Украинских силовиков обвинили в минировании сельхозугодий в Донбассе Власти Украины захотели ввести санкции против сына Лукашенко 8 июля 2021, 22:25 Текст: Антон Антонов

Правительство Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны страны ввести санкции против 52 граждан Белоруссии, сообщил кабмин. В частности, в список вошли старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор Лукашенко, возглавляющий Национальный олимпийский комитет. Также предлагается ввести санкции против пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, главы КГБ Ивана Тертеля и командира спецназа ведомства «Альфа» Сергея Зубкова, главы МВД Ивана Кубракова и его зама Геннадия Казакевича. Кроме того, в предлагаемый санкционный список включены руководитель администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, члены ЦИКа, председатель СК Иван Носкевич, глава центра изоляции правонарушителей на Окрестина Иван Соколовский, передает ТАСС. В СНБО список направят в течение месяца. Санкции предлагается ввести на три года. Отмечается, что санкции разработаны с учетом решений Совета ЕС. Накануне сообщалось, что правительство Украины согласовало список санкций в отношении граждан Белоруссии. Отметим. что в июне Минск заявлял о готовности сесть за стол переговоров с Киевом ради возвращения к «партнерскому формату». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В Киеве рассказали об «истерике» Зеленского из-за НАТО 8 июля 2021, 08:58 Текст: Евгения Шестак

Регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. «Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш». Как напомнил Мураев, жители Нидерландов на «консультативном» референдуме по ассоциации между ЕС и Украиной выступили против договора, а Венгрия блокирует евроатлантические стремления Киева из-за нарушения прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Экс-депутат выразил уверенность, что Зеленский сделал все, чтобы Германия и Франция не уважали Украину как страну. При канцлере Ангеле Меркель украинский лидер обращался к кандидатам на должность канцлера, напомнил Мураев. Такие действия подчеркивают политическую незрелость киевского руководства и непонимание им геополитических процессов. Ранее спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. Премьер Украины: «Северный поток – 2» не будет завершен 8 июля 2021, 20:19

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Газопровод «Северный поток – 2» достроен не будет, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе. «Слышны утверждения, что проект «Северный поток – 2» будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет», – цитирует ТАСС Шмыгаля. Он подчеркнул, что проект газопровода является «неэкономическим», и Украина пострадает из-за снижения объемов транзита газа. При этом Шмыгаль добавил, что с проектом вырастет влияние России в Европе. Несмотря на то, что, по мнению премьера, газопровод достроен не будет, он призвал Литву «присоединиться к нашим усилиям по противодействию «Северному потоку – 2» и противиться такой возможности». «Очень многое зависит от наших партнеров в ЕС», – сказал Шмыгаль. В свою очередь премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс готов поддержать Киев. «Литва вместе с другими единомышленниками приложит все усилия к тому, чтобы негативное воздействие этого проекта, если он будет завершен, было снижено до минимума», – сказала она. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. НАТО разъяснило Украине процесс вступления в альянс 8 июля 2021, 06:48

Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО, заявил спецпредставитель генсека альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины. В ответ на предложение предоставить Киеву определенный список критериев для членства в НАТО, как в свое время – для безвизового режима с ЕС, Аппатурай пояснил, что «это так не работает». Он подчеркнул, что «нет четкого перечня критериев», после которого страна получает План действий по членству в альянсе или само членство. Аппатурай указал, что речь идет о «политических решениях», а не о выполнении «сугубо технических критериев». «Я не говорю, что нету связи между реформами и политическим решением – конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», – приводит его слова «Европейская правда». Аппатурай заявил, что и сам альянс должен быть готов к расширению, а соответствующее решение принимают страны-члены, «но без участия третьих сторон, в данном случае России». В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. Лукашенко пообещал ответить «играющему мускулами» Западу 8 июля 2021, 12:05 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами, однако у республики есть чем ответить тем, кто «играет мускулами» на Западе. Лукашенко заявил в четверг на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, что Белоруссия не хочет воевать, «у нас нет такой цели», однако «мы не встанем на колени», передает БелТА. «Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира (...) (Но) мы не можем сделать то, что они (оппоненты) хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим», – подчеркнул он. Глава государства отметил, что Минск готов к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной. В то же время республике есть чем ответить тем силам, которые «пытаются играть мускулами на ее западных рубежах». С этой целью развивается военная организация государства, основу которой составляют вооруженные силы, пояснил он. «Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе», – сказал Лукашенко. Ранее Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе. Также он указывал, что данные меры представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мэрия Киева решила снести памятный знак в честь дружбы с Москвой 8 июля 2021, 14:15

Фото: VladDonskoy/wikimapia.org

Текст: Дмитрий Зубарев

Депутаты Киевского горсовета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы, который установлен в украинской столице, решение поддержали 80 из 120 депутатов, сообщила пресс-служба горсовета. «По многочисленным обращениям граждан в Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на улице Маршала Якубовского. Такое решение поддержали 80 депутатов Киевского городского совета», – передает РИА «Новости» сообщение мэрии Киева. В горсовете отметили, что памятный знак будет передан на хранение Голосеевской районной администрации до создания музея тоталитаризма в Киеве. «Тот, кто гуляет по улице Якубовского, тот знает, какая есть проблематика с данным знаком. Наши люди уже обрисовывают его, набрасывают на него разные накидки, чтоб его не было видно. Существует четкое напряжение», – заявил во время сессии депутат от фракции «Батькивщина» Игорь Галайчук. В январе в селе Старые Трояны Одесской области снесли последний памятник Владимиру Ленину на Украине. Тем временем в Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II на Екатерининской площади. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о желании основателя Blackwater создать ЧВК на Украине 8 июля 2021, 01:25

Фото: CNBC/Youtube

Текст: Антон Антонов

В 2020 году основатель американской частной военной компании Academi (Blackwater) Эрик Принс хотел создать ЧВК на Украине, сообщают СМИ. Time ссылается на документы, попавшие в распоряжение журнала. В плане, датированном июнем 2020 года, предлагалось набрать в ЧВК военных, которые участвовали в конфликте в Донбассе. Также Принс хотел построить на Украине новый завод по производству боеприпасов». Кроме того, он собирался объединить украинские авиационные и аэрокосмические предприятия в «консорциум, который мог бы конкурировать» с компаниями «наподобие» Boeing и Airbus, передает ТАСС. В Киеве Принса считали лицом, близким Дональду Трампу, который был тогда президентом США и назначил сестру Принса министром образования. Однако у украинской стороны вызывало подозрение сотрудничество Принса с Андреем Деркачем и Андреем Артеменко, которых подозревали в «российском вмешательстве» в выборы в США. Сами Деркач и Артеменко подтвердили работу с Принсом, передает РИА «Новости». Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков также подтвердил встречу с Принсом 23 февраля 2020 года. Кроме того, встречу с Принсом подтвердил глава администрации Зеленского Андрей Ермак. План Принса для оборонной индустрии Украины предполагал инвестиции и прибыли до 10 млрд долларов. По оценке журнала, Принс мог занять ведущую роль в конфликте в Донбассе. Time считает, что планы Принса не были реализованы, поскольку Трамп проиграл новые выборы. О том, каково состояние предложенных Принсом проектов сейчас, информации нет. Сообщается, что в 2019 год Принс участвовал в тендере на покупку авиационного предприятия «Мотор Сич». Артеменко считает, что это могло привести к интеграции украинских авиатехнологий с российскими. Новиков заявил, что в Киеве через Принса хотели наладить отношения с администрацией Трампа. Напомним, сообщалось, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater. В Литве призвали незамедлительно строить ограждение на границе с Белоруссией 8 июля 2021, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Ограждение на границе Литвы с Белоруссией, как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны, необходимо установить как можно быстрее, заявила советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите. «Контроль на границе не на всем ее протяжении осуществляется должным образом. Физический барьер в виде ограждения должен быть построен как можно быстрее», – передает ТАСС слова Скайсгирите. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой. Партия Зеленского решила равняться на Компартию Китая 8 июля 2021, 04:59 Текст: Антон Антонов

Партия «Слуга народа» считает, что необходимо перенимать опыт Коммунистической партии Китая, заявил глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Арахамия заявил, что у его партии и КПК принципы во многом совпадают, так как обе политические силы стремятся служить народу. Арахамия указал, что КПК представлена в каждом населенном пункте Китая, «этот опыт непременно нужно перенимать», передает ТАСС. «Синьхуа» сообщает, что впечатление на Арахамию произвела книга «Си Цзиньпин о государственном управлении», которую глава фракции «Слуги народа» прочитал на русском языке. Арахамия собирается содействовать изданию этой книги на украинском языке, чтобы «украинцы смогли узнать, как Китай преодолел трудности и добился стремительного роста экономики». Он считает, что «китайское чудо» стало результатом политики КПК, Киев хочет перенять ее опыт в экономике. Для него сообщения о том, что в Китае за несколько дней возвели больницу, а за несколько месяцев – мост, звучат как фантастика, поскольку на Украине за это время могут максимум подготовить техническую документацию. Напомним, Associated Press обвиняло Китай в давлении на Украину. Кроме того, между Киевом и Пекином возник конфликт из-за завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Премьер Украины назвал ВСУ одной из самых мощных армий в Европе 8 июля 2021, 12:34 Текст: Евгения Шестак

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью литовскому радио LRT назвал украинскую армию одной из самых мощных в Европе. «В настоящее время наша армия является одной из наиболее профессиональных и сильных в Европе, способной должным образом реагировать на любые [недружественные] действия», – цитирует Шмыгаля ТАСС. Он заявил, что в этом вооруженным силам Украины помогли члены НАТО. Шмыгаль напомнил, что с 2015 года их инструкторы, работающие в учебном центре в Яворове (Львовская область), помогли обучить более 19 тыс. украинских солдат и офицеров. Своих представителей туда направляет и Литва. Также премьер-министр отметил важность совместных военных учений со странами НАТО. И напомнил о проходящих в Черном море учениях Sea Breeze 2021. «Это крупнейшие военные маневры в истории Украины, иллюстрирующие успешность нашего сотрудничества», – сказал Шмыгаль. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) стали сильней в 572 раза, так как их ряды пополнили 572 молодых офицера. Экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян призвал не обманывать украинский народ заявлениями о способности Украины противостоять России в случае войны. Премьер Украины назвал сроки вступления страны в ЕС и НАТО 8 июля 2021, 16:05

Фото: Artur Widak/Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украина может стать членом Евросоюза и НАТО в течение ближайших 5-10 лет, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью литовскому радио LRT. «Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшее время. Надеемся на членство [в этих структурах] через пять-десять лет», – цитирует ТАСС Шмыгаля. По его словам, Украина проводит все необходимые для этого реформы, однако вступление в ЕС зависит не только от Киева, но и от 27 стран – членов сообщества. При этом Шмыгаль отметил, что усилия Украины в процессе реформ по достоинству оценены ЕС. «Украина на пути реформ демонстрирует очевидный прогресс, что зафиксировано в ежегодном отчете ЕС о реализации нашей страной соглашения об ассоциации с сообществом», – заявил премьер. Также глава кабмина добавил, что очередной целью Киева является получение доступа на внутренний рынок ЕС, а также либерализация торговали с сообществом и обновление части договора об ассоциации, посвященной торговле. Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского. До этого спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. Гордон рассказал об ужасном состоянии украинских поездов 8 июля 2021, 08:25 Текст: Евгения Шестак

Украинский журналист Дмитрий Гордон ужаснулся состоянию поездов железнодорожного перевозчика «Укрзализныця», отметив, что никаких реформ в структуре так и не проводилось. По его словам, огромное количество поездов в XXI веке «в цивилизованной европейской стране» не оснащено кондиционерами. «Люди мучаются, ездят в таких поездах по Украине, без кондиционеров поезда нагреваются до 44 градусов внутри», – указал он в эфире телеканала «Украина 24». Государственный перевозчик, который должен приносить доход в бюджет, является «насквозь убыточным», добавил Гордон. По его словам, в «Укрзализныце» «ворье на ворье и ужас». Также журналист заявил, что комиссия Верховной рады, занимающаяся аудитом «Укрзализныцы», оценила состояние компании как преддефолтное: «все изношено, распродано, украдено», указал он. При этом количество грузовых и пассажирских перевозок резко сократилось, пути оказались разбиты и не могут справиться с потоком, их следует заменить, а «поезда – сплошная рухлядь», перечислил Гордон главные проблемы в этой области. По его словам, даже в «элитных» поездах, таких как «Интерсити», в первом классе пахнет туалетом на весь вагон. Он уверен, что никаких реформ в «Укрзализныце» так и не проводилось, однако члены Наблюдательного совета предприятия, по его словам, получают миллионы гривен. Ранее советская и украинская актриса Ольга Сумская рассказала о том, что в поездах «Укрзализныци» творится «сущий ад». Напомним, первый класс лучших украинских поездов назвали «хлевом». Пушков отреагировал на слова украинского экс-дипломата об отсутствии союзников 8 июля 2021, 08:37 Текст: Наталья Ануфриева

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского экс-дипломата Александра Чалого об отсутствии союзников у Киева. Чалый заявил, что у Украины нет союзников, при этом в случае военного конфликта ей придется рассчитывать только на себя. Он уточнил, что союзниками считает «тех, кто готов с тобой рядом умирать и оказывать военную помощь», передает РЕН ТВ. Также украинский экс-посол выразил мнение, что при военном конфликте с Россией страна может рассчитывать лишь на дипломатическую и финансовую поддержку. На это Пушков написал в Telegram, что экс-дипломат дал «на редкость реалистичную оценку геополитического положения Украины». «Это верно: ни Франция, ни ФРГ, ни США не готовы воевать за Украину», – добавил сенатор. По его словам, президенту страны Владимиру Зеленскому надо расстаться с иллюзиями, если они у него есть. «Украина на деле – одна, с ненадежными партнерами типа Литвы, которая готова вместе с Киевом закатывать истерики в ПАСЕ и требовать новых санкций против России, но вряд ли способна на большее», – заключил Пушков. Отметим, что ранее в итоговом заявлении саммита стран – членов НАТО в Брюсселе был подтвержден тезис о том, что Украина в будущем сможет стать членом Североатлантического альянса. Конкретные даты вступления страны в альянс в документе не оговаривались. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев «провел достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России. Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию. Украину обвинили в создании условий для ухудшения экологической обстановки в Крыму 8 июля 2021, 16:14 Текст: Евгения Шестак

Власти Украины создают условия для ухудшения экологической обстановки в Крыму и Севастополе, полуостров испытывают внешнеполитическое давление со стороны Киева, заявил полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов. «Эти регионы округа вплотную столкнулись с внешнеполитическим давлением со стороны Украины, которая умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки на Крымском полуострове», – цитирует РИА «Новости» Устинова. Также он отметил, что в текущей сложной ситуации с водоснабжением в Крыму нужно обеспечить максимально возможный экологический контроль за предпринимаемыми мерами. Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал подобные условия комичными. Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища. В «Слуге народа» призвали принять закон о легализации оружия 8 июля 2021, 06:55 Текст: Антон Антонов

На Украине нужно принять закон, регулирующий легальный оборот гражданского огнестрельного оружия, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дануца. Сейчас на рассмотрении Верховной рады находится законопроект, в котором утверждается, что огнестрельное оружие «является самым эффективным средством реализации гражданами конституционного права на самозащиту», передает РИА «Новости». Дануца в эфире канала «Украина 24» заявил, что в его стране сейчас «оружие является легальным, но не является законным», поскольку «это все легализовано приказом министерства внутренних дел». По его словам, «принятие закона необходимо», так как на Украине свыше 1 млн «легальных стволов» – в основном «охотничьи оружия». В марте Рада уже отклонила законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия. Оппозиция считает, что жители страны пока не готовы к свободному ношению огнестрельного оружия, опасается обострения криминогенной обстановки и ситуации в стране. Сейчас на Украине разрешено охотничье длинноствольное оружие при наличии разрешения на владение им, которое выдается в разрешительной системе МВД после прохождения соответствующих курсов. Короткоствольное оружие травматического характера разрешено судьям, помощникам депутатов Рады, журналистам, добровольным народным дружинникам. Весной на Украине расформировали все подразделения контроля за оборотом оружия из-за тотальной коррупции. Проверка выявила более 2 тыс. нарушений при выдаче разрешений на оружие Лукашенко назначил главу Белкоопсоюз управделами президента 8 июля 2021, 12:25 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил управделами президента Валерия Иванова, который до настоящего времени возглавлял Белорусский республиканский союз потребительских обществ (Белкоопсоюз). Он сменил на этой должности Виктора Шеймана. «Мною принято решение о назначении вас управляющим делами президента. Должность среди 11 высших должностных лиц. То есть вы не просто управляющий делами президента, но и будете дополнительно заниматься вопросами, как высшее должностное лицо. Это значит, что не ваших вопросов в Беларуси нет. Они все ваши, где бы вы ни ходили, что бы вы ни делали», – обратил Лукашенко, слова которого приводит БелТА. Он отметил, что это касается в том числе повседневной жизни, будь то поход в магазин или посещение того или иного предприятия. «Всегда для высших должностных лиц на каждом метре нашей Белоруссии есть дело. Это не патетика, не громкие фразы. Так должны работать высшие должностные лица», – сказал он. Белкоопсоюз – многоотраслевую коммерческую структуру социальной направленности, которая объединяет предприятия торговли и общественного питания, заготовительную сеть, звероводческие хозяйства, промышленные, транспортные и строительные организации, учебные заведения в республике, передает ТАСС.