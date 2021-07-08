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Представитель актера Игоря Верника опровергла сообщения о его госпитализации
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Сообщения о госпитализации актера Игоря Верника не соответствуют действительности, он был на плановом осмотре, заявила представитель артиста.
Ранее в СМИ сообщали, что актер госпитализирован в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем.
«Не госпитализирован… Плановый осмотр», – цитирует РИА «Новости» представителя.
В Театре на Бронной, где Верник занят в спектакле, также опровергли информацию о госпитализации. «Это не так. С ним все в порядке, мы с ним только что поговорили, все хорошо», – сказали в театре.
Напомним, 10 апреля Игорь Верник сообщил, что его отец, главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист Эмиль Верник скончался на 97-м году жизни от остановки сердца.
Сухоруков назвал имена ответственных за его уход из театра
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Актер, народный артист России Виктор Сухоруков назвал «три фамилии», из-за которых он покинул Театр имени Моссовета, при этом, по его словам, у него нет «нет ни обид, ни претензий».
«Есть три человека: Юрий Еремин, с которым я выпускал спектакль «Странник» в идущем сезоне, есть директор театра Панфилова Валентина Тихоновна, которую, по-моему, сейчас хотят поменять на кого-то другого, есть новый художественный руководитель – Марчелли Евгений Жозефович, который за целый сезон скопировал спектакль «Фрекен Жюли» на малой сцене. Вот их и спросите. Нет ни обид, ни претензий, ни вопросов. Я заявляю три фамилии, трех людей, из-за которых я ушел из театра, а все остальное – это ведро на кухне. Никто меня не выгонял, не увольнял, не вынуждал, но эти три человека накопили во мне решимость уйти из этого театра», – рассказал артист в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Сухоруков добавил, что свою творческую карьеру он намерен продолжать, ему уже поступают предложения о новых проектах.
«Вы думаете, уйдя из этого театра, я остановился, я заболел, я умер, меня парализовало? Нет! Я просто ушел из этого заведения, а жизнь у меня продолжается, она у меня активная, интересная, творческая. У меня много замыслов, у меня много планов. Юбилейный год тоже подталкивает меня пересмотреть какие-то свои настроения, силу, энергию переосмыслить. Я живу очень интересно, у меня впереди много задач. Это реальность. Если я всю жизнь боролся за себя самого, почему вы думаете, что я сегодня отчаюсь? У меня сейчас и кино будет, и в театре я работаю. Предложений море и даже таких неожиданных, что даже растерялся», – сказал актер.
Напомним, накануне художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли сообщил, что Сухоруков ушел из театра после десяти лет службы.
В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он служил с 2011 года.
Сайт «Миротворец» поглумился над смертью режиссера Меньшова
Скандальный украинский сайт «Миротворец» написал, что умерший режиссер Владимир Меньшов «ликвидирован».
«Скандальный украинский сайт «Миротворец» поглумился над умершим режиссером Владимиром Меньшовым. На портале появилось сообщение о том, что российский кинематографист «ликвидирован коронавирусом», – сообщает Ura.ru в Telegram-канале.
Сайт «Миротворец» – украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и средствами разведки по открытым источникам, опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля».
Ранее сообщалось, что российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
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Сухоруков покинул Театр Моссовета
Народный артист России Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета после десяти лет службы в нем, сообщил художественный руководитель театра Евгений Марчелли.
«Виктор Сухоруков не будет дорабатывать до конца сезона, он уже забрал документы и ушел из театра. О причинах я даже не знаю. У меня был разговор с Виктором Ивановичем накануне. Он сказал, что это его серьезное, взвешенное решение. Устал. Хочет немного отстранится от театра. Но никакой обиды, никаких претензий не высказал», – передают его слова «Известия».
Руководству театра предстоит определить судьбу спектаклей, в которых играл 69-летний Сухоруков.
«Какие-то уйдут из репертуара, так как уже прожили довольно долгий срок. А в некоторых планируем новые вводы. Но пока это под вопросом», – пояснил Марчелли.
В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он работал с 2011 года.
Меньшова рассказала о состоянии Алентовой после COVID-19
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Актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от коронавируса, сообщила ее дочь Юлия Меньшова.
Меньшова сообщила, что ее мать «не была в реанимации». Алентову «планово выписали» после «двух отрицательных тестов ПЦР и контрольного КТ». «У мамы вырабатываются антитела и она не представляет опасности для окружающих», – сообщила Меньшова в сторис Instagram.
Она подчеркнула, что «после перенесенной болезни мама очень слаба». В связи с этим Меньшова обратилась к «журналистам, которые в эти горькие дни обрывают телефон и придут на прощание с папой» – народным артистом РСФСР, режиссером Владимиром Меньшовым.
«Пожалуйста, оставайтесь людьми. Профессиональная необходимость делать новости не может перечеркивать ваше человеческое начало и уважение к горю. Не просите от нас комментариев, Бога ради», – заявила она.
Напомним, Алентову госпитализировали в конце июня. В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19. В среду СМИ заявили, что Алентова якобы оказалась в реанимации, но ее дочь сообщила, что Алентову выписали из больницы. Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Похороны пройдут 8 июля.
Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
Продажи книги об иудаизме выросли на 200% благодаря Моргенштерну
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Скандальный рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) в интервью блогеру Дане Поперечному рассказал, что книга еврейского мудреца «365 размышлений Ребе» изменила его взгляды на жизнь, после этого продажи книги выросли на 200%.
Издательский дом «Книжники» заметил аномально высокий спрос на малоизвестную в России книгу «365 размышлений Ребе» и выяснил, что рост продаж в 200% за десять дней книге обеспечило то, что о ней мимоходом упомянул Моргенштерн. В интервью Моргенштерн рассказал, что «скатился в депрессию, забухал». Из этого состояния его вывела книга, которую ему подарили в синагоге.
«Маленькая книжка, я ее прочитал, и такой: черт, так вот же в чем секрет простой счастливой жизни, нужно просто отдавать миру больше позитива, и больше позитива будет возвращаться к тебе», – приводит слова рэпера Bfm.ru.
Главный редактор издательского дома «Книжники», который опубликовал книгу, Борух Горин рассказал, что об ажиотаже они узнали от Google Search.
«Они написали нам письмо, мол, у вас происходит что-то непонятное: номер журнала 20-летней давности посетили больше, чем обычно, на 15 тысяч процентов. Мы не поняли, что происходит, зашли туда и поняли, что там опубликован отрывок из этой книги еще тогда, когда ее первый раз издали, и люди, когда ищут «365 размышлений Ребе», попадают на эту страницу», – рассказал он.
Горин в своем Facebook также оценил поступок Моргенштерна.
«Удивителен мне довольно частый вопрос «А хорошо ли, что Моргенштерн...?». Парень, который добился того, о чем его сверстники и не мечтают, приходит к раввину со словами: «Я не знаю, как дальше жить. Тупик, кризис». Его слушают, с ним разговаривают, ему дарят книгу. Не смотрят, что у него там на лбу написано, во что он одет, как он формулирует, на его лексикон. Человек пришел за советом, ему его дают. Делай больше добра, воспользуйся своим влиянием, чтобы прислушивающиеся к тебе становились лучше. Потом он читает книгу, и там про то же. И ему становится легче понять, куда идти. Хорошо ли? Один из счастливейших моментов в моей издательской жизни», – написал главный редактор издательского дома.
Отмечается, что издательство срочно заказало еще 30 тыс. экземпляров и ожидает, что за две-три недели оно продаст столько же этих книг, сколько было продано за предыдущие 20 лет.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн направил 666 666 рублей фонду помощи детям-сиротам «Наши дети» в Башкирии.
Алентову выписали из больницы
Актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от коронавируса, домой, об этом сообщила ее дочь Юлия Меньшова.
«Мамочка дома», – написала она в своем Instagram.
Ранее Театр Пушкина опроверг сообщения о переводе Алентовой в реанимацию.
Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.
В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.
Юлия Меньшова публично обратилась к ушедшему отцу
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«В эти дни Москва безоговорочно верит слезам», написала телеведущая и актриса Юлия Меньшова в соцсетях, добавив, что ее отец Владимир Меньшов «растворяется в вечности любви всех, кто сегодня горюет».
«Папа растворяется в вечности любви! Далеко не только моей! Всех, кто сегодня горюет. Всех, кому он подарил радость, надежду и утешение своими фильмами. Всех, для кого стал примером человеческой искренности и цельности натуры. P.S. Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам», – написала Меньшова в Instagram.
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Она рассказала, как еще мальчишкой режиссер приходил на Новодевичье кладбище и, «замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович».
«Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом... Ты бы точно в ответ присвистнул: «ешкин кот!», – поделилась актриса.
Она добавила, что 8 июля в Доме кино Союза кинематографистов пройдет гражданская панихида, затем отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Вместе с тем источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Меньшов будет похоронен рядом с могилой актера Василия Ланового, передает РИА «Новости».
Напомним, Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера его жене, дочери и близким.
Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов».
Путин выразил соболезнования семье Меньшова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Владимира Меньшова его жене, дочери и близким.
«Уважаемые Вера Валентиновна и Юлия Владимировна. С прискорбием узнал о кончине Владимира Валентиновича Меньшова – выдающегося режиссера, замечательного актера и педагога, светлого и удивительно одаренного человека. Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников. Его ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодежи, сбережению отечественной культуры. Мы навсегда сохраним добрую память о Владимире Меньшове», – соболезнование опубликовано на сайте Кремля.
Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова.
Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.
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Жена Мамонова рассказала о состоянии музыканта
Медики пытаются постепенно вывести музыканта Петра Мамонова из искусственной комы, сообщила его жена Ольга Мамонова, она отметила, что это долгий процесс.
«Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго», – цитирует Мамонову РИА «Новости».
Супруга артиста рассказала, что ее потрясла самоотверженность врачей, медсестер и добровольцев, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией.
«Мужество этих людей меня потрясает. Какие же они замечательные! <...> Об этом как-то никто не говорит, об этом как-то никто и не думает, а ведь это люди. Слава им! Слава им, великим этим врачам, медсестрам, волонтерам», – добавила Мамонова.
Ранее сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Позже она опровергала сообщения о смерти музыканта.
Меньшова похоронят рядом с Лановым
Советский и российский кинорежиссер и актер Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с умершим в январе актером Василием Лановым. На кладбище уже идет подготовка к похоронам.
Работники кладбища привезли грунт и огородили место будущей могилы, передает «Московский комсомолец». Похороны пройдут 8 июля.
Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Меньшова его жене, дочери и близким.
Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова.
Умер режиссер и актер Роберт Дауни – старший
Режиссер и актер Роберт Дауни – старший умер на 86-м году жизни, сообщила газета New York Daily News со ссылкой на его жену.
Дауни умер во сне в своем доме в Нью-Йорке в среду. Он страдал от болезни Паркинсона, передает ТАСС.
Режиссер снял фильмы «Патни Своуп» (Putney Swope, 1969), также положительно критиками была воспринята картина «Дворец Грисера» (Greaser’s Palace, 1972). Дауни-старший также снялся в нескольких фильмах, таких как «Ночи в стиле буги» (Boogie Nights, 1997), «Магнолия» (Magnolia, 1999), «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» (To Live and Die in L.A., 1985).
Дауни является отцом известного актера Роберта Дауни – младшего, также у него есть дочь актриса и писательница Эллисон Дауни.
В России запретили мультфильм Happy Three Friends
Октябрьский райсуд Петербурга признал запрещенными в России ссылки на мультфильмы Happy Three Friends («Счастливые лесные друзья»), «Ад Данте» и несколько других.
Прокуратура просила суд признать запрещенными мультфильмы «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона», «Космос: Территория смерти», Happy tree friеnds, передает «Фонтанка».
На заседаниях заслушали экспертов, по их мнению, в «Легендах смертельной битвы: месть скорпиона» есть сцены крайней жестокости, прорисованы кровавые единоборства, расчленение тел, наблюдаются элементы каннибализма, есть рентгеновские снимки поврежденных костей и органов, темные ночные пейзажи окрашены в кроваво-красный цвет.
В русском переводе также есть нецензурная брань и жаргонизмы. По мнению экспертов, просмотр мультфильма может привести к агрессивному, аутоагрессивному или самоповреждающему поведению.
Также эксперты сочли жестоким анимационный фильм «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир». В нем титаны разрывают людей на куски, поедают детей. Просмотр несовершеннолетними этой ленты может нанести вред их психическому здоровью и духовно-нравственному развитию.
В картине «Аде Данте: Анимированный эпос», по словам экспертов, есть не только кровопролитие, но и обнаженные тела с гипертрофированными формами, а также эротические сцены.
Мультфильм Happy tree friеnds, по мнению специалистов, предназначен для детей младшего возраста, в нем маленьких лесных зверей давят, разрывают на части и т.д.
«Просмотр мультсериала, безусловно, наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России», – отметил один из экспертов.
Суд удовлетворил требования истца, признав запрещенной к распространению информацию по ссылкам на мультфильмы в иске.
В мае Калининский райсуд Петербурга по иску прокуратуры запретил в России японское аниме «Зачем вы здесь, учитель?». Надзорное ведомство отметило, что в аниме содержится контент порнографического (эротического) характера, но не указаны возрастные ограничения.
В январе Колпинский райсуд Петербурга признал запрещенными в России аниме «Инуяшики» и «Тетрадь смерти». Позже под ограничения попали мультфильмы «Князь тьмы и герой», «Натюрморт в серых тонах», «Межвидовые рецензенты», «Клинок Маню», «Князь тьмы с задней парты», «Класс убийц».
Позже другой суд увеличил число заблокированных ссылок на аниме, к числу запрещенных добавили мультфильмы «Загадка Дьявола», «Токийский Гуль», «Класс убийц» и эпизод первой серии первого сезона «Класса убийц».
В Париже покажут «Москва слезам не верит» в память о Меньшове
В парижском кинотеатре «Бальзак» повторно покажут фильм «Москва слезам не верит» в память об ушедшем из жизни российском режиссере Владимире Меньшове, рассказал один из организаторов фестиваля российского кино Quand les russes («Когда русские…») продюсер Марк Рюскар.
«В четверг в 16:00 мы организуем показ «Москва слезам не верит» в память о Меньшове», – приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что в воскресенье, в заключительный день кинофестиваля, также был организован показ этой картины российского режиссера и зал был полный. По словам Рюскара, фильм всегда пользуется успехом и занимает почетное место в списке бессмертной российской классики.
«Я, к сожалению, с ним так и не успел встретиться. Раньше, до пандемии, к нам каждый год регулярно приезжали яркие представители российской киноиндустрии, но в этом году у нас не получилось никого привезти. Мы и Меньшова хотели позвать на показ его картины, но вот из-за ковида не получилось (организовать визит)», – рассказал он.
Марк Рюскар является одним из вдохновителей кинофестиваля Quand les russes, который впервые прошел в Париже в 2015 году.
В этом году фестиваль прошел под лозунгом «Когда русские нас потрясают» (Quand les Russes nous bouleversent). В его ходе были показаны десятки старых и новых картин, а также организован конкурс полнометражных фильмов.
Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Меньшова его жене, дочери и близким.
Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова.
Администрация президента подтвердила получение письма от Дорониной о ситуации в МХАТе
Советник российского президента по культуре Владимир Толстой сообщил, что администрация президента получила письмо Татьяны Дорониной с призывом сменить руководство МХАТа, оно передано в министерство культуры России.
«Письмо к нам пришло, но занимается этим министерство культуры, учредитель, только он принимает решения, в том числе и кадровые... Администрация (президента) никаких рекомендаций не дает, мы просто передали по назначению учредителю», – передает ее слова РИА «Новости».
По его словам, он видел письмо и не имеет оснований сомневаться в его подлинности.
«Я видел это письмо, оно написано от руки. У меня нет оснований сомневаться в том, что это так (что оно подлинно)... Экспертизу я не проводил, но я полагаю, что у Татьяны Васильевны действительно есть основания как-то переживать за то, что происходит в театре, которому она отдала столько лет своей жизни», – рассказал Толстой.
Напомним, письмо народной артистки СССР Татьяны Дорониной на имя президента страны было опубликовано в издании «Аргументы недели». В нем она просит уволить Боякова. Как считает актриса, если этого не сделать, то от МХАТа «не останется даже и воспоминаний». Она также подчеркнула, что многие талантливые артисты изгнаны из театра, а репертуар «почти уничтожен». В самом театре предположили, что Доронину могут использовать в корыстных целях.
Ранее сообщалось, что от имени коллектива МХАТ имени Горького опубликовано открытое письмо, в котором дается ответ на письмо Дорониной, заявившей о необходимости уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова.
Вера Алентова пришла проститься с Владимиром Меньшовым
Актриса Вера Алентова, накануне выписанная из больницы после коронавируса, пришла в Центральный дом кинематографистов в Москве, чтобы проститься с супругом Владимиром Меньшовым, ее сопровождает дочь – актриса и телеведущая Юлия Меньшова.
Проститься с народным артистом РСФСР, режиссером и актером, лауреатом премии «Оскар» Владимиром Меньшовым пришли десятки друзей, коллег и поклонников творчества, передает РИА «Новости». Вдова и дочь сидят на сцене рядом с гробом Меньшова.
В холле Дома кино установлен портрет Меньшова в окружении многочисленных венков, в том числе от ВГИК, Союза кинематографистов, друзей и соратников. В здании играет тихая музыка.
Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
Напомним, Алентову госпитализировали в конце июня. В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.
В среду СМИ заявили, что Алентова якобы оказалась в реанимации, но ее дочь сообщила, что Алентову выписали из больницы, у нее «вырабатываются антитела и она не представляет опасности для окружающих».
Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с умершим в январе актером Василием Лановым.