Пентагон призвал власти США дать ответ на атаки «российских» хакеров В Республиканской партии США отреагировали на сообщения о кибератаке 7 июля 2021, 02:33 Текст: Антон Никитин

Хакеры не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии США, говорится в заявлении главы аппарата сотрудников комитета Ричарда Уолтерса. «На выходных нам стало известно, что атаке подвергся сторонний поставщик [IT-услуг] Synnex. Мы немедленно перекрыли доступ к нашим облачным серверам из сети Synnex. Наши специалисты в сотрудничестве с экспертами [корпорации] Microsoft провели тщательную проверку систем, по итогам которой было установлено, что [хакеры] не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии», – приводит ТАСС слова Уолтерса, переданные Bloomberg. Ранее в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры. Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров. В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России. Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров. Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».

В Петербурге задержали консула Эстонии 6 июля 2021, 18:36

Фото: assembly.spb.ru

Текст: Елизавета Булкина

Эстонский консул Март Лятте задержан с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера, сообщила ФСБ. «ФСБ РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат – консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». К дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права. «Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ», – уточнили в ФСБ. В апреле стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России. Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год. Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении. Из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел. На Украине рассказали о плане захвата Донбасса 6 июля 2021, 08:40

Фото: Baz Ratner/Reuters

Текст: Мария Бобылева

Вооруженные силы Украины способны захватить часть территории Донецкой и Луганской народных республик, заявил советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. По его словам, Украина не выполняет Минские соглашения не просто так. Он отметил, что документ, который был одобрен специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, якобы не имеет обязательного характера, пишет ФАН. «Политическая часть Минских соглашений является дискутабельной. То есть она является предметом переговоров. В чем вся загвоздка: все почему-то думают, что минские договоренности являются безальтернативными и должны быть обязательно выполнены. Но это не так. «Минск – 2» является доброй волей сторон. Это международно-правовой договор, который не имеет обязательного характера, то есть за его невыполнение не наступают правовые последствия. А это означает, что документ выполняется, когда есть добрая воля двух сторон», – сказал он. Также он заявил, что Минские соглашения не были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. По его словам, в английском варианте документа нет слова «одобряет», а есть – «приветствует». Именно из-за этого, заявил Арестович, Украина и не должна выполнять минские договоренности. Советник украинской делегации в ТКГ рассказал и о военном пути решения конфликта в Донбассе. По его словам, вооруженные силы Украины могли бы захватить ДНР и ЛНР, захватив часть территории. Это бы сделало, по его мнению, невозможным дальнейшее существование народных республик. «Что такое Донбасс – большая городская агломерация, поэтому для нас такие жертвы неприемлемы. Единственный вариант, когда мы можем пойти в вооруженное наступление – если нам навяжут войну. Тогда мы пойдем в контрнаступление. Но сами мы «освобождать» Донбасс военным путем не будем. Нас от наступления останавливает только плотная городская застройка. А это означает, что если будут идти бои, то неминуемо будет гибнуть мирное население. Отвоевать Донбасс мы, конечно, можем. Мы освободим ту часть территории, которая сделает дальнейшее существование ДНР и ЛНР невозможным. Мы окружим, разделим и будем доставать артиллерией до границы с Россией», – резюмировал он. Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. Лукашенко потребовал ограничить транзит товаров из Германии в Россию 6 июля 2021, 13:41

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию. «Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания», – сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА. Он также заявил о необходимости закрыть рынок Белоруссии. «Первое: на белорусский рынок – ни шагу. Второе: через Белоруссию – тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги), пускай едут и поставляют туда», – заявил он. По его словам, «надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Белоруссия. И прежде чем браться за экономическое оружие, думали». Ранее Лукашенко заявил, что применение Западом санкций в отношении Минска является шантажом в международном масштабе. По его словам, санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Эксперт объяснил причины молчаливого ухода войск США из Баграма 6 июля 2021, 12:16

Фото: The U.S. Army/flickr.com

Текст: Елена Лексина

«Американцы ушли по-английски не только с авиабазы Баграм. Другие афганские базы они тоже покидали без парадов и фанфар. В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят», – сказал газете ВЗГЛЯД специалист по Афганистану Андрей Серенко. Так он оценил поспешную эвакуацию военных США с базы ВВС близ Кабула, без уведомления афганских союзников. «С одной стороны, это нормальное поведение военных при существовании угрозы нападения боевиков. Американские чиновники и политики всегда прилетали в Афганистан без предупреждения и согласования с афганским командованием. Поэтому покинуть страну могли так же», – полагает руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко. С другой стороны, такое поведение американцев лишний раз свидетельствует о том, что открытая военная часть миссии США в Афганистане завершилась неудачно, заметил востоковед. Поэтому не только авиабазу ВВС в Баграме близ Кабула, но и другие свои опорные пункты в Афганистане американцы покинули по-английски, без предупреждения. Как ранее сообщили «Известия», американские военные эвакуировались из Баграма ночью, не поставив в известность вновь назначенного афганского командира авиабазы Мир-Ассадулу Кохистани. «Ночью на базе внезапно погасло освещение, возник гул... Через некоторое время в воздух поднялся американский военно-транспортный самолет. Это был C-17A Globemaster. А минут через 20 освещение включилось. И лишь к утру мы поняли, что американские военные покинули Баграм... Никакой официальной церемонии убытия не было», – цитировал Кохистани портал «Военное обозрение». После отбытия американцев на базу в Баграм «нанесли визит» не только грабители, но и боевики «Талибана» (организация запрещена в России), отмечает Серенко. «Попытку талибов атаковать базу успешно отразили афганские силы безопасности», – сообщил собеседник. База Баграм располагается к северу от Кабула. Использовалась советскими ВВС во время войны 1979–1989 годов. После вторжения США в Афганистан в 2001 году она стала основной базой американских сил. Свой контингент американцы начали выводить в мае. Как заявлял президент США Джо Байден, силы США покинут Афганистан до 11 сентября 2021 года. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в последние недели темп выхода американского контингента из страны резко ускорился. После закрытия баграмской базы в стране останется лишь около тысячи американских солдат, которые будут охранять аэропорт Кабула и посольство США. В ближайшее время число военных может снизиться до 650, сообщали источники Associated Press. По оценке разведслужб США, проамериканский режим президента Ашрафа Гани может потерять контроль над Афганистаном в течение полугода. Талибы, контролирующие значительную часть территорий страны, уже захватили ряд ключевых северных районов и вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном. США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан разместить на своей территории несколько тысяч проамерикански настроенных афганцев, которым может грозить месть после реванша «Талибана». Захарова указала на критические потери Литвы от санкций против Белоруссии 6 июля 2021, 07:27

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Литвы в политическом угаре уже не ведут подсчет пострадавших от антибелорусских санкций компаний, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Такое впечатление, что в Европе, в частности в Литве, заигрались в борьбе с «режимом» и в политическом угаре уже не считают павших от «огня по своим», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат напомнила, что недавно Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, среди прочего были наложены ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями. «Чем санкции обернулись для самих европейцев, в частности литовцев? По оценкам начальника порта Клайпеды Латакаса, на Белоруссию приходится более 30% оборота терминалов хаба. Подавляющая часть из которых – калийные удобрения, торгово-логистические операции с которыми теперь запрещены. Потери от операционной деятельности будут критическими. Литовские эксперты все как один заявляют, что замену белорусскому калию найти будет, скорее всего, почти невозможно. Политический обозреватель Алексей Ильяшевич прямо говорит: «власти Литвы пролоббировали «смертный приговор» Клайпедскому порту», – отметила Захарова. Как отметила дипломат, «побочно жертвой станет АО «Литовские железные дороги», четверть грузовых перевозок которых обеспечивает Белоруссия. «За ним, как костяшки домино (последуют) смежные и подчиненные предприятия – это все говорят эксперты», – добавила официальный представитель МИД России. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как ради наказания Лукашенко Литва лишает себя миллиардов долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ 6 июля 2021, 21:05

Фото: Ronald Zak/AP/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Глава делегации России, вице-спикер Госдумы Петр Толстой покинул заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста в связи с нарушением регламента членами ассамблеи. При этом российская делегация успела проголосовать во время выборов должностных лиц ПА ОБСЕ. «Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем», – сказал Толстой, покинув после этого зал заседания. Ранее Толстой заявил о готовности покинуть заседание в случае нарушения регламента при голосовании по антироссийской резолюции, предложенной депутатами от Украины, передает ТАСС. От участия в заседании в режиме видеоконференцсвязи отказался и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Мы поддерживаем своего руководителя и отключаемся от видеоконференции», – сказал он. Как пояснил сенатор, на обсуждение в последний момент в нарушение процедурных правил были внесены неконструктивные резолюции. В частности, одна из них касалась Белоруссии, «а другая, внесенная представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер», отметил он. По его словам, российская делегация выступила против принятия этих резолюций, но голосование состоялось, причем с нарушением регламента ассамблеи. «Никаких дискуссий по резолюциям не было, в том числе в последний момент были отменены общие дебаты по актуальным международным вопросам. Они явно боялись этих дискуссий. Большинством голосов в зале документы были приняты», – сказал Джабаров. «Мы глубоко возмущены ситуацией и в поддержку главы российской делегации приняли решение отключиться от трансляции. И мы, и наши коллеги из Государственной думы», – добавил Джабаров, отметив, что российская делегация успела проголосовать во время выборов должностных лиц ПА ОБСЕ. Как пояснил позже Толстой в своем телеграм-канале, «резолюция была принята с нарушением регламента, так как для принятия документа требуется две трети голосов всех членов ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев». По его словам, в Парламентской ассамблее ОБСЕ «был действительно жаркий день, как и в самой Вене». «Мы опять боролись с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством – теми людьми, которые поддерживают неонацистские марши и устроили настоящую вакханалию в информационном пространстве в связи со смертью Владимира Меньшова. Нам не по пути с такими персонажами», – отметил Толстой. «Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями, все просто», – добавил он. Согласно тексту принятой резолюции, ПА ОБСЕ «решительным образом призывает Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма», вывести с полуострова свои войска, технику и вооружения, в особенности те, что принимали участие в учениях в апреле 2021 года. Также в текст включен призыв «снять все ограничения на свободу навигации в Черном море, в Азовском море и через Керченский пролив». В Грузии объяснили обвинения в адрес Москвы из-за срыва гей-парада в Тбилиси 6 июля 2021, 14:06

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Что касается заявлений о «руке Москвы» в событиях 5 июля в Тбилиси, то в Грузии всегда во всем принято обвинять Россию, пояснил газете ВЗГЛЯД грузинский аналитик Петрэ Мамрадзе. По словам эксперта, активизация грузинской оппозиции в связи с разгулом радикалов в Тбилиси объясняется исключительно политическими интересами. Во вторник грузинская оппозиция решила собраться у парламента, чтобы осудить действия радикальных групп, которые не только не допустили проведение «марша достоинства», но и избили свыше 50 журналистов. «Задача оппозиции – показать Западу, что только она может защищать права человека, права меньшинств. Однако на деле оппозиция понимает, что это не популярная в Грузии тема и, думаю, очень активничать не станет», – сказал эксперт. В интервью газете ВЗГЛЯД Петрэ Мамрадзе заявил, что поэтому, очевидно, оппозиция будет делать упор не на защиту прав сексуальных меньшинств, а на защиту журналистов. «Насилие на улицах Тбилиси в понедельник было совершенно неприемлемым. Это варварство. Оппозиция использует это, чтобы обвинить премьер-министра Ираклия Гарибашвили, заявит, что тот науськал радикалов, что, конечно же, является бредом. Дивиденды оппозиционеры получат только для общения с Западом. Педалировать тему меньшинств не станут, так как растеряют свой и без того хилый электорат», – сказал он. «Что касается заявлений о «руке Москвы» в событиях 5 июля в Тбилиси, то в Грузии всегда во всем принято обвинять Россию. Лучше же нам самим не поступать так, чтобы Москва получала дивиденды от происходящих в Грузии внутриполитических или каких-то иных разборок», – отметил эксперт. Комментируя недовольные отклики Запада на то, что грузинская полиция не предотвратила эксцессы, эксперт обратил внимание на то, что по горячим следам уже задержаны восемь нарушителей порядка, следствие продолжается, а власти Грузии однозначно осудили насилие. «Когда мы так финансово зависим от Запада, то приходится все это слушать и принимать критику, – сказал он. – С другой стороны, надо понимать, что предотвращать массовое насилие бывает крайне сложно. Пример Капитолия тоже об этом говорит». «Думаю, постепенно волна эмоций сойдет на нет», – считает эксперт. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник заявил журналистам, что «полностью не приемлет насилие, осуждает его». Он сообщил, что все виновные будут идентифицированы и наказаны. «Полиция работает активно», – заявил в этой связи председатель правительства Грузии. Напомним, в понедельник в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи сторонников традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ фактически напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали до 50 представителей СМИ. Организаторы отметили мероприятие из соображений безопасности участников акции. В тот же день в офис ЛГБТ-организации в Тбилиси бросили взрывное устройство. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента республики Михаила Саакашвили в поддержке проведения в Тбилиси гей-парада. 1 июля в Грузии началась «неделя достоинства». Тогда же в Тбилиси произошли столкновения противников и сторонников ЛГБТ, полиция задержала около 20 человек. Ранее противники гей-парада в Тбилиси потребовали выгнать посла США из Грузии. Сайт «Миротворец» поглумился над смертью режиссера Меньшова 6 июля 2021, 15:50

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Скандальный украинский сайт «Миротворец» написал, что умерший режиссер Владимир Меньшов «ликвидирован». «Скандальный украинский сайт «Миротворец» поглумился над умершим режиссером Владимиром Меньшовым. На портале появилось сообщение о том, что российский кинематографист «ликвидирован коронавирусом», – сообщает Ura.ru в Telegram-канале. Сайт «Миротворец» – украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и средствами разведки по открытым источникам, опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля». Ранее сообщалось, что российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. В Раде предупредили об окончательном развале Украины 6 июля 2021, 05:58 Текст: Антон Никитин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что попытки героизации пособников нацистов в условиях внутреннего военного конфликта приведут к окончательному развалу Украины. «Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», – приводит слова парламентария РИА «Новости». Кива добавил, что «именно эту задачу» выполнял бывший президент Украины Петр Порошенко, а сейчас в том же направлении работает действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, Кива назвал силы, пришедшие к власти в Киеве после переворота в 2014 году, марионеточными. «Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада – расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла», – заключил парламентарий. К своему посту депутат приложил фотографии Шухевича в военной форме фашистской Германии и генерал-майора вермахта Рейнхарда Гелена, который был главой разведки Восточного фронта во время Великой Отечественной войны, а в апреле 1945 года сдался американцам и перешел к ним на службу вместе со своей агентурной сетью. Нацистский генерал при поддержке США создал «организацию Гелена», на базе которой в 1956 году под его руководством учредили Федеральную разведывательную службу Германии. Накануне в Раде предложили вернуть звание Героя Украины участникам коллаборационистских движений времен ВОВ Степану Бандере и Роману Шухевичу. Напомним, новое руководство Украины после захвата власти в 2014 году стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 года ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. При этом США и Украина традиционно голосовали против. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названа возможная причина исчезновения Ан-26 с пассажирами на Камчатке 6 июля 2021, 08:50

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Происшествие с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке могло произойти в результате ошибки техники пилотирования из-за плохой видимости, сообщил источник в экстренных службах. «По одной из версии, самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки техники пилотирования из-за плохой видимости. При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации», – сказал источник ТАСС. По данным из открытых источников, самолет эксплуатировался с 20 октября 1982 года, а выпущен был 24 мая. Его сертификат летной годности действует до 30 августа 2021 года. Его первым эксплуатантом был «Аэрофлот», также эксплуатантами были Air Mali, Perm Motors и другие. У нынешнего оператора самолет находится с 2013 года. Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании «Камчатское авиапредприятие», пропал днем 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. По данным прокуратуры, предварительно, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. МИД: Провокаторы в Черном море получат по носу 6 июля 2021, 12:10

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Великобритании и другим желающим следует оставить провокации в Черном море и «не соваться» нарушать границы России, отпор будет дан любому авантюристу, «по носу они получат», заявил во вторник замглавы МИД Сергей Рябков. Говоря об инциденте с эсминцем «Дефендер», Рябков отметил, что Лондон и Вашингтон «стремятся потакать» Киеву даже в ситуациях, которые чреваты конфликтом. «А высокая конфликтогенность этой темы понятна всем... При столь очевидной диспозиции, когда речь идет о нарушении госграницы под предлогом того, что эта территория не принадлежит РФ, как утверждается Вашингтоном и Лондоном, просто говорит о том, что люди, занимающиеся такого рода делами – это провокаторы. Вне зависимости от того, что они пишут у себя на карточках, какие должности они занимают», – подчеркнул Рябков, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Международная жизнь». «С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно объясняя на пальцах, что в следующий раз им свои провокации лучше оставить в стороне и сюда не соваться. Просто не соваться, потому что по носу они получат. А риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. Черное море – это не то место где подобного рода игры допустимы», – заявил он. Он подчеркнул, что Москва «готова дать отпор любому авантюристу» и нарушителям своих границ в Черном море, но не будет этого делать, этот сигнал со стороны президента должен быть услышан в Лондоне, указал Рябков. «Вопрос серьезный, применение силы к нарушителю государственной границы – это всегда вопрос политического решения, и то, что прозвучало на прямой линии у президента, просигнализировало об архисерьезности этого дела. Я думаю, что в Лондоне прежде всего сфокусировались на этом сигнале, а не на других оценках и соображениях, высказывавшихся на рабочем уровне ранее», – пояснил Рябков. «Лучше оставить Черное море мирным и не заниматься разогревом реваншистских настроений, которыми охвачена значительная часть киевской верхушки», – резюмировал замминистра. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Кремль прокомментировал планы Минска ограничить транзит товаров из Германии в Россию 6 июля 2021, 15:06 Текст: Алина Назарова

Решение Минска ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию является следствием резких, неоправданных и незаконных санкций против Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, Белоруссия столкнулась с очень агрессивным поведением, стране приходится очень тяжело. В этой связи все маршруты товаропотоков прорабатываются самым тщательным образом по линии правительств, передает РИА «Новости». «Но еще раз повторяю: здесь главное понимать, что все это следствие очень резких, совершенно с нашей точки зрения неоправданных и незаконных с точки зрения международного права и всех норм международной торговли санкций в отношении Белоруссии», – сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, не может ли ограничение транзита товаров повредить российской экономике, Песков отметил, что нарушение каких-то экспортно-импортных цепочек нарушать нельзя, это вопрос для серьезной работы по минимизации последствий подобных решений. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию. Также Лукашенко заявил, что применение Западом санкций в отношении Минска является шантажом в международном масштабе. Офицер НАТО предсказал войну в Черном море 6 июля 2021, 08:57 Текст: Алина Назарова

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что действия России в Черном море якобы привели к увеличению количества эсминцев, из-за чего в акватории может произойти инцидент, после которого начнется война. По словам Табаха, опасную ситуацию в Черном море якобы создал президент России Владимир Путин. По приказу главы государства, якобы происходит провокация кораблей НАТО на столкновение, передает телеканал 360 со ссылкой на издание «Обозреватель». «Когда в Черном море проходят такие корабли, как эсминцы, как «Дефандер», как «Кук», россияне начинают проводить вокруг них маневры, пытаться пресечь путь, близко пролететь над ними самолетами, чтобы затряслась палуба – это все равно рано или поздно приведет к какому-то инциденту», – заявил Табах. Он добавил, что по такому сценарию часто начинались конфликты и войны. При этом Табах отметил, что сейчас Черное море не играет большой стратегической роли. Акватория просматривается и простреливается со всех сторон. Офицер заявил, что Черное море окажется закрытым, стоит лишь Турции перекрыть пролив Босфор. Ранее СМИ сообщали, что одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю может развернуться в Черноморском регионе. Об этом свидетельствуют небывалая активность России, решимость Турции занять место центральной державы в регионе, а также рост интереса со стороны Китая. При этом в США предрекли поражение НАТО в случае войны с Россией в Черном море. Россиян предупредили о способных внедряться в кожу в воде паразитах 6 июля 2021, 08:59

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева предупредила россиян об опасности паразитов-церкарий, с которыми они могут столкнуться при купании в водоемах. «Церкарии – это личинки, которые разводятся в грязной и теплой воде. Особенно там, где вместе с людьми купаются животные и птицы <...> Личинки внедряются прямо через кожу. Это раздражает, вызывает аллергическую реакцию. Похоже на укусы насекомых, которые тоже не проходят просто так», – сказала Чернышева в беседе с телеканалом «Москва 24». При этом специалист отдельно подчеркнула, что отдыхающие не столкнутся с такой проблемой в разрешенных для купания местах. Однако в прочих водоемах опасность укуса церкарий существует, даже если просто помочить в воде ноги. Кроме того, медик рассказала, что делать, если контакт с паразитом все-таки произошел: «Пораженную зону можно обработать мазью, которая снимает зуд. Врач, со своей стороны, посоветует, нужно ли применять антигистаминные препараты. Ведь если было множественное внедрение личинок, может даже подняться температура», – объяснила Чернышева. Она также отметила, что тяжесть заболевания проявляется у каждого индивидуально – например, дети переносят ее хуже. Чернышева добавила, что меры нужно принимать при сильном зуде. Также медик посоветовала после купания в открытых водоемах тщательно вытираться полотенцем и по возможности принимать душ. Напомним, в марте москвичи заразились редкими паразитами после употребления мяса медведя. Сухоруков покинул Театр Моссовета 6 июля 2021, 18:28

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Народный артист России Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета после десяти лет службы в нем, сообщил художественный руководитель театра Евгений Марчелли. «Виктор Сухоруков не будет дорабатывать до конца сезона, он уже забрал документы и ушел из театра. О причинах я даже не знаю. У меня был разговор с Виктором Ивановичем накануне. Он сказал, что это его серьезное, взвешенное решение. Устал. Хочет немного отстранится от театра. Но никакой обиды, никаких претензий не высказал», – передают его слова «Известия». Руководству театра предстоит определить судьбу спектаклей, в которых играл 69-летний Сухоруков. «Какие-то уйдут из репертуара, так как уже прожили довольно долгий срок. А в некоторых планируем новые вводы. Но пока это под вопросом», – пояснил Марчелли. В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он работал с 2011 года.