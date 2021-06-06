Как долго продлится распря Белоруссии и Украины

После значительной деградации отношений между Белоруссией и Украиной и ввода странами экономических ограничений в адрес друг друга, Минск заявил о готовности сесть за стол переговоров с Киевом ради возвращения к «партнерскому формату». Почему Лукашенко протягивает руку дружбы Зеленскому и готова ли Украина поступиться «европейской солидарностью» ради выгодных отношений с Белоруссией?

Белорусские власти готовы в любое время сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до нынешнего обострения отношений между двумя странами. Такое заявление сделал глава правительства Белоруссии Роман Головченко в субботнем эфире канала «Беларусь-ТВ». «Но мяч сейчас на украинской территории», – добавил премьер. Примирительное заявление главы белорусского кабинета министров прозвучало на фоне явного и все углубляющегося ухудшения отношений между Минском и Киевом.

С подачи президента Владимира Зеленского, ориентируясь на западных партнеров, Киев активно включился в кампанию против властей Белоруссии еще в августе 2020 года. Очередное ухудшение произошло после принудительной посадки самолета ирландской компании Ryanair в аэропорту Минска и ареста находившегося на борту белорусского оппозиционера Романа Протасевича. О позиции Киева можно судить по выступлению в воскресенье экс-президента, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука. Тот вслед за генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что власти Белоруссии посадили самолет с Протасевичем по указке из Москвы.

Через три дня после инцидента Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией. Украинским авиакомпаниям было запрещено выполнять полеты в белорусском воздушном пространстве. То, что происходило дальше, приняло характер настоящей торговой войны. В конце мая Белоруссия ввела обременительный для украинских экспортеров режим индивидуального лицензирования товаров. Кроме того, под вопросом оказались поставки на Украину нефтепродуктов с белорусских НПЗ, которые использует в том числе украинская армия.

Неделю назад белорусский президент Александр Лукашенко заявил: Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым (который Белоруссия не признает частью России). Крым первым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако до заявления Лукашенко «Белавиа» отвечала отказом до «политического признания Крыма как части России».

Дошло до того, что Верховная рада готова признать Лукашенко угрозой безопасности, а Зеленский публично делился опасениями, что Белоруссия и Россия создадут настоящее союзное государство, которое будет грозить и Украине, и Западу.

И вот теперь белорусский премьер Головченко напоминает, что у Минска и Киева не раз случались трения, но две соседние республики снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали торговать дальше. «Мы никогда не предпринимали враждебных действий по отношению к Украине, – напомнил глава кабмина. – Более того, в сложных ситуациях поддерживали Украину и занимали очень сбалансированную позицию даже тогда, когда нам было не очень легко». Головченко подчеркнул: сейчас Минск вынужден отвечать на недружественные действия соседей, и высказал сожаление, что Украина действует столь резко.

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В самом деле, и ранее Киев – проявляя европейскую или евроатлантическую солидарность – первым начинал ссору с соседом. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Украина начала вводить антидемпинговые пошлины и спецпошлины на белорусскую продукцию еще в начале прошлого года, задолго до того, как на такие же меры пошли страны Запада (у тех антибелорусская кампания была привязана к послевыборному кризису августа-сентября 2020-го и к выступлениям белорусской оппозиции). Дополнительным поводом для нападок на соседа стал провал операции по захвату « 33 вагнеровцев » в Минске – задержанных россиян, как известно, вместо выдачи Киеву вернули на родину. В октябре прошлого года, вместо очередного украино-белорусского форума регионов, Киев присоединился к санкциям Евросоюза против Минска.

При этом очевидна взаимозависимость двух бывших советских республик. Украина остается вторым после России получателем белорусского экспорта. По данным на прошлый год Белоруссия поставила на Украину товаров на 2,87 млрд долларов, в то время как Украина поставила северному соседу заметно меньше – экспорт составил около 1,33 млрд долларов.

Белоруссия представляет собой основной рынок сбыта некоторых украинских стройматериалов – например, именно туда идет до 70% поставок украинского кирпича. С другой стороны, Украина крайне заинтересована в поставках не только белорусских бензина и других нефтепродуктов (например, битума), но и в покупке дешевой белорусской электроэнергии, сельхозтехники и т. д. Наконец не секрет, что часть украинского экспорта продолжала идти в Россию именно через Белоруссию.

«В ситуации, когда Беларуси критически важно сохранить экспорт нефтепродуктов и особенно экспорт электроэнергии после запуска БелАЭС, отказ Украины – серьезный удар по реализации инвестиционных планов, по обеспечению энергетической безопасности, – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский экономист, руководитель Научно-практического центра Мизеса Ярослав Романчук. –

Хотя Украина и присоединялась к санкциям по авиации, хотя Белоруссия и ввела эмбарго на товары, вопрос принципиально важный: как долго страны смогут находиться в таком режиме?».

По мнению собеседника, без скорейшей нормализации отношений с Киевом, экономике Белоруссии «грозит рецессия, населению – обнищание, многим предприятиям – банкротство». «Нужно разговаривать и с Европейским союзом, и с Украиной, но и в рамках Евразийского экономического союза снимать все торговые барьеры, которые есть», – полагает Романчук.

По мнению белорусского эксперта, правительство республики исходит из того, что у страны нет врагов, но есть торговые интересы. «Было слишком много эмоций, слишком много негатива выплеснуто после инцидента с самолетом. В данной ситуации было бы важно вернуться к режиму, когда Беларусь предложила себя в качестве переговорной площадки России, Украины и ЕС», – полагает Романчук. Он напомнил о том, что в Москве инцидент с самолетом Ryanair назвали внутренним делом Белоруссии. «Беларусь – это не Китай, не Россия с ее внутренним рынком и внутренним производством. Поэтому так себя вести, как вела она сейчас, объявляя о контрсанкциях против ЕС и Украины – категорически неприемлемо», – рассуждает Романчук. Этим, по его мнению, и объясняется фактическое предложение Минска к возрождению отношений с Киевом.

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«Я думаю, что речь идет о восстановлении не особо дружеских, но прагматичных отношений», – в свою очередь заметил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Проблема в том, что с дураками (иначе не скажешь), которые сейчас возглавляют украинскую власть, очень сложно выстроить дружеские отношения, – добавил эксперт. – Но у Белоруссии, очевидно, в интересах сохранить торговые отношения, восстановить рейсы авиакомпании «Белавиа», которая очень хорошо зарабатывала на транзите».

Лукашенко демонстрирует готовность к тому, чтобы вернуть отношения на прежний уровень, «несмотря на украинский маразм», полагает Погребинский. «Но я думаю, что у Зеленского нет пути назад, – отметил украинский политолог. – Зеленский и его окружение не признают Лукашенко президентом, они хотят быть впереди планеты всей по санкциям против «Белавиа» и против Белоруссии в целом. В этой ситуации представить какой-то здравомыслящий ход со стороны Украины очень сложно».

Очевидно, что Белоруссия не хочет выглядеть инициатором ухудшения отношений, и предложение, которое сделал Минск, выгодно и с политической, и с экономической, и с общественной точки зрения, отметил директор Украинского института политики Руслан Бортник. Но ожидать в скором времени разморозки отношений и прекращения распри Минска и Киева не приходится, считает эксперт.

«С политической точки зрения Украина сегодня прилагает максимальные усилия, чтобы спровоцировать Беларусь на максимально жесткие действия в отношении Украины, что позволило бы поставить в ОБСЕ вопрос о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска», – посетовал Бортник. Поскольку проблемы в отношениях соседних республик имеют сугубо политический и искусственный характер, то и разрешиться они могут лишь исключительно политически, отметил эксперт. «Если этот кризис и сможет завершиться, то или со сменой вектора в отношениях между Украиной и Россией, или с изменением отношений между Западом и Белоруссией», – резюмировал Бортник.

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