В АТОР оценили требование властей Кубани к туристам делать прививку от коронавируса

Поскольку многие россияне скептически относятся к вакцинации против коронавирусной инфекции, то и изменения в виде разрешения туристам приезжать на Кубань с отрицательным ПЦР-тестом, а затем в течение трех дней пройти вакцинацию, вряд ли сильно отразятся на востребованности курортов, но даже эта малая часть положительно повлияет на туризм, сказал газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 августа туристам можно будет приезжать с отрицательным ПЦР-тестом, однако в течение трех дней после заселения они будут обязаны пройти вакцинацию против коронавируса.

«Если раньше непривитым вообще нельзя было приезжать, то сейчас появилась дополнительная опция – приехать и привиться уже на курорте. То есть добавилась дополнительная возможность. Очевидно, что часть граждан, которые не успевали привиться из-за очереди или по каким-то иным причинам, теперь смогут поехать на отдых, его не придется переносить. В этом плане теперь все в порядке», – говорит Канторович.

Однозначно эти изменения уменьшат потери, но насколько именно, пока сказать эксперту сложно, поскольку многие россияне, как показывает практика, неохотно идут прививаться и относятся к этой идее скептически, что неправильно. Напомним, согласно опросу сервиса поиска работы SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края сделать прививку против коронавирусной инфекции готовы только 3% россиян.

«Даже если это будет всего три-семь дополнительных процентов – это тоже большие деньги для туризма. То, что у нас народ дремучий и не хочет прививаться, есть такая проблема. Но видно, что власти Краснодарского края стараются находить какие-то варианты, чтобы и туристам дать возможность приехать, и не заразить всех жителей Кубани. Естественно, их это беспокоит, потому что все понимают, что медицинская система не выдержит такого наплыва, если еще и отдыхающих массово придется лечить», – считает собеседник.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили, что из-за введенных ограничений по коронавирусу для туристов потери Краснодарского края в августе могут составить до 80%. Позже руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что отмены брони отелей и туров на последний летний месяц на Кубани продолжаются, поэтому просто необходимо разрешить туристам приезжать с отрицательным результатом ПЦР-тестирования.

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