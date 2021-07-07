В Москве заявили о попытке Зеленского отвлечь внимание от невыполнения Минска – 2 Литва решила построить стену на границе с Белоруссией На Украине согласовали список санкций в отношении Белоруссии 7 июля 2021, 14:43 Текст: Евгения Шестак

Правительство Украины согласовало список санкций в отношении граждан Белоруссии для последующего их утверждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. На заседании украинского правительства было принято соответствующее распоряжение под названием «О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Белоруссии», передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины собирается попросить мировых лидеров признать режим президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

Украинцы обрушились с критикой на посла в Британии 5 июля 2021, 05:55

Фото: Pavlo_bagmut/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украинские граждане раскритиковали в соцсетях посла своей страны в Великобритании Вадима Пристайко за то, что он не отреагировал на сравнение контура карты Украины с грязным пятном. Многих жителей страны разочаровало, что Пристайко не смог дать «достойный ответ». Один из пользователей заявил: «Наше му-му не нашло слов!?». Он предположил, что Пристайко «потому и на посту, потому что своих слов не имеет». Высказывалось предположение, что Пристайко плохо владеет английским языком. Украинцы пожаловались, что «опять опозорились на весь мир». Украинский блогер Алена Яхно выразила возмущение тем, что посол только улыбался в ответ на оскорбительное сравнение, а потом стал «что-то блеять на ужасном английском», передает РИА «Новости». Напомним, ведущая телешоу «Доброе утро, Британия» Кейт Гэрруэй, когда в ее передаче принимал участие Пристайко, сравнила контур карты Украины на футболке сборной страны по футболу с грязным пятном. Эксперты объяснили, почему военные корабли для Украины будет строить Турция 4 июля 2021, 17:01

Фото: Nina Liashonok/ZUMA/ТАСС

Текст: Михаил Мошкин

«Чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал обещание Владимира Зеленского, что Турция к 2023 году построит первый корвет для флота Украины. «О возможности строительства боевых кораблей на Украине не идет речи уже лет 25-30. Для реализации подобных планов надо располагать высокотехнологичной промышленностью, необходимо иметь соответствующие кадры. Даже если «призвать под знамена» пенсионеров, которые еще сохранили профессиональные навыки, то утрачены кооперационные связи, все то, что относится к промышленности», – отметил капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. «Денег у Украины нет, и основное производственное оборудование «утрачено военно-морским способом». Кого надо, российское судостроение приглашало еще до 2014 года на работу вахтенным методом. В частности, известно о работе украинских специалистов на Дальнем Востоке», – в свою очередь указал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Шеповаленко. По мнению Ненашева, о том, в каком состоянии находятся украинское кораблестроение и судоремонт, можно судить по такому показателю, как строительство катеров – что «немногим сложнее сборки автомобилей». «Для них составляет проблему построить, вооружить и укомплектовать техническими средствами даже такие, небольшие по водоизмещению корабли. Они закупают катера «из секонд-хэнда» для своих таможенников и пограничников у США, у Британии», – отметил собеседник. Неудивительно, что сборку своего первого корвета ВМС Украины решил доверить туркам, добавил собеседник. Турция начала строить для Украины современный корвет, который будет достроен (причем уже на территории Украины) к концу 2023 года, заявил Владимир Зеленский, выступая в воскресенье в Одессе по случаю Дня ВМС Украины. Заявление Зеленского прозвучало после того, как официально обанкротился Николаевский судостроительный завод, который некогда был одним из флагманов советского военного кораблестроения, констатировал Ненашев. Достаточно сказать, что именно здесь были собраны многоцелевые ракетные крейсера проекта «Атлант»: «Червона Украина» (ныне «Варяг»), «Маршал Устинов» и «Слава» (ныне «Москва»), которые сейчас находятся в составе российских Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов. О масштабах работы Николаевского завода в 2000-х годах можно судить по сообщению о «достижениях» – получении заказа на ремонт четырех испанских сухогрузов в 2006 году и о ремонте катера в 2015-м. В 2020 году Николаевский завод был официально объявлен банкротом из-за долгов по зарплате. Двумя годами раньше, в 2018-м, де-юре обанкротился Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза, включая ныне «служащий» на российском флоте ТАВКР «Адмирал Кузнецов». После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников. Еще при Викторе Януковиче Украина могла анонсировать программу строительства собственных корветов – что сейчас решили перепоручить Турции. В 2011 году на ЧСЗ было начато сооружение головного корабля «Владимир Великий» нового проекта 58250. Но после Майдана, в августе 2014-го, строительство было остановлено ради экономии бюджетных средств. А в июне 2018 года командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко сообщил: строительство остановлено, так как в бюджете страны не осталось денег на реализацию проекта. «Для того, чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности. То же мы будем наблюдать и в случае с Украиной, – резюмировал Ненашев. – Для таможенных и пограничных задач они, возможно, и смогут использовать флот, но не более». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Афины назвали Украину родиной греческой революции 5 июля 2021, 15:51 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что год 30-летия независимости Украины является знаковым и для его страны, и указал, что греческая национально-освободительная революция 200 лет назад началась на Украине. «В этом году мы отмечаем 200-летие начала нашей войны за независимость. И что важно здесь, в Киеве, в столице Украины, – это то, что мы всегда помним, что эта наша война за независимость, эта наша революция, началась на Украине. Мы всегда помним, что Одесса была городом, где в 1814 году было основано Общество друзей – в Греции мы называем его «Филики Этария». Общество с единственной целью – создать независимое греческое государство», – сказал Дендиас, передает РИА «Новости». «Вот почему этот украинский город, а также Украина как страна так близки сердцам нас, греков. И это одна из многих причин, по которым Греция всегда будет готова помочь Украине в ее европейских устремлениях. Мы считаем, что вы принадлежите к Европейскому Союзу рядом с нами», – продолжил министр. По словам Дендиаса, греки гордятся тем, что соглашение об ассоциации ЕС и Украины было подписано в 2014 году, во время председательства Греции в Совете Евросоюза. «Греция также последовательно поддерживает давнее партнерство Украины с НАТО. Мы продолжаем поощрять усилия страны по неуклонному углублению связей с Североатлантическим альянсом. Недавний саммит НАТО в Брюсселе подтвердил приверженность союзников решениям, принятым на саммите в Бухаресте в 2008 году», – сказал Дендиас. По его словам, статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, будет способствовать, в частности, участию Украины в учениях и тренировках НАТО. Кроме того, Дендиас заявил, что «Греция четко выразила свою принципиальную позицию» по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Отметим, что ряд греческих политиков периодически заявляет о том, что греческая революция началась с Украины, которой в 1821 году еще существовало. Сам Дендиас меняет риторику в зависимости от собеседников. Так, на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сочи 25 мая он «выражал благодарность России за ее особый вклад в освобождение нашей страны». В телефонных разговорах с Лавровым греческий министр также постоянно говорил об «особо важной роли, которую Россия сыграла в период независимости Греции». На официальной церемонии открытия Года истории Россия-Греция 2 июля первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис заявил, что «нет никакого сомнения в том, что Россия внесла определяющий и решающий вклад в успех греческой борьбы за независимость, которая организовывалась и координировалась греческими общинами в Российской империи». Белоруссия попросила Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш 5 июля 2021, 13:26

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. «Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 (Оскорбление президента) Уголовного кодекса Республики Белоруссия в отношении Агурбаш А.А.», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. В отношении артистки санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с этим в Генеральную прокуратуру России в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. По данным Генпрокуратуры, в августе 2020 года Агурбаш, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами, размещала в интернете, в том числе на YouTube, сведения, «направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Белоруссия». Кроме того, ей инкриминируется размещение в группе с неустановленными лицами сведений, содержащих оскорбления президента страны Александра Лукашенко, «соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений». После президентских выборов в августе прошлого года Агурбаш неоднократно участвовала в акциях солидарности у белорусского посольства в Москве. 20 сентября полиция задержала около десяти человек у посольства Белоруссии, в том числе и певицу, но ее вскоре отпустили. На Украине рассказали о плане захвата Донбасса 6 июля 2021, 08:40

Фото: Baz Ratner/Reuters

Текст: Мария Бобылева

Вооруженные силы Украины способны захватить часть территории Донецкой и Луганской народных республик, заявил советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. По его словам, Украина не выполняет Минские соглашения не просто так. Он отметил, что документ, который был одобрен специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, якобы не имеет обязательного характера, пишет ФАН. «Политическая часть Минских соглашений является дискутабельной. То есть она является предметом переговоров. В чем вся загвоздка: все почему-то думают, что минские договоренности являются безальтернативными и должны быть обязательно выполнены. Но это не так. «Минск – 2» является доброй волей сторон. Это международно-правовой договор, который не имеет обязательного характера, то есть за его невыполнение не наступают правовые последствия. А это означает, что документ выполняется, когда есть добрая воля двух сторон», – сказал он. Также он заявил, что Минские соглашения не были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. По его словам, в английском варианте документа нет слова «одобряет», а есть – «приветствует». Именно из-за этого, заявил Арестович, Украина и не должна выполнять минские договоренности. Советник украинской делегации в ТКГ рассказал и о военном пути решения конфликта в Донбассе. По его словам, вооруженные силы Украины могли бы захватить ДНР и ЛНР, захватив часть территории. Это бы сделало, по его мнению, невозможным дальнейшее существование народных республик. «Что такое Донбасс – большая городская агломерация, поэтому для нас такие жертвы неприемлемы. Единственный вариант, когда мы можем пойти в вооруженное наступление – если нам навяжут войну. Тогда мы пойдем в контрнаступление. Но сами мы «освобождать» Донбасс военным путем не будем. Нас от наступления останавливает только плотная городская застройка. А это означает, что если будут идти бои, то неминуемо будет гибнуть мирное население. Отвоевать Донбасс мы, конечно, можем. Мы освободим ту часть территории, которая сделает дальнейшее существование ДНР и ЛНР невозможным. Мы окружим, разделим и будем доставать артиллерией до границы с Россией», – резюмировал он. Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. Лукашенко потребовал ограничить транзит товаров из Германии в Россию 6 июля 2021, 13:41

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию. «Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания», – сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА. Он также заявил о необходимости закрыть рынок Белоруссии. «Первое: на белорусский рынок – ни шагу. Второе: через Белоруссию – тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги), пускай едут и поставляют туда», – заявил он. По его словам, «надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Белоруссия. И прежде чем браться за экономическое оружие, думали». Ранее Лукашенко заявил, что применение Западом санкций в отношении Минска является шантажом в международном масштабе. По его словам, санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Захарова указала на критические потери Литвы от санкций против Белоруссии 6 июля 2021, 07:27

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Литвы в политическом угаре уже не ведут подсчет пострадавших от антибелорусских санкций компаний, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Такое впечатление, что в Европе, в частности в Литве, заигрались в борьбе с «режимом» и в политическом угаре уже не считают павших от «огня по своим», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат напомнила, что недавно Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, среди прочего были наложены ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями. «Чем санкции обернулись для самих европейцев, в частности литовцев? По оценкам начальника порта Клайпеды Латакаса, на Белоруссию приходится более 30% оборота терминалов хаба. Подавляющая часть из которых – калийные удобрения, торгово-логистические операции с которыми теперь запрещены. Потери от операционной деятельности будут критическими. Литовские эксперты все как один заявляют, что замену белорусскому калию найти будет, скорее всего, почти невозможно. Политический обозреватель Алексей Ильяшевич прямо говорит: «власти Литвы пролоббировали «смертный приговор» Клайпедскому порту», – отметила Захарова. Как отметила дипломат, «побочно жертвой станет АО «Литовские железные дороги», четверть грузовых перевозок которых обеспечивает Белоруссия. «За ним, как костяшки домино (последуют) смежные и подчиненные предприятия – это все говорят эксперты», – добавила официальный представитель МИД России. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как ради наказания Лукашенко Литва лишает себя миллиардов долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине раскрыли план силового захвата Донбасса 7 июля 2021, 06:58

Фото: Стрингер/ТАСС

Текст: Антон Никитин

В случае обострения конфликта в Донбассе украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Арестович выразил мнение, что ВСУ технически способны взять под контроль регион, передает РИА «Новости». «Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», – заявил Арестович в эфире телеканала «Наш». Накануне в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что за минувшие две недели украинские силовики 53 раза нарушали перемирие в Донбассе. В июне полпред России в минской Контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в стремлении завести в тупик урегулирование конфликта в Донбассе. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей, о котором «будет голосовать народ Украины». Киевский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что «проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева продолжить спекуляции на теме Минских соглашений». В свою очередь политолог Евгений Копатько предсказал исход референдума об отделении Донбасса от Украины. Украина приняла на вооружение ракету для «противодействия российской агрессии» 4 июля 2021, 16:08

Фото: president.gov.ua

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса «Нептун». По словам Зеленского, «Нептун» якобы может «противодействовать российской агрессии» в акватории Черного и Азовского морей, текст его речи опубликован на официальном сайте главы Украины. Также он рассказал о поставках турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» на Украину и про обновление флота. По его словам, первый корпус корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года. В июле 2020 года экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить Крымский мост. Напомним, Киев считает «Нептун» своим «супероружием». Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Сайт «Миротворец» поглумился над смертью режиссера Меньшова 6 июля 2021, 15:50

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Скандальный украинский сайт «Миротворец» написал, что умерший режиссер Владимир Меньшов «ликвидирован». «Скандальный украинский сайт «Миротворец» поглумился над умершим режиссером Владимиром Меньшовым. На портале появилось сообщение о том, что российский кинематографист «ликвидирован коронавирусом», – сообщает Ura.ru в Telegram-канале. Сайт «Миротворец» – украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и средствами разведки по открытым источникам, опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля». Ранее сообщалось, что российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. В Раде предупредили об окончательном развале Украины 6 июля 2021, 05:58 Текст: Антон Никитин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что попытки героизации пособников нацистов в условиях внутреннего военного конфликта приведут к окончательному развалу Украины. «Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», – приводит слова парламентария РИА «Новости». Кива добавил, что «именно эту задачу» выполнял бывший президент Украины Петр Порошенко, а сейчас в том же направлении работает действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, Кива назвал силы, пришедшие к власти в Киеве после переворота в 2014 году, марионеточными. «Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада – расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла», – заключил парламентарий. К своему посту депутат приложил фотографии Шухевича в военной форме фашистской Германии и генерал-майора вермахта Рейнхарда Гелена, который был главой разведки Восточного фронта во время Великой Отечественной войны, а в апреле 1945 года сдался американцам и перешел к ним на службу вместе со своей агентурной сетью. Нацистский генерал при поддержке США создал «организацию Гелена», на базе которой в 1956 году под его руководством учредили Федеральную разведывательную службу Германии. Накануне в Раде предложили вернуть звание Героя Украины участникам коллаборационистских движений времен ВОВ Степану Бандере и Роману Шухевичу. Напомним, новое руководство Украины после захвата власти в 2014 году стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 года ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. При этом США и Украина традиционно голосовали против. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Генерал ВСУ сравнил Украину и Россию с карликом и великаном 5 июля 2021, 06:42

Фото: НАШ/Youtube

Текст: Антон Антонов

Экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян призвал не обманывать украинский народ заявлениями о способности Украины противостоять России в случае войны. «Нельзя обманывать украинский народ, нельзя и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое», – сказал он, выразив уверенность, что Украина «ничего не сделает», поскольку «Россия и Украина – как великан и карлик». «Зачем нам, карлику, говорить: «Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадешь», не понимая, что великан по голове даст – он сядет. Хвастаться, что у нас что-то есть – кого мы обманываем?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «НАШ». По мнению генерала, в его стране чересчур много «умных» людей, «с подхалимством» рассказывающих о любви к Украине и ненависти к России. Напомним, командующий операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что вооруженных сил Украины достаточно, чтобы справиться с отражением «российской агрессии». Кремль прокомментировал планы Минска ограничить транзит товаров из Германии в Россию 6 июля 2021, 15:06 Текст: Алина Назарова

Решение Минска ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию является следствием резких, неоправданных и незаконных санкций против Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, Белоруссия столкнулась с очень агрессивным поведением, стране приходится очень тяжело. В этой связи все маршруты товаропотоков прорабатываются самым тщательным образом по линии правительств, передает РИА «Новости». «Но еще раз повторяю: здесь главное понимать, что все это следствие очень резких, совершенно с нашей точки зрения неоправданных и незаконных с точки зрения международного права и всех норм международной торговли санкций в отношении Белоруссии», – сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, не может ли ограничение транзита товаров повредить российской экономике, Песков отметил, что нарушение каких-то экспортно-импортных цепочек нарушать нельзя, это вопрос для серьезной работы по минимизации последствий подобных решений. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию. Также Лукашенко заявил, что применение Западом санкций в отношении Минска является шантажом в международном масштабе. В Крыму оценили условия Киева для возобновления поставок воды 7 июля 2021, 08:48

Фото: Наталия Назарук/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Условия, озвученные украинской стороной по возобновлению поставок воды в Крым, комичны, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. «Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», – сказал РИА «Новости» Молохов. По его словам, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно. Он отметил, что водохранилища пополнились за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, а также из-за собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова. «Перефразируя известный роман <...> сообщаем: «Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут», – подчеркнул Молохов. Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова. Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища. Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Зеленский захотел обсудить с Меркель «Северный поток – 2» 7 июля 2021, 11:35

Фото: Christian Thiel/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 12 июля планирует обсудить вопросы проекта «Северный поток – 2» и безопасности. «Вопрос «Северного потока – 2» – это вопрос глобальный. <...> Что ожидаю от встречи с Ангелой Меркель? Разделять вопросы «Северного потока – 2» и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей», – цитирует ТАСС Зеленского. Ранее Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.