараты от AstraZeneca и Sinopharm.
Накануне в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что предварительные результаты клинического исследования по комбинированному применению первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») и вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca в Азербайджане продемонстрировали отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации.
Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
В понедельник Минздрав разрешил клинические исследования комбинации российской вакцины «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca.
В мае Минздрав России, НИИ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. В конце июня первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что антитела появляются через 21 день после вакцинации «Спутником Лайт».
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Спутником Лайт» смогут привиться граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией.
Напомним также, в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина компании AstraZeneca недостаточно эффективна. Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V».
В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили британско-шведской компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение РФПИ.
21 декабря 2021 года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.
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За сутки в России выявили 23,8 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23807 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23807 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3514, Санкт-Петербурге – 1915, Московской области – 1592.
Всего в стране выявлено 6 265 873 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 608 619 человек, из них 19 771 человек вылечился за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 158 563 человека.
Накануне, 30 июля, в России выявили 23564 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 243.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Власти США задумались о принудительной вакцинации населения
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Американские власти изучают возможность введения принудительной вакцинации на федеральном уровне, заявила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски в эфире телеканала Fox News.
В ответ на вопрос о том, поддерживает ли руководитель ЦКПЗ США идею введения обязательной вакцинации на уровне федеральных властей, Валенски сказала: «Изучением этого вопроса занимается администрация [президента США Джо Байдена]», передает ТАСС.
«В целом я выступаю за более широкую вакцинацию. Помимо того, что мы изучаем эти меры, мне добавить нечего», – сказала глава ЦКПЗ США.
Позднее Валенски заявила в Twitter, что имела в виду «принудительную [вакцинацию от коронавируса] на уровне частных компаний и отдельных элементов федерального правительства». «На национальном уровне обязательной [вакцинации] не будет», – заверила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 612,9 тыс. человек умерли. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.
Ранее президент США Джо Байден счел вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса. В среду Байден допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных госслужащих в США. В тот же день стало известно, что власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому сделавшему прививку от коронавируса. В понедельник привиться от коронавируса обязали учителей и полицейских Нью-Йорка. Ранее в Нью-Йорке привившимся стали раздавать марихуану.
В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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За сутки в России выявили 23,6 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 564 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 564 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3481, Санкт-Петербурге – 1916, Московской области – 1453.
Всего в стране выявлено 6 242 066 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 588 848 человек, из них 20 485 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 157 771 человек.
Накануне, 29 июля, в России выявили 23 270 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 294.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Проценко высказался о саботирующих вакцинацию от COVID гражданах
Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко выразил мнение о ходе вакцинации в Москве, в том числе об эксперименте с QR-кодами, и высказался о так называемых антиваксерах.
Проценко выразил мнение, что «больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением». На его взгляд, введение QR-кодов позволило «столкнуть с мертвой точки программу вакцинации» – препараты появились еще в конце декабря, но «количество вакцинированных было непростительно малым», передает РБК.
«То, что в короткий период сделали департамент здравоохранения и соцблок Москвы, мне кажется беспрецедентной историей (...) Для столицы были созданы все условия, чтобы быстро и качественно пройти вакцинацию. Например, я всех своих знакомых направлял в Гостиный Двор, где внятная логистика, нет скоплений людей», – добавил он.
«Я не знаю, что в голове у людей, которые говорят: «Вот мы вторую прививку не будем делать». Для меня это нонсенс. Мы каждый день с коллегами делаем обход в красной зоне, у нас до сих пор 263 пациента в отделении реанимации, 90 человек находятся на ИВЛ, проводится ЭКМО. Это для нас не пустые слова. Пациенты погибают, и ты понимаешь: если бы этот пациент был вакцинирован, то сценарий протекал бы совершенно по-другому», – поделился мнением Проценко.
Он подчеркнул, что вакцинировал своих родителей еще в апреле и рад этому, так как они «в силу возраста, в силу сопутствующих заболеваний находятся в группе риска». При этом в начале июня они заболели, «но мы обошлись без потерь».
«Прекрасно понимаю, что папа со своим сахарным диабетом, со своей сердечной недостаточностью, если бы не был вакцинирован (...) Я примерно понимаю, чем бы это закончилось», – указал врач.
Проценко также указал, что ограничения по госпитализации для невакцинированных – это «вынужденная мера», эти условия «действуют при плановой госпитализации, то есть все показания для экстренной госпитализации реализуются вне зависимости от того, вакцинирован пациент или нет».
«Вторая группа исключений – это пациенты с онкологическими заболеваниями, третья – это медисключения. Но вакцинация не защищает до конца от инфицирования, поэтому есть дополнительный комплекс мер: всем пациентам при поступлении в стационар делается ПЦР-мазок, оперативное лечение возможно только при отрицательном ПЦР-тесте. Мы разграничили зоны и уменьшили плотность палат. Это большая работа, но почему вакцинированный пациент, которому показано плановое лечение, должен попадать в группу риска? Даже если инфицирование случится, инфекция у прооперированного, но вакцинированного пациента будет протекать совершенно с другими рисками неблагоприятного исхода, нежели у пациента оперированного, но не вакцинированного», – добавил он.
Проценко также согласился с мнением, что какцинация большого количества людей – это есть единственный способ прервать распространение и мутацию новых штаммов коронавируса: «От нас уже все зависит больше семи месяцев. От нас – я имею в виду не медиков, а социально ответственных лиц, которые уважают людей, находящихся рядом. Очень много было дискуссий и спекуляций о лишении прав (в случае обязательной вакцинации) и т.д. А почему от твоего волеизъявления и права должен погибнуть мой родитель? Я так ведь вопрос ставлю. Окей, ты антиваксер, ты сидишь дома, и возвращается сценарий марта, прекрасно работающие сервисы доставки еды, продуктов. Работаешь удаленно, если твой работодатель это позволяет, – вот они, твои свободы. Но почему ради твоих свобод я должен попадать в группу риска, рисковать пожилыми родителями?».
«Самая большая внутренняя свобода – это быть социально ответственным перед людьми, которые находятся рядом с тобой», – подчеркнул Проценко.
Также он объяснил свое решение идти на выборы в Госдуму.
«Во многом сыграла (личная просьба президента России Владимира Путина). В течение последних трех-четырех месяцев много коллег со мной об этом разговаривали. Не секрет, что в будущий созыв Думы баллотируется очень большое количество врачей, медиков, могу назвать 17 человек, кого я лично знаю. Мы так или иначе встречаемся, коммуницируем. И ребята все время говорили: давай что-нибудь поменяем. Я говорю: ребята, я правда врач, это не моя история. Но, конечно, когда ко мне обратился президент с главным посылом, что здравоохранение требует перезагрузки, а перезагрузить его могут только люди, которые эту систему знают изнутри, – так эта история (с политикой) и началась», – пояснил он.
Медик подчеркнул, что хочет «поменять и помочь перезагрузить систему здравоохранения»: «Где я буду находиться – в этом кабинете или у постели больного, – это вторично. Если есть возможность влиять и участвовать в правильном изменении системы здравоохранения – место значения не имеет. Важна здравая идея, важна команда и важно, чтобы нас – медиков – слышали».
Напомним, Проценко входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее он назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии и заявил о необходимости нового стандарта первичной медпомощи.
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Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины
Производители повысили цены за одну дозу препаратов от коронавируса Pfizer и Moderna для Евросоюза, передает издание Financial Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение части контрактов.
По данным издания, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Отмечается, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, сообщает РИА «Новости».
Газета уточняет, что компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики.
Ранее ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer.
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