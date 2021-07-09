В Челябинской области ввели режим ЧС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о введении на территории региона режима ЧС в связи с лесными пожарами, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Карталинском и Нагайбакском районах и угрозе населению. Этот особый правовой режим вводится для защиты граждан, имущества и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций», – передает ТАСС текст сообщения.

По данным местных властей, на 13.00 (11.00 мск) 9 июля на территории Челябинской области продолжают действовать 3 очага природных пожаров на общей площади 4,8 тыс. га (1 очаг на территории Нагайбакского района на площади 2 тыс. га, 2 очага в Карталинском районе – 1 тыс. и 1,8 тыс. га. Сохраняется угроза четырем населенным пунктам.

Из-за усилившегося ветра осложнилась ситуация возле населенного пункта Джабык Карталинского района, проводится эвакуация населения. Кроме того, в зоне риска населенные пункты: Новокаолиновый, Запасное, Париж.

Ранее в пятницу в региональном МЧС сообщили, что огонь лесного пожара перешел на дома села Джабык в Челябинской области.