Боксер Андрей Замковой завоевал бронзу на Играх в Токио

Захарова предложила западным СМИ новый повод для критики россиян на ОИ

Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что скоро западные СМИ начнут критиковать россиян на Играх в Токио за то, что у них есть олимпийские кольца на флаге и форме.

«Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в Токийской Олимпиаде. Их трясет от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь еще и от российской символики на майках журналистов», – написала Захарова в Telegram.

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Она предположила, что скоро западные СМИ «начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет».

Ранее МОК отказался наказывать за использование символики России на ОИ. Речь шла об использовании символики журналистами и комментаторами.

Напомним также, что у российских спортсменов произошло несколько скандальных инцидентов с зарубежными журналистами: так, теннисист Даниил Медведев выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянца Фабио Фоньини, после игры в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к нему, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом.

Россиянин заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования.

Затем стало известно, что зарубежные журналисты попытались спровоцировать вопросами на ОИ российскую пловчиху Юлию Ефимову.